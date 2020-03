5 autres bébés extraterrestres dont nous avons vraiment besoin (et 5 nous n’en avons vraiment pas)

Baby Yoda a emporté la galaxie loin de la tempête. Ce qui était relativement facile à faire étant donné que la version aux cheveux gris de 900 ans de lui de la trilogie Star Wars originale était également en quelque sorte toujours adorable.

Puis est venu le fan art du bébé Jabba. Facilement l’un des extraterrestres les plus méchants et les plus grossiers de la galaxie Star Wars, il a pourtant fait un petit bricolage précieux.

Nous avons même eu droit à «Baby Peanut» pendant le Superbowl. C’est comme si soudain le monde se rendait compte que les bébés sont à nouveau mignons. Et maintenant, les fans en veulent plus. Plus précisément, plus de bébés extraterrestres Star Wars. Mais n’allons pas trop loin. Tous les extraterrestres ne sont pas comme Jabba – gros et laid, gros, digne des câlins. Voici cinq bébés extraterrestres qui seraient tout aussi adorables et dignes de mèmes, et cinq qui ne le sont absolument pas.

10 Envie de voir: Kit bébé Fisto

S’il vous plaît! Kit Fisto a honorablement servi l’ordre Jedi, se classant parmi les rares à avoir survécu à la bataille de Geonosis et continuant à siéger au conseil Jedi. Tout cela fait de lui un candidat de choix pour avoir besoin d’un héritage, mais plus important encore, ces grands yeux, les extrémités suffisamment humaines et les tentacules qui sortent de sa tête pour ressembler à des cheveux en font le candidat idéal pour avoir un autre bébé intergalactique viral.

Il y a une fine ligne entre les tentacules de bébé grossières et les tentacules de bébé mignons, et Kit Fisto et les Nautolans se vantent définitivement de ces derniers.

9 Je ne veux pas voir: bébé Zuckuss

Il n’y a pas un seul monde dans aucune galaxie où un bébé mouche humanoïde est une chose mignonne et nécessaire. Pas même sur la planète bien nommée de Gand, d’où vient le Gand. Ils détournent probablement leurs yeux de leurs propres bébés.

Alors que Zuckuss est le seul Gand qui apparaît dans la trilogie Skywalker, et seulement brièvement, il n’est pas nécessaire d’en voir plus. Il est juste un humain court et trapu avec une tête de mouche géante. Non merci. Ils ont l’air assez mauvais avec les respirateurs mécaniques. Inutile de laisser l’imagination remplir ce à quoi ils ressemblent fraîchement sortis de l’utérus (ou de l’œuf?) Sans ce respirateur.

8 Envie de voir: Baby Muftak

Les Talz sont principalement vus dans la série animée The Clone Wars, mais il y a eu une brève apparition d’un “Muftak” dans A New Hope qui nous a donné un aperçu en temps réel de cette course à quatre yeux moelleux.

Quatre yeux et une bouche étrange ressemblant à des nouilles ne se traduisent généralement pas par un besoin de voir un bébé. Mais quelque chose à propos de ces yeux larges et curieux et des cheveux blancs flous donne l’impression qu’ils sortiraient comme de petits yétis … avec juste quelques modifications.

De plus, ce qui a été vu de leur course dans The Clone Wars en fait un autre cas de “ayons plus d’entre eux”.

7 Je ne veux pas voir: Baby Sebulba

Sebulba prend définitivement le gâteau pour l’un des méchants mineurs les plus détestables de la saga Skywalker. Il a dépeint tout au long de la trilogie préquelle, en particulier dans la menace fantôme, comme un podracer playboy (playdug?) Dont la célébrité a gonflé son ego de loin au-dessus de son cadre de trois pieds.

Un bébé Sebulba, ou un bébé Dug de toute sorte, aurait des objets suspendus à sa bouche, de longs bras, pas de pieds, des oreilles qui ressemblent à des pieds palmés et de petits yeux perçants. Rappelez-vous, la clé des bébés extraterrestres mignons est dans les yeux, et les Dugs échouent à ce test, ainsi qu’à tous les autres tests.

