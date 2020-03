411’s Comic Reviews: Cable # 1, X-Men # 8, Plus

Bonjour et bienvenue dans la revue hebdomadaire de bandes dessinées de 411mania! Chaque semaine, nous vous servirons un plat chaleureux de critiques (et de prévisualisations) de Marvel, DC, et tout ce qui capte notre intérêt. Qu’avez-vous ramassé cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.Voulez-vous écrire une critique? Si vous pouvez écrire au moins une critique par semaine, régulièrement, écrivez-moi à [email protected]!

Câble # 1

Par Jeremy Thomas

Le câble a connu un début difficile à l’époque de Dawn of X. Bien que le personnage n’ait pas fait un petit nombre d’apparitions, il est loin d’être le personnage le plus convaincant à suivre. C’est en partie un effet secondaire du changement de statu quo majeur du personnage dans Extermination en 2018 avant l’arc Uncanny X-Men et l’âge des X-Men de Matthew Rosenberg qui a précédé la réinvention par Jonathan Hickman des livres mutants, lorsqu’une version plus récente de Cable a montré et tué son moi plus âgé pour avoir refusé de protéger la chronologie. Quelle que soit la raison, cela a abouti à un personnage qui n’a pas eu beaucoup de personnalité – et quelle personnalité il y avait varié selon que Hickman l’écrivait dans X-Men ou Bryan Edward Hill l’écrivait dans Fallen Angels.

Sur la base de tout cela, on ne pourrait pas penser que Kid Cable serait en haut de la liste des personnages pour obtenir un livre solo. Après tout, si vous ne pouvez pas faire de votre personnage un personnage dans lequel les gens peuvent investir, il n’y a pas beaucoup d’incitation à choisir un titre centré sur eux. Mais laissez Gerry Duggan réintroduire Kid Cable dans Cable # 1, «Big Guns», en tant que personnage qui est instantanément le meilleur de ce que nous avons vu avant et puis certains.

Avec «Big Guns», Duggan et l’artiste Phil Noto ont immédiatement entrepris de réorienter les perceptions de qui est vraiment Kid Cable en tant que personne. Il serait faux de dire que c’est un virage à 180 degrés par rapport au personnage tel que nous l’avons vu à l’ère Dawn of X. Revenant au jeune adulte effronté mais sérieux que nous avons vu dans Extermination et X-Force sans aucune allusion à ce qui s’est passé depuis, cela ressemblerait à une triche. Au lieu de cela, Duggan puise dans les parties les plus intéressantes de toutes ces choses pour créer un câble qui, enfin, se distingue de son homologue plus âgé. Ce Nathan Dayspring Askani’son Summers a toute l’attitude de son itération antérieure à Dawn of X, mais la nature jeune qui fait enfin partie de la famille Summers lui a permis de l’être.

Nous voyons des éléments de l’ancien câble dans ce câble pour enfants; il est toujours assez compétent dans un combat, prend en charge lorsque les jetons sont tombés et ne pense pas à se jeter dans la ligne de feu pour les autres. C’est le génie de ce que Duggan a fait ici, et cela nous aide à regarder au-delà d’un premier numéro où l’histoire est un peu légère. En sortant pour un double rendez-vous, Cable apprend que deux jeunes enfants sont allés dans un endroit où ils ne sont pas censés et, avec ses rendez-vous Pixie et Armor, il a décidé de sauver les enfants d’un monstre. Cette diversion conduit à la mise en place d’une intrigue globale qui est un choix intéressant, plongeant profondément dans la continuité de Marvel que certains fans de la vieille école apprécieront.

Plus intéressante que l’histoire est la façon dont Duggan étend la construction mondiale de Krakoa. Nous obtenons quelques éléments ici et là comme The Quarry, où les mutants se battent dans un style gladiateur pour des coups de pied, et l’expansion de quelques personnages mineurs ici et là. Mieux encore, tout est merveilleusement animé par Noto qui a la capacité de mélanger des histoires visuelles d’action fantastiques avec des moments manifestement ridicules du scénario de Duggan. Cela, presque plus que tout, semble approprié à ce livre. Parce que quelles que soient vos pensées sur Kid Cable en tant que personnage, la grande action et le ridicule allaient souvent de pair dans les vieilles histoires de Cable.

Le câble n ° 1 se termine, comme tous les bons premiers numéros, par un véritable cliffhanger d’une page finale qui promet de tout changer pour son caractère titulaire. Sans en révéler trop, c’est un développement révolutionnaire mais pas inattendu qui est décrit parfaitement par Duggan et Noto. La série Cable démarre bien et, en supposant que l’histoire reprend la promesse énoncée ici, pourrait rapidement grimper dans les rangs des titres de Dawn of X.

Évaluation: 7.5 sur 10

X-Men # 8

Compte rendu de Jeremy Thomas

La principale série X-Men de Jonathan Hickman a servi d’anthologie pour les huit premiers numéros, passant d’une histoire à l’autre afin de configurer et de créer des fils de scénario pour qu’il puisse les reprendre à l’avenir. Cela a conduit à de très bons moments et un ou deux moments pas aussi bons (non, je ne laisse pas Hordeculture comme un problème jusqu’à ce qu’ils me prouvent). Indépendamment des faux pas occasionnels, le livre principal a donné à Hickman amplement l’occasion de faire des problèmes autonomes qui se sont tenus par eux-mêmes et de raconter différentes parties de l’histoire de l’ère Krakoa des mutants.

