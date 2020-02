411 Box Office Report: Birds of Prey commence bas mais prend la première place avec 33,3 millions de dollars

DC a de nouveau frappé le box-office ce week-end et même si Birds of Prey était un n ° 1 facile, il n’a pas atteint le niveau escompté. Le film de bandes dessinées axé sur Harley Quinn DC a rapporté 33,3 millions de dollars pour remporter la première place. C’est bien en deçà des 45 millions de dollars et plus que la plupart s’attendaient à ce que ce week-end, et la plus faible ouverture pour un film DCEU à ce jour derrière Shazam!, Les 53,5 millions de dollars commencent en avril dernier. Ajoutez 48 millions de dollars de recettes brutes à l’étranger, pour un total de 81,3 millions de dollars dans le monde pour le week-end d’ouverture.

Il y a beaucoup de discussions sur la raison pour laquelle ce film est allé plus bas qu’il aurait dû. Le film est arrivé avec des critiques positives de la part des critiques avec un score global de 80% chez Rotten Tomatoes, et le public l’a apprécié avec un B + CinemaScore. Cependant, le film est également arrivé avec tout à fait l’albatros autour du cou dans la réputation négative de Suicide Squad. Certes, Birds of Prey n’est pas une suite directe de ce film, mais bien que Harley Quinn de Margot Robbie soit l’un des aspects les plus bien accueillis de la DCEU, il s’agit toujours d’un film d’ensemble construit autour de Harley mettant en vedette des personnages moralement flexibles et le le marketing n’a pas fait une tonne pour faire comprendre que ce n’était pas Suicide Squad Part II – d’autant plus que son nom n’était pas dans le titre, sauf si vous incluez l’intégralité “Et l’émancipation fantastique de Harley Quinn” qui à peu près non on l’a fait.

Un plus gros problème était la cote R. Bien que le film bénéficie sans doute de la liberté de création que la note lui a accordée, une partie importante du public de Harley provient de foules plus jeunes, en particulier des filles. Cela a coupé une grande partie du public, y compris ceux qui étaient peut-être fans de la PG-13 Suicide Squad. Ceux qui ont assisté à cette tranche d’âge l’ont adoré avec un A-CinemScore et 86% de recommandations PostTrak, mais cela ne représentait que 9% du public. Un classement PG-13 en lâchant les bombes F aurait libéré une grande partie du public qui voulait le voir.

Cela dit, il devrait être clair que Birds of Prey n’est pas une bombe et quiconque le suggère est tout simplement faux. Bien sûr, ce n’est pas Aquaman, mais cela ne coûte également qu’une fraction du budget de ce film à 75 millions de dollars plus le marketing. À l’heure actuelle, le film devrait atteindre environ 95 à 100 millions de dollars aux États-Unis et les chiffres à l’étranger devraient le mettre au box-office. Ce ne sera pas une superproduction galopante, mais Warner Bros. peut toujours compter cela comme un succès marginal.

Pendant ce temps, Bad Boys For Life continue de ramasser de l’argent. La suite de l’action a marqué un autre 12 millions de dollars pour sa quatrième semaine, en baisse de seulement 32% par rapport au week-end dernier. Le film Bad Boys atteint maintenant 166,3 millions de dollars au pays et 336,3 millions de dollars dans le monde, un coup facile contre son budget de 90 millions de dollars. Le film est toujours sur la bonne voie pour 190 millions à 200 millions de dollars au niveau national à la fin de sa course.

1917 se dirige vers les Oscars en tant que favori dans de nombreuses catégories ce soir et il a performé en tant que tel, avec un glissement de seulement 5% à 9 millions de dollars. Le film de guerre a atteint 132,5 millions de dollars au pays et 287,3 millions de dollars, en passe de profiter d’un budget de 100 millions de dollars et d’une campagne de marketing coûteuse. En ce moment, le film devrait finir plus de 160 millions de dollars aux États-Unis et Universal Pictures est presque certainement dans un état heureux.

D’un autre côté, Universal n’est pas trop content de Dolittle, même avec ses prises décentes. L’aventure fantastique mettant en vedette Robert Downey Jr a récolté 6,6 millions de dollars supplémentaires au cours de sa quatrième semaine, en baisse de 12% seulement par rapport au week-end dernier. Dolittle fonctionne bien de semaine en semaine, mais ce n’est qu’une tentative de soutirer de l’eau du Titanic; même avec 64 millions de dollars au niveau national et 158,7 millions de dollars dans le monde, il est loin d’être rentable par rapport à son énorme budget de 175 millions de dollars. Il devrait se terminer avec environ 80 millions de dollars aux États-Unis.

