411’s Comic Reviews: X-Men # 5, X-Force # 6, Plus

Bonjour et bienvenue dans la revue hebdomadaire de bandes dessinées de 411mania! Chaque semaine, nous vous servirons un plat chaleureux de critiques (et de prévisualisations) de Marvel, DC, et tout ce qui capte notre intérêt. Qu'avez-vous ramassé cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Nouveaux mutants # 6

Compte rendu de Jeremy Thomas

C’est officiel: nous avons atteint le point où l’alternance de la structure des nouveaux mutants commence à devenir fastidieuse. Je me rends compte que c’était une escalade rapide par rapport au numéro précédent, où je parlais de la façon dont l’histoire de Hickman avec les New Mutants originaux n’avait pas l’impression d’avoir raté un battement malgré deux mois de congé.

Cela fait partie du problème; nous avons eu deux problèmes d’histoire entre chaque changement, donc nous avions l’impression d’avoir suffisamment de scénario pour ne pas avoir l’impression de couper trop tôt. Le seul problème de contenu spatial que nous avons reçu semble trop court avant de s’aventurer sur Terre pour l’équipe de la nouvelle ère X-Men et bien qu’il n’ait pas grand-chose à voir avec le mérite du numéro 6, «Pas comme espéré», il laisse un tout petit peu de mauvais goût qui n’est pas tout à fait juste pour Ed Brisson et Flaviano.

“Not as Hoped” reprend là où le problème # 4 s’est arrêté, avec Boom-Boom arrivant à la situation d’otages tendue à la ferme Beak and Angel. L’ajout de Tabatha Smith ajoute certainement du plaisir à la procédure et donne à l’équipe une aide indispensable dans leur situation plutôt désastreuse. Brisson a vraiment capturé une dynamique solide avec ces personnages et même si Armor est le leader de l’équipe, ce sont les personnages auxiliaires de Boom-Boom, Glob Herman, Maxime et Manon qui brillent vraiment.

Ceci est particulièrement important dans le cas des deux derniers caractères. Maxime et Manon ont principalement été des non-entités au cours de leurs existences, apparaissant pour la première fois dans Extermination en 2018 et généralement traités plus comme des armes ou des outils lorsqu’ils se sont déplacés du côté d’Ahab via le lavage de cerveau, puis ont été reconduits aux X-Men. Mis à part leurs apparences effrayantes et leurs pouvoirs, il n’y a pas eu grand-chose pour ces deux jusqu’à présent et Brisson investit un temps bien nécessaire pour les faire évoluer en tant que personnages.

L’art de Flaviano pour ce numéro est un sac légèrement mélangé. C’est coloré et agréable d’un panneau à l’autre, mais cela semble légèrement désynchronisé avec l’histoire que Brisson essaie de raconter. La dissonance narrative-à-art peut certainement servir un but, mais cela ne semble pas correspondre à cette situation. Cela dit, il capture assez bien les personnages avec les personnages les moins humains – Glob, Beak, Maxime et Manon – qui ont l’air super en particulier.

Plus que tout, l’histoire de New Mutants de Brisson réussit le plus à convaincre la nécessité d’un endroit comme Krakoa. Les thèmes des X-Men ont souvent été les plus puissants lorsqu’ils ont été abordés avec la jeune génération. Malgré les défauts de ce problème, il est très efficace de toucher ces points de manière efficace, engageante et lourde.

Évaluation: 7.5 sur 10

X-Men # 5

Compte rendu de Jeremy Thomas

Une grande partie de ce que nous avons vu des X-Men de Jonathan Hickman a impliqué la mise en place de fils de discussion à reprendre plus tard, dans ce livre ou dans d’autres livres de Dawn of X. De Corsair obtenant une porte de Krakoa au sommet économique du dernier numéro, il semble que de grandes choses se produisent dans ce titre, même si elles ne sont pas suivies immédiatement. Un de ces moments est revenu dans X-Men # 1 lorsque Storm, Cyclops, Polaris et Magneto ont trouvé Serafina, l’un des enfants de la chambre forte. Serafina s’est téléportée et le moment a été laissé là pour respirer tandis que Hickman est passé à des choses comme des îles ayant des relations sexuelles et des mamies éco-terroristes.

