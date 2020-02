411’s Comic Reviews: X-Men de taille géante: Jean Gray et Emma Frost # 1, New Mutants # 8, Plus

Bonjour et bienvenue dans la revue hebdomadaire de bandes dessinées de 411mania! Chaque semaine, nous vous servirons un plat chaleureux de critiques (et de prévisualisations) de Marvel, DC, et tout ce qui capte notre intérêt. Qu’avez-vous ramassé cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.Voulez-vous écrire une critique? Si vous pouvez écrire au moins une critique par semaine, régulièrement, écrivez-moi à [email protected]!

X-Men de taille géante: Jean Gray et Emma Frost # 1

La nouvelle course de Grant Morrison est l’un des repères sacrés de l’histoire moderne des X-Men. Beaucoup ont classé la série de 2001 à 2004 dans une catégorie avec le travail de Claremont dans les années 80, les courses des années 90 de Jim Lee et Fabian Nicieza et la série Joss Whedon Astonishing X-Men qui l’a finalement suivie. Parmi les problèmes les plus appréciés figure New X-Men # 121, «Silence: Psychic Rescue in Progress». Ce problème a vu Jean Gray et Emma Frost – au cœur de leur animosité au sujet de l’affaire psychique d’Emma avec Cyclope – entrer conjointement dans l’esprit de Xavier pour le sauver après que Cassandra Nova ait pris son corps et l’a laissé dans son propre corps comateux.

Cette question était sans aucun doute le meilleur exemple de l’expérience “Nuff Said” de Marvel, où aucune bande dessinée publiée au cours de ce mois n’avait dialogué. Morrison et l’artiste Frank Quitely ont pu en dire tellement strictement à travers l’art qu’ils ont transcendé le besoin de mots, en particulier sur Jean et Emma. Et comme ils sont des amoureux de ce problème, il n’est pas surprenant que pour lancer leurs spéciaux Giant Sized X-Men, Jonathan Hickman et Russell Dauterman aient décidé de lui rendre hommage afin d’explorer comment la relation entre Jean et Emma se tient. maintenant. Les deux sont nécessaires pour unir leurs forces afin de s’aventurer dans l’esprit de Storm après que celui-ci a été retrouvé inconscient et saigne à Krakoa. Et comme ils l’ont fait avec Xavier auparavant, les deux font équipe pour entrer dans l’esprit de Storm et déterminer ce qui s’est passé et où aller ensuite.

Les hommages directs sont une proposition délicate, en particulier en ce qui concerne quelque chose d’aussi gadget qu’un numéro de bande dessinée sans dialogue. Le fait que New X-Men # 121 soit en fait assez bon – une rareté parmi les livres “Nuff Said” – le rend encore plus délicat. Hickman et Dauterman travaillent contre une barre très haute des attentes, quelque chose qu’ils savaient évidemment entrer. À leur crédit, les deux sont assez audacieux pour ne pas essayer de se pencher loin de l’hommage. Ils se penchent plutôt aussi loin que possible. Il existe de nombreuses corrélations directes avec «Silence» dans «Into the Storm», et elles fonctionnent parce que l’équipe a agilement mis les livres en contraste direct afin de montrer comment la relation entre Jean et Emma a changé.

La route a été longue pour ces deux personnages, c’est le moins qu’on puisse dire. Cela dit, en raison du chaos de la course de Morrison et de la mort de Jean depuis si longtemps, ce n’est pas celui qui a vraiment donné aux écrivains une chance appropriée d’explorer ce qu’ils signifient les uns pour les autres. Il y avait toujours des moments ici et là, mais ils n’étaient que ça: des moments. L’aube de X est sans doute la première fois que Marvel est en mesure de le toucher à quelque titre que ce soit. Hickman définit l’histoire ici, et il est capable de trouver des moments où la comparaison fonctionne tout en se plongeant dans des images trippantes.

En vérité, comme vous pouvez vous y attendre d’un problème silencieux, c’est l’endroit de l’artiste pour vraiment prendre le devant de la scène. Et Dauterman brille de mille feux. Il est capable de tirer tellement d’émotion de simples variations de posture et d’expression, capturant vraiment non seulement Emma et Jean, mais ce qu’ils sont l’un pour l’autre maintenant et ce qu’ils signifient pour Storm. Il est même temps d’explorer la dynamique actuelle entre Scott et Logan, qui font de brèves apparitions en attendant à l’extérieur.

