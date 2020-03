411 Box Office Report: Onward arrive au box-office avec une ouverture de 40 millions de dollars

Le dernier film de Pixar n’a connu qu’un début semi-magique, alors qu’Onward dirigeait le box-office avec un début à la baisse des attentes. L’aventure fantastique animée a rapporté 40 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, ce qui a atteint le plus bas des attentes de l’industrie de 40 à 45 millions de dollars avant le week-end. Ce début est le plus bas pour un film Pixar depuis que The Good Dinosaur a ouvert ses portes à 39,2 millions de dollars en novembre 2015 et est un peu en dessous des débuts du dernier Coco du studio non-suite, qui a ouvert à 50,8 millions de dollars en novembre 2017.

Bien que tout cela semble sombre et sombre, ce n’est pas un début entièrement inattendu et semble être là où Disney et Pixar visaient. Bien que la plupart des films Pixar récents aient connu des débuts à succès, il est important de se rappeler qu’ils ont tous été des suites de franchises bien-aimées comme The Incredibles 2, Toy Story 4 et Finding Dory. Le lancement d’une IP originale est difficile pour n’importe quel studio, et Onward s’est penché sur cette difficulté avec une histoire décalée située dans une version moderne d’un pays fantastique. Les critiques ont beaucoup apprécié le film avec un consensus de 86% sur Rotten Tomatoes, mais il faut noter que la barre est toujours très élevée sur Pixar, les trois derniers films dépassant tous les 90%. (Avant, Cars 3 était à 70%.) Le film se débrouille plutôt bien avec le public également, avec un A-CinemaScore.

Il y a beaucoup de débats sur la façon dont la situation des coronavirus peut avoir un impact sur le box-office, mais cela n’a probablement pas été un facteur dans le démarrage national d’Onward. Le box-office dans son ensemble était de 100,8 millions de dollars, ce qui est en fait une légère augmentation par rapport au week-end dernier. Généralement, ce film n’est perçu que comme une déception en termes de comparaison avec les autres succès du box-office Pixar, et vous ne pouvez honnêtement pas comparer cela avec Incredibles 2. Le fait qu’il ouvre en mars et pas une saison de cinéma de premier ordre comme l’été ou les vacances ont également joué un rôle.

Maintenant, en termes de chiffres internationaux, il ne fait aucun doute que la peur du coronavirus a eu un effet. Onward a rapporté 28 millions de dollars sur 47 marchés, bien en deçà des attentes. C’est face aux fermetures massives de cinémas du genre qui ont fait que MGM a retardé No Time to Die. Le budget d’Onward n’est pas encore connu, mais Pixar n’a pas eu un film budgété en dessous de 175 millions de dollars depuis 2007, ce qui nous donne une estimation solide. Si Onward peut atteindre 150 millions de dollars au niveau national et que la réouverture éventuelle des cinémas à l’étranger lui permet de reprendre là-bas, il devrait être en bonne forme.

Le numéro 2 de ce week-end était The Invisible Man, en baisse de 46% par rapport à son excellent week-end d’ouverture avec 15,2 millions de dollars. C’est une assez bonne prise pour un film d’horreur, en particulier un film qui a surperformé dans sa première image. Le public sort définitivement pour la réimagination mettant en vedette Elisabeth Moss, qui a jusqu’à présent rapporté 52,7 millions de dollars au pays et 98,3 millions de dollars dans le monde. Ce sont tous deux d’excellents chiffres pour un film qui ne coûte que 7 millions de dollars avant les coûts d’impression et de publicité. The Invisible Man vise toujours un brut de l’ordre de 100 millions de dollars, ce qui en fait un énorme succès pour Universal.

Le dernier film de Ben Affleck est arrivé en troisième position, alors que le drame sur le thème du sport The Way Back a rapporté 8,5 millions de dollars. C’est à peu près là où le film était censé faire le plus. Bien sûr, ce n’est pas Batman V Superman de loin, mais ce n’est évidemment pas ce genre de film non plus. Le début est inférieur au blockbuster et au tarif d’action d’Affleck bien sûr, mais se situe au-dessus des 5,1 millions de dollars avec lesquels son dernier drame Live By Night a commencé en janvier 2017.

The Way Back est une histoire de rédemption, et de ses interviews, c’était évidemment un film très personnel pour Affleck. Cela a fait écho auprès des critiques et des téléspectateurs avec un score cumulé de 87% RT et un B + CinemaScore décent. C’est bien parce que ce film aura besoin de jambes pour atteindre n’importe quel type de marge bénéficiaire. Le drame a coûté 23 millions de dollars avant la commercialisation et les chiffres à l’étranger seront probablement faibles avec seulement 640 000 dollars jusqu’à présent en dehors des États-Unis pour un démarrage de 9,1 millions de dollars. La prise finale aux États-Unis devrait se situer entre 25 et 30 millions de dollars, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour réaliser un bénéfice avant que le film ne soit diffusé en vidéo domestique.