X-Men # 5, intitulé «Into the Vault», reprend ce fil et commence à coudre. Cyclope et Xavier, voyant le coffre-fort comme l’une de leurs plus grandes menaces, ont mis sur pied une équipe pour pénétrer à l’intérieur du complexe et dénicher ce qui se passe. Cette équipe est composée de Wolverine (Laura, pas Logan) et d’une paire de vieux visages de Darwin et Synch. En direction de l’Équateur, où le coffre-fort est logé sous le Master Mold Sentinel, l’équipe tente de se faufiler dans le coffre-fort et de chercher des réponses.

Hickman s’est montré depuis House of X # 1 comme un vrai passionné de la tradition X-Men, et “Into the Vault” lui donne une chance de remettre cela en évidence. Les Enfants du Caveau sont un autre joyau arraché aux années passées. Présentés pour la première fois en 2006 dans X-Men (Vol. 2) # 188, les posthumains sont des jouets exactement dans le genre de bac à sable de haute science-fiction avec lequel Hickman joue depuis des années, y compris dans Dawn of X. Hickman ne s’arrête pas là, bien que; il y a une référence au monde de l’histoire de Weapon Plus 2002 impliquant Fantomex, Cyclops et Wolverine également. Ce sont de jolis petits œufs de Pâques et des rappels pour les fans de longue date des X-Men.

Mais les rappels ne font pas briller ce problème; ils sont juste la cerise sur le gâteau. L’histoire de Hickman ressemble encore une fois au début de quelque chose de plus grand à reprendre plus tard. Beaucoup d’écrivains ressentiraient cela comme une expérience frustrante à lire, mais voici un joli premier chapitre inquiétant que je ne me dérange pas d’attendre pour la prochaine étape. Cela tient en partie au fait qu’il donne aux personnages l’impression d’être les mêmes. Laura, si mal desservie dans Fallen Angels (plus de détails ci-dessous), ressemble au personnage que nous avons appris à connaître et à aimer. Son badinage avec Logan suit bien, et Hickman capture assez bien les moments humains de ces personnages.

Il est également utile que RB Silva et Marte Gracia, l’équipe artistique de Powers of X, soient réunis avec Hickman pour ce numéro. L’art de Silva a été un moment fort de 2019 avec Pepe Larraz de House of X, et la coloration de Gracia fait respirer et éclater avec éclat le personnage. Ces personnages se sentent plus vivants que dans les précédents numéros de ce titre, et les quelques séquences de combat qui apparaissent sont à couper le souffle.

En fait, aussi solides que soient les histoires de Hickman, les éléments d’art et de design sont ce qui fait vraiment briller ce livre. Les pages habituelles du graphique Dawn of X sont ici, mais à part un peu inquiétant sur la résurrection de Synch, la prose saigne dans l’art en bas, un choix de conception audacieux qui fonctionne incroyablement bien. Bien que nous ne soyons pas susceptibles de voir cette histoire particulière directement suivie dans le numéro mystique du mois prochain, j’espère que le livre y reviendra bientôt car c’est un arc que je suis très heureux de voir continuer.

Évaluation: 9.0 sur 10

Fallen Angels # 6

Compte rendu de Jeremy Thomas

Ce n’est pas un secret, ni une exagération, de dire que Fallen Angels est très loin de la barre fixée par le reste de la ligne Dawn of X. L’histoire de Psanocke par Bryan Edward Hill et Szymon Kudranski essayant de trouver son rôle dans l’ère de la vie mutante à Krakoa a été embourbée par une abondance de philosophie vide, un retour en arrière de caractérisation et de mauvais choix stylistiques. La série s’est sentie confuse au mieux et prétentieuse au pire, tirant vers sa fin avec rien de particulièrement nouveau et intéressant à ajouter à sa distribution prometteuse de personnages.

Cette fin est là, et pour le meilleur ou pour le pire (en fait, juste pire), Fallen Angels finit avec la plupart des mêmes problèmes qu’au départ. La “Conclusion” pas si intelligemment intitulée voit Kwannon et son équipe de X-23, Kid Cable, Bling! et Hush prennent une position finale pour abattre Apoth et ses serviteurs. Ce faisant, Kwannon doit arriver à certaines réalisations sur elle-même et ses «élèves» et faire face à son passé.

