411 Box Office Report: En avant un faible # 1 pour le deuxième week-end, Bloodshot ouvre doux au milieu de préoccupations pandémiques

Pixar’s Onward a conservé la place de n ° 1 au box-office ce week-end, mais pas de manière à être fière de remercier en partie la pandémie de coronavirus. Le film d’animation a rapporté 10,5 millions de dollars ce week-end pour couronner le week-end. Cependant, c’était une baisse massive de 73% par rapport au week-end dernier, ce qui est facilement la baisse la plus lourde pour un film Pixar à ce jour. Les baisses précédentes étaient de 61% pour The Good Dinosaur en 2015 et de 60% pour Cars 2 en 2011.

De toute évidence, ce n’est pas bon pour un film qui a atteint le bas de ses attentes la semaine dernière et qui avait presque certainement le budget à neuf chiffres typique d’un film d’animation Pixar. Cela dit, ce n’est pas spécifiquement la faute du film. Comme nous le verrons au fur et à mesure que nous descendons dans la liste, la pandémie de COVID-19 a eu un effet grave sur le box-office. Aux États-Unis, plus de 100 cinémas ont été fermés sur les principaux marchés du pays pour freiner la propagation du virus et le box-office total pour le week-end de tous les films combinés était de 55,2 millions de dollars, le week-end total le plus bas depuis le 30 octobre jusqu’au 1er novembre. , 1998.

Cette situation a eu un effet notable sur Onward, qui semble être probablement un perdant d’argent pour le studio. À l’heure actuelle, il s’élève à 60,3 millions de dollars au niveau national et à 101,7 millions de dollars dans le monde et à moins qu’il ne décroche des numéros internationaux une fois les cinémas rouverts, ce sera facilement le film le moins rentable de Pixar à ce jour.

L’ouverture au # 2 a été I Still Believe de Lionsgate, qui a rapporté 9,5 millions de dollars. Toutes les nouvelles versions étaient inférieures à leurs départs attendus; dans le cas de I Still Believe, il a raté le démarrage prévu de 10 à 15 millions de dollars. Encore une fois, cela est probablement dû à des inquiétudes concernant le virus. Le film a été largement commercialisé sous ses aspects religieux, qui ont généralement un assez bon bilan, et bien que les critiques aient été tièdes avec un score de 43% Rotten Tomatoes, les drames religieux ont tendance à être à l’épreuve des critiques. Les spectateurs qui l’ont vu l’ont adoré, avec un A CinemaScore.

Je crois toujours que ce n’est pas en très mauvais état, pour être juste. L’impact du bon bouche à oreille est mis en évidence par une bosse solide du samedi, ce qui signifie que le film pourrait encore afficher un chiffre solide. La percée d’avril dernier avait une ambiance similaire et a ouvert à 11,3 millions de dollars en route vers un total de 40,7 millions de dollars. Si ce film suit la tendance de Breakthrough, il devrait se terminer dans la fourchette de 30 millions de dollars, ce qui serait un total correct pour un film qui a coûté entre 10 et 12 millions de dollars.

Bloodshot de Vin Diesel a ouvert au troisième rang avec 9,3 millions de dollars, ce qui était plus ou moins dans la fourchette de 8 à 12 millions de dollars que les analystes attendaient. Bien que répondre aux attentes avant le week-end soit normalement un bon signe, ces attentes étaient plutôt réduites pour l’adaptation de Valiant Comics. C’est un début terne pour un film de bande dessinée, d’autant plus qu’il y avait des espoirs qu’il lancerait une franchise d’univers partagés pour Valiant.

Nous pouvons attribuer celui-ci au fait qu’il n’y avait tout simplement pas beaucoup d’intérêt pour ce film. Les efforts de marketing n’ont pas marqué le public et même s’il y avait de l’espoir lorsque le film a commencé avec 1,2 million de dollars des avant-premières de jeudi, le film s’est avéré très chargé. Les scores des critiques n’ont pas aidé à l’intérêt, avec un score global de 31% sur RT. Le public a attribué au film un B CinemaScore, ce qui n’est pas mauvais, mais cela n’aidera pas à atténuer la nature du film.

Le plus gros problème avec Bloodshot est que Sony s’attendait à ce que le film joue bien à l’étranger, où le coronavirus a un effet beaucoup plus fort en raison des édits gouvernementaux. Bloodshot n’a à ce jour que 15,1 millions de dollars à l’étranger pour un total mondial de 24,4 millions de dollars. Ce ne sera pas suffisant pour qu’un film qui a coûté 45 millions de dollars avant la commercialisation soit rentable. Tous les paris sont arrêtés en ce moment sur l’endroit où celui-ci pourrait se terminer – ou sur tout film en raison de la possibilité que davantage de théâtres soient fermés – mais la meilleure estimation pour Bloodshoot serait d’environ 25 millions de dollars au niveau national. Voilà pour l’univers cinématographique Valiant.

