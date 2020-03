411’s Comic Reviews: X-Men / Fantastic Four # 3, Wolverine # 2, Plus

Bonjour et bienvenue dans la revue hebdomadaire de bandes dessinées de 411mania! Chaque semaine, nous vous servirons un plat chaleureux de critiques (et de prévisualisations) de Marvel, DC, et tout ce qui capte notre intérêt. Qu’avez-vous ramassé cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.Voulez-vous écrire une critique? Si vous pouvez écrire au moins une critique par semaine, régulièrement, écrivez-moi à [email protected]!

X-Men de taille géante: Nightcrawler # 1

Par Jeremy Thomas

La théorie (au moins comme annoncé) derrière les plans X-Men de taille géante est qu’ils sont tous liés à une histoire globale qui est en quelque sorte liée. Le premier numéro de taille géante se concentrant sur Jean Gray et Emma alors qu’ils cherchent à faire un diagnostic psychique de Storm alors qu’elle souffre d’un virus machine a lancé cette intrigue tout en servant également un excellent hommage à l’histoire classique de New X-Men mettant en vedette le rivaux habilités par la télépathie.

De même, X-Men de taille géante: Nightcrawler plonge dans un territoire X-Men classique alors qu’il se connecte avec un conte à thème quelque peu similaire. Les similitudes ne sont pas apparentes au premier abord; Plutôt, Jonathan Hickman et l’artiste Alan Davis ramènent plutôt une équipe de X-Men – Nightcrawler, Magik, Cypher, Eye-Boy et Lockheed – au manoir de Xavier à Westchester pour enquêter sur une étrange tentative de violation des portails de Cracovie. Mais au fur et à mesure que l’histoire se déroule, il est clair qu’il se passe plus de choses ici que ce que les yeux (ou les yeux, dans le cas de Trevor Hawkins) et les visions des X-Men du passé commencent à les accueillir. Sur le chemin de la vérité derrière ce qui se passe ici, de grandes révélations sont faites, et un autre personnage classique de X-Men pourrait simplement rejoindre les citoyens de Krakoa.

Tout comme le livre de Jean Gray et Emma était un hommage à New X-Men, Hickman a écrit ici une histoire qui ressemble beaucoup à un mélange de jours Excalibur et New Mutants classiques. Il semble un peu étrange de revenir à ces jours vantés où Tini Howard nous a déjà sur l’ambiance mutante britannique dans le nouveau volume d’Excalibur et les nouveaux mutants se font sentir partout dans la ligne Dawn of X (y compris, bien sûr, Nouveaux mutants).

Cela dit, si vous revenez au ton de cette époque, Alan Davis est un excellent moyen de l’invoquer. Davis est peut-être le plus connu pour son équipe avec Chris Claremont sur l’Excalibur original et il aide à capturer cette atmosphère, combinée avec les aspects d’horreur de New Mutants sur lesquels il a également travaillé. L’œuvre de Davis est toujours aussi fantastique, et c’est une joie de le voir travailler avec des personnages comme Eye-Boy qui se sent vraiment comme quelqu’un qui aurait excellé pendant l’ère Claremont / Davis. Davis est capable de prendre son style distinctif – les cheveux magnifiques, les visages expressifs, l’ambiance trippante – et de l’intégrer parfaitement dans l’ère de la narration de Hickman. Et c’est simplement une joie de voir la personnalité de Lockheed briller à travers Davis d’une manière que cela n’a pas tendance à faire quand d’autres artistes dessinent le petit gars.

Ceux qui recherchent un suivi direct des X-Men de taille géante: Jean Gray et Emma Frost seront un peu déçus ici. Il n’est fait aucune mention du virus machine de Storm, des enfants du coffre qui l’ont provoqué, ni de ces éléments. Hickman semble plutôt raconter une histoire parallèle qui se relie thématiquement. En tant qu’histoire autonome, elle s’intègre bien, apportant quelques adversaires X-Men classiques qui sont tous deux d’excellents rappels. Il laisse également tomber un élément d’intrigue sérieux impliquant Cypher qui a été taquiné dans les livres précédents dont les fans du personnage seront particulièrement excités, et celui que je suis ravi de voir

être suivi dans d’autres livres.