Le plus gros problème avec «Conclusion» est à quel point tout cela semble superficiel et quel gaspillage de potentiel cela finit par être. Apoth et son médicament virtuel Overclock étaient des idées qui menaçaient les X-Men en général, et Kwannon en particulier. Cependant, il semble que Hill ne savait pas trop quoi faire de ses créations, ou du moins ne savait pas comment se rendre du point A au point B avec elles. Bien sûr, il y a une grande bataille, mais tout cela semble anticlimatique et dénué de sens, perdu dans les métaphores sur qui est Kwannon et la philosophie que Hill a menée à travers ce livre. Il s’agit de gravelerie déguisée en profondeur pour six problèmes maintenant, et ce n’est pas plus profond ici que dans le premier.

Encore plus criminel, le philosophe ne fait rien pour révéler beaucoup de choses sur Kwannon elle-même. C’était censé être un livre qui a ajouté de la profondeur à Psylocke, mais nous n’avons rien obtenu de tout cela. Elle a une révélation dans ce numéro, tout comme Laura et Cable. Mais aucun d’eux ne se sent gagné; ils arrivent juste. Laura en particulier est frustrante car elle la ramène simplement là où elle était au début de Fallen Angels, ce qui fait que l’on se demande si elle a été simplement mise dans le livre parce qu’elle augmenterait les ventes et non pour une histoire réelle ou une raison thématique. Bling! et Husk sont à peine utilisés après que le dernier numéro ait consacré une grande partie de ses panneaux pour les amener à bord, et les forces d’Apoth ne semblent pas être tout ce dont elles avaient même besoin.

L’art de Kudranski dans ce numéro, au moins, est vaguement amélioré. Tous les problèmes stylistiques demeurent; il est inondé de noir et obsédé par la projection de plans rapprochés extrêmes qui n’ajoutent rien tandis que les séquences de bataille comportent le moins de détails possible. Mais au niveau du visage, il est surtout sur le point. Et un panneau où Psylocke prend le contrôle de sa situation, tout en insouciant dans la façon dont il gère la continuité des pouvoirs de Kwannon, est la pièce la plus magnifique qui a honoré cette série.

En fin de compte, “Conclusion” met le timbre final de “skippable” sur Fallen Angels. En dehors de certains Kwannon / Mr. Interactions sinistres, il n’y a rien ici qui semble susceptible d’être suivi ailleurs, et nous n’avons rien appris de nouveau sur Kwannon, Laura ou Nate qui a ajouté à l’un d’eux. La meilleure chose que l’on puisse dire à propos de ce dernier numéro de Fallen Angels est qu’il termine la série et libère Psylocke pour continuer à ancrer Zeb Wells et les Hellions de Stephen Segovia à partir de mars.

Évaluation: 4.0 sur 10

X-Force # 6

Compte rendu de Jeremy Thomas

Il était inévitable que dans un livre tournant autour de la version krakoane de la CIA, les lignes morales allaient se croiser. Honnêtement, il m’étonne un peu que les cinq premiers numéros de X-Force ne s’y soient pas trop plongés. Il y avait bien sûr du jeu autour de cette idée, comme l’interrogatoire plutôt «amélioré» de l’ennemi, la semaine dernière. Mais dans l’ensemble, Benjamin Percy s’est penché sur les opérations de renseignement et la violence ouverte des deux côtés de cette équipe tout en laissant l’idée de flexibilité morale prendre une légère banquette arrière.

Le numéro de cette semaine change cela en profondeur. X-Force # 6, «Intelligence», approfondit ce que signifie être une ligue de défense secrète responsable de la sécurité d’une nation – en particulier une nation potentiellement menacée comme Krakoa. Alors que le Xavier se prépare à signer un traité alignant Krakoa sur une nation sud-américaine, des terroristes anti-mutants interviennent pour jeter une clé à molette sérieuse dans l’ensemble de l’accord. Alors que l’équipe tente de résoudre la situation, les choses deviennent troubles – ce qui signifie beaucoup de conflits moraux potentiels.

Le joueur clé dans ce jeu moral particulier est Beast, qui a toujours été un choix fascinant pour de tels arcs d’histoire. Hank McCoy est un homme qui a une bonne tête sur les épaules et est généralement un gars décent, mais trouve ses points faibles moraux lorsqu’il rencontre quelque chose qu’il ne peut pas tout à fait génial pour contourner. C’est un fil souvent exploré avec le personnage et c’est quelque chose que Percy évite habilement.

