411 Box Office Report: Sonic the Hedgehog domine avec 68 millions de dollars de week-end

Tous saluent le nouveau roi du week-end d’ouverture du film de jeu vidéo dans Sonic the Hedgehog, qui a atteint la première place au box-office ce week-end. The Paramount Pictures reprend le personnage du jeu vidéo Sega, qui a rapporté 57 millions de dollars au cours du week-end de trois jours et aura environ 68 millions de dollars d’ici la fin de la journée de lundi. C’est une amélioration par rapport aux projections déjà rose du samedi et donne au film le week-end d’ouverture record pour une adaptation de jeu vidéo, cassant le départ de 54,3 millions de dollars du détective Pikachu. Il s’agit également de la meilleure ouverture pour un film mettant en vedette Jim Carrey depuis que Bruce Almighty en 2003 a rapporté 68 millions de dollars.

Le succès de Sonic est l’aboutissement d’une course folle pour le personnage de jeu vidéo vers le grand écran. Après des années d’enfer de développement, Paramount a mis le film en marche et n’a eu que la première bande-annonce assaillie par une moquerie sur Internet. Ce genre de mauvais buzz est difficile à surmonter, mais Paramount et le réalisateur Jeff Fowler ont pris la décision de repenser complètement Sonic. Cette décision a ajouté 5 millions de dollars au budget, ce qui l’a poussé à 95 millions de dollars, mais elle a également été payante en réprimant la rumeur sur le film. Cela a permis au film de gagner des critiques décentes (sinon excellentes), se situant à 63% sur Rotten Tomatoes. Mais la clé avec Sonic est qu’il s’agit d’un film familial, qui est beaucoup plus potentiellement affecté par le bouche à oreille. Et le bouche à oreille est génial ici, avec un A CinemaScore et quatre étoiles / 67% recommandent définitivement via PostTrak. Le buzz positif du public a permis au film d’avoir des prises solides tout au long du week-end, en baisse de seulement 2% par rapport à sa surperformance de vendredi et de 24% aujourd’hui.

Tout cela signifie que Paramount est en mesure de faire un joli sou (et supposément une suite) avec Sonic. Il a ajouté 43 millions de dollars à l’étranger pour un week-end mondial de 100 millions de dollars. Sans concurrence majeure pour le public familial avant Pixar’s Onward le 6 mars, Sonic devrait être au moins supérieur à 175 millions de dollars aux États-Unis. Ce sera un coup sûr, laissant Paramount pousser un soupir de soulagement.

Sonic a fait son chemin vers le haut, mais il n’a pas aspiré tout l’air de la pièce car Birds of Prey avait une prise décente pour son deuxième cadre. Le film de bande dessinée de DC a enregistré une hausse de 17,1 millions de dollars sur trois jours, en baisse de 48%. C’est un deuxième week-end solide pour un film qui a sous-performé. Le film atteint 59,3 millions de dollars au niveau national et 142,9 millions de dollars dans le monde, ce qui n’est pas génial, mais continue de faire avancer ce film vers l’équilibre ou un peu de profit par rapport à son budget de 80 millions de dollars. Il devrait être en mesure de dépasser 90 à 95 millions de dollars aux États-Unis d’ici la fin de son cycle.

Fantasy Island est arrivé à la troisième place lors de son week-end d’ouverture, répondant au bas de ses attentes. L’horreur de la série ABC des années 1970 et 1980 a atteint 12,4 millions de dollars, un résultat bien que peu spectaculaire. Le film a battu les 8,9 millions de dollars du compte à rebours du film d’horreur PG-13 de l’automne, mais était en deçà des 18,2 millions de dollars avec lesquels Escape Room de janvier 2019 a commencé avec une note similaire.

Sony Pictures savait ce qu’il y avait dans Fantasy Island: un film d’horreur à petit budget avec un certain niveau de valeur de nom dont ils pourraient faire un modeste profit. C’est exactement ce qui se passe ici, et ils étaient assez intelligents pour ne pas se lancer dans le marketing, mais au lieu de cela, ne donner que des dépenses modérées. C’était une décision intelligente, car les critiques la détestaient à 9% sur RT. Le public lui a donné un C + CinemaScore à mi-chemin (pour le genre), qui ne dit rien de bon sur ses jambes au box-office (pour ne rien dire des gens qui resteront à l’écart pendant que le mot se propage combien ce n’est pas l’original séries).

Mais celui-ci n’a pas besoin de jambes, car il ne coûte que 7 millions de dollars. Avec 7,6 millions de dollars à l’étranger, le film a connu un démarrage mondial de 20 millions de dollars, ce qui le met déjà sur une bonne voie vers des bénéfices. Le film devrait finir au niveau national dans la fourchette de 25 à 30 millions de dollars au mieux, ce qui sera un bon résultat.

