411 Box Office Report: The Invisible Man Powers to # 1 With 29 Million Start

Universal a apporté la marchandise pour le premier hit d’horreur de 2020, alors que The Invisible Man a atteint la première place ce week-end. La réimagination dirigée par Leigh Whannel du film d’horreur de 1933 a marqué 29 millions de dollars, se produisant au sommet de ses attentes de 25 à 30 millions de dollars. C’est la meilleure ouverture de la carrière de réalisateur de Whannel, battant les 22,7 millions de dollars d’Insidious Chapter 2, et le premier box-office en tant que star vedette Elisabeth Moss après The Kitchen, qu’elle a co-titré avec Melissa McCarthy et Tiffany Haddish, a faibli l’année dernière. .

Le film est un changement de rythme bienvenu pour le genre d’horreur en 2020 après une série d’échecs. The Grudge, The Turning, Gretel & Hansel, Fantasy Island et Brahms: The Boy II ont tous essayé de faire bonne impression cette année et sont restés très loin. La principale différence entre ces échecs et celui-ci est assez simple: ils ressemblaient tous à des gains de trésorerie bon marché, et se sont avérés être exactement cela. L’Homme invisible, d’autre part, a réussi à éviter les mêmes pièges et a attiré les gens grâce à une campagne de marketing efficace. Au lieu de s’appuyer uniquement sur la valeur de son nom IP, Universal a vendu cela sur l’humeur suspensive et la valeur du nom de Moss en tant que star de la télévision, ce qui a payé en pique.

Il faut aussi dire que, contrairement à tous ces autres films d’horreur, The Invisible Man est un film que les critiques et les fans aiment tous. Le film a été bien reçu par les critiques avec un score cumulé de 90% sur Rotten Tomatoes. Pendant ce temps, le bouche à oreille est très important avec un B + CinemaScore et une recommandation définitive de 52% / une recommandation probable de 41% via PostTrak. Tout cela a augmenté les revenus bruts du film de 13% le samedi, un résultat impressionnant pour un genre qui est généralement beaucoup plus chargé. C’est une bosse dans la même fourchette que Get Out, qui a augmenté de 17% samedi.

Tout cela représente un coup sérieux pour Universal. Le film a ajouté 20,2 millions de dollars à l’étranger pour le week-end pour un total brut de 49,2 millions de dollars, déjà très bon contre un budget de production de 7 millions de dollars plus le marketing. 100 millions de dollars au niveau national devraient être tout à fait réalisables et, sans concurrence directe entre les genres jusqu’au 20 mars, apporte A Quiet Place Part II, cela pourrait aller encore plus loin. Quoi qu’il en soit, c’est un succès certain.

Sonic the Hedgehog se révèle comme le film familial qu’il est, en baisse de seulement 39% lors de son troisième week-end à 16 millions de dollars. L’adaptation Paramount du personnage de jeu vidéo SEGA a rapporté de l’argent sérieux à ce stade, avec 128,3 millions de dollars au pays et 265,5 millions de dollars dans le monde. Même avec un budget de 95 millions de dollars, c’est un succès pour le studio et probablement un démarreur de franchise. Il semble toujours pouvoir atteindre 170 millions de dollars à la fin de son cycle.

Call of the Wild a perdu 47% lors de son deuxième week-end pour totaliser 13,2 millions de dollars. Le film des studios du 20e siècle s’élève actuellement à 45,9 millions de dollars au pays et à 79,3 millions de dollars dans le monde. Ce seraient des chiffres vraiment solides s’il ne s’agissait pas d’un film budgété de 125 millions de dollars (plus le marketing). En l’état, c’est un autre perdant d’argent pour l’ancien 20th Century Fox, propriété de Disney. Cela devrait atteindre 70 millions de dollars aux États-Unis, mais ce ne sera pas assez près pour autre chose qu’un désastre financier.

My Hero Academia: Heroes Rising a un week-end impressionnant, affichant une prise de 5,1 millions de dollars sur trois jours. C’est un week-end fantastique et plus du triple des 1,4 million de dollars que My Hero Academia: Two Heroes a commencé en septembre 2018. En fait, en cinq jours, Heroes Rising a totalisé 8,4 millions de dollars, soit plus que les 5,4 millions de dollars que Two Heroes a gagnés dans le l’intégralité de son box office run.