Aussi amusant que cela ait été, le format de l’anthologie a semblé à peu près comme s’il approchait de la fin de son utilité. Il y a plus qu’assez de fils d’intrigue maintenant, et c’est frustrant pour la lecture de voir autant d’arcs inachevés là-bas avec seulement la promesse qu’ils seront suivis. Le fait que Hickman ait senti que le temps de formatage était court est un signe de son crédit, alors que X-Men # 9, “Swarm” lance un arc qui sera suivi dans le prochain numéro. Hickman a déclaré au C2E2 que le livre allait bientôt devenir un livre en cours, et avec sa première histoire de ce genre, il approfondit le passé des X-Men pour en retirer l’un de leurs plus emblématiques.

races méchantes dans The Brood.

“Swarm” est un numéro de Hickman qui pardonne la structure inégale de duel des premiers numéros de New Mutants, ce qui rend ce livre meilleur par extension. Le retour de l’équipe principale de l’espace Shi’ar est accompagné du King Egg qu’ils ont acquis pour les Starjammers, qui invoque en masse la course parasitaire pour essayer de la prendre. L’histoire permet à Hickman d’apporter de nouveaux jeunes X-Men et d’anciens fils de l’intrigue Marvel comme War of Kings – dans lequel Cyclops et le frère de Havok Vulcan figuraient en bonne place – pour mettre en place de grandes choses à venir.

Hickman est rejoint par Mahmud Asrar sur l’art pour ce livre, avec l’art en couleur de Sunny Gho. L’équipe artistique se détache vraiment de ce livre de manière fantastique, de l’horreur de la nature de Brood en tant que parasites à certaines séquences d’action chaotiques qui remplissent la page et utilisent de manière innovante certains des ensembles de puissance des X-Men. Cela ajoute beaucoup d’enthousiasme à cet acte d’ouverture, tandis que Hickman fait un bond de pas dans ce qui semble être un scénario de grande envergure, qui pourrait avoir des implications pour le prochain événement Empyre à l’échelle de Marvel, sans parler de la résonance potentielle dans le reste de la ligne Dawn of X.

Évaluation: 8.5 sur 10

Nouveaux mutants # 9

Compte rendu de Jeremy Thomas

Après un début assez solide, il est juste de dire que New Mutants a perdu pied au cours des derniers problèmes. Le concept était bon, mais l’alternance de la structure de l’histoire et quelques mouvements bruts de l’histoire ont conduit la série à la traîne derrière les autres livres de Dawn of X. Le numéro précédent était la tentative d’Ed Brisson de résumer quelques fils de l’intrigue persistants de son propre arc, le libérant pour raconter sa propre histoire en combinant des éléments des deux équipes dans un nouveau mélange de mutants avec une mission devant eux dans le numéro # 9, «Quelque chose de pourri…»

L’arc précédent de Brisson l’a vu, lui et l’artiste Flaviano, essayer d’intégrer leurs styles dans une boîte qui leur semblait mal définie. Libérés de ces contraintes, les deux ouvrent un peu leur monde et ont beaucoup plus de liberté pour s’exprimer alors que Dani, Karma, Boom-Boom, Chamber et Magma se rendent dans l’ancien État soviétique de Carnelia pour enquêter sur un appel mutant à l’aide . Carnelia est l’une des nations qui n’est pas amie avec Krakoa, plaçant l’équipe dans une situation potentiellement difficile. Pendant ce temps, Ilyana trouve les actions récentes des Nouveaux Mutants remises en question par le Conseil Calme, en particulier les actions de l’équipe d’Armure en essayant de sauver Beak et Angel. Ni l’un ni l’autre ne va exactement comme l’intention de leurs instigateurs.

Surtout, ce nouvel arc permet à Brisson de pénétrer profondément dans ses personnages, et il capture instantanément plus de la voix originale de New Mutants que Jonathan Hickman dans son histoire. La conversation d’Ilyana avec Cyclope la remet dans une position de force et Brisson comprend mieux Dani, Karma et Doug, qui ont tous été laissés un peu plus en arrière-plan dans la course de Hickman en faveur de Sunspot et Cannonball. Son mélange des deux équipes se traduit par de merveilleuses interactions.

Pendant ce temps, la mission à Carnelia permet à Flaviano de se déchaîner vraiment d’une manière qu’il n’a pas encore pu sur ce livre. La mission plonge profondément dans l’imagerie cauchemardesque, et ce genre de choses semble être dans son allée. Il s’agit d’un problème cohérent et simple qui donne à tous ses personnages une chance de briller et met en place une intrigue qui semble beaucoup plus intéressante à suivre que ce que le livre a proposé jusqu’à présent. À travers Doug et Mondo, Brisson et Flaviano ont également la possibilité d’explorer d’autres zones du Sextant qui est la zone de Krakoa où vivent les équipes de mutants plus jeunes. Cela se traduit par une scène vraiment amusante avec des personnages de rappel qui devraient travailler dans l’intrigue à l’avenir de manière intéressante.

