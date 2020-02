5 choses que Silent Hill a bien fait (& 5 choses que Silent Hill: la révélation a fait mieux)

En ce qui concerne les films et même avec la perte de Silent Hills de Hideo Kojima, les fans des jeux de Silent Hill pourraient se compter chanceux parce que leurs films ne sont pas les pires. Les films de jeux vidéo sont généralement terribles, mais les films de Silent Hill pourraient être considérés comme l’exception à cette règle. En fait, l’annonce récente du réalisateur d’origine Christophe Gans d’un nouveau film Silent Hill a été accueillie avec enthousiasme plutôt qu’avec inquiétude.

CONNEXES: 5 meilleurs (et 5 pires) films de jeux vidéo

Cependant, la réception des films de Silent Hill n’est pas unanime. Alors que la première entrée peut être un peu polarisante, sa suite est presque universellement méprisée. Cela ne veut pas dire que l’Apocalypse n’a rien arrangé – et nous ne parlons pas de ses effets 3D. Voici cinq choses que Silent Hill a bien fait et cinq autres choses que sa suite, Silent Hill: Revelation, a fait mieux.

10 SILENT HILL – La ville

L’éponyme Silent Hill n’est pas seulement une ville hantée ordinaire, mais une ville qui peut être considérée comme le purgatoire ou l’enfer lui-même. Le premier film a la bonne représentation de la ville, la montrant comme une ville abandonnée qui masque un paysage brumeux et The Other World, où la ville semble pourrir pendant que ses habitants restants se cachent dans la peur.

Revelation revient à Silent Hill mais il ressemble à la version à prix réduit de celle vue dans le film original. Silent Hill a toujours l’air sale et sanglant, mais il manque l’atmosphère inquiétante du premier film. La conception de la production de la suite n’est pas terrible, mais elle ressemble plus à une attraction de maison hantée bon marché qu’à un paysage d’enfer étrange.

9 REVELATION – La peur du saut pop-tarte

La révélation a été critiquée pour beaucoup de choses, principalement pour ne pas être aussi dérangeantes ou effrayantes que le premier film. Il a cependant une peur du saut efficace qui vient avec la permission – attendez-le – une Pop-Tart.

Quelque part pendant la production, quelqu’un a décidé qu’un Pop-Tart sautant d’un grille-pain serait une grande peur du saut à ajouter dans un film d’horreur sur les damnés éternellement. Cette peur du saut est si mal placée qu’elle n’attire plus l’attention sur elle-même qu’en existant. En fait, le wiki Silent Hill créé par les fans lui a donné une entrée entière, où il prétend que le Pop-Tart représente la peur de Heather du diabète.

8 SILENT HILL – Les monstres

Les monstres de Silent Hill sont imprégnés d’un symbolisme tragique qui ne fait que souligner le statut de la ville titulaire en tant qu’enfer vivant, et le premier film a fait un excellent travail pour leur donner vie tout en en ajoutant de nouveaux. En dehors de leurs apparences tortueuses, ce qui rend ces monstres autrefois humains dérangeants, c’est la façon dont ils incarnent les éléments sombres de la psyché d’Alessa.

CONNEXES: Sous l’eau: Les 10 monstres de cinéma les plus effrayants à émerger des océans, classés

La révélation a également des cauchemars nouveaux et familiers, mais ils ressemblent et agissent plus comme des chefs de jeux vidéo génériques ou des monstres de cinéma plutôt que comme une damnation éternelle rendue physique. Le pire délinquant est Pyramid Head, qui traîne dans la suite comme Jason Voorhees plutôt que de dominer les damnés comme le bourreau officiel de Hell.

7 RÉVÉLATION – Oeufs de Pâques

Bien que les œufs de Pâques, comme la carte de l’hôpital, soient présents, Silent Hill n’y attire pas vraiment l’attention. La révélation, quant à elle, allait dans l’autre sens. De Robbie le lapin aux insignes de l’Ordre, la révélation déborde de cris que les fans de longue date remarqueront.

Le plus gros est la fin, qui fait directement allusion à trois matchs: Harry entrant volontairement dans Silent Hill pour trouver sa femme en parallèle avec Silent Hill 2, le chauffeur de camion qui donne un ascenseur à Heather et Vincent est Travis de Silent Hill: Origins, et une prison qui passe convoi est celui de Silent Hill: Downpour. Peut-être y a-t-il un univers cinématographique Silent Hill en préparation?

