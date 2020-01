411’s Comic Reviews: Marauders # 6, Excalibur # 6, Plus

Bonjour et bienvenue dans la revue hebdomadaire de bandes dessinées de 411mania! Chaque semaine, nous vous servirons un plat chaleureux de critiques (et de prévisualisations) de Marvel, DC, et tout ce qui capte notre intérêt. Qu’avez-vous ramassé cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.Voulez-vous écrire une critique? Si vous pouvez écrire au moins une critique par semaine, régulièrement, écrivez-moi à [email protected]!

Maraudeurs # 6

Compte rendu de Jeremy Thomas

Depuis un certain temps, Marauders navigue clairement au-dessus des autres livres de la ligne Dawn of X comme l’histoire la plus intéressante et la mieux tracée. C’est une barre très élevée, mais Gerry Duggan et l’équipe artistique – principalement Matteo Lolli avec Michele Bandini et Lucas Werneck remplissant quelques problèmes – ont bien réussi à mettre en place les pièces de leur échiquier de piraterie et de politique mutante. Il a créé un arc d’histoire bien équilibré qui n’avait besoin que d’une seule étincelle pour tout exploser de la meilleure façon possible.

Le numéro 6, «A Time to Reap», fournit cette étincelle. Suite au dernier numéro, Duggan et Lolli ont opposé l’équipage du Marauder à Hate-Monger et au X-Cutioner pour une bataille assez passionnante, tout en dévoilant certains des différents complots qui menacent nos joyeux pirates super puissants. Toutes les menaces ne sont pas externes non plus, certaines des machinations politiques se concrétisant de manière choquante mais éminemment logique.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de plaisir à vivre l’aventure en haute mer, l’un des plus grands succès de ce livre a été la façon dont Duggan a pu dévoiler les aspects les plus sérieux de cette histoire. Marauders est un livre qui aborde les thèmes mutant contre humanité d’une manière différente des autres livres, et c’est très à son avantage. La clé de cela a été de bien capturer les voix et les motivations des personnages, tout en trouvant de nouveaux rythmes pour eux. Duggan a transformé les membres du jeune Hellfire Club, alias Homines Verendi, en une véritable menace. Cette question montre clairement à quel point nous devons les prendre au sérieux, car leurs plans ont une portée plus longue qu’on ne le croyait peut-être au départ.

De même, Kate Pryde continue d’être un délice en tant que responsable de cette histoire. Positionner Kate en tant que paria de Krakoa a toujours été une décision judicieuse, car elle a toujours été aux yeux du public tout au long de sa vie. Duggan, avec l’art expressif de Lolli fournissant une grande aide, trouve l’essence de Kate dans toutes ses scènes ici alors qu’elle combat les bigots anti-mutants attaquants, puis traite d’une révélation choquante.

Les dernières pages sont la preuve essentielle de ce qui sépare vraiment ce livre du pack. Il y a un grand moment ici qui non seulement change le jeu de la Hellfire Trading Company, mais laisse également entrevoir la raison pour laquelle Kate ne peut pas entrer à Krakoa. Le problème se termine sur le cliffhanger qui, à son crédit, met de sérieux enjeux dans une bande dessinée qui fait partie d’une ligne où la mort n’est pas très préoccupante. Dans un autre livre, cette question serait un point culminant incontesté du point de vue de la narration. Pour les Maraudeurs, c’est juste un autre exemple de la raison pour laquelle si vous ne pouvez lire qu’un seul X-book, c’est celui que vous devriez vérifier.

Évaluation: 9.0 sur 10

Excalibur # 6

Compte rendu de Jeremy Thomas

Tout comme les Marauders susmentionnés, Excalibur a passé une grande partie de ses cinq premiers numéros à préparer le sixième. Il est juste de dire que même s’il n’a pas eu le succès fulgurant de l’autre livre, il y a beaucoup à apprécier ici. Tini Howard et Marcus Pour avoir fait un excellent travail en s’appuyant sur l’héritage des volumes précédents de ce livre et le scénario Otherworld a apporté beaucoup de chaos mystique à creuser.

