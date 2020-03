411’s Comic Reviews: Excalibur # 8, Marauders # 9, Plus

Bonjour et bienvenue dans la revue hebdomadaire de bandes dessinées de 411mania! Chaque semaine, nous vous servirons un plat chaleureux de critiques (et de prévisualisations) de Marvel, DC, et tout ce qui capte notre intérêt. Qu’avez-vous ramassé cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.Voulez-vous écrire une critique? Si vous pouvez écrire au moins une critique par semaine, régulièrement, écrivez-moi à [email protected]!

Maraudeurs # 9

Par Jeremy Thomas

Kate Pryde est morte, mais les Maraudeurs ne sont pas sans autres problèmes à gérer tandis que Krakoa essaie de la ramener dans le giron. La mort de Kate a plané sur cette série depuis qu’elle s’est produite dans le numéro 6 aux mains de Sebastian Shaw, mais c’est aussi une aubaine en quelque sorte. Elle est une partie tellement essentielle de cette série qu’il était difficile de donner beaucoup d’importance aux autres personnages dès le début. En la retirant avec ruse du conseil d’administration, Gerry Duggan et Matteo Lolli ont ouvert beaucoup de biens immobiliers afin qu’ils puissent regarder le reste de l’équipe et leur donner du développement, à la fois dans la façon dont ils gèrent la chute de leur capitaine et autrement .

Marauders # 9 poursuit cette tendance en traitant de l’éléphant dans la pièce – ou plutôt du Yellowjacket chez le mutant. Le méchant Ant-Man s’est caché sur Pyro comme nous l’avons vu précédemment en tant qu’espion pour Homines Verendi, afin qu’il puisse transmettre des informations de Krakoa aux Hellfire Kids. Les jeunes monstres ont leurs plans pour Krakoa, et le merveilleusement nommé “Journey to the Center of Pyro” plonge dans la mission de Yellowjacket – et plus important encore, comment les Maraudeurs vont y faire face.

Bien que toute cette question puisse sembler être une perte de temps alors que nous attendons le retour de Kate si elle est traitée moins efficacement, Duggan et Lolli se montrent à la hauteur de la tâche de jouer l’histoire d’une manière intéressante qui laisse aux autres Maraudeurs un certain temps pour briller. Pyro a été en grande partie un personnage de secours comique dans la série jusqu’à présent, et c’est agréable de le voir obtenir un peu plus de développement tandis que Bishop et Emma ont également une chance de briller. Duggan se penche un peu plus sur la façon dont la perte de Kate affecte la reine blanche sans lui enlever ses compétences, et l’art de Lolli vend vraiment les émotions que tout le monde ressent ici.

Lolli en particulier mérite des éloges pour cette question. Il a fait certains des meilleurs arts de la ligne Dawn of X à court de Pepe Larraz et RB Silva, et une séquence impliquant un conflit Yellowjacket / mutant en particulier est incroyablement bonne. Il y a des problèmes de coloration impliquant Bishop qui réapparaissent – une récurrence malheureuse des préoccupations de Storm et Bishop du début de cette série – mais cela semble être un choix d’éclairage extérieur et ce contexte le rend moins flagrant qu’il ne l’aurait été autrement.

Il y a encore beaucoup de fils de traçage suspendus dans Marauders, avec beaucoup de promesses vers où ils se dirigent ici. La séquence finale augure bien pour notre équipe d’obtenir des réponses sur ce qui est arrivé à Kate, ce qui devrait ouvrir une toute nouvelle boîte de vers en désordre à traiter – en particulier avec le prochain problème apparemment directement lié à la mort de Kate. Étant donné la façon dont la série a si bien géré l’histoire, je suis très excité de voir quelle est la prochaine étape pour notre joyeux groupe de pirates mutants.

Évaluation: 8.5 sur 10

Excalibur # 8

Compte rendu de Jeremy Thomas

Le numéro du mois dernier d’Excalibur a lancé un nouveau mini-arc qui, bien que légèrement amusant, semblait un peu plein. C’était certainement un peu moins que ce à quoi nous nous attendions de Tini Howard et Marcus To, mais je lui en suis reconnaissant. Parce que sans l’arrivée tout simplement acceptable de Cullen Bloodstone et une étrange chasse aux Loups de Guerre, nous n’aurions pas eu la joyeuse conclusion qui est “L’Innommable et l’Uneatable II”. Howard et To ont gagné la confiance des fans d’Excalibur dans les six premiers numéros et livrent la conclusion de la configuration pure du numéro de la semaine dernière.

Suite à la confrontation qui a conclu le numéro 7, cette semaine, Betsy et son équipe s’engagent dans une bataille, physique et sociale, avec Cullen et ses attitudes pompeuses. Le Royaume-Uni ne manque pas de ses propres individus surpuissants, et Cullen est un parfait exemple de ce que les autres héros (et «héros») pourraient ressentir à propos d’Excalibur dans le sillage de Krakoa. Il y a beaucoup de construction mondiale subtile en cours ici, avec Cullen servant de substitut possible à la façon dont les autres supers ainsi que la classe sociale supérieure du pays ressentent cette nouvelle situation précaire.