Il ne s’agit pas seulement de la dynamique des personnages ici. L’œuvre de Dauterman, bien que moins sauvage psychédéliquement que celle de Quitely, n’en demeure pas moins à couper le souffle. Lui et Hickman capturent quelques petits hochements de tête ici et là à qui Storm est dans le plus grand MCU – une référence Black Panther est incontournable et appréciée, par exemple. Et les images du paysage mental de Storm en disent long que les mots ne parviendraient pas à capturer.

L’histoire que Giant Sized X-Men semble démarrer est suffisamment intéressante, bien que plus dans les limites des choix stylistiques. Ce n’est certainement pas mauvais du tout, bien qu’il y ait un sentiment que c’est juste pour faciliter cette histoire et peut-être le problème des géants de taille X-Men: Storm qui arrivera dans quelques mois. Mais l’intrigue au service de l’art n’est pas une mauvaise chose, tant qu’ils créent tous les deux correctement le récit. C’est exactement ce qui se passe ici, résultant en une exploration bien exécutée de ses trois pistes dans Emma, ​​Jean et Storm.

Évaluation: 8.5 sur 10

Nouveaux mutants # 8

Compte rendu de Jeremy Thomas

La semaine dernière, le temps de Jonathan Hickman sur New Mutants s’est terminé, mettant fin à la structure de l’histoire étrangement alternée du livre. Alors que toute la structure à double histoire avait ses hauts et ses bas, elle avait largement survécu à ses avantages et c’est agréable de voir Ed Brisson avoir la chance de devenir l’unique propriétaire du livre. Cela dit, New Mutants # 8 n’est peut-être pas le meilleur début. Avec l’ensemble des New Mutants dans son bac à sable, Brisson décide de commencer avec «A-Hunting We Will Go», un conte qui suggère de commencer un nouvel arc mais pourrait mieux fonctionner comme tampon unique entre les deux précédents scénarios et ce qu’il a prévu ensuite.

Pour être honnête, ce problème ressemble en fait plus à une coda à l’histoire de Brisson avec Armor, Beak et compagnie qu’à son propre morceau ou à un nouveau scénario. Après les événements tragiques de cette course, Armor et Boom-Boom se sentent un peu comme s’ils avaient besoin d’une victoire. Cela les mène à Nova Roma, la fausse communauté romaine cachée au Brésil que Magma appelle chez elle. Magma les a amenés à Nova Roma pour faire face au fait que le Brésil – une nation hostile à Krakoa – abrite également apparemment des créatures qui traquent des mutants qui tentent de s’échapper vers leur nouvelle patrie. Cela les mène à une mission pour sécuriser la passerelle Krakoan, ce qui signifie combattre avec des monstres dangereux dans la jungle.

Au crédit de Brisson, il fait de son mieux pour faire de «A-Hunting We Will Go» un style de livre «amusant à lire» plutôt qu’un numéro capturant les préoccupations plus importantes que font des titres comme X-Men et X-Force. Et il y réussit au moins un peu. Une équipe composée de Boom-Boom, Armor et Magma ne fait pas partie de celles sur lesquelles je travaillerais, mais c’est agréable de voir Amara interagir avec quelqu’un qui n’est pas l’un des New Mutants originaux pour une fois. Boom-Boom ajoute son snark habituel et Armor est principalement là pour fournir un peu plus de compétence. Ils s’imbriquent assez bien et le dialogue entre eux se déroule facilement. Brisson a surtout les personnages solidement ancrés; bien que la voix d’Amara semble un peu générique, c’est plutôt un cas de personnage souffrant de

ans de souscription que toute autre chose.

Le plus gros problème du problème est que l’histoire n’est pas seulement légère, elle se heurte à des gens et à des endroits dont il est difficile de se soucier. Nova Roma n’a jamais été une bonne idée et n’a jamais été particulièrement bien exécutée. Ici, il est juste utilisé comme point de départ d’un combat qui semble plus superficiel qu’autre chose. Le manque d’attention accordé à Magma au fil des ans a fait d’elle la New Mutant originale la moins intéressante d’un kilomètre de pays. Peut-être que si elle avait été dans les arcs précédents de Brisson ou Hickman de ce volume, nous aurions trouvé plus de raisons de nous en soucier, mais ce n’est tout simplement pas ici.

