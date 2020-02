411’s Comic Reviews: Wolverine # 1, New Mutants # 7, Plus

Bonjour et bienvenue dans la revue hebdomadaire de bandes dessinées de 411mania! Chaque semaine, nous vous servirons un plat chaleureux de critiques (et de prévisualisations) de Marvel, DC, et tout ce qui capte notre intérêt. Qu’avez-vous ramassé cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.Voulez-vous écrire une critique? Si vous pouvez écrire au moins une critique par semaine, régulièrement, écrivez-moi à [email protected]!

Wolverine # 1

Compte rendu de Jeremy Thomas

Que serait une ère de X-Men sans série solo pour Wolverine? Le mutant le plus populaire de Marvel a longtemps été une star de ses propres titres de focus (parfois multiples). La décision est bien entendu parfaitement compréhensible du point de vue commercial, même si elle a conduit à de réels hauts et bas dans l’histoire de Logan au fil des ans et, parfois, l’a sérieusement dilué en tant que personnage.

Heureusement, le premier numéro de la nouvelle série solo de Benjamin Percy suggère que ce ne sera pas le cas. Percy connaît très bien l’histoire de Logan et s’est avéré maîtriser le personnage du X-Force en cours d’exécution. Cette expérience lui sert bien en l’amenant dans sa propre histoire. Wolverine est un personnage qui a souvent été ce que signifie être un mutant dans l’univers Marvel à lui seul dans une certaine mesure; autant qu’il est un X-Men, son statut de solitaire signifie qu’il peut potentiellement explorer ces histoires sur la façon dont les derniers événements dans le coin X de la Terre-616.

Cette valeur est importante à l’ère Dawn of X. Ils ne sont plus aussi marginalisés qu’ils le portaient autrefois, les mutants sont en sécurité à Krakoa. Percy a un terrain fertile pour explorer ce que cela signifie pour un personnage qui vit constamment au bord du couteau comme Logan. Il y a quelques éléments de cela dans les deux histoires contenues dans ce numéro surdimensionné, “The Flower Cartel” et “Catacombs”, avec Percy établissant ce que les éléments de base d’une bande dessinée Wolverine signifient dans ce nouveau statu quo.

Les différents volumes du titre ont souvent exploré le ventre miteux du monde; pensez à Madripoor, aux seigneurs du crime, aux guerres de la drogue, etc. “Le cartel des fleurs” emprunte cette voie, car les remèdes floraux de Krakoa qui en font un pouvoir économique et politique deviendront une cible prévisible pour le trafic de drogue. C’est un problème que Krakoa a créé et Wolverine va diriger X-Force dans une mission pour déterminer la source du nouveau fournisseur. Cette histoire ressemble beaucoup à ce qu’un problème côté X-Force se sentirait (en grande partie) sans le reste de l’équipe. C’est une décision intelligente qui explore les plus grandes implications de Krakoa d’une manière que seul Wolverine peut.

“Catacombs” explore un autre aspect des livres de Wolverine en donnant à Logan une chance de se mesurer à l’un de ses ennemis sans que ses coéquipiers ne le gênent. Dans ce cas, c’est Omega Red, qui réclame l’amnistie du Krakoan à la protestation de Logan. Déterminé à prouver que Krakoa a besoin de protection contre son vieil ennemi, il va déterminer ce qu’Omega a fait et se retrouve plongé dans une menace qui vient d’en dessous des rues de Pairs.

La meilleure chose que l’on puisse dire à propos de ces histoires est qu’elles ressemblent beaucoup à ce que les meilleures histoires de Wolverine des volumes précédents auraient eu si Krakoa avait existé en elles. Logan est un personnage qui fonctionne bien seul entre les mains d’un écrivain qui le comprend vraiment. Percy est absolument l’un de ces écrivains, et sa collaboration avec ses artistes – le vétéran de Wolverine Adam Kubert sur le premier, et Viktor Bogdanovic sur le second – fait un merveilleux travail de mise en file d’attente du récit. C’est merveilleux de revoir Kubert sur un X-Book pour la première fois depuis un moment, et il a l’impression de ne pas avoir perdu un pas. Bogdonavich capture bien l’essence sanglante de Wolverine et d’Omega Red, avec un style plus sommaire qui fonctionne bien dans l’ombre.

Chaque fois que Wolverine commence à se diversifier dans des séries supplémentaires, c’est un sujet de préoccupation de ma part. Appelez-le le résultat d’être un vétéran de la surexposition extrême du personnage au fil des ans. Mais Percy et ses artistes sont jusqu’ici sur la bonne voie. Les histoires résonnent et l’art est très bon, faisant de Wolverine un autre lancement réussi dans Dawn of X.