Jumanji: le niveau suivant est imparable, car il a légèrement baissé de 8% au cours de sa neuvième semaine pour atteindre 5,5 millions de dollars. La suite d’action-comédie d’ensemble a porté ses totaux à 298,5 millions de dollars nationaux et a franchi les 768,5 millions de dollars dans le monde. Le film devrait terminer sa tournée aux États-Unis avec environ 310 à 312 millions de dollars, énorme contre son budget de 130 millions de dollars.

The Gentlemen de Guy Ritchie est en pleine forme car il a baissé de 25% lors de son troisième week-end à 4,2 millions de dollars. La comédie policière de STX est un artiste modéré, mais c’est un succès à 26,9 millions de dollars au pays et à 54,9 millions de dollars dans le monde contre un budget de 20 millions de dollars et un marketing modéré. Il devrait pouvoir atteindre 35 millions de dollars au pays.

Hansel & Gretel ont eu un deuxième week-end correct après leur départ vaguement décevant du dernier cadre. Le film d’horreur de l’UA a rapporté 3,5 millions de dollars, soit une baisse de 43% par rapport au début du week-end dernier. Jusqu’à présent, le film a 11,5 millions de dollars au pays avec de meilleures prises que la plupart des attentes au cours de la semaine et 13 millions de dollars dans le monde. Il devrait être en mesure de dépasser 17 millions à 20 millions de dollars aux États-Unis, suffisamment pour au moins atteindre l’équilibre avec un budget de 5 millions de dollars plus les P&A.

Knives Out a décidé que ce n’était pas encore fait, et après une semaine d’abandon parmi les dix premiers, il est revenu pour une # 8 à 2,4 millions de dollars, en baisse de seulement 9%. Appeler le polar de Rian Johnson un coup dormant est un euphémisme à ce stade; en onze semaines, il dispose de 158,9 millions de dollars au niveau national et de 299,6 millions de dollars contre un budget de 40 millions de dollars. Cela ressemble à une prise finale probable de 165 millions de dollars.

Little Women a glissé d’un solide 24% lors de son septième week-end avec 2,3 millions de dollars. Le film réalisé par Greta Gerwig atteint 102,7 millions de dollars au pays et 177,2 millions de dollars dans le monde contre un budget de 42 millions de dollars, ce qui en fait un énorme succès pour Sony. Il devrait finir à 110 millions de dollars aux États-Unis.

Star Wars: The Rise of Skywalker a passé ce qui est très probablement son dernier week-end dans le top dix avec 2,2 millions de dollars, en baisse de 31% lors de son huitième week-end. Le blockbuster s’élève à 510,5 millions de dollars au pays et à 1,061 milliard de dollars dans le monde, ce qui reste un énorme coup contre un budget de 275 millions de dollars.

Le week-end prochain, plusieurs films sortiront en salles, Sonic The Hedgehog ciblant # 1 à environ 35 millions de dollars. Drame romantique The Photograph devrait profiter de la Saint-Valentin avec un départ de 10 à 15 millions de dollars, la même gamme d’horreur que Blumhouse a à imaginer sur Fantasy Island. La comédie de Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfus, Downhill, devrait ouvrir dans la plage des chiffres élevés.

BOX OFFICE TOP DEN (numéros nationaux de trois jours)

1. Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn) – 33,3 millions de dollars (33,3 millions de dollars au total)

2. Bad Boys For Life – 12 millions de dollars (166,3 millions de dollars au total)

3. 1917 – 9 millions de dollars (132,5 millions de dollars au total)

4. Dolittle – 6,7 millions de dollars (64 millions de dollars au total)

5. Jumanji: le prochain niveau – 5,5 millions de dollars (298,5 millions de dollars au total)

6. Messieurs – 4,2 millions de dollars (26,9 millions de dollars au total)

7. Hansel & Gretel – 3,5 millions de dollars (11,5 millions de dollars au total)

8. Knives Out – 2,4 millions de dollars (158,9 millions de dollars au total)

9. Petites femmes – 2,3 millions de dollars (102,7 millions de dollars au total)

7. Star Wars: The Rise of Skywalker – 2,2 millions de dollars (510,5 millions de dollars au total)