L’histoire s’est clairement constituée en quelque chose, et nous apprenons exactement de quoi il s’agit dans «Watch the Throne». Le meurtre d’Apocalypse par Rogue à la fin du dernier numéro – qui fait partie du plan d’Apocalypse – ouvre la porte à de sérieux changements avoir lieu dans le statu quo de ce livre. Il ne semble pas gênant de dire qu’avec les protocoles de résurrection de Krakoa, la mort d’Apocalypse n’est que temporaire, et cela permet à l’ancien (?) Méchant de déclencher son plan pour le royaume mystique.

Howard et To ont créé un capsuleur pour leur premier arc d’Excalibur qui ressemble beaucoup aux X-Men essentiels. Il y a une tonne d’action, le tout entrelacé avec une dynamique personnelle complexe, que ce soit entre Betsy et Brian, Apocalypse et Otherworld, et même Apocalypse avec ses autres Krakoans. La question se penche très fortement sur ses éléments fantastiques – tous merveilleusement représentés

par le style cartoon de To – mais reste fidèle à ce que devrait être la ligne. Il y a de la trahison et des conflits à épargner, et pourtant personne n’est nécessairement le méchant de la capitale V, même si certains sont beaucoup plus proches de cette ligne que d’autres.

La résolution de cet arc est satisfaisante pour plusieurs personnages dont Betsy, Brian, Apocalypse, Rogue et Gambit. Cela établit également une nouvelle norme pour l’équipe Excalibur qui regorge de possibilités pour de superbes scénarios. La seule plainte que je puisse vraiment faire est de savoir comment Jubilee et Rictor restent un peu des personnages d’arrière-plan. Dans n’importe quel livre d’équipe, quelqu’un doit prendre place à l’arrière, mais cela semble être souvent le cas.

Là encore, si c’est la pire chose que je puisse jeter sur ce problème, alors c’est une bénédiction absolue. Excalibur, tout en étant un fan culte de nombreux fans de X, n’a pas l’impression d’avoir son dû depuis les dernières étapes du premier volume à la fin des années 1990. Grâce à Howard et To, c’est une série qui se sent vitale et passionnante pour la première fois depuis lors, et ce numéro met en place le potentiel pour beaucoup plus de cela à venir.

Évaluation: 8.5 sur 10

Lumberjanes: adieu à l’été 2020 # 1

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Les studios ont dévoilé un premier aperçu exclusif des LUMBERJANES: FAREWELL TO SUMMER 2020 FCBD SPECIAL, une toute nouvelle bande dessinée gratuite spéciale écrite et illustrée par des créateurs de bandes dessinées de renom dont Aubrey Aiese, Dozerdraws, Maarta Laiho, Carolyn Nowak, polterink, Sarah Stern, et co-créateur et artiste original de Lumberjanes Brooklyn Allen, arrivant dans les boutiques de bandes dessinées du monde entier le jour de la bande dessinée gratuite, le 2 mai 2020.

L’écrivain de bande dessinée et artiste polterink et lettreur Aubrey Aiese nous emmènent dans une aventure surprise dans cet aperçu de LUMBERJANES: FAREWELL TO SUMMER 2020 FCBD SPECIAL en avril, Ripley, Mal, Jo, Molly et Jen font des souvenirs éternels pendant l’été le plus magique de l’été leur vie dans une collection de toutes nouvelles histoires qui se déroulent dans le monde du phénomène à succès du New York Times, parfaites pour les lecteurs nouveaux et anciens!

Lancé en 2014 sous BOOM! BOOM axé sur YA! Empreinte de la boîte par les co-créateurs de la série Shannon Watters, Grace Ellis, Brooklyn Allen et Noelle Stevenson, Lumberjanes a été initialement sollicitée en tant que série limitée, mais la réponse écrasante des fans l’a transformée en une série continue qui est devenue un best of du New York Times. vendeur, a remporté de nombreux prix prestigieux, dont le GLAAD Media Award et deux Eisner Awards, et a même croisé des héros de DC Comics Universe (à Lumberjanes / Gotham Academy). Les Lumberjanes se sont étendus aux romans de qualité moyenne chez Abrams Books, ainsi qu’à une gamme diversifiée de marchandises.

