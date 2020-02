411’s Comic Reviews: X-Men # 6, X-Force # 7, Plus

Bonjour et bienvenue dans la revue hebdomadaire de bandes dessinées de 411mania! Chaque semaine, nous vous servirons un plat chaleureux de critiques (et de prévisualisations) de Marvel, DC, et tout ce qui capte notre intérêt. Qu’avez-vous ramassé cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.Voulez-vous écrire une critique? Si vous pouvez écrire au moins une critique par semaine, régulièrement, écrivez-moi à [email protected]!

X-Men # 6

Compte rendu de Jeremy Thomas

Le format d’anthologie que Jonathan Hickman a pris avec X-Men est venu avec toutes les forces et les faiblesses inhérentes à un tel style de narration. D’une part, cela lui a permis d’explorer différents aspects de ce que cela signifie pour les X-Men d’être dans la nouvelle normale de Krakoa. Hickman et ses artistes ont pu répandre l’amour autour et raconter de nombreux aspects différents de cette histoire plus grande tout en laissant tomber des graines d’arcs qui peuvent être récupérées plus tard. D’un autre côté, cela a abouti à un mélange de qualité allant du bien (Xavier, Magneto et Apocalypse aux Nations Unies) au… disons simplement «moins bon» (les mamies du mauvais botaniste frappant le cul de Cyclope). Quand cela fonctionne, cela fonctionne à merveille car Hickman capture l’essence des personnages en les contrastant avec les changements drastiques apportés par Krakoa.

Il n’est nullement exagéré de dire que X-Men # 6, «L’Oracle», en est le sommet. Hickman, avec l’intervention de l’artiste Matteo Buffagni, reprend un fil de l’intrigue laissé vacillant dans House of X alors que les désirs de Mystique de récupérer Destiny reviennent au premier plan. Nous apprenons que le rôle de Mystique lors de l’attentat-suicide orbital dans House of X # 4 n’était pas seulement ce que nous avons vu sur la page, car Xavier et Magneto lui ont confié un travail supplémentaire. Ce travail s’accompagne de la promesse que sa femme reviendra d’entre les morts – quelque chose que nous savons explicitement depuis la fin de House of X / Powers of X n’est pas à l’ordre du jour pour Xavier, Magneto et Moira.

En tant que personnage, Mystique porte avec elle beaucoup de bagages narratifs qui sont à la fois textuels et dans les coulisses. Elle a été reconnectée, modifiée, permutée et – plus important encore ici – forcée de vivre sa vie en sous-texte peut-être plus que tout autre personnage de la ligne X-Men. Et pourtant, elle est l’un des personnages les plus fascinants et complexes des X-Men; ce n’est pas une hyperbole de dire qu’elle est au même niveau que Magneto et Emma Frost à ce titre.

Hickman reconnaît clairement ce fait et, dans cette histoire, il capture tout sur l’essence de Raven Darkholme pour livrer l’une des histoires les plus émotionnellement viscérales dans les pages du livre principal de X-Men depuis longtemps. Mystique a sauté la ligne du méchant à l’anti-héros, et même un héros dans quelques histoires au fil des ans. Cependant, ce qui est généralement cohérent avec elle, c’est que même si elle se soucie de toute la nature mutante, elle est quelqu’un qui est alimenté par ses passions par-dessus tout. C’est vrai surtout dans sa relation avec Destiny. Pour aussi fortement que cela ait gouverné la direction du personnage de Mystique pendant des décennies, l’intention de l’auteur de Chris Claremont de faire de Mystique et Destiny un couple n’a été véritablement, textuellement, canonisée que l’année dernière dans The History of the Marvel Universe.

Hickman fait ressortir ce fait dans ce numéro, une étape nécessaire dans l’arc de Raven. La façon dont Mystique l’exprime ici est complètement authentique au cœur de son personnage; sa rage d’être bloqué par Xavier et Magneto est brute et puissante, et cela donne à cette histoire une force émotionnelle qui aide à vendre le reste de l’histoire. En cours de route, nous en apprenons également un peu plus sur les plans d’Orchis et où ils pourraient bientôt redevenir ennemis du Cracovie, et obtenir un espionnage amusant de Mystique tout en revisitant les événements de la mission spatiale House of X à partir d’une nouvelle révélation la perspective. Tout cela est fait dans un format non linéaire qui nous permet en tant que lecteur de décoller les couches de tromperie de cette histoire – quelque chose que Mystique et Xavier / Erik font bien – dans une série de tripes émotionnelles.

