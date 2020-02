411 Box Office Report: Sonic the Hedgehog Rules For Second Frame, The Boy II Opening Low

C’était un deuxième week-end au sommet du box-office pour Sonic the Hedgehog, qui a devancé Call of the Wild pour remporter la victoire. L’adaptation du jeu vidéo Paramount a rapporté 26,3 millions de dollars pour revendiquer la place de n ° 1, en baisse de 55% par rapport à son week-end d’ouverture record. Bien sûr, 55% serait une baisse élevée pour un drame ou une comédie, mais pour un film lourd de fandom (qui est traditionnellement à chargement frontal) qui a surperformé lors de son premier week-end, c’est une prise admirable.

Sonic marque actuellement aux États-Unis et à l’étranger. Le film se situe à 106,6 millions de dollars au pays et 203,1 millions de dollars dans le monde. Paramount a une franchise probable ici, une belle récompense sur son pari massif compte tenu de toute la controverse de pré-sortie du film. Il devrait encore pouvoir dépasser 175 millions de dollars aux États-Unis et devrait être très rentable par rapport à son budget de 95 millions de dollars.

La sortie de Call of the Wild, propriété des studios du 20e siècle appartenant à Disney, a perdu de justesse sur la première place, rapportant 24,8 millions de dollars pour le week-end. C’est un peu une surperformance pour un film qui devait viser la fourchette de 20 millions de dollars. L’adaptation dirigée par Harrison Ford du roman classique de Jack London suit la voie de Dolittle, car il s’agit d’un film familial basé sur un classique littéraire qui serait en pleine forme si ce n’était de son énorme budget de 125 millions de dollars.

Oui, ce film familial est venu avec une étiquette de prix au niveau des superproductions, un autre héritage qui gratte la tête de l’ancien 20th Century Fox. C’est une décision déroutante pour le moins. Bien sûr, Call of the Wild est un roman sacré pour beaucoup et il aurait pu générer de solides bénéfices sur un budget de niveau intermédiaire. Mais le lourd CGI nécessaire pour le tournage sans emplacement a poussé le budget à travers le toit, et il n’y a aucune chance au monde pour que cela fasse un profit. La performance a été assez bonne compte tenu du fait que le film ne portait qu’un buzz critique correct (un score global de 63% sur Rotten Tomatoes). Le bouche à oreille devrait être acceptable avec un A- CinemaScore, mais le film fait face à un monstre potentiel dans quelques semaines avec Pixar’s Onward.

En fin de compte, Call of the Wild devrait être en mesure de terminer sa course nationale à environ 75 millions à 80 millions de dollars. Les numéros à l’étranger ne seront pas excellents ici; le film a rapporté 15,4 millions de dollars sur 40 marchés étrangers, reflétant l’apathie internationale envers les films américains. Cela représente un premier week-end mondial de 40,2 millions de dollars. Ce film est sur le point d’être une autre perte coûteuse héritée de Disney de Fox avec un potentiel de 100 millions de dollars d’encre rouge lorsque tous les grains sont comptés.

Birds of Prey a récolté 7 millions de dollars lors de son troisième week-end, en baisse de 59%. C’est une baisse attendue compte tenu du week-end dernier a vu une solide prise et place le film DCEU à 72,5 millions de dollars au pays et 173,7 millions de dollars dans le monde. Le film ne va pas être un énorme succès pour DC, mais il est en pleine forme contre un budget de production de 80 millions de dollars plus le marketing, défiant tous les discours de condamnation en ligne après son week-end d’ouverture décevant. Ne vous y trompez pas: DC et Warner Bros.espéraient plus de Birds of Prey, mais ils étaient également préparés à cela, c’est pourquoi le budget a été réduit. (En toute honnêteté contre le film, le budget de Shazam était également faible et s’est beaucoup mieux comporté.) Il devrait quand même atteindre environ 90 millions de dollars aux États-Unis et les chiffres à l’étranger fonctionnent suffisamment bien pour que le studio tire un peu d’argent ici. .

Horror’s a eu une mauvaise performance jusqu’ici en 2020, et cela a continué avec Brahms: The Boy II qui est tombé à plat à 5,9 millions de dollars. C’est en deçà des attentes élevées à un chiffre pour cette suite de STX à The Boy en 2016. Le début est encore plus faible que les ouvertures moins qu’impressionnantes jusqu’à présent pour The Grudge (11,4 millions de dollars), The Turning (7 millions de dollars), Gretel et Hansel (6,2 millions de dollars) et Fantasy Island (12,3 millions de dollars).

