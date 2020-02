411’s Comic Reviews: X-Men / Fantastic Four # 1, Marauders # 7, Plus

Bonjour et bienvenue dans la revue hebdomadaire de bandes dessinées de 411mania! Chaque semaine, nous vous servirons un plat chaleureux de critiques (et de prévisualisations) de Marvel, DC, et tout ce qui capte notre intérêt. Qu’avez-vous ramassé cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.Voulez-vous écrire une critique? Si vous pouvez écrire au moins une critique par semaine, régulièrement, écrivez-moi à [email protected]!

X-Men / Fantastic Four # 1

Compte rendu de Jeremy Thomas

Pendant les quatre premiers mois de la relance de Dawn of X (et plus loin dans House of X / Powers of X), le réalignement des mutants de Marvel a été largement contenu dans leurs propres livres, sans empiéter beaucoup sur les titres des autres. de la Terre-616. Il y a certainement eu quelques mentions ici et là à propos de Krakoa dans des non-X-Books, et le camée occasionnel d’un super-héros non-mutant dans un titre lié aux mutants, mais pour la plupart, les livres X-Men ont été axés sur s’établir avant de faire des vagues contre des équipes de super-héros comme les Avengers et les Fantastic Four.

C’était une stratégie intelligente et nécessaire, permettant à Jonathan Hickman et à l’équipe X-Men d’établir fermement les bases de leur direction. Mais il était temps que les mutants commencent à répandre leur influence, et Chip Zdarsky, Terry Dodson et Rachel Dodson en font une réalité avec le premier numéro de X-Men / Fantastic Four. Donnant sur un moment de House of X # 1, l’histoire de Zdarsky place Franklin Richards au milieu d’un conflit entre les vénérables super-équipes avec des premiers résultats prometteurs.

L’histoire du numéro 1, “The Impossible Boy”, s’appuie sur ce qui se passe dans les pages des deux titres individuels alors que les pouvoirs des mutants de niveau Omega de Franklin semblent s’épuiser de lui à chaque utilisation. Xavier et Magneto voient cela comme une raison pour amener enfin l’adolescent à Krakoa, ce à quoi les parents de Franklin se sont fortement opposés. Kate Pryde, qui a noué une amitié avec Franklin il y a des années après le massacre des mutants, se retrouve coincée au milieu de Franklin alors qu’ils tentent de déterminer ce qui est le mieux pour le garçon – et plus précisément du point de vue de Kate, ce que Franklin veut faire. Cette décision peut cependant être laissée hors de ses mains, car certaines vérités désagréables font surface.

Le script de Zdarsky pour ce numéro est, pour être succinct, un grand plaisir ici. Il glisse habilement dans des plongées profondes pour les fans de longue date de X-Men, mais il n’est pas essentiel que vous soyez intimement familier avec ces morceaux de l’histoire de Marvel pour savoir ce qui se passe. En fait, Zdarsky positionne efficacement ce livre afin que vous n’ayez pas à être en profondeur avec Fantastic Four ou la ligne Dawn of X pour être à jour. Il y a le bon équilibre entre le dialogue d’exposition qui ne semble pas envahissant, tout en racontant l’histoire de manière efficace.

L’histoire ressemble également au meilleur de tous les morceaux de bandes dessinées réunis. Il y a beaucoup d’actions habituelles qui seraient nécessaires pour que deux super-équipes s’affrontent dans un livre «Vs», mais contrairement à de nombreux autres livres de ce genre dans l’histoire récente, il ne vend pas tous les deux côtés à découvert. Les motivations de Charles et Erik semblent suspectes, et Reed et Sue prennent des décisions très sommaires. Mais ils proviennent tous de ce qui semble être un lieu de véritable motivation de caractère par opposition à des livres comme Civil War II, dans lesquels les motivations n’ont jamais semblé authentiques. Les Dodson font un excellent travail pour dépeindre à la fois le conflit ouvert et les moments plus calmes, avec leur style plus cartoony qui correspond assez bien à l’histoire.

Plus impressionnant encore, les voix du personnage semblent authentiques. C’est quelque chose qui semble toujours au mieux sommaire; lorsque vous faites appel à un écrivain pour s’attaquer à un croisement comme celui-ci, le côté qu’ils n’écrivent généralement pas peut se sentir mal. Ce n’est pas le cas ici, car Kate, Storm, Charles et Magneto correspondent parfaitement à leur situation dans Dawn of X. En attendant, Zdarsky explore ici de vrais problèmes concernant les parents et les enfants, en particulier en termes de la façon dont ils interagissent lorsque l’enfant cherche une communauté que le parent pourrait ne pas approuver.