Évaluation: 8.5 sur 10

Nouveaux mutants # 7

Compte rendu de Jeremy Thomas

La course de Jonathon Hickman sur New Mutants a été une petite entreprise amusante, avec la mise en garde qu’il a été soumis à un étrange calendrier de sortie intermittent avec l’histoire alternative d’Ed Brisson Earthbound. L’histoire de Hickman et Rod Reis a amené notre équipe originale de New Mutants à l’espace pour quelques hijinks, et tout au long de nous avons vu de petits flairs coquins qui ont gardé les choses comme, amusantes et légèrement décalées. C’était bien de revoir les originaux et de les voir à nouveau interagir ensemble, tout en abordant des développements intéressants au sein de l’empire Shi’ar qui pourraient signifier de grandes choses en cours de route.

Cependant, toutes les bonnes choses doivent prendre fin – et malheureusement, toutes ces bonnes choses ne se termineront pas bien. Le travail de Hickman sur les nouveaux mutants se termine avec le numéro 7, «Spoilers». Si ce titre vous semble un peu méta, alors accrochez-vous, car il s’agit de la moindre méta-chose du problème. Hickman conclut son histoire pour qu’il puisse continuer et Brisson peut prendre les rênes complètes du livre avec une équipe combinée.

Malheureusement, pour ce faire, il a un problème à écrire sur trois questions (au moins deux) valant une histoire. Et les résultats sont pour le moins loin d’être spectaculaires. Afin de passer à travers ce qu’il doit, Hickman adopte une approche méta trop mignonne où il amplifie les récapitulations de Sunspot au niveau suivant, passant à travers une tonne d’histoire en peu de temps. Et ça semblait être une histoire intéressante aussi. Il est livré avec une méta-approche qui semble trop Deadpool-esque pour son propre bien. Bien que nous ayons un peu de cela dans les numéros précédents, il est poussé jusqu’au 11 ici et c’est plus frustrant que c’est drôle (même si, pour être honnête, c’est une partie des deux choses).

Ce raccourci narratif n’est pas le seul utilisé ici. Une grande partie de ce problème n’est pas conventionnelle, que ce soit l’introduction soudaine d’un jeu de dés rapides au milieu du livre pour résoudre un combat ou la conclusion rapide. Ce genre de choses peut être très amusant dans le bon livre. New Mutants est-il le bon livre? Je me penche du côté du non, sur la base des résultats ici. Hickman avait assez bien baissé la voix de ces personnages, mais au final, tout se passe de travers. Rahne, qui était criminellement sous-utilisée tout au long de l’arc, obtient un bâillon répété deux fois pendant tout son temps d’écran ici et tout le monde obtient à peu près la même chose à l’exception de Bobby et Sam. La caractérisation est entièrement de travers ici, sacrifiée au nom des gags et pour laisser Cannonball et Sunspot explorer leur bromance.

Du côté positif, on ne peut pas dire assez de bonnes choses sur l’art de Rod Reis. Reis a fait un travail merveilleux tout au long de ce livre et il continue ici. Les quelques séquences de combat que nous obtenons contiennent plus de caractérisation que ce qui devrait être possible dans quelques panneaux, et sa représentation de personnages visuellement distincts comme Xandra, Sunspot, Deathbird et Rahne est fantastique.

La partie la plus frustrante de New Mutants # 7 est l’ombre qu’elle projette sur l’arc qui y a conduit. Il y avait certainement beaucoup à apprécier dans l’histoire de Hickman, et l’humour a fonctionné pendant un certain temps. Mais la façon dont ce numéro conclut, il lie toutes les blagues métanarratives légères à ce dernier numéro par thème et les blesse en conséquence. C’était agréable de voir ces enfants faire équipe une fois de plus, et j’ai hâte de voir ce que Brisson fera quand il aura le plein contrôle à partir de la semaine prochaine. Je souhaite juste que cela ne se termine pas sur une note aussi aigre.

Évaluation: 5.0 sur 10

Maraudeurs # 8

Compte rendu de Jeremy Thomas

Le numéro précédent de Marauders a pris une aventure secondaire loin de la conclusion étonnante de Marauders # 6. Cette question était assez agréable, bien sûr. Mais regardons les choses en face; nous voulons tous voir ce qui se passe avec Kate Pryde après que Sebastian Shaw ait quitté Lockheed et qu’elle soit morte. Dans Marauders # 8, «Furious Anger», Gerry Duggan revient sur l’histoire et laisse tomber la chaussure pour les coéquipiers de Kate.

