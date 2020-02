5 choses que nous savons et 5 choses que nous espérons voir

Le drame pour adolescents du secondaire Saved by the Bell a été diffusé entre 1989 et 1993, avec Mark-Paul Gosselaar, Tiffani-Amber Thiessen, Dustin Diamond, Lark Voorhies, Mario Lopez et Elizabeth Berkley. Il s’est concentré sur des situations amusantes au sein de ce groupe d’amis, mais il a également couvert des sujets très graves au fil des ans.

Avant cela, il y a eu bonjour, Miss Bliss, et après, il y a eu Sauvé par la cloche: les années universitaires, sauvé par la cloche: la nouvelle classe, sauvé par la cloche: style hawaïen et sauvé par la cloche: mariage à Las Vegas. Et maintenant, un redémarrage est en cours! Voici ce que nous savons jusqu’à présent, ainsi que ce que nous espérons voir.

10 Savoir: Il se concentrera sur un nouveau groupe élevé Bayside

À l’origine, ces personnages principaux sont tous allés dans la même école, Bayside High. Dans ce nouveau spectacle, l’intrigue se concentrera sur différents élèves de l’école, qui sont issus à la fois de familles défavorisées et de familles ouvrières.

Les familles de la classe ouvrière ont rejoint l’école en raison de Zack Morris, qui est maintenant gouverneur de Californie, alors qu’il fermait des écoles à faible revenu et envoyait des élèves à faible revenu dans des écoles très performantes.

9 Hope: il offre un bon mélange de drame et de comédie

Voir une nouvelle génération à Bayside High est logique, et rattraper les vieux personnages semble passionnant. Cependant, cette intrigue semble pouvoir venir avec un vrai drame.

Cela étant dit, nous espérons que ce redémarrage est plein de situations graves et humoristiques, comme dans le passé. Après tout, une histoire relatable devra couvrir les difficultés de la vie réelle, mais les fans s’attendent certainement à rire de temps en temps avec Saved by the Bell. Cela dit, un bon mix est souhaité, pour garder les choses intéressantes et séduire un public plus large.

8 Savoir: le vieux casting sera impliqué

Tout d’abord, Elizabeth Berkley (Jessie Spano) et Mario Lopez (A.C. Slater) étaient les seuls acteurs originaux confirmés pour la renaissance. Ensuite, il a été annoncé que Mark-Paul Gosselaar (Zack Morris) et Tiffani Thiessen (Kelly Kapowski) seraient également impliqués.

Bien sûr, c’est une excellente nouvelle pour les fans… mais qu’en est-il de Lark Voorhies (Lisa Turtle) et Dustin Diamond (Screech Powers)? Ces deux-là apparaîtront sûrement, non? Ce ne serait pas pareil sans tout le vieux gang. Cependant, nous supposons que nous devrions nous réjouir du fait que l’un d’entre eux soit impliqué.

7 Espoir: les extrémités lâches sont liées

La dernière fois que ces personnages ont été vus, Zack et Kelly ont fait le noeud, Slater était avec quelqu’un du nom de Carla, Jessie était à Columbia University, Lisa fréquentait la FIT et Screech est retourné à Bayside High pour être l’assistant principal de Belding.

Zack et Kelly sont-ils toujours ensemble? Slater et Jessie ont-ils ravivé leur romance au lycée? Lisa a-t-elle une marque de mode à succès maintenant? Screech est-il célibataire ou marié ou père ou rien de tout cela? Nous avons tellement de questions. Nous voulons des réponses. Nous avons besoin d’une mise à jour sur ces personnes et leur vie.

6 Savoir: les vieux personnages seront des parents

Voici un détail juteux qui est connu: Certains des personnages classiques seront des parents. Mitchell Hoog a été interprété comme Mac Morris, qui est tout aussi charmant que son père, Zack Morris. Et Belmont Cameli a été choisi comme Jamie Spano, qui est le capitaine de l’équipe de football de Bayside High et le fils de Jessie Spano.

Cependant, on ne sait pas encore si Kelly est la mère de Mac et si Slater est le père de Jamie. Il est également difficile de savoir si ce sont leurs seuls enfants. Quoi qu’il en soit, il sera passionnant de voir ces personnages d’une toute nouvelle façon.

5 Espoir: les personnages sont présentés à la fois de manière classique et fraîche

C’est le jour et l’âge des redémarrages, des réveils et des retrouvailles, mais cela peut être délicat. Le public a l’habitude de voir ces personnages établis d’une certaine manière. Cependant, des années et des années ont passé, ce qui signifie que le groupe de Bayside High est probablement plus mature et évolué, car il a grandi et changé au fil du temps.

Il sera intéressant de les voir comme des adultes, avec des carrières et des enfants, mais nous espérons que nous obtiendrons également certains de leurs pitreries et comportements classiques.

4 Savoir: d’autres visages familiers seront vus

La page IMDb de cette nouvelle version de Saved by the Bell contient déjà plusieurs autres personnages. Par exemple, John Michael Higgins incarnera le principal Toddman (ce qui peut / ne doit plus signifier M. Belding). Josie Totah jouera un personnage nommé Lexi, qui est une pom-pom girl populaire. Et Rose Abdoo sera un personnage nommé Mme Mandrake.

Cela donnera aux téléspectateurs une chance de voir les vieilles étoiles, les étoiles bien connues et les étoiles montantes, à la fois.

3 Espoir: des visages encore plus familiers apparaissent

Alors que Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez, Tiffani-Amber Thiessen, Elizabeth Berkley, Lark Voorhies et Dustin Diamond étaient les stars de la série originale, il y avait plusieurs autres personnages récurrents et des invités surprises qui sont apparus tout au long de tout cela.

Il y avait des membres de la famille. Il y avait des guest stars comme Tori Spelling et Scott Wolf. Il y avait d’autres copains et copines. Il y avait des camarades de classe et des enseignants. Ce serait amusant d’avoir quelques personnages plus connus pour faire une apparition ou deux.

2 Savoir: Ce sera sur le service de streaming de NBC

Des noms tels que Franco Bario, Peter Engel, Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley, Mario Lopez, Josie Totah et Tracey Wigfield sont répertoriés comme producteurs / producteurs exécutifs de cette prochaine série.

Mais où peut-on voir cette nouvelle série? D’autres détails dans les coulisses sont qu’il viendra sur Peacock, un service de streaming par abonnement de NBCUniversal. Ce service vidéo sera lancé le 15 juillet 2020, mais les clients Xfinity pourront le recevoir à partir du 15 avril 2020.

1 Espoir: ça vient bientôt

Cela signifie-t-il que le nouveau Saved by the Bell sera présenté le 15 avril ou le 15 juillet? Ou viendra-t-il à une date ultérieure? Bien que les réponses ne soient pas tout à fait connues, une chose est sûre: nous sommes prêts.

C’était une émission de télévision classique et populaire qui a diverti un éventail de personnes, avec son casting étoilé et son mélange de moments drôles et sérieux. Et nous ne pouvons pas attendre plus … chaque fois que ce redémarrage décide de nous faire grâce de sa présence.