Même avec ces plaintes, il est difficile de prétendre que c’est un problème particulièrement grave. L’action est bien exécutée et le style animé de Marco Failla correspond bien à la sensation de l’histoire. Je ne peux pas non plus dire assez de bonnes choses sur le travail des couleurs de Carlos Lopez; Lopez fait éclater l’action et donne le ton approprié à une scène de Sebastian Shaw qui donne à ce personnage plus de nuances après ses actions méchantes droites dans Marauders. Venir à ce numéro pour une histoire fascinante vous laissera déçu, mais c’est au moins joli à regarder et porte le statu quo du travail de New Mutants de Brisson jusqu’à présent. J’espère juste qu’il reprend les choses ici peu de temps avant que «passable» ne devienne la norme pour un titre qui mérite bien plus que cela.

Évaluation: 6.5 sur 10

X-Men / Fantastic Four # 2

Compte rendu de Jeremy Thomas

Le premier numéro de X-Men / Fantastic Four a vu Chip Zdarsky faire beaucoup de travail pour organiser le conflit pour la série, alors que Franklin Richards se retrouve coincé entre ses parents et la nation qui a été qualifiée de droit d’aînesse de mutantkind. Ce livre a fait un travail habile pour engager la dynamique de la famille du sang contre la communauté, un sujet que Dawn of X est bien placé pour traiter. Bien qu’il y ait certainement eu des erreurs majeures et des intentions discutables des deux côtés, Zdarsky a intelligemment positionné Franklin comme la pièce maîtresse et non comme un personnage secondaire dans ce qui est essentiellement son histoire.

Ce positionnement change dans le deuxième numéro, «Broken Borders». Bien que Franklin soit certainement présent dans le numéro, il est essentiellement un MacGuffin qui marche et parle parfois. Alors que Kate Pryde a autorisé Franklin à faire ses propres choix le dernier numéro, ce numéro concerne les adultes et la façon dont ils gèrent la situation. Cela inclut à la fois les X-Men et les Fantastic Four, mais aussi Doom qui est apparu à la fin du dernier numéro. Même la sœur cadette de Kate et Franklin, Valeria – qui agit souvent comme un adulte en raison de son génie intellectuel – le fait. Tout le monde parle de Franklin, mais personne ne lui parle vraiment dans ce numéro.

Cette décision semble être prise par la conception. Ce n’est certainement pas que Kate ou Val ignorent les souhaits de Franklin, mais l’apparition du Doom sur la scène aggrave la situation et cela signifie que les adultes doivent gérer certaines choses. Zdarsky capture l’essence de ce que c’est que d’être au milieu d’une situation comme celle-ci. Beaucoup de gens peuvent se rapporter à des situations familiales et / ou amicales lorsque tout le monde se dispute à votre sujet, mais personne ne se tourne réellement vers vous pour voir ce que vous pensez de la situation. C’est une grande partie du genre d’histoire que Zdarsky semble raconter et elle est bien présentée.

Cela dit, avec Franklin largement hors de la participation active, cela signifie qu’il y a beaucoup de place pour le conflit. Bien sûr, c’est surtout de la part des X-Men et FF. Zdarsky connaît bien ses personnages, et l’art de Terry Dodson et Rachel Dodson (avec les autres encreurs de Rachel, Karl Story et Ransom .), résume les aspects de la frappe et du pouvoir. Les interprétations de Dodson sur Doom sont un délice, bien que les personnages les moins masqués aient des expressions qui se révèlent un peu moins vives qu’elles ne devraient l’être.

Tout comme le premier problème qui a déclenché le conflit, ce deuxième problème est surtout là pour créer des complications. Le débat thématique est toujours là, mais il faut un peu de recul pour tracer le développement et l’action. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, bien que cela rende plus un problème de mise en table que celui avec un gain émotionnel satisfaisant. Comme pour toute bonne mini-série, il reste encore beaucoup de rebondissements, même avec seulement deux problèmes et nous nous retrouvons avec une complication intrigante et potentiellement dangereuse qui fournit une raison plus que suffisante de continuer à lire. Que vous soyez un fan de X-Men ou de Fantastic Four, “Broken Borders” n’aura pas le tirage immédiat du premier numéro mais indique la prochaine étape de manière assez solide.