Le résultat est une histoire qui nous donne quelques réponses quant à l’état de Kate, mais surtout comment son équipe réagit à cette évolution. Il s’agit d’un développement important, car Kate a été au centre des Maraudeurs. Bien que cela ait été très amusant, cela signifie également que des personnages comme Storm, Bishop et Bobby ont été court-circuités juste une touche. Duggan résout cela en grande partie ici, alors que nous voyons Bishop et Bobby partir sur le chemin de la guerre tandis que Storm et Emma ont une confrontation au sujet de la tournure des événements.

Il y a eu beaucoup de conversations sur la façon dont la mort a été retirée d’un point préoccupant dans Dawn of X en raison des protocoles de résurrection. Bien sûr, Xavier a été assassiné dans X-Force # 1, mais personne ne pensait qu’il ne s’améliorerait pas. Même chose avec Kate Pryde; autant que Marvel pourrait suggérer le contraire, je me risquerais à dire qu’il n’y a pas plus d’une poignée de gens qui croient que Kate ne revient pas.

Mais la mort a toujours des enjeux émotionnels, car des créateurs comme Benjamin Percy et Duggan sont capables de nous faire nous soucier en explorant la réaction des personnages. La façon dont Iceman et Bishop partent en mission en dit long sur qui ils sont, tandis qu’Emma et Storm face à face non seulement explorent leur lien avec Kate mais approfondissent leurs liens l’un avec l’autre. Cela donne une histoire bien nécessaire qui montre comment Duggan voit ces personnages et même s’il n’y a pas beaucoup d’intrigues qui avancent, il y en a juste assez pour que nous soyons engagés et intéressés ici.

Les moments plus calmes sont aussi ceux dont je suis de plus en plus fan de la façon dont Stefano Caselli gère. Il s’agit de son deuxième numéro sur le livre et il nous donne de beaux panneaux, tout en capturant vraiment les émotions des personnages pour améliorer les mots de Duggan. Marauders # 8 n’est peut-être pas encore le numéro le plus chargé d’événements de cette série, mais ce n’est pas moins pour lui.

Évaluation: 8.5 sur 10

Snake Eyes: Deadgame # 1

Aperçu par Steve Gustafson

IDW Publishing a partagé le premier regard sur SNAKE EYES: DEADGAME # 1, le premier numéro d’une nouvelle mini-série de bande dessinée explosive écrite et illustrée par Rob Liefeld (X-Force, Deadpool)!

Snake Eyes est depuis longtemps le membre le plus mystérieux du G.I. JOE team, mais dans les pages de DEADGAME, il sera finalement obligé de jouer sa main! Combien de temps peut-il garder son passé classé… et quels secrets mortels reviendront le hanter?

«G.I. JOE a été ma première obsession. Ce sont les jouets dans le bac à sable avec moi, la poignée de kung-fu, l’œil d’aigle, je les avais tous. G.I. JOE est un monde de personnages auquel j’ai toujours aspiré à participer », explique Liefeld. «Snake Eyes a eu une profonde influence sur ma création de Deadpool. La production de cette série est pour moi une réussite de tous les temps. »

“J’ai vu l’excitation de Rob à propos de G.I. JOE depuis des années », déclare John Barber, rédacteur en chef d’IDW. «Je suis ravi et étonné de voir que tout se retrouve enfin dans la plus grande bande dessinée SNAKE EYES depuis des décennies – peut-être jamais! Il y a une vraie charge électrique dans l’air chaque jour à mesure que de nouvelles pages arrivent – chacune apparemment en tête de la dernière! “

Battement de coeur # 5

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Studios est fier de dévoiler un premier aperçu de HEARTBEAT # 5, le dernier numéro surdimensionné de la nouvelle série originale de cinq numéros du créateur de bandes dessinées Maria Llovet (Faithless, Loud) et du lettrage AndWorld Design (Martian Manhunter) – un sombre, violent, décadent , histoire troublante, dans laquelle la vie, la mort, le sang et l’amour sont inextricablement liés, disponible en mars 2020.

Avec les murs se refermant autour d’Eva, elle devient plus déterminée que jamais à trouver une issue, et le chemin le plus facile implique beaucoup plus de sang.