Tout comme Call of the Wild étant produit avec un budget élevé, la grande question qui entoure Brahms est «pourquoi?» Bien sûr, The Boy a été rentable avec 68,2 millions de dollars contre son budget de 10 millions de dollars, mais ce ne sont pas les chiffres qui exigent un suivi, que cela ait du sens. Et The Boy n’était pas non plus très apprécié des critiques ou des fans. Brahms a emboîté le pas sur ce front avec un score de Rotten Tomatoes de 11% et un C-CinemaScore des fans – pas la réaction de niveau F à The Grudge ou The Turning, mais pas super non plus même pour l’horreur. STX a lancé une campagne de marketing modérée derrière elle, principalement sur le numérique, conçu pour maximiser l’exposition au dollar. Cela n’a pas aidé et Brahms est destiné à une sortie rapide des théâtres. 15 millions de dollars est probablement son plafond supérieur aux États-Unis, et il ne fera pas grand-chose à l’étranger où il a commencé avec seulement 2,2 millions de dollars pour un démarrage mondial de 8,1 millions de dollars. Ce n’est peut-être pas un perdant d’argent pour STX, qui dit que le budget de production était de 3 millions de dollars de leurs coffres, mais il ne sera pas touché par aucune mesure non plus.

Bad Boys For Life continue de montrer de la vigueur dans ses jambes au box-office, car il est resté stable à # 5 avec 5,9 millions de dollars. Cela représente une baisse de 49% par rapport à la prise du week-end dernier et place la renaissance de la franchise à 191,2 millions de dollars au pays et à 397,2 millions de dollars dans le monde. Le film vise maintenant environ 215 à 220 millions de dollars aux États-Unis et est un succès majeur contre son budget de 90 millions de dollars.

1917 était en baisse de 46% lors de son neuvième week-end avec 4,4 millions de dollars. Le film de guerre réalisé par Sam Mendes a atteint 152 millions de dollars au pays et 347,3 millions de dollars, un bénéfice par rapport à son budget de 100 millions de dollars. Le film est en bonne voie pour environ 160 à 165 millions de dollars aux États-Unis.

Fantasy Island a connu une chute brutale par rapport à la prise médiocre du week-end dernier. L’horreur de la série télévisée a rapporté 4,2 millions de dollars, en baisse de 66% depuis le début. Ce n’est pas le genre de résultat recherché par Sony Pictures, mais ils ne sont pas trop inquiets ici. Le film s’élève maintenant à 20,2 millions de dollars au pays et à 33,8 millions de dollars dans le monde, ciblant un produit intérieur brut final de 30 millions de dollars. Cela le rendra rentable par rapport à son budget de 7 millions de dollars, ce que tout le studio espérait.

Le parasite a baissé de 45% après la montée subite des Oscars le week-end dernier, rapportant 3,1 millions de dollars lors de sa 20e semaine de publication. Le gagnant du meilleur film s’élève désormais à 48,9 millions de dollars au pays et à 210 millions de dollars dans le monde contre un budget de 11,8 millions de dollars. Le film est sur le point de dépasser 53,7 millions de dollars de Hero pour être le troisième film étranger le plus rentable de tous les temps, et les 57,2 millions de dollars de Life Is Beautiful ne sont pas totalement hors de question.

Jumanji: The Next Level était en baisse de 46% à 3 millions de dollars lors de sa onzième semaine. Le film de franchise est maintenant à 311 millions de dollars aux États-Unis et à 788 millions de dollars dans le monde, avec un total national final de 318 millions de dollars probable. Cela a coûté 130 millions de dollars.

La photographie a vu le plongeon très attendu (mais toujours difficile) après la Saint-Valentin, en baisse de 77% à 2,8 millions de dollars. Le drame romantique a été très rapidement abandonné par le public et s’élève désormais à 17,6 millions de dollars nationaux, avec un total de 17,7 millions de dollars dans le monde. Le film devrait encore atteindre environ 25 millions de dollars au niveau national, mais être rentable par rapport à son budget de 15 millions de dollars est désormais mis en doute.

Le week-end prochain devrait voir un nouveau n ° 1 alors que la réadaptation de Blumhouse et Universal’s The Invisible Man arrive dans les salles et vise environ 25 à 30 millions de dollars.

BOX OFFICE TOP DEN (numéros nationaux de trois jours)

1. Sonic The Hedgehog – 26,3 millions de dollars (106,6 millions de dollars au total)

2. Call of the Wild – 24,8 millions de dollars (24,8 millions de dollars au total)

3. Oiseaux de proie – 7 millions de dollars (72,5 millions de dollars au total)

4. Brahms: The Boy II – 5,9 millions de dollars (5,9 millions de dollars au total)

5. Bad Boys For Life – 5,9 millions de dollars (191,2 millions de dollars au total)

6. 1917 – 4,4 millions de dollars (152 millions de dollars au total)

7. Fantasy Island – 4,2 millions de dollars (20,2 millions de dollars au total)

8. Parasite – 3,1 millions de dollars (48,9 millions de dollars au total)

9. Jumanji: le prochain niveau – 3 millions de dollars (311 millions de dollars au total)

10. La photographie – 2,8 millions de dollars (17,6 millions de dollars au total)