Ne vous méprenez pas; il y a beaucoup de bons scénarios dans ce genre d’arcs. Mais dans une situation comme X-Force, il peut s’agir d’une béquille qui atténue la responsabilité d’un personnage pour ses actions d’une manière «désespérée». Percy ne semble pas intéressé à laisser Hank décrocher aussi facilement, et ses décisions sont les siennes ici. Il fait quelques choix ici, et ils sont susceptibles de consterner certains fans du personnage, mais c’est tout à fait approprié aux thèmes explorés ici. Une interaction entre Beast et Jean est particulièrement bien faite pour explorer ce que de tels actes douteux pourraient

faire à ces personnages.

Les aspects moraux de la question sont bien complétés par l’action, où Stephen Segovia brille comme d’habitude. La mission de l’arc semble pour la plupart sans importance (avec une mise en garde assez importante sur la page finale), utilisée comme excuse pour Percy et Ségovie pour faire de leur mieux. L’action rend les héros beaux sans vendre les méchants à découvert, ce qui est toujours apprécié.

Il y a beaucoup d’éléments d’intrigue dans ce livre en ce moment. Nous ne savons toujours pas grand-chose sur les maîtres de marionnettes masqués des cinq premiers numéros, et cette nouvelle menace révélée dans “Intelligence” peut finir par s’y rattacher. Mais ce livre semble être le genre qui sera le mieux avec au moins quelques menaces (sinon plus) pour l’équipe. Alors que les livres Dawn of X entrent dans leurs prochaines étapes et que de nouveaux livres sont sur le point d’arriver bientôt, X-Force est bien positionné avec Marauders pour être l’un des leaders de la ligne.

Évaluation: 8.5 sur 10

Adler # 1

Aperçu par Steve Gustafson

Irene Adler a pour mission de vaincre le plus grand ennemi de Sherlock, Moriarty!

Comprend Jane Eyre, Marie Curie, Lady Havisham et bien d’autres visages célèbres!

C’est la League of Extraordinary Gentlewomen, alors qu’Adler s’associe à une foule de visages féminins célèbres de l’histoire et de la littérature pour vaincre le plus grand cerveau criminel de tous les temps!

Écrit par Lavie Tidhar, lauréate du World Fantasy Award, avec des illustrations de Paul McCaffrey (TMNT).

Bloodborne Vol 4: The Veil, Torn Asunder

Aperçu par Steve Gustafson

Titan Comics est ravi de publier THE VEIL, TORN ASUNDER, le quatrième volume issu du monde du jeu vidéo Bloodborne, plusieurs fois primé.

Yarem est arrivé en ville il y a longtemps, un homme au passé passé dans des chaînes. Il a trouvé un nouveau but dans le voyage et la découverte… mais ce qu’il trouvera à Yharnam testera les limites non seulement de son désir, mais aussi de sa raison. Alors que Yharnam s’effondre, Yarem se rend compte que sa propre perception du temps et de l’espace est radicalement modifiée. Le prix de telles vues peut être sa vie… ou à tout le moins sa raison.

Le sacrifice des ténèbres

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Studios a annoncé un nouveau roman graphique original, THE SACRIFICE OF DARKNESS, de l’auteur à succès du New York Times Roxane Gay, de l’écrivain Tracy Lynne Oliver, de l’artiste Rebecca Kirby et du coloriste James Fenner, adaptant la nouvelle à succès du Gay New York Times «We Are the Sacrifice of Darkness »en un roman graphique complet et en développant la nouvelle sur un événement tragique qui baigne à jamais le monde dans l’obscurité, disponible en octobre 2020.

Suivez le puissant voyage d’une femme et d’un homme à travers ce nouveau paysage en découvrant l’amour, la famille et la vraie lumière dans un monde qui semble dépouillé de tout. Alors qu’ils remettent en question les notions mondiales d’identité, de culpabilité et de survie, ils constatent que, peu importe l’obscurité, il reste des sources d’espoir qui peuvent percer le voile.

L’écriture de Roxane Gay apparaît dans Best American Nonrequired Reading 2018, Best American Mystery Stories 2014, Best American Short Stories 2012, Best Sex Writing 2012, Harper’s Bazaar, A Public Space, McSweeney’s, Tin House, Oxford American, American Short Fiction, Virginia Quarterly Review , et plein d’autres. Elle est rédactrice d’opinion pour le New York Times. Elle est l’auteur des livres Ayiti, An Untamed State, du New York Times best-seller Bad Feminist, du best-seller national Difficult Women et du New York Times best-seller Hunger: A Memoir of My Body. Elle est également l’auteur de World of Wakanda for Marvel et rédactrice de Best American Short Stories 2018. Elle travaille actuellement sur des projets de films et de télévision, un livre de conseils d’écriture, une collection d’essais sur la télévision et la culture et un roman de YA. intitulé L’année où j’ai tout appris. En 2018, elle a remporté une bourse Guggenheim.