Il devient clair que la gamme Giant-Sized est là pour laisser Hickman faire ce qu’il aime faire: raconter des histoires à combustion lente qui se plongent profondément dans la tradition de Marvel. Si les histoires continuent de maintenir la barre aussi haute qu’il l’a atteint ici et avec le problème Jean / Emma, ​​je suis plus qu’heureux de continuer à voir où il va nous emmener.

Évaluation: 8.5 sur 10

Hellions # 1

Compte rendu de Jeremy Thomas

Psylocke (Kwannon, pas Betsy Braddock qui est maintenant Captain Britain) a connu une période difficile à l’époque de l’aube de X. L’assassin japonais qui a retrouvé vie après que Betsy a reconstitué tout son corps dans Hunt for Wolverine a du mal à trouver sa place dans un monde où Krakoa existe, à la fois dans le scénario et en tant que personnage. Sa première tentative fut Fallen Angels, la série de six numéros de Bryan Hill. Ce livre a pris un concept prometteur et l’a jeté le nez dans le sol avec une surabondance de non-sens philosophiques, des choix artistiques vraiment bizarres de Szymon Kudranski et pas assez de travail de personnage.

Heureusement, ce livre est terminé, ce qui libère Psylocke pour trouver une nouvelle maison dans les X-Men de l’ère Hickman. Elle a maintenant atterri dans Hellions, le nouveau X-book de Zeb Wells et Stephen Segovia. Le concept est usé mais aussi éprouvé; Wells prend essentiellement le modèle Suicide Squad de méchants faisant du bon travail (ish) et l’applique à la société krakoane. Cela dit, le premier numéro du titre de Wells and Segovia a quelques trébuchements mélangés avec un dialogue amusant et de grandes surprises.

Bien que Kwannon soit un élément majeur du premier numéro des Hellions et apparemment le chef d’équipe, elle n’est pas tout à fait la figure centrale de ce premier numéro. Ce serait Alex Summers, alias Havok. Ce premier numéro, «Let Them Be Snakes», montre comment l’équipe initiale est réunie après que Havok se soit un peu déchaîné et se soit mis avec un groupe qui comprend une étrange collection d’anciens (?) Méchants mutants: Empath, Wild Child, Nanny et Orphan-Maker et John Greycrow (alias le Marauder Scalphunter).

Chacun de ces mutants a différentes raisons de faire partie de l’équipe. Empath, comme les fans de New Mutants de la vieille école s’en souviendront, est essentiellement une version mutante de Purple Man qui peut manipuler les émotions des autres et les faire faire ce qu’il veut. Nanny et Orphanmaker sont de vieux méchants de X-Factor, Nanny tue les humains avec des enfants mutants afin qu’elle puisse protéger les enfants, tandis que Orphanmaker est un enfant mutant (ou un adulte avec une maturité émotionnelle arrêtée) à l’intérieur d’une armure massive. Wild Child, qui a toujours été incroyablement inégal dans sa caractérisation, est à un état émotionnel sauvage dans ce numéro et résiste aux tentatives de le contrôler.

Tous ces mutants ont un sens dans leur intégration dans cette équipe, qui pose essentiellement la question de ce que Krakoa fait avec ces mutants qui ne peuvent pas fonctionner comme «normaux» dans cette société utopique. Bien que personne ne se demande pourquoi Empath, Nanny, Orphanmaker et Wild Child pourraient faire partie d’une telle équipe, Wells doit s’étirer un peu pour obtenir Greycrow et Havok dans l’équipe. Tout cela témoigne du potentiel que tout le monde ne fait pas avec cette équipe – quelque chose qui devrait être évident de toute façon étant donné que Mister Sinister est la personne derrière la composition proposée.