Évaluation: 7.5 sur 10

X-Men # 7

Compte rendu de Jeremy Thomas

Il y a beaucoup à dire sur ce que la ligne Dawn of X essaie d’accomplir. L’initiative dirigée par Jonathan Hickman n’a pas été timide quant à ses ambitions, à la nation mutante qui se sépare d’elle-même et à tous les thèmes, politiques et autres, qui accompagnent un tel conte. Il s’agit de grands sujets qui secouent le monde et qui, dans de nombreux cas, ont touché des thèmes, allégoriques ou non, avec une pertinence réelle. Tous les X-Book ne plongent pas dans les eaux profondes en ce moment, mais ils utilisent tous admirablement le nouveau statu quo pour explorer de nouveaux horizons.

Bien sûr, en tant qu’architecte de l’ensemble, Hickman est le plus susceptible d’atteindre les sujets de poids. Et X-Men # 7, «Lifedeath», fait exactement cela. Il est intéressant de noter que Hickman a choisi ce titre, car Lifedeath a déjà fait référence à des problèmes centrés sur la tempête des années passées. Storm est à peine dans ce numéro, mais le titre est toujours d’actualité alors que nous apprenons comment Krakoa gère les mutants qui ont été dépowered pendant la tristement célèbre Decimation (alias l’arc «Plus de mutants» de la sorcière écarlate) et comment les restaurer, s’ils le souhaitent à restaurer. La réponse est The Crucible, un événement sur lequel tout le monde à Krakoa semble avoir beaucoup de réflexions – et pas toutes positives.

Bien que “Lifedeath” ne soit pas une histoire de Storm – en vérité, elle n’apparaît que dans un panneau – le problème résonne de manière thématique avec les autres histoires avec ce nom de manière considérable. Les histoires de “Lifedeath” ont servi de test du caractère, de la détermination et de la foi de Storm, ce qui est tout à fait ce que The Crucible représente à la fois dans le récit et sur le plan thématique. Beaucoup de livres sur Dawn of X ont traité du fait que dans un monde où les mutants ont vaincu la mort, les enjeux ont changé. Ce développement signifie également beaucoup en termes de foi, et nous le voyons à travers la lentille d’une sélection de personnages qui sont fortement associés à la foi de différentes manières.

Hickman soulève beaucoup de questions très épineuses ici, et c’est à son crédit qu’il reconnaît les épines sans essayer de les arracher. Ce ne sont évidemment pas des questions faciles à répondre, et dans ce cas, c’est plutôt ce que les questions révèlent sur les personnages. À ce jour, il y a eu un manque notable de dissidence parmi les personnages de Krakoa (à l’exception de certains personnages comme Mystique), et le rituel ici marque un changement dans certains personnages clés. Il s’agit de la première étape de la discussion sur ce que signifie la foi dans ce statu quo; s’il n’y a pas de suivi, alors ce sera un énorme problème. Mais en supposant qu’il y en aura, cela pose des questions très intéressantes pour l’avenir.

“Lifedeath” est peut-être l’histoire la mieux adaptée à l’art de Leinil Francis Yu à ce jour dans cette série. Le travail en ligne de Yu est brutal et sévère, ce qui fait que des personnages comme Apocalypse occupent une place importante dans leurs rôles tandis que d’autres semblent aussi conflictuels qu’ils devraient l’être. Hickman a eu des ambitions très élevées dans cette série et son succès à les atteindre n’a pas été à 100%, mais malgré tout son inconfort (et il est clairement censé être très inconfortable), “Lifedeath” est peut-être le meilleur exemple de lui frapper sa marque.

Évaluation: 9.5 sur 10

ENIAC # 1

Aperçu par Steve Gustafson

Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, les esprits les plus ingénieux du monde ont commencé une course pour créer une super-arme capable de mettre fin à la guerre en appuyant sur un bouton. L’un de ces projets nous a donné la bombe atomique … et un autre a produit le premier supercalculateur au monde: ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) – un modèle mathématique d’une complexité incommensurable qui visait la machine de guerre de l’Axe en calculant les trajectoires des missiles et les déploiements de troupes.

Tout le monde le sait. C’est l’histoire américaine réelle.

Ou du moins on nous l’a dit.

Le 6 août 1945, les États-Unis lâchent la bombe nucléaire sur Hiroshima.

Trois jours plus tard, une deuxième bombe a été larguée sur Nagasaki… Seul le président Truman n’a pas donné l’ordre.