Star Trek: Deep Space Nine: Trop longtemps un sacrifice

Aperçu par Steve Gustafson

IDW Publishing ramène l’équipe bien-aimée de la DS9 dans la bande dessinée avec un thriller noir tendu: la mini-série de bandes dessinées en quatre parties Star Trek: Deep Space Nine – Too Long a Sacrifice, sous la licence de ViacomCBS Consumer Products.

Écrit par les scribes de longue date de Star Trek David Tipton et Scott Tipton et illustré par Greg Scott (Gotham Central), la nouvelle série marque le premier titre Deep Space Nine publié en plus d’une décennie. Lancement de son premier numéro en avril 2020, ce scénario DS9 tant attendu met en lumière le gendarme Odo, le métamorphe préféré des fans, animé par le regretté (et très regretté) acteur René Auberjonois.

«Se déroulant pendant les heures les plus difficiles de la guerre du Dominion, Too Long a Sacrifice montre la station pendant les temps difficiles: une série d’attentats terroristes mystérieux et apparemment insolubles, tout comme la guerre a mis tout le monde à rude épreuve», explique David Tipton. «Nous verrons le côté le plus sombre de la vie à la station pendant que Odo mène l’enquête, les conditions de plus en plus désespérées l’obligeant, lui et d’autres, à faire face à de nouveaux alliés inattendus et à utiliser des tactiques inhabituelles dans leurs efforts pour arrêter les attaques.»

Scott Tipton déclare: «Nous sommes ravis de retourner dans le monde de Star Trek: Deep Space Nine. Avec son «cadre de frontière» et sa place précaire dans la galaxie, Deep Space Nine offre la possibilité de raconter des histoires vraiment uniques d’intrigue et de suspense. Combinez cela avec l’un des meilleurs ensembles de personnages jamais assemblés, et vous obtenez quelque chose qu’aucune autre série Star Trek ne peut offrir. »

“Je suis vraiment ravi de passer du temps avec l’équipe DS9”, a déclaré l’artiste Greg Scott. “J’ai toujours aimé Star Trek et j’ai hâte de dessiner ces merveilleux personnages!”

«Deep Space Nine est l’une des séries de Star Trek dans lesquelles j’ai le plus envie d’IDW de plonger sous forme de bandes dessinées, donc être à la barre de la première série en plus d’une décennie est un rêve devenu réalité», dit éditeur Chase Marotz. “J’ai travaillé avec David et Scott Tipton sur plusieurs livres étonnants de Star Trek et je sais qu’ils vont livrer une histoire que les fans vont adorer, et c’est excitant de pouvoir enfin travailler avec Greg Scott. Je suis un grand fan de son style et je pense que nous sommes prêts à créer un livre Star Trek qui va à la fois surprendre et ravir. “

Detective Comics ## 1019

Examen par John Pumpernickel

Avec autant d’offres liées à Batman dans le kiosque à journaux, je n’étais pas sûr que j’allais continuer à lire Detective Comics mais le teaser dans Previews a suscité mon intérêt:

Le chevalier noir est sur la piste de la figure derrière une série de meurtres brutaux à travers Gotham City – et ce qu’il trouvera fera frissonner son dos! Une attaque publique contre Bruce Wayne a mis en lumière le possible auteur de ces meurtres… alors que fait un chef de culte brandissant une hache des années 1600 dans Gotham aujourd’hui? Découvrez par vous-même dans la conclusion de “Silent Knight” de Batman.

L’écrivain Peter J. Tomasi et l’artiste Scott Godlewski livrent une histoire solide avec des illustrations stellaires qui me font penser que je dois garder Detective Comics dans la rotation. Il a un bon mélange d’action, de construction de caractère et, mieux encore, Batman étant un détective!

La seule chose qui m’a fait sortir de l’histoire, c’est John Constantine. Je comprends pourquoi, mais Detective Comics devrait être le plus fondé des livres Bat.

Du bon matériel de l’équipe.

Évaluation: 8.5 sur 10

C'est tout le temps que nous avons. Dites-nous ce que vous lisez ci-dessous et rendez-vous la semaine prochaine!