En vérité, au départ, je n’attendais que vaguement X-Men / FF. J’ai toujours été un fan des X-Men, mais un peu moins de la première famille de Marvel. Dans cet esprit, “Impossible Boy” est une merveilleuse surprise, capturant l’essence des deux équipes d’une manière qui est entièrement engageante. Zdarsky et les Dodsons ont donné un très bon départ à cette série et je suis ravi de voir où elle va.

Évaluation: 9.0 sur 10

Maraudeurs # 7

Compte rendu de Jeremy Thomas

Le dernier numéro précédent de Marauders s’est terminé sur un cliffhanger sérieux et assez choquant, notre héroïne Kate Pryde étant noyée dans l’océan par Sebastian Shaw et son fidèle dragon Lockheed envoyé au même sort, sans aucun espoir apparent de sauvetage. Ce sont les deux dernières pages qui ont ouvert les portes d’une escalade majeure du conflit entre les différentes parties de la Hellfire Trading Company, une entreprise passionnante.

En tant que tel, cela pourrait frustrer certains que Marauders # 7, intitulé “From Emma, ​​With Love”, ne fait pas grand-chose pour résoudre ce problème. Laissant le sort de Kate inconnu pour l’instant, Tini Howard et Stefano Caselli prennent une direction différente dans la Hellfire Trading Company alors que nous examinons la nomination d’Emma d’un chevalier blanc à Callisto. Le leader des Morlocks est un ajustement thématique fantastique avec la grande aventure et les fortes personnalités que Howard et la société construisent dans ce livre, et elle s’intègre parfaitement comme un gant. Les interactions de Callisto avec Emma sont une explosion à lire, et nous apprenons ce que sont devenus les Morlocks à l’époque de Krakoa.

Ce type de diversion de l’intrigue peut faire glisser un livre vers le bas s’il est mal fait, car il peut arrêter l’élan de l’histoire. Howard évite cela en saupoudrant de graines de ce qui se passe ici. Nous en apprenons un peu plus sur ce que font les Homines Verendi, tout comme les Maraudeurs. Et le problème de Kate et Lockheed, bien que nullement résolu, n’est pas entièrement laissé de côté pour le problème.

Un problème comme celui-ci était tout à fait nécessaire, car après le gros choc du numéro six, il était nécessaire de réorganiser le mobilier afin de mettre en place de nouveaux éléments. Howard a fait un si beau monde de travail ici qu’il est difficile d’être trop ennuyé de laisser ce fil d’intrigue se balancer.

S’il y a un défaut ici, c’est que l’art de Caselli n’est pas tout à fait au niveau de Matteo Lolli et des autres membres de l’équipe artistique sur les problèmes précédents. Par souci de cohérence, Caselli utilise un style qui rappelle beaucoup l’art antérieur, mais à quelques exceptions près, les personnages perdent une touche dans leur expressivité. C’est au mieux une plainte mineure, mais mérite d’être notée.

Malgré ces petits problèmes, “From Emma, ​​With Love” a encore beaucoup à apprécier ici. Le dialogue de Howard scintille avec son esprit habituel et l’action que nous obtenons est très amusante. Il s’agit de la question nécessaire des «complications supplémentaires» de ce type d’arc narratif et bien que ces questions ne soient pas les plus mémorables, c’est toujours une lecture divertissante et fiable.

Évaluation: 8.0 sur 10

Big Black: stand à Attique

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Les studios ont dévoilé un premier aperçu du tout nouveau roman graphique original, BIG BLACK: STAND AT ATTICA, écrit par Frank “Big Black” Smith et Jared Reinmuth et illustré par Améziane (Muhammad Ali) avec des lettres d’AndWorld Design, disponible en magasin en février 2020. Il s’agit d’un regard sans faille sur une histoire vraie sur le prix de la résistance à l’injustice dans ce qui reste l’une des confrontations les plus sanglantes des droits civiques de l’histoire américaine, racontée pour la première fois par l’homme au centre de tout cela – Frank «Big Noir »Smith.

Au cours de l’été 1971, la prison d’État d’Attique à New York était le symbole de tout ce qui était brisé en Amérique – les mauvais traitements infligés aux prisonniers, le racisme rampant et les yeux fermés tournés vers les injustices perpétrées contre les impuissants. Mais lorsque les gardiens d’Attique ont réagi de manière excessive à un incident mineur, les prisonniers ont décidé qu’ils en avaient assez – et se sont révoltés contre leurs geôliers, les prenant en otage et exigeant des conditions humaines.

Leader naturel, Frank «Big Black» Smith s’est retrouvé au centre de ce soulèvement, luttant pour protéger les otages, les prisonniers et les négociateurs. Mais lorsque la seule voie pour la justice a semblé être de négocier avec le gouverneur Nelson Rockefeller, Big Black a vite découvert qu’une résolution pacifique pour les prisonniers en Attique était impossible.