Pour être juste, il y a encore une certaine maladresse narrative dans ce livre. Brisson a quelques dernières choses à repousser de l’ancienne course; il est difficile pour lui d’ignorer à quel point Chamber et Mondo étaient gaspillés dans l’arc spatial, par exemple, et il n’est pas entièrement parvenu à balayer cela de manière transparente. Et tandis que l’art de Flaviano est très bon dans les séquences plus abstraites, certaines des scènes les plus terre-à-terre contiennent des visages sans vie qui sont éblouissants par rapport aux personnages plus expressifs qu’il semble aimer dessiner davantage (comme Boom-Boom). Pourtant, ce sont des défauts mineurs et dans l’ensemble, “Something Rotten In …” est une amélioration considérable par rapport aux derniers problèmes terne.

Évaluation: 7.5 sur 10

Jo & Rus

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Les studios ont dévoilé un premier aperçu du premier roman graphique de niveau moyen de la dessinatrice et illustratrice Audra Winslow, JO & RUS, une toute nouvelle histoire de deux meilleurs amis improbables qui apprennent à rouler avec les coups de poing lorsque la vie ne se passe pas comme eux et à supporter leur terrain, peu importe le coût, disponible en septembre 2020.

Au début, Jo et Rus ne réalisent pas combien ils ont en commun – c’est une collégienne qui est constamment intimidée et c’est un lycéen dans un groupe de rock. Mais lorsqu’un mystérieux chat borgne les réunit, ils apprennent rapidement qu’ils sont tous les deux des parias essayant de comprendre ce qu’ils veulent vraiment de la vie dans un monde où les chances sont contre eux. Ce n’est qu’en devenant amis qu’ils découvrent qui ils sont, qui ils veulent être et ce qu’il faut à chacun de nous pour trouver notre bonheur!

Vinyle lourd: Y2K-O

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Les studios ont dévoilé un tout nouveau look à HEAVY VINYL: Y2K-O! Ce roman graphique original, disponible en magasin en mars 2020, réunit l’équipe de cinéaste et écrivain de renom Carly Usdin (The Avant-Guards), l’artiste Nina Vakueva (League of Legends: Ashe – Warmother), l’encre Irene Flores, la coloriste Natalia Nesterenko, et Letterer Jim Campbell pour une toute nouvelle aventure avec l’équipe du magasin de musique – et le club de combat secret – de HEAVY VINYL.

Votre gang de filles préféré est de retour et au bord d’un nouveau millénaire! C’est l’été 1999, et alors que le personnel de Vinyl Destination s’occupe de grandir et de se lancer dans le monde, la tension autour de l’an 2000 monte dans une panique totale! Ce groupe de justiciers mélomanes peut-il équilibrer leur vie professionnelle et leur vie amoureuse, empêcher l’effondrement total de la société moderne ET sauver le monde à temps pour célébrer le nouveau millénaire?! Qu’une seule façon de le savoir!

Le cristal noir de Jim Henson: Age of Resistance # 7

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Les studios ont dévoilé un premier aperçu de JIM HENSON’S THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE, une série de bandes dessinées de douze numéros inspirée des récits des écrivains Jeffrey Addis et Will Matthews, de la série Netflix acclamée par la critique, The Dark Crystal: Age of Resistance. La série présente des histoires inédites de personnages clés de la série et propose des événements explosifs liés à la série primée de The Jim Henson Company, The Dark Crystal: Age of Resistance.

Dans JIM HENSON’S THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE # 7, disponible dans les magasins en mars 2020, l’écrivain Adam Cesare, l’artiste français Carlomagno et le lettreur Jim Campbell présentent l’histoire du favori des fans Hup et du tout nouveau personnage Barfinnious.

Après quelques moments difficiles sur la route, Paladin devenu barde Barfinnious et son noble écuyer Podling Hup finissent par se détendre et profiter de l’accueil de leur héros dans un village festif de Spriton. Mais une mystérieuse bête se cache dans l’ombre, menaçant la vie des villageois de Gelfling. Ce qui devrait être un simple combat pour un ancien paladin devient vite dangereux, et la vérité derrière la griffe de Barfinnious commence à émerger.

The Dark Crystal est le film révolutionnaire de 1982 réalisé par Jim Henson et Frank Oz, mettant en vedette des marionnettes inédites dans une aventure fantastique sur un jeune Gelfling qui se lance dans une quête pour sauver son monde des vicieux Skeksis en restaurant le tesson perdu de le cristal noir brisé. Une série télévisée préquelle, The Dark Crystal: Age of Resistance, a été créée sur Netflix le 30 août 2019, pour ravir les critiques et élargir le canon et l’héritage de cet univers épique.

C’est tout le temps que nous avons. Dites-nous ce que vous lisez ci-dessous et rendez-vous la semaine prochaine! Vous pouvez maintenant trouver nos critiques sur ComicBookRoundUp.com!