Sonic the Hedgehog arrive en troisième position, en baisse de 51% à 8 millions de dollars. L’adaptation Paramount du jeu vidéo SEGA est un succès avec 140,8 millions de dollars au niveau national et 295,6 millions de dollars dans le monde contre un budget de 95 millions de dollars. Il ralentit un peu mais devrait encore atteindre 160 millions de dollars aux États-Unis, un grand nombre compte tenu du risque que cela comporte pour le studio.

Call of the Wild a perdu 48% lors de son troisième week-end avec 7 millions de dollars. L’adaptation littéraire s’élève désormais à 57,5 ​​millions de dollars au pays et à 115 millions de dollars dans le monde, ce qui est loin d’être suffisant pour reconstituer son budget de 125 millions de dollars plus P&A. Le nombre national devrait se terminer à environ 70 millions de dollars, et ce film devrait finir par perdre au moins 50 millions de dollars pour les studios du 20e siècle (et donc Disney).

Emma s’est largement élargie ce week-end et s’est classée dans le top 10. L’adaptation mettant en vedette Anya Taylor-Joy du roman de Jane Austen de 1815 a rapporté 5 millions de dollars. C’est un début de sortie décent pour le film, portant ses totaux à 6,9 millions de dollars au niveau national et à 20,9 millions de dollars dans le monde. Le film a été un succès auprès des critiques à 84% sur RT, bien que les fans soient un peu plus doux avec un B CinemaScore. Cependant, le film devrait être en voie de réaliser des bénéfices et, selon les plans d’expansion de Focus Features, il devrait pouvoir atteindre au moins 15 millions de dollars au niveau national, sinon plus. Aucun mot sur son budget.

Bad Boys For Life a de nouveau tenu bon avec une baisse de seulement 30% lors de son huitième week-end. La suite de l’action a marqué 3,1 millions de dollars et s’élève maintenant à 202 millions de dollars au pays et à 415 millions de dollars dans le monde. Ce sont évidemment de grands chiffres pour le film et en font un mégahit par rapport à son budget de 90 millions de dollars. Il atteindra au moins 210 millions de dollars au niveau national avant de quitter les théâtres.

Birds of Prey continue de se diriger vers un peu de profit, car il était en baisse de 47% lors de son cinquième week-end. Le film DCEU a ajouté 2,2 millions de dollars à ses coffres, portant le total à 85,6 millions de dollars au pays et à 195,8 millions de dollars dans le monde. Bien sûr, ce n’est pas un coup énorme, mais ce ne sera pas non plus une bombe. Le film a coûté 80 millions de dollars et devrait se terminer aux alentours de 90 millions de dollars aux États-Unis.

Impractical Jokers de truTV: le film a chuté de 49%, un chiffre très solide, à 1,8 million de dollars lors de son deuxième week-end. Le film de réalité comique basé sur la série de truTV tient mieux que prévu et atteint jusqu’à 8,5 millions de dollars au niveau national jusqu’à présent avec une prise finale attendue de 12 millions de dollars. C’est suffisant pour le rentabiliser avec un budget de 3 millions de dollars et un marketing minimal.

My Hero Academia: Heroes Rising a clôturé le top 10 avec 1,5 million de dollars. En surface, c’est un chiffre terrible, en baisse de 74% par rapport au week-end dernier. Mais l’anime souffre toujours de graves baisses; Dragon Ball Super: Broly a chuté de 69% lors de son deuxième week-end. Heroes Rising a maintenant 12,7 millions de dollars au niveau national et 29 millions de dollars dans le monde, un grand nombre pour le film qui devrait mettre fin à sa course aux États-Unis dans la gamme de 10 millions de dollars.

Le week-end prochain verra l’ouverture d’un trio de films, dont aucun ne défiera Pixar pour la première place. L’adaptation comique Valiant de Vin Diesel Bloodshot et le thriller controversé The Hunt recherchent tous deux une ouverture de 8 à 12 millions de dollars, tandis que le biodrama religieux I Still Believe ressemble à 10 à 15 millions de dollars.

BOX OFFICE TOP DEN (numéros nationaux de trois jours)

1. En cours – 40 millions de dollars (40 millions de dollars au total)

2. L’homme invisible – 15,2 millions de dollars (52,7 millions de dollars au total)

3. Le chemin du retour – 8,5 millions de dollars (8,5 millions de dollars au total)

4. Sonic The Hedgehog – 8 millions de dollars (140,8 millions de dollars au total)

5. Call of the Wild – 7 millions de dollars (57,5 millions de dollars au total)

6. Emma. – 5 millions de dollars (6,9 millions de dollars au total)

7. Bad Boys For Life – 3,1 millions de dollars (202 millions de dollars au total)

8. Oiseaux de proie – 2,2 millions de dollars (82,6 millions de dollars au total)

9. Impractical Jokers: The Movie – 1,8 million de dollars (8,5 millions de dollars au total)

10. My Hero Academia: Heroes Rising – 1,5 million de dollars (12,7 millions de dollars au total)