Wells garde le livre léger à de nombreux endroits, ce qui est important pour un titre mettant en vedette des personnages et des moments assez sombres. Cependant, en essayant de garder les choses légères, il a également largement raté la marque sur quelques caractérisations. Sinister est peut-être le plus flagrant à cet égard. Wells essaie d’imiter la version chic et arrogante impertinente de Hickman de Sinister, mais il se sent plus méchant au lycée Mean Girl qu’il ne le fait généticien glamour. Une scène du Quiet Council où le concept de l’équipe est rejeté se ressent également dans plusieurs personnages. Wells essaie de broyer et de plier ce dont il a besoin pour faire décoller le concept. Bien que cela soit compréhensible dans une certaine mesure, c’est aussi choquant.

Pourtant, assez de travaux ici que ce n’est pas un livre condamné par aucune mesure. Je suis déçu par l’idée d’un Suicide Squad mutant et le mélange de personnages semble très délibéré tout en ayant une sensation aléatoire, qui est le bon ton pour frapper. Ségovie fait un travail fabuleux avec l’art ici, contrastant efficacement les personnages et capturant dynamiquement les relativement peu de scènes d’actions.

Wells termine le livre avec une grande révélation et bien qu’il n’y ait pas de spoilers ici comme d’habitude, il suffit de dire qu’il suffit d’éclaircir les yeux pour oublier à peu près tous les défauts de ce livre pour le moment. Wells et Ségovie sont partis pour une balade cahoteuse mais divertissante, et s’ils peuvent lisser un peu la route, il pourrait y avoir quelque chose de vraiment amusant et distinct des autres livres de Dawn of X ici.

Évaluation: 6.0 sur 10

Wolverine # 2

Compte rendu de Jeremy Thomas

Le premier numéro de la dernière série Wolverine était un début prometteur, envoyant Logan dans le monde seul pour faire face à quelques histoires distinctes gracieuseté de Benjamin Percy, Adam Kubert et Viktor Bogdanovic. L’une de ces histoires est laissée pour le deuxième numéro, alors que Percy et Kubert poursuivent la mission de Canucklehead d’enquêter sur la Pale Girl et son cartel de fleurs sur l’appropriation des plantes médicinales de Krakoa par leurs propres moyens. Ce n’est pas un cas d’addition par soustraction ici, car le focus singulier est en retard sur ce que les deux histoires ont apporté.

Cela dit, ce que nous avons dans “Your Own Worst Enemy” est toujours un chapitre parfaitement lisible. Hanté par le meurtre de Domino, Jean et Quire, Logan prend la route seul pour arranger les choses et retrouver ce qui l’a poussé à se déchaîner contre ses amis. Cela le met sur le même chemin que l’agent de la CIA Jeff Bannister, et les deux font équipe dans l’espoir d’aller au fond de ce que fait ce mystérieux médium brillant.

Bien que Percy fasse un travail solide pour faire avancer l’histoire ici, il y a quelques coins narratifs coupés pour le faire. Nous obtenons l’essentiel de tout, pour être juste, et on peut facilement supposer ce qui se passe dans les points que nous ne voyons pas, mais cela conduit à quelques tours de page discordants où Logan ou Bannister vont d’un endroit à un autre sans beaucoup de préparation. Plus dynamique est la dynamique des personnages; Bannister et Wolverine sont censés avoir une sorte d’alliance contradictoire, mais la gestion de cet équilibre n’est pas transparente en partie à cause de ces coupes rapides.

Un problème légèrement plus important est l’art de Kubert. Kubert est l’un des artistes définitifs de la série solo de Wolverine et une légende dans le secteur, mais ici, son travail souffre en essayant de s’intégrer dans un contexte plus cartoonique qu’il ne le fait souvent. Il y a un changement de style du début à la fin qui va de défini à ce look un peu plus animé. C’est peut-être un choix intentionnel, mais cela ne fonctionne pas tout à fait avec son style. Il y a aussi des incohérences visuelles, en particulier autour de la Pale Girl qui change de style d’oeil et en perd ensuite complètement à un moment donné sans explication. C’est un choix suffisamment important pour qu’il ne semble pas être un choix involontaire, mais cela n’a pas non plus de sens. Si c’est censé avoir un sens plus tard que bien, mais ici, ça a l’air un peu bâclé.