Cela marque une victoire impressionnante pour FUNimation, qui a également eu un succès l’année dernière avec Dragon Ball Super: Broly en janvier. Heroes Rising ne sera pas proche de la prise finale de 30,4 millions de dollars de Super Broly aux États-Unis, mais ce n’était jamais prévu. Il devrait terminer sa course de 10 à 12 millions de dollars au pays. Dans le monde, il s’élève à 23,5 millions de dollars et sera un succès impressionnant pour le studio d’anime.

Bad Boys For Life a de nouveau livré une tenue exceptionnelle, en baisse de 26% lors de son septième week-end. La suite de l’action a rapporté 4,3 millions de dollars et s’élève désormais à 197,4 millions de dollars au pays et à 405,4 millions de dollars dans le monde. Ce sont des chiffres énormes pour ce film et en font un énorme succès pour Columbia Pictures, avec un quatrième film déjà en développement. Il vise désormais environ 215 millions de dollars au niveau national. Le budget était de 90 millions de dollars.

Birds of Prey a connu une baisse décente, en baisse de 40% lors de son quatrième week-end à 4,1 millions de dollars. Le film DCEU s’élève maintenant à 78,8 millions de dollars au pays et à 188,4 millions de dollars dans le monde, pas un smash, mais pas non plus une bombe contre son budget de production de 80 millions de dollars plus le marketing. Celui-ci devrait se terminer entre 90 et 92 millions de dollars aux États-Unis, suffisamment bon pour un bénéfice mineur en supposant que les revenus d’outre-mer ne disparaissent pas complètement à ce stade.

truTV a fait sa première incursion dans le top 10 du box-office en tant que Impractical Jokers: The Movie a grimpé à 3,5 millions de dollars après une sortie semi-large. Le film de réalité comique basé sur la série télévisée du réseau a poussé sa liste de diffusion à 1 900 salles, assez pour le faire glisser dans le spot # 7. C’est un genre qui n’est pas bien exploré et s’étend rarement, mais il devrait rapidement sortir du top 10. Et c’est très bien pour truTV, qui a probablement ce qu’il veut de cela: 6,6 millions de dollars jusqu’à présent, assez pour récupérer son budget de 3 millions de dollars et son marketing minimal, plus la publicité pour l’émission de télévision. Il devrait clôturer avec environ 10 millions de dollars, ce qui est assez décent pour sa stratégie de sortie.

1917 a chuté de 37% lors de son dixième week-end avec 2,7 millions de dollars. Le film de guerre réalisé par Sam Mendes a atteint 155,9 millions de dollars au pays et 362,4 millions de dollars dans le monde, une entreprise rentable par rapport à son budget de 100 millions de dollars. 160 millions de dollars ou un peu plus est toujours la fourchette intérieure finale.

Brahms: Le Boy II a perdu 55% par rapport à son week-end d’ouverture, rapportant 2,6 millions de dollars. Compte tenu du succès de The Invisible Man, ce serait une baisse acceptable si le film n’avait pas déjà commencé bas. La suite STX s’élève à 9,8 millions de dollars au niveau national et à 16,1 millions de dollars, un niveau acceptable par rapport à un budget et à un marketing de 3 millions de dollars. Il se terminera probablement avec environ 13 millions de dollars aux États-Unis.

Fantasy Island a clôturé le top dix avec 2,3 millions de dollars, en baisse de 45% lors de son troisième week-end. Le film d’horreur coûte maintenant 24,1 millions de dollars au pays et 40,5 millions de dollars, disparaissant rapidement. Il se terminera à environ 30 millions de dollars au niveau national, assez pour un petit bénéfice par rapport à son budget de 7 millions de dollars.

Pixar reviendra au sommet du box-office le week-end prochain avec Onward. Le film d’animation devrait commencer avec environ 50 à 55 millions de dollars. Le drame de Ben Affleck, The Way Back, est également ouvert, visant la plage à un chiffre élevée.