HEARTBEAT est la dernière version de BOOM! Empreinte éponyme des studios, qui abrite des séries originales acclamées par la critique, dont Once & Future de Kieron Gillen et Dan Mora; Quelque chose tue les enfants de James Tynion IV et Werther Dell’Edera; Faithless de Brian Azzarello et Maria Llovet; Abbott par Saladin Ahmed et Sami Kivelä; Bury The Lede de Gaby Dunn et Claire Roe; Klaus par Grant Morrison et Dan Mora; Folklords de Matt Kindt et Matt Smith; et The Red Mother de Jeremy Haun et Danny Luckert. L’empreinte publie également des propriétés sous licence populaires, notamment Firefly de Joss Whedon de Greg Pak et Dan McDaid; Buffy contre les vampires de Jordie Bellaire et David López; Angel de Bryan Edward Hill et Gleb Melnikov; et Mighty Morphin Power Rangers de Ryan Parrott et Daniele Di Nicuolo.

Luciole # 14

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Studios, en collaboration avec 20th Century Fox, a dévoilé aujourd’hui un premier aperçu de FIREFLY # 14 de l’écrivain best-seller du New York Times Greg Pak (Ronin Island), de l’artiste Lalit Kumar Sharma (Daredevil), du coloriste Francesco Segala (Mighty Morphin Power Rangers), et le lettreur Jim Campbell (Coda), ainsi que le créateur de la série et consultant en histoire Joss Whedon (l’auteur / réalisateur visionnaire derrière Buffy the Vampire Slayer, Marvel’s The Avengers et plus) continuent le retour à guichets fermés du phénomène emblématique de la culture pop mondiale dans les bandes dessinées. Disponible en magasin en février 2020.

Mal correspond à l’esprit avec un tueur en série! Le nouveau shérif Mal (ne l’appelez pas comme ça, cependant) et Boss Moon reçoivent leur premier gros dossier en tant qu’application de la loi locale – pour traquer et arrêter un tueur en série hantant leur nouvelle ville! Alors que Mal et Moon approfondissent le mystère derrière les meurtres suspects, un nouveau bienfaiteur surprenant se promène, offrant de nouvelles technologies et de nouveaux débuts pour les citadins… tout cela avec l’aimable autorisation de la société Blue Sun.

FIREFLY # 14 présente une couverture principale de Marc Aspinall (Buffy the Vampire Slayer), ainsi que différentes couvertures de l’artiste Daniel Warren Johnson (Murder Falcon) aux couleurs de Mike Spicer, et plus encore.

Créé par Whedon et situé 500 ans dans le futur à la suite d’une guerre civile universelle, FIREFLY se concentre sur l’équipage de Serenity, un petit vaisseau spatial de transport qui n’a pas de planète à appeler. Le capitaine Malcolm «Mal» Reynolds, un soldat vaincu qui s’est opposé à l’unification des planètes par l’Alliance totalitaire gouvernée, entreprendra tout travail – légal ou non – pour rester à flot et garder son équipage nourri. Réunis par nécessité mais en restant unis par loyauté, ces hommes et ces femmes disparates recherchent l’aventure et la belle vie, mais font face à des défis constants à la nouvelle frontière, comme éviter la capture par l’Alliance et échapper aux dangers que vous trouvez en marge. de l’univers.

Machine Man 2020 # 1

Examen par John Pumpernickel

L’A.I. le soulèvement a commencé et Machine Man se retrouve déchiré par sa place dans la révolution! Alors que la bataille fait rage autour de lui, Machine Man aidera-t-il l’humanité à lutter pour sa survie ou rejoindra-t-il ses frères robots pour inaugurer une nouvelle ère? De plus, face à une figure de son passé, Machine Man doit décider – est-il temps de suivre sa programmation ou son cœur? Ne manquez pas cette aventure épique de Christos Gage et Andy MacDonald! De plus, revisitez Machine Man en 2020 avec le créateur légendaire, Tom DeFalco!

Ce problème est un sac mixte. Vous obtenez un personnage cool comme Machine Man, qui a été un peu partout en termes d’écriture, et un lien avec l’événement Iron Man 2020. L’écrivain Christos Gage a de bonnes idées, mais le problème ne semble jamais vraiment sortir de la neutralité. Le livre a deux histoires et bien que la première soit bonne, elle se termine avant que je puisse vraiment me faire tirer dessus. Cela m’a laissé en manque mais pas dans le bon sens. Il aurait certainement pu utiliser les pages supplémentaires. Tom DeFalco écrit le second et ramène ses “Midnight Wreckers” des livres de Machine Man précédents mais rien de vraiment gélifié dans cette histoire non plus. Encore une fois, des problèmes d’espace.

Machine Man 2020 # 1 a un potentiel mais une répartition étrange rend difficile l’investissement. Pouce au milieu.

Évaluation: 7.0 sur 10