Avec Cullen, nous avons également un personnage qui rebondit très bien sur plusieurs des coéquipiers d’Excalibur. Betsy et Rictor en particulier ont une chance de briller à ce titre tandis que Rogue, Gambit et Jubilee ont de bons moments lors du nouveau concours de chasse-slash. Et de peur qu’il ne soit laissé pour compte, Apocalypse obtient une scène merveilleuse à la fin du problème avec Betsy lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu concernant la mission de lui amener tous les loups de guerre. Et à en juger par l’œuvre d’art, To et Wilton Santos profitent vraiment de l’occasion pour explorer la mode élitiste britannique ainsi que les monstres, argentés et autres.

Il n’y a pas moyen de contourner l’idée que cet arc n’est pas mon préféré de cette série. Mais pour être juste, ce n’est que le deuxième arc du livre et le premier a placé la barre très haut. Cela ressemble définitivement à une diversion avant que le livre ne passe à quelque chose de plus grand. Il y a des implications intéressantes dans le plan d’Apocalypse et le Coven Akkaba est toujours là, causant des problèmes, que j’attends avec impatience. Mais en même temps, “The Unspeakable and the Uneatable II” ajoute de la profondeur et de l’ombrage à la distribution afin qu’elle ne se sente pas superflue, résultant en une petite balade agréable.

Évaluation: 8.0 sur 10

Le conteur de Jim Henson: Ghosts # 1

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Les studios ont dévoilé aujourd’hui un premier aperçu de JIM HENSON’S THE STORYTELLER: GHOSTS # 1, la première histoire d’une toute nouvelle série d’anthologie en bande dessinée basée sur l’émission télévisée classique primée aux Emmy Awards, Jim Henson’s The Storyteller, présentant plusieurs personnages extraordinaires des histoires de vie après la mort. JIM HENSON’S THE STORYTELLER: GHOSTS # 1, du caricaturiste Márk László, du coloriste Patricio Delpeche et du lettreur Jim Campbell, présente les dangers de se mêler aux affaires d’un fantôme, disponible en mars 2020.

Dans le folklore scandinave, il existe un fantôme vengeur connu sous le nom de Myling. Un homme voyageant la nuit tombe sur un cri obsédant de l’intérieur de la forêt. Il y pénètre pour trouver un esprit qui demande à être transporté à son propre lieu de sépulture. L’homme est d’accord, mais au fur et à mesure qu’il avance, la prise de l’esprit se resserre… sa taille augmente… et l’homme se déplace de plus en plus lentement. Peut-il se décharger de ce poids terrifiant avant qu’il ne le fasse tomber définitivement?

Ours

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Les studios ont dévoilé aujourd’hui un premier aperçu exclusif du nouveau roman graphique original BEAR – de Ben Queen, écrivain de Cars 2 et Cars 3 de Pixar et créateur de l’émission de télévision NBC A à Z, et auteur et illustrateur de livres pour enfants Joe Todd-Stanton (A Mouse Called Julian), vient une histoire inoubliable de la grande aventure d’un chien de la campagne boisée au cœur de Manhattan où il rencontre de nouveaux amis et découvre sa vraie vocation.

Bear est un chien-guide pour les aveugles, et il ferait n’importe quoi pour son meilleur ami et propriétaire, Patrick. Mais quand Bear perd soudainement sa propre vision, il craint d’avoir perdu son but! Déterminé à protéger Patrick à tout prix, Bear se lance dans une quête pour retrouver la vue. En cours de route, Bear apprendra à exploiter ses autres sens et à commencer à voir le monde sous un nouveau jour, parfois plus riche et coloré que le monde qu’il a toujours connu.

BEAR est la dernière version de BOOM! L’impressionnante empreinte Archaia des studios, qui abrite des romans graphiques tels que Bolivar de Sean Rubin; Mouse Guard par David Petersen; Une fille dans l’Himalaya par David Jesus Vignolli; Jane par Aline Brosh McKenna et Ramón Pérez; et des séries sous licence, dont Les Magiciens de Lev Grossman: L’histoire d’Alice de Lilah Sturges et Pius Bak; Le pouvoir du cristal sombre de Jim Henson et Labyrinthe: le couronnement de Jim Henson.

Atlantis rouge # 1

Aperçu par Steve Gustafson

Une série de crimes violents inexpliqués le jour des élections aux États-Unis amène le FBI à se concentrer sur un groupe secret de terroristes russes.

Quand une étudiante en journalisme au Texas, Miriam, se retrouve accidentellement mêlée à l’enquête, sa vie ne sera plus jamais la même. Avec l’espionnage politique, la trahison et même le contrôle de l’esprit, peut-elle effacer son nom et empêcher les États-Unis d’entrer dans une nouvelle guerre froide?

L’écrivain Stephanie Phillips (Boucher de Paris, ARTEMIS ET L’ASSASSIN, DESCENDANT) et l’artiste Robert Carey (Extraterrestres: Résistance, James Bond) arrivent un thriller politique au rythme effréné qui explore la sombre histoire des relations entre les États-Unis et la Russie.