BIG BLACK: STAND AT ATTICA est la dernière version de BOOM! L’empreinte primée d’Archaia des studios, qui abrite des romans graphiques inspirants tels que The Realist d’Asaf Hanuka, Girl on Film de Cecil Castellucci et Vicky Leta, Melissa Duffy, V.Gagnon et Jon Berg, New World de David Jesus Vignolli, About Betty’s Boob de Vero Cazot et Julie Rocheleau, Waves d’Ingrid Chabbert et Carole Maurel, The Grand Abyss Hotel de Marcos Prior et David Rubín, et plus encore.

Roi de nulle part # 1

Aperçu par Steve Gustafson

BOOM! Studios est fier de dévoiler un premier aperçu de KING OF NOWHERE # 1, le premier numéro d’une toute nouvelle série originale de cinq numéros du célèbre écrivain W. Maxwell Prince (Ice Cream Man), de l’artiste Tyler Jenkins (Grass Kings, Black Badge), la coloriste Hilary Jenkins (Black Badge) et le lettrage AndWorld Design (Martian Manhunter), un thriller inoubliable qui explore le miraculeux, le banal et tous les mystères entre les deux, disponible en mars 2020.

La basse vie ivre Denis se réveille à la périphérie d’un village mystérieux appelé Nulle part, qui abrite une population amicale de citoyens déformés, mutés, juste à gauche de la normale – et il n’a aucun souvenir de la façon dont il y est arrivé. Mais juste au moment où Denis commence à retrouver ses souvenirs, son passé le rattrape… littéralement. Ce qui semble au premier abord comme un mauvais voyage se transforme rapidement en un drame d’identités erronées, de complot dans une petite ville et de réalisation de fantasmes à enjeux élevés.

KING OF NOWHERE est la dernière version de BOOM! Empreinte éponyme des studios, qui abrite des séries originales acclamées par la critique, dont Once & Future de Kieron Gillen et Dan Mora; Quelque chose tue les enfants de James Tynion IV et Werther Dell’Edera; Faithless de Brian Azzarello et Maria Llovet; Abbott par Saladin Ahmed et Sami Kivelä; Bury the Lede de Gaby Dunn et Claire Roe; Klaus par Grant Morrison et Dan Mora; Folklords de Matt Kindt et Matt Smith; La mère rouge de Jeremy Haun et Danny Luckert; et le prochain Alienated de Simon Spurrier et Chris Wildgoose. L’empreinte publie également des propriétés sous licence populaires, notamment Firefly de Joss Whedon de Greg Pak et Dan McDaid; Buffy contre les vampires de Jordie Bellaire et David López; Angel de Bryan Edward Hill et Gleb Melnikov; et Mighty Morphin Power Rangers de Ryan Parrott et Daniele Di Nicuolo.

Sympathie pour No Devils # 1

Aperçu par Steve Gustafson

Winston Wallis a un secret. Il est tout ce qui reste de l’humanité et est entouré de tous côtés par des démons, des monstres et des goules qui ont repris là où l’humanité s’était arrêtée – mentir, voler, tricher et tuer.

Il y a des années, c’était le travail de Winston d’enquêter sur de telles choses. Maintenant, son ex-partenaire a besoin d’aide pour résoudre le meurtre brutal du plus grand Colossal du monde. Parce qu’il connaît le secret. Il connaît la malédiction magique qui donne à Winston la capacité de survivre dans un monde où tout est plus grand, plus fort et plus en colère que lui. Mais combien de temps peut durer la chance impossible de Win, et ce nouveau cas sera-t-il finalement sa mort?

Il l’espère certainement…

De Brandon Thomas (Excellence) et Lee Ferguson (Sam et His Talking Gun), les créateurs acclamés par la critique de The Many Adventures of Miranda Mercury, viennent une nouvelle série audacieuse remplie de meurtre, de mystère, de monstres et de magie!

Star Wars: Dark Vador # 1

Examen par John Pumpernickel

Je ramasse à peu près toutes les bandes dessinées de Star Wars et je sais que tous ne seront pas gagnants.

Star Wars: Dark Vador # 1 n’est pas un gagnant. Se déroulant juste après la révélation de la scène du grand père dans Empire Strikes Back, le livre donne l’impression qu’il s’efforce trop d’imposer des moments au lecteur.

L’écrivain Greg Pak connaît son chemin dans la galaxie Star Wars, mais le retour de Vador à Tatooine… n’a tout simplement pas vibré avec moi. Il semblait petit et précipité. Ce qui pourrait expliquer l’art de Raffaele Ienco. Pas horrible, mais aurait pu être un peu plus propre dans de nombreux endroits.

En ce qui concerne le premier problème, ce n’était pas le plus fort mais il y avait assez de viande sur les os pour amener les gens à parler des possibilités.

Évaluation: 7.0 sur 10