Bien que le récit de l’histoire mérite une tonne de félicitations, cela ne devrait pas enlever d’éloges à l’art. Buggagni a la tâche difficile de recréer certaines scènes de House of X, pour lesquelles il est admirablement à la hauteur. Il utilise de belles innovations pour quelques scènes répétitives ici pour afficher les pouvoirs de Mystique, recolorer une séquence pour révéler notre métamorphe. Et la façon dont il capture l’expression – que ce soit la rage de Mystique, la dureté de Magnéto ou le calme inquiétant de Xavier – vend absolument l’émotion ici.

Il ne fait aucun doute que ce problème est à la hauteur de ce que Hickman a accompli sur le livre principal des X-Men. Il pose de nombreuses bases pour les histoires à venir et pénètre profondément dans la peau de ses personnages d’une manière qui les fait avancer tout en restant fidèles à ce qu’ils sont. C’est une progression de l’histoire et des personnages tout en contribuant à des années de continuité et de référence sous-textuelle. Je ne pourrais pas être plus excité de voir où va l’histoire de Mystique et ce que cela signifie pour Krakoa et ses tireurs de cordes.

Évaluation: 9.5 sur 10

Excalibur # 7

Compte rendu de Jeremy Thomas

Excalibur de Tini Howard a passé ses six premiers numéros à établir la nouvelle itération de l’équipe en termes de sa station en Angleterre et, plus important encore, dans Otherworld. C’était un jeu amusant et fantasmagorique qui a mis sur pied une équipe éclectique qui s’intègre bien et a établi la nouvelle norme pour ces mutants particuliers en termes de Krakoa et de leur statut de coéquipiers à travers l’étang. L’astuce consiste maintenant à suivre ces personnages et à voir où des choses comme le nouveau statut de Betsy Braddock en tant que capitaine britannique et les machinations d’Apocalypse concernant Avalon et Otherworld progressent à partir d’ici.

Alors que le numéro 7, «L’indicible et l’inimitable», contient des indices sur la direction à suivre, Howard et l’artiste Wilton Santos ne vont pas précipiter les choses. L’équipe vient de repousser une invasion de Otherworld et (à la grande désapprobation de Betsy) a placé Jamie Braddock sur le trône d’Avalon. Un répit est nécessaire, c’est ce que cette histoire fournit dans une certaine mesure.

Alors que tout le monde s’installe dans ses nouveaux endroits, Betsy apprend d’Apocalypse qu’il a besoin des restes des loups de guerre – un vieil ennemi d’Excalibur – pour utiliser leurs pièces comme un conduit entre les dimensions. Cela les mène à une chasse aux créatures et à une sorte de «chasse au renard» contre un vieux collègue, ce qui n’est bien sûr pas aussi simple qu’il y paraît.

L’histoire de Howard et Santos sert d’accalmie nécessaire après l’apogée du dernier numéro, permettant aux choses de se refroidir un peu pour que l’histoire suivante puisse être construite. Cependant, il y a un peu de manque de sens dans certaines des interactions avec les personnages. En tant que personnage principal, Betsy obtient bien sûr la majeure partie de l’histoire alors qu’elle interagit avec Apocalypse et Jaimie, ainsi que Pete Wisdom. Elle se présente bien et nous comprenons bien ce qu’elle pense du nouveau statu quo. Avec des personnages comme Jubilee, Rogue, Gambit et Rictor, cette sensation est moins solide. Il y a quelques lignes ici et là, mais il n’y a pas assez de pages pour attirer leur attention avant de poursuivre la chasse.

Cela ne veut pas dire qu’il y a forcément quelque chose de mauvais ici. Les Warwolves sont un excellent rappel au début de la série Excalibur originale, et il semble que ce livre soit fidèle à ce que Howard veut faire avec ce livre. L’art de Santos capture le mélange de fantaisie et de ridicule qu’Autre-Monde et une vieille chasse à l’Anglaise pour les loups de guerre impliquent.