La photographie a été un raté relatif car elle n’a pas réussi à capturer la foule de la Saint-Valentin, marquant 12,3 millions de dollars. C’est un peu en deçà des attentes, ce qui s’est produit entre les adolescents moyens et élevés. Universal espérait certainement un meilleur résultat que celui-ci, étant le seul film de style roman sur le marché en ce moment. Ces films sont souvent à l’épreuve des critiques, de sorte que le score de 74% RT, bien que bon, n’a probablement pas aidé autant qu’il aurait d’autres films. Et tandis que le public l’aimait à un B + CinemaScore qui est en fait légèrement inférieur à la moyenne pour les drames romantiques.

Ce n’est toujours pas un désastre pour Universal, il faut le dire. La photographie aurait certainement pu utiliser un rebond plus important pour la Saint-Valentin, mais ce n’est pas un film coûteux. Son budget de 15 millions de dollars éclipse Fantasy Island, mais comme lui, un montant brut de 25 à 30 millions de dollars le mettrait en forme.

Bad Boys For Life n’a baissé que de 6% lors de son cinquième week-end, rapportant 11,3 millions de dollars. Le trio de Bad Boys s’élève désormais à 181,3 millions de dollars au niveau national et à 368,3 millions de dollars dans le monde, ce qui rend un produit intérieur brut final de 200 millions de dollars et plus une chose sûre. C’est un coup dur pour son budget de 90 millions de dollars.

1917 s’est peut-être éloigné des autres Oscars avec un parcours décevant, mais il fonctionne toujours bien dans les théâtres, car il n’était que de 12% à 8,1 millions de dollars. Le drame d’action de guerre compte désormais 144,4 millions de dollars au pays et 322,5 millions de dollars, rentable par rapport à son budget de 100 millions de dollars. Le film est toujours en passe de se terminer aux alentours de 160 millions de dollars aux États-Unis.

Jumanji: The Next Level reste le film que vous ne pouvez pas garder, car il a en fait augmenté de 3% au cours de sa dixième semaine pour rapporter 5,7 millions de dollars. La suite de la comédie d’action a dépassé la barre nationale des 300 millions de dollars, avec un total de 305,7 millions de dollars aux États-Unis et de 778,7 millions de dollars dans le monde. Le film devrait terminer sa tournée aux États-Unis avec environ 320 millions de dollars, énorme contre son budget de 130 millions de dollars.

Parasite a traduit son succès aux Oscars en un coup de pouce majeur en remontant dans le top dix. NEON a repoussé le vainqueur du meilleur film réalisé par Bong Joon-ho dans 2 001 salles pour un bond de 234% par rapport au week-end dernier avec 5,5 millions de dollars. La comédie noire sud-coréenne compte désormais 43,2 millions de dollars au pays et 183 millions de dollars dans le monde contre un budget de production de 11,8 millions de dollars. Inutile de dire que son studio roule en espèces.

Dolittle a perdu 23% au cours de sa cinquième semaine avec 5,1 millions de dollars. L’aventure fantastique mettant en vedette Robert Downey Jr a bien résisté grâce au public familial, mais ils ont finalement commencé à partir pour des pâturages plus verts et chargés de hérissons. Le film a 70,5 millions de dollars au pays et 181,1 millions de dollars dans le monde, loin d’atteindre le seuil de rentabilité contre un budget de 175 millions de dollars. Il semble toujours qu’il se terminera avec environ 80 millions de dollars aux États-Unis.

Downhill était un clunker pour Searchlight Pictures, rapportant 4,7 millions de dollars. La comédie a eu l’ouverture la plus basse pour un film de Will Ferrell depuis Casa de mi Padre en 2012. Craquez cela pour Searchlight en sachant qu’ils ont eu un raté, qui n’a pas retenu l’attention des critiques (40% sur RT) et a été carrément détesté par les cinéphiles avec un D CinemaScore. Downhill verra une sortie rapide du top 10 et ne dépassera probablement pas 15 millions de dollars au niveau national.

Le week-end prochain appartiendra toujours à Sonic car l’adaptation de Call of the Wild par les studios du 20e siècle vise 10 à 15 millions de dollars, tandis que la suite d’horreur Brahms: The Boy 2 devrait atteindre les chiffres les plus élevés.

BOX OFFICE TOP DEN (numéros nationaux de trois jours)

1. Sonic The Hedgehog – 57 millions de dollars (57 millions de dollars au total)

2. Oiseaux de proie – 17,1 millions de dollars (54,3 millions de dollars au total)

3. Fantasy Island – 12,4 millions de dollars –

4. La photographie – 12,3 millions de dollars –

5. Bad Boys For Life – 11,3 millions de dollars (166,3 millions de dollars au total)

6. 1917 – 8,1 millions de dollars (132,5 millions de dollars au total)

7. Jumanji: le prochain niveau – 5,7 millions de dollars (298,5 millions de dollars au total)

8. Parasite – 5,5 millions de dollars

9. Dolittle – 5,1 millions de dollars (64 millions de dollars au total)

10. Descente – 4,7 millions de dollars (510,5 millions de dollars au total)