Percy réussit particulièrement bien à lier ce livre au statu quo global de Krakoa. Ce n’est pas une surprise, bien sûr; Percy écrit également X-Force afin qu’il sache bien quelle est la situation sur la Nation qui marche comme un homme. Il y a des références à l’intrigue actuelle dans Marauders et une apparition dans les jardins de guérison, ce qui est un ajout bienvenu compte tenu de la quantité de volumes de Wolverine qui ont eu tendance à oublier les arcs X-Men globaux à leur époque. Percy obtient également bien les caractérisations, les rendant transparentes avec son travail X-Force. Il y a assez de bien ici pour compenser les problèmes sans difficulté, ce qui ne représente qu’un peu plus que le problème stellaire du coup d’envoi du mois dernier.

Évaluation: 7.0 sur 10

X-Men # 9

Compte rendu de Jeremy Thomas

Jonathon Hickman a eu beaucoup de temps pour jouer dans son bac à sable, établissant la nation mutante dans les livres de Dawn of X. Lui et le reste de la X-Team ont fait du bon travail jusqu’à présent, mais finalement il est temps de faire un pas dans le grand monde. Nous en avons déjà vu une partie (y compris cette semaine) avec X-Men / Fantastic Four et, dans une certaine mesure, les autres titres en cours, et c’est surtout un succès.

Cela dit, il y a un endroit qui est essentiel pour le plus grand univers Marvel auquel les X-Men sont fortement associés et c’est l’espace. Nous avons déjà vu quelques aventures spatiales, principalement via la course de Hickman sur New Mutants. Cette course a commencé fort avant l’atterrissage forcé avec son dernier numéro, mais comme nous l’avons appris dans le dernier numéro de X-Men qui était en grande partie configuré pour le livre principal. X-Men # 8 a introduit le Brood comme une menace X-Men classique appliquée à pleine puissance. Et le numéro 9, «The King Egg», amène l’histoire à un autre niveau.

Comme nous en avons discuté autour de # 8, cet arc est le premier des X-Men de Hickman à être de nature sérielle plutôt qu’anthologique. Autant ils s’amusaient à sauter d’avant en arrière d’une histoire à l’autre, Hickman et l’artiste Leinil Francis Yu aiment vraiment se plonger les dents dans une histoire en cours ensemble. Avec la couvée s’écroulant sur Krakoa, les étés de l’équipe les ont emmenés avec l’œuf du roi titulaire et les éléments Shi’ar et Kree convergent sur le point, il y a beaucoup de chaos ici et le duo a tout laissé de façon passionnante .

Ceci est accompli grâce à une bonne partie de la configuration complexe qui a été effectuée jusqu’à présent. Sunspot, les Starjammers, Cyclops, Gladiator et les autres se réunissent tous d’où Hickman les a placés et le résultat dégage l’ambiance agitée et désespérée que le clan Summers maintient.

C’est un problème très difficile à combattre, et qui donne à Yu une chance de vraiment briller. Il capture non seulement le dynamisme des scènes d’action, mais l’horreur de Brood. Encore une fois, ils sont vus comme des infections, rampant sur leurs vaisseaux organiques comme des larves et menaçant de manière menaçante jusqu’à ce qu’ils soient enfin déchaînés. Un panel d’une page entière de l’équipe combinée a essayé de tenir la menace de Brood à distance est incroyablement bon pour montrer la puissance héroïque des bons gars ainsi que les chances impossibles qu’ils essaient de surmonter.