6 Veux Voir: Bébé Nien Nunb

Nien Nunb est un héros rebelle, ce qui l’aide déjà à parcourir la liste des descendants qui ont besoin de poursuivre l’héritage. Mais les Sullustans, en général, sont comme ça. Ils sont un groupe respectable de petits rebelles avec tous les composants de l’adorable baby-makin ‘.

Physiquement parlant, les Sullustans ont de grands yeux et des bajoues souples. C’est assez proche des grands yeux et des joues potelées qui rendent souvent un bébé humain adorable. La seule différence serait les rabats de joues ressemblant à des branchies, mais si vous pouvez voir au-delà, vous regardez un bébé adorable.

5 Je ne veux pas voir: bébé

Le palais de Jabba était un paradis pour tous les extraterrestres qui ne se reproduiraient de préférence jamais. Et Saelt-Marae, issu de l’illustre race Yarkora, ne fait pas exception. Aussi connus sous le nom de Yak Faces, les Yarkora sont une race d’énormes humanoïdes à tête de chameau.

Leur caractéristique la plus déterminante est ce schnoz imposant qui ne fonctionnerait sur aucun visage, en particulier celui d’un bébé innocent. Peut-être que les bébés chameaux sont mignons, mais cela ne signifie pas que coller une tête de bébé chameau sur un corps humain serait la même chose.

4 Vous voulez voir: Baby Chewbacca

À peu près Ewoks. Qui sont déjà adorables en soi, et compte tenu de la beauté des bébés Ewoks, l’imagination peut se déchaîner sur la façon dont un bébé Chewbacca serait mignon. De plus, Chewbacca n’est qu’un excellent Wookie polyvalent. Son meilleur ami a été tué par son fils, et ce serait un coup de pouce majeur d’entendre que Chewie avait trouvé l’amour et avait produit un petit fils flou.

Dans Rebels, la série animée, nous avons été présentés au premier jeune Wookie, un jeune du nom de Gungi, qui est devenu le premier Wookie Jedi. Grand enfant. Mais passé le point d’être mignon et sans aucun rapport avec Chewie. Star Wars peut faire mieux.

3 Je ne veux pas voir: Baby Poggle

Poggle the Lesser, en plus d’être moindre, est également un mec laid qui ne se traduirait en aucun cas par un bébé viralement mignon et mème. C’est un leader séparatiste qui a combattu contre les clones dans la guerre des clones

Les géonosiens sont assez rances en général, mais pour Poggle, avec son long menton dangly, les sacs lourds sous ses yeux sans âme et les nombreuses vrilles qui pendent sur son visage, il n’y a rien qui pourrait potentiellement conduire à une créature mignonne. Sans parler des ailes clicky et de la peau coriace. A éviter à tout prix. Ce n’est pas l’adorable bébé que vous recherchez.

2 Veux Voir: Baby Ackbar

L’univers Star Wars a sottement glissé sur le fait que l’amiral Ackbar avait un fils tout ce temps, mais l’univers a finalement été présenté Aftab Ackbar dans The Rise of Skywalker. Tout comme le petit Gungi des Wookies, Aftab n’était plus dans les phases de bébé, donc il n’avait pas l’effet Baby Yoda. Mais parmi les Mon Calamari en général, leurs grands yeux expressifs (bien qu’ils soient sur les côtés de leur tête) en font des candidats “mignons bébé”.

De plus, ils sont déjà une race tellement sympathique qu’il est difficile de ne pas en vouloir plus.

1 Je ne veux pas voir: Baby Tion Medon

Tion Medon n’a pas eu besoin de beaucoup de temps à l’écran pour renforcer que nous n’avions pas besoin de le voir beaucoup plus. Sa brève interaction avec Obi-Wan nous a présenté les Pau’ans, qui ont élu domicile à Utapau.

Il est difficile de décider quoi grincer des dents au début. Non, ce n’est pas le cas. Ce sont les rivets qui coulent sur tout leur visage et sur leurs têtes bulbeuses comme des rangées de cultures mortes. Ensuite, il y a les cercles et les stries des yeux rouges qui semblent avoir pleuré du sang de leurs yeux noirs et morts.

Cela ne tient même pas compte du pic de gencive de la veuve.

Ce sont des gens laids ici. S’il te plait, jamais un bébé. Jamais.