C’était ENIAC.

Dans la détermination des Alliés à mettre fin à la guerre, ils avaient accidentellement créé la première intelligence artificielle autonome au monde… qui avait rapidement déduit qu’une seule bombe ne serait pas suffisante.

Mais le vrai plan d’ENIAC ne faisait que commencer…

Aujourd’hui, 75 ans plus tard, un compte à rebours chiffré vient d’être détecté dans le réseau satellite de la Terre et l’humanité ne dispose que de trois jours avant qu’ENIAC ne lance simultanément toutes les armes de l’arsenal nucléaire de la planète. Avec peu d’options et encore moins de temps, le secrétaire à la Défense vient de confier à deux agents secrets la mission la plus importante de l’histoire de l’humanité: tuer ENIAC.

De l’esprit de l’auteur à succès du New York Times Matt Kindt et de l’artiste incendiaire Doug Braithwaite, vient ENIAC # 1, la première série de BAD IDEA – le nouvel éditeur de bandes dessinées perturbateur et expérimental repoussant les limites du médium (et de votre patience). un temps. Ce n’est pas une bande dessinée ordinaire… C’est l’histoire longtemps classée d’une superpuissance inexprimée plus redoutable que toutes les nations de la Terre réunies… et maintenant son histoire peut enfin être racontée.

The Heroes Union Binge Book # 1

Aperçu par Steve Gustafson

Le Blue Baron, Windfall, Raider, Honcho, Protégé, Bull et Startup – ensemble, ils forment The Heroes Union, une toute nouvelle équipe de héros costumés des créateurs légendaires Roger Stern (The Avengers), Ron Frenz (Spider-Man) & Sal Buscema (Captain America). Dans cette première pleine d’action, un appel à l’aide conduit The Heroes Union dans une autre galaxie où ils doivent affronter un ennemi cosmique qui détruit des planètes entières non pas pour la conquête ou pour la vengeance mais pour (SPOILER)! The Binge Age of Comics arrive dans cette épopée autonome de 64 pages pour seulement 3,99 $! C’est comme obtenir un arc à trois numéros pour le prix d’un seul numéro!

Cela semble assez cool, non? Et si vous aimez ça, vous allez adorer la bande dessinée réelle!

Les avant-gardes: jusqu’au bout

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Les studios sont fiers de dévoiler un premier aperçu de THE AVANT-GUARDS: DOWN TO THE WIRE, un roman graphique original qui conclut l’histoire du groupe bien-aimé d’étudiants en art inadaptés qui se sont regroupés pour créer la toute première équipe de basket-ball de leur école. Ce nouveau roman graphique original, repris après le numéro huit et disponible dans les magasins en septembre 2020, réunit l’équipe acclamée du réalisateur et écrivain Carly Usdin (Heavy Vinyl) et de l’artiste Noah Hayes (Wet Hot American Summer), avec la coloriste Eleonora Bruni et le lettreur Ed Dukeshire, pour une toute nouvelle aventure avec leur équipe d’athlètes improbables réunis par des manigances amicales et sportives.

L’école, la romance, les amis et la famille entrent en collision dans cette conclusion épique de la série THE AVANT-GUARDS alors que l’équipe s’efforce de sauver sa ligue! Le dernier match de la saison est arrivé, l’équipe doit planifier la collecte de fonds parfaite et tous les parents ont décidé de se présenter pour les encourager pendant la période la plus stressante qu’ils pouvaient imaginer. Au milieu de tout cela, Liv et Charlie découvrent ce que signifie être «Liv et Charlie».

C’est juste beaucoup pour tout le monde. Heureusement, toute l’existence de la ligue ne dépend pas de ce match ou de la victoire des Avant-Guards, non? Oh, attendez . . .

THE AVANT-GUARDS est la dernière version de BOOM! BOOM! Empreinte de boîte, qui abrite des séries originales révolutionnaires telles que Lumberjanes de Shannon Watters, Grace Ellis, Brooklyn Allen et Noelle Stevenson; Giant Days de John Allison, Lissa Treiman et Max Sarin; Heavy Vinyl de Carly Usdin et Nina Vakueva; Misfit City par Kirsten ‘Kiwi’ Smith, Kurt Lustgarten et Naomi Franquiz; Clôture par C.S. Pacat et Johanna The Mad; et Goldie Vance par Hope Larson et Brittney Williams.