En fin de compte, “L’Innommable et l’Uneatable” est un très bon numéro d’Excalibur, mais cela en fait un peu moins que ce qui est arrivé jusqu’ici. L’action est très bien et certaines des interactions sont amusantes, mais le problème est principalement un moyen d’amener les personnages du point A à B avec un minimum d’agitation.

Évaluation: 6.0 sur 10

X-Force # 7

Compte rendu de Jeremy Thomas

L’idée de X-Force telle qu’elle existe sur Krakoa a beaucoup de potentiel pour différentes histoires. Une équipe composée d’agents du renseignement et d’agents des opérations noires englobe un large éventail de styles narratifs de fiction, que Benjamin Percy et Joshua Cassara ont largement utilisés à bon escient. L’espionnage a tellement de pistes que vous pouvez prendre qu’il y a beaucoup de place pour les contes en se concentrant sur toute la variété des membres de cette équipe.

Alors que la plupart de la série a examiné la configuration et l’action résultante jusqu’à présent, le numéro 7 prend un style très différent. Le nom effronté “Domino Has Fallen” suit, comme on pouvait s’y attendre, notre mutante préférée basée sur la chance alors qu’elle tente de chasser un tueur qui cible des militantes pro-mutantes avec des degrés de fortune étranges. Il y a là une complication; alors que les actes de violence de ce mystérieux tueur s’accompagnent d’une chance de plus en plus improbable, Domino a découvert que sa propre chance diminuait récemment. Convaincu que cela est lié à sa capture et à sa vivisection aux mains de leur conseil d’ennemis sans nom, Domino cherche à savoir qui est le prochain pour la balle de l’assassin et y met un terme.

Autant que Percy a clairement apprécié jouer avec la brutalité sans prise en charge et la flexibilité morale de l’équipe jusqu’à présent, il est évidemment aussi un fan de thrillers d’espionnage à l’ancienne. “Domino Has Fallen” prend un ton plus comparable à un film de Bond ou Bourne, explorant les traumatismes personnels de son protagoniste dans le cadre de la lutte de Krakoa alors qu’elle cherche à arrêter son rival dans des séquences de poursuite.

C’est une narration efficace, avec une action extravagante amusante qu’Oscar Bazaldua, qui reprend ce numéro, capture bien. Percy et Bazaldua capturent également bien les moments les plus calmes, y compris une apparition de Colossus qui laisse entendre que ce n’est pas bien du tout. L’art de Bazaldua n’est pas un changement bouleversant de Cassara sur les numéros précédents; son travail se marie bien avec ce qui a précédé mais échange une touche de violence tactile pour les héroïques les plus acrobatiques. La dernière page taquine un développement intéressant à venir ici dans l’histoire de Domino, en particulier dans la façon dont elle se rapporte à ses précédents ravisseurs, nous donne la clé de voûte «Que se passe-t-il ensuite?» Sur une question très agréable.

Évaluation: 7.5 sur 10

La mère rouge # 4

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Studios est fier de dévoiler un premier aperçu de THE RED MOTHER # 4, le dernier numéro d’une toute nouvelle série de bandes dessinées originales de l’écrivain acclamé Jeremy Haun (The Beauty, The Realm), de l’artiste Danny Luckert (Regression) et du lettreur Ed Dukeshire, à propos d’une jeune femme qui survit à une tragédie, pour être affligée de visions d’horreur soudaines et inexpliquées et forcée de faire face aux terribles conséquences.

Alors que Daisy s’efforce de percer les secrets de la disparition de son fiancé et de ses propres visions horribles, elle est approchée par le mystérieux Leland Black, un entrepreneur trop charmant avec une proposition intrigante. Alors que Daisy a du mal à garder les deux pieds dans la réalité, Leland Black pourrait être le point de basculement… d’une manière ou d’une autre.

Ours spatial

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Les studios ont révélé un premier aperçu du nouveau roman graphique original SPACE BEAR du dessinateur primé Ethan Young (Nanjing: The Burning City), présentant une histoire de science-fiction opportune et silencieuse sur la découverte de l’inconnu et l’empathie pour tous ceux que nous rencontrons parce que chaque amitié commence par un acte de gentillesse, disponible en juin 2020.