L’Invisible Man, comme toutes les reliques de ce week-end, a ressenti la piqûre des personnes séjournant dans des lieux publics avec une baisse de 60% lors de son troisième week-end à 6 millions de dollars. Cela fait que l’horreur repense à 64,4 millions de dollars encore très rentables au pays et à 122,7 millions de dollars dans le monde contre un budget de 7 millions de dollars. Le film terminera probablement sa tournée à environ 80 millions de dollars aux États-Unis, plus que suffisant pour qu’Universal et Blumhouse Productions soient extatiques.

Le thriller d’action controversé The Hunt a déçu avec seulement 5,3 millions de dollars. Le film a terminé son premier week-end en deçà des attentes de la plage de chiffres élevés. Il est difficile d’en mettre trop sur ce film en raison de l’aspect pandémique, mais il convient de noter que ce week-end était un report de sa date de sortie en 2019 en raison du complot politiquement teinté d’élitistes libéraux chassant les conservateurs pour le sport considéré comme un mauvais film. à publier après les tirs de masse de Dayton et El Paso en août dernier.

Universal et Blumhouse n’avaient clairement pas peur de la controverse; après que la nouvelle date de sortie ait été officiellement prévue, ils l’ont délibérément commercialisée autour de la controverse comme “Le film le plus parlé de l’année que personne ne voit réellement” ainsi qu’une bande-annonce bien améliorée. Il est difficile de dire si le contrecoup a quelque chose à voir avec cela, mais les films controversés ont un record inégal de clouer leurs tentatives pour tirer parti de cette controverse. Quoi qu’il en soit, le film pourrait au moins atteindre le seuil de rentabilité sans trop de problèmes, car sa production ne coûtait que 14 millions de dollars. Le total national pourrait atteindre jusqu’à 20 millions de dollars, et s’il marque une sorte d’argent à l’étranger (évidemment, une proposition très incertaine), il pourrait au moins ne pas être une perte.

Sonic the Hedgehog a perdu 67% lors de son cinquième week-end avec 2,6 millions de dollars. L’adaptation du jeu vidéo Paramount est bien sûr déjà un succès avec 145,8 millions de dollars au niveau national et 299,6 millions de dollars dans le monde contre un budget de 95 millions de dollars. Son budget intérieur final devrait s’élever à 155 millions de dollars environ.

The Way Back de Ben Affleck a sombré dans son deuxième week-end avec 2,4 millions de dollars, en baisse de 70% par rapport à son week-end d’ouverture. Encore une fois, blâmer COVID-19 en grande partie, mais cela ne rendra pas l’encre rouge plus facile à digérer pour Warner Bros.qui a déboursé 23 millions de dollars plus le marketing. Le film a maintenant 13,4 millions de dollars au pays et 14,1 millions de dollars dans le monde, et sera probablement en deçà de 20 millions de dollars d’ici la fin de sa tournée nationale.

Call of the Wild a perdu 67% lors de son quatrième week-end avec 2,2 millions de dollars. L’adaptation littéraire s’élève à 62,1 millions de dollars au pays et à 107,3 ​​millions de dollars dans le monde. C’est un grand perdant pour les studios du 20e siècle (et donc Disney) à hauteur de 50 millions de dollars ou plus. Il devrait terminer sa course intérieure à environ 70 millions de dollars.

Emma a décroché 71% à 1,4 million de dollars lors de son quatrième week-end (le deuxième en version large). Le film mettant en vedette Anya Taylor-Joy est maintenant à 10 millions de dollars au pays et 25,1 millions de dollars dans le monde. Il n’y a pas de mot sur son budget, mais il devrait terminer sa course intérieure à environ 15 millions de dollars au niveau national.

Bad Boys For Life a clôturé le top 10 avec 1,1 million de dollars, en baisse de 64% lors de son neuvième week-end. La suite de l’action s’élève maintenant à 204,3 millions de dollars au pays et à 417,6 millions de dollars dans le monde. Il devrait terminer sa course à environ 208 millions de dollars sur le marché intérieur avant de quitter les salles.

Le week-end prochain devrait voir Onward rester au top à moins qu’il ne tombe plus loin que I Still Believe ou Bloodshot, car il n’y a pas de nouvelles versions larges à venir. En fait, aucune nouvelle sortie large n’est actuellement prévue avant le 10 avril, alors habituez-vous à voir ce film dans le top 10 au cours des prochaines semaines.

BOX OFFICE TOP DEN (numéros nationaux de trois jours)

1. En cours – 10,5 millions de dollars (60,3 millions de dollars au total)

2. Je crois toujours – 9,5 millions de dollars (9,5 millions de dollars au total)

3. Bloodshot – 9,3 millions de dollars – (9,3 millions de dollars au total)

4. L’homme invisible – 6 millions de dollars (64,4 millions de dollars au total)

5. La chasse – 5,3 millions de dollars (5,3 millions de dollars au total)

6. Sonic The Hedgehog – 2,6 millions de dollars (145,8 millions de dollars au total)

7. Le chemin du retour – 2,4 millions de dollars (13,4 millions de dollars au total)

8. Call of the Wild – 2,2 millions de dollars (62,1 millions de dollars au total)

9. Emma. – 1,4 million de dollars (10 millions de dollars au total)

10. Bad Boys For Life – 1,1 million de dollars (204,3 millions de dollars au total)