“Certaines histoires ne vous quittent pas et ce fut le cas avec ma nouvelle” Nous sommes le sacrifice des ténèbres. “Quand BOOM! Les studios m’ont approché pour écrire un roman graphique, j’ai immédiatement su quel genre d’histoire je voulais raconter – une sur la famille et le chagrin, la foi qui survit dans un monde d’obscurité, le véritable amour et un lien indélébile entre deux personnes avec le monde contre elles. », A déclaré l’auteur Roxane Gay. «Ce fut un plaisir de pouvoir apporter de l’ampleur et de la profondeur au monde que j’ai créé dans ma nouvelle, et de pouvoir le faire avec l’une de mes écrivaines préférées, Tracy Lynne Oliver. C’est une collaboratrice incroyable qui me pousse toujours de façon créative. Nous sommes ravis de voir ce roman graphique sortir dans le monde plus tard cette année. »

Tracy Lynne Oliver est une écrivaine basée à Los Angeles. Elle a été publiée en ligne dans divers endroits tels que Medium, Fanzine et Occulum. Son histoire, This Weekend, a été choisie pour figurer dans la Meilleure Microfiction 2019. Il s’agit de sa première adaptation de roman graphique.

“” Nous sommes le sacrifice des ténèbres “était l’une de mes histoires préférées de Roxane Gay, j’ai donc été plus que ravie de l’opportunité de la transformer en un format de roman graphique”, a déclaré l’écrivaine Tracy Lynne Oliver. «Je suis encore une fois tombé amoureux des personnages et de leurs luttes et de leur désir d’amour, de chaleur et de lumière dans ce monde sombre et froid dans lequel ils étaient plongés. Je suis tellement excité pour les lecteurs de voir cette histoire prendre vie d’une manière aussi étonnante visuellement. »

Rebecca Kirby est une dessinatrice et illustratrice basée à Philadelphie, plus connue pour ses bandes dessinées originales, Biopsy et Cramps, qui ont été présentées sur Vice et Waves, dans Fantagraphics Now: The New Comics Anthology # 4.

“Ce fut une expérience incroyable de travailler avec tout le monde alors que nous créons un roman graphique plein de contrastes saisissants et de moments tendres éclaboussés sur la page”, a déclaré l’artiste Rebecca Kirby. “J’ai eu beaucoup de plaisir à illustrer la belle histoire que Roxane et Tracy ont conçue, et j’espère que les fans auront une expérience tout aussi formidable en la lisant.”

Justice League # 39

Examen par John Pumpernickel

Avec l’écrivain Scott Snyder mettant fin à sa course, la grande question était de savoir s’il pouvait clouer l’atterrissage. Ce n’est pas parfait mais plutôt bon. Avec une équipe artistique composée de Jorge Jimenez (pages 1-11), Daniel Sampere et Juan Albarran (pages 12-21), les choses se terminent pour la Ligue et préparent la table pour l’avenir.

À la suite de la guerre Justice / Doom, la Justice League se retrouve bloquée à l’autre bout de l’univers et face à un défi qu’elle n’a jamais rencontré auparavant. Mais que trouveront-ils au cours de leur voyage? Leur bataille contre Perpetua a-t-elle eu des conséquences s’étendant plus loin dans le cosmos qu’ils ne l’avaient jamais imaginé? Le scribe de la superstar Scott Snyder fait ses adieux à la Justice League avec une histoire spéciale qui résume toutes les choses qu’il a commencées dans le numéro 1 et fait un signe de tête vers tout ce qui va suivre dans l’univers DC.

Si vous avez suivi les choses, Snyder s’est vraiment concentré sur les héros qui font des choses héroïques. Ce numéro touche toutes les marques et tente de donner un sens à la façon dont l’histoire a été affectée par d’autres événements dans l’univers DC.

Dans l’ensemble, j’ai apprécié l’histoire que Snyder et l’équipe ont racontée et je pense qu’elle vieillira bien à l’avenir.

Évaluation: 8.0 sur 10

C’est tout le temps que nous avons. Dites-nous ce que vous lisez ci-dessous et rendez-vous la semaine prochaine! Vous pouvez maintenant trouver nos critiques sur ComicBookRoundUp.com!