Les histoires de couvées ont souvent un schéma particulier qui comprend l’infestation, la possession, la propagation de l’infection, etc. Dans une bataille massive comme celle-ci, vous pourriez penser que cela se produirait et il y a quelques taquineries le long de cette ligne. Mais fidèle à la forme, Hickman a une autre idée dans sa manche et cela semble certainement être un gamechanger potentiel. Ce développement est la pierre angulaire de ce qui est un merveilleux problème de X-Men, nous laissant à nous demander où cela va aller alors qu’Empyre – dans lequel l’équipe sera impliquée – se rapproche.

Évaluation: 8.5 sur 10

X-Men / Fantastic Four # 3

Compte rendu de Jeremy Thomas

Il y a eu beaucoup de dynamiques intéressantes en jeu dans X-Men / Fantastic Four de Chip Zdarsky, en particulier dans la façon dont il positionne les X-Men aux côtés des super-héros de l’univers Marvel. Zdarsky a raconté ici une histoire habile sur les frictions entre Krakoa et la grande communauté surhumaine, ainsi que les personnes prises au milieu entre leur communauté et leur famille comme Franklin Richards. Ce dernier aspect se perd un peu dans le troisième numéro de la série en faveur du premier, alors que les X-Men et Fantastic Four reviennent aux coups – au moins jusqu’à ce que le docteur Doom affirme sa volonté.

Le numéro 3, intitulé avec insolence «To the Victor», voit les deux parties titulaires terminer leur poursuite combative vers l’île de Doom, située à Pacifica, qui est bien sûr sous la domination de Latveria. Une fois là-bas, ils se retrouvent obligés de traiter avec le leader letton et de se débattre avec sa solution pour résoudre le problème de Franklin en ce qui concerne ses pouvoirs mutants en déclin. Cela fait ressortir plusieurs révélations sur la nature du pouvoir mutant et laisse l’équipe dans un équilibre précaire alors qu’elle accepte les conditions de séjour de Doom pendant que Franklin réfléchit à l’offre de Doom.

Toute cette affaire est compliquée par l’autre plan des X-Men ici: il y a des mutants qui habitent Doom Island, qui peuvent ou non être captifs ici. Cette enquête d’équipe permet à Zdarsky de garder un peu de mystère et d’intrigue pendant que les grands esprits réfléchissent au sort de Frankllin.

Surtout, “To the Victor” est un problème de configuration qui prépare l’histoire au point culminant du prochain numéro. Il est intéressant de faire passer les personnages du point A au point B, où le point B définit la résolution de Frankin ainsi que la bataille qui s’annonce. Il y a de grandes répercussions potentielles dans ce dernier, mais cela semble aussi être un peu comme Zdarsky reconnaissant qu’il a besoin de coups de poing parce que c’est une bande dessinée de super-héros et bien que le panneau final soit une révélation impressionnante, il semble plus qu’il donnera simplement le le reste des X-Men et FF quelque chose à faire et Terry Dodson quelques scènes de combat à représenter tandis que le véritable arc se déroule dans la maison de Doom.

Cela dit, il y a encore beaucoup de plaisir potentiel à y avoir. Le plus gros problème vient de l’art de Dodson. En tant que fan du style artistique de Dodson, il est frustrant de dire qu’il se sent très pressé ici. Il existe quelques exemples de visages copiés et certaines anatomies très incohérentes, en particulier dans la région du cou et de la tête. L’art irréaliste peut bien fonctionner lorsqu’il est intentionnel, mais cela me semble clairement plus la question de devoir prendre quelques raccourcis.

Il y a encore beaucoup à apprécier ici, malgré les défauts importants de ce livre. Zdarsky capture parfaitement la voix de ces personnages et les interactions sont réelles et honnêtes, surtout maintenant que la nécessité de créer un conflit entre les FF et les Krakoans n’est pas primordiale. C’est une configuration acceptable pour le prochain et dernier numéro de cette mini-série, mais elle aurait vraiment pu être bien plus si elle avait eu un peu plus de temps pour accéder à la page.

Évaluation: 6.5 sur 10