Pilgrim Finch est un ours astronaute aventureux qui explore le cosmos avec pour mission de ramener des échantillons de vie sur sa planète natale. Mais quand il s’écrase sur une nouvelle planète pleine de surprises et de dangers à chaque coin de rue, Pilgrim sera obligé de remettre en question ses ordres et d’apprendre qu’il n’y a qu’une seule mission qui compte: la compassion pour toutes les créatures vivantes, peu importe les enjeux!

SPACE BEAR est la dernière version de BOOM! KaBOOM primé des studios! impression, qui abrite des bandes dessinées pour les lecteurs de niveau moyen et plus jeunes, y compris des séries sous licence telles que Adventure Time, Steven Universe, Regular Show, Ben 10 et Over the Garden Wall, ainsi que des séries originales comme Just Beyond de RL Stine et Kelly & Nichole Matthews, Hex Vet par Sam Davies, Drew and Jot par Art Baltazar, Hotel Dare par Terry Blas et Claudia Aguirre, RuinWorld par Derek Laufman et Pandora’s Legacy par Kara Leopard et Kelly & Nichole Matthews.

Assassin’s Creed: Bloodstone Vol 1

Aperçu par Steve Gustafson

Titan Comics est ravi de publier ASSASSIN’S CREED: BLOODSTONE VOL 1, le prochain volume de la célèbre série de bandes dessinées basée sur le monde du jeu vidéo primé.

La lutte secrète entre Assassins et Templiers frappe la guerre du Vietnam! Première partie d’un nouveau thriller se déroulant dans le monde d’Assassin’s Creed, de Guillaume Dorison (Assassin’s Creed: Conspiracies, Devil May Cry) et de l’artiste Ennio Bufi (They Made History). Lorsqu’un pirate japonais découvre une fuite massive de données templières, son enquête le conduit à revivre les souvenirs d’une cellule assassin opérant dans les profondeurs de «Nam…!

Batman: Pennyworth R.I.P. #1

Examen par John Pumpernickel

La tante d’Alfred et Spider-Man peut avoir plusieurs parallèles et, tout comme la façon dont Marvel a utilisé la quasi-disparition de May à plusieurs reprises pour un impact dramatique, DC a continué avec Alfred emmenant Batman en territoire inconnu. Est-ce que ça marche? Si ce livre est une indication, cela pourrait être un moment énorme dans l’histoire de la chauve-souris.

De quoi parle le livre? Du slogan DC:

Alfred Pennyworth a servi la famille Wayne pendant des décennies, même après la perte tragique des parents de Bruce Wayne. Sa mort aux mains de Bane est le seul événement qui pourrait être comparable à cette nuit fatidique dans Crime Alley, et il laisse Bruce à un carrefour similaire. Si Alfred était la colle qui maintenait la Bat-Family ensemble, comment Batman gérerait-il tout cela en train de s’effondrer? Et si le Caped Crusader doit être vraiment seul, il pourrait soit suspendre cette cape une fois pour toutes … soit doubler et poursuivre cette quête de vengeance pour toujours. Batman: Pennyworth R.I.P. # 1 célèbre la vie de l’une des personnes les plus importantes de l’histoire de Gotham City, tout en répondant aux questions sur la suite.

Quiconque ayant une idée de la connexion d’Alfred à Bruce Wayne / Batman trouvera ce livre une lecture émotionnelle. Écrivains James Tynion IV et Peter J. Tomasi ainsi qu’une équipe d’artistes dirigée par Eddy Barrows et Eber Ferreira, ce livre prend toutes les bonnes notes en ce qui concerne les souvenirs et l’importance de Pennyworth pour la légende de Batman.

En ce qui concerne la mort dans les bandes dessinées, c’est un bon pari qu’Alfred reviendra d’une manière ou d’une autre, mais c’est un éloge digne d’un personnage qui a été un pilier important de la bande dessinée de DC pendant des décennies. Il est essentiel au mythe et je suis intrigué par où ils vont prendre les choses maintenant qu’il est décédé.

Un must pour tout fan de Batman et très fortement recommandé pour les fans de bandes dessinées en général.

Évaluation: 9.0 sur 10