6 SILENT HILL – Rationalisation du savoir

Pour le dire gentiment, la tradition de Silent Hill peut être déroutante. Si le jeu ne révèle pas la connexion du personnage du joueur à un ancien démon, il y a une trame de fond alambiquée sur les origines eldritch de la ville qui se passe en arrière-plan. Aussi blasphématoire que cela puisse être pour certains fans irréductibles, le choix de Silent Hill de rejeter cette tradition en faveur d’une nouvelle pour le film était une bonne idée.

Le film incorpore un récit plus familier sur un culte puritain qui fait écho aux procès de Salem Witch, rendant ainsi Silent Hill plus accessible aux étrangers. Mais même si les noms et les motifs ont été modifiés, la tradition des jeux est restée dans l’esprit, car le nouveau culte était tout aussi effrayant que l’Ordre de Valtiel.

5 RÉVÉLATION – L’Ordre de Valtiel

Certains puristes ont contesté le fait que Silent Hill se soit séparé de la tradition des jeux. Pour eux, le film était Silent Hill de nom uniquement. La révélation était le retour à la forme que ces fans voulaient, car elle était centrée sur l’un des antagonistes bien connus de la franchise: l’Ordre de Valtiel.

CONNEXES: Les 10 cultes les plus dangereux dans les films et la télévision, classés

Dirigé par Claudia Wolf, l’Ordre cherche à faire émerger leur dieu démon dans le monde en faisant naître Alessa / Heather. Bien qu’ils ne soient pas aussi dérangeants que le culte du film original et puissent être rejetés comme service aux fans, la présence de l’Ordre était quelque chose que les fans de longue date appréciaient – même si c’était une nouveauté.

4 SILENT HILL – Les personnages

Avant de le montrer, Silent Hill a provoqué un tollé mineur parmi les fans lorsqu’il a été annoncé qu’il présenterait un nouveau personnage, Rose, une mère célibataire basée sur Harry du jeu original. Ce changement s’est avéré être un bon changement, Rose devenant le cœur émotionnel du film. Le casting de soutien était un peu encombré, mais ils ont contribué à renforcer le poids émotionnel et l’humanité du film.

La révélation, en revanche, a choisi de puiser directement dans les jeux. Cette familiarité ne lui a pas rendu service, car elle a soit mal fait les caractérisations, soit ne les a pas développées correctement. Heather est passée d’une adolescente troublée mais proche à un enfant pleurnichard, à la grande colère de ses fans. Des rôles secondaires établis comme Vincent Smith, le détective Cartland, Leonard Wolf et même une Rose de retour ont été simplifiés ou massacrés au point de ne plus être pertinents.

3 REVELATION – Une toute nouvelle bande-son

La bande originale d’Akira Yamaoka est synonyme de Silent Hill, et l’absence de ses partitions d’une beauté envoûtante peut signifier la mort d’une entrée dans la franchise. Les deux films utilisent judicieusement ses œuvres dans leurs bandes sonores, mais Revelation remporte cette comparaison par une mince marge grâce à de nouvelles compositions.

La bande originale de Silent Hill est principalement composée de morceaux et de chansons extraits directement des jeux réels, tandis que Revelation propose de nouvelles pistes. De nouveaux ajouts incluent les chansons «Rain of Brass Petals» et «Silent Scream», chantées par la vétéran de Silent Hill, Mary Elizabeth McGlynn.

2 SILENT HILL – C’est un bon film de jeu vidéo

Silent Hill ne reçoit pas suffisamment d’éloges pour être l’une des rares adaptations de jeux vidéo qui n’est pas terrible. Il a ses défauts, mais Silent Hill ne respecte pas seulement le matériel source; étonnamment, il peut également représenter son propre film d’horreur atmosphérique.

CONNEXES: 10 films d’horreur terrifiants qui ne sont pas paranormaux

Certains nouveaux arrivants attribuent le film de 2006 à leur introduction aux jeux, tandis que les fans plus âgés ont apprécié la véritable passion qui a motivé la création du film. Le temps a depuis justifié Silent Hill et avant l’arrivée du détective Pikachu, il était généralement considéré comme la meilleure tentative d’Hollywood pour traduire un jeu vidéo sur grand écran.

1 RÉVÉLATION – C’est essentiellement un film B

Nous ne nous ferons pas d’illusions. La révélation est un déclassement de Silent Hill et c’est une adaptation de Silent Hill 3 inférieure. Mais si l’on devait le voir comme le genre de film d’horreur de classe B que Joe Bob Briggs aurait pu recommander à l’époque, Revelation pourrait être promu au statut de plaisir coupable. Pensez-y de cette façon; si Silent Hill est une tentative légitime de film d’horreur gothique, Revelation est la version du parc à thème.

Heather traverse littéralement un carnaval hanté et se heurte à une attraction 3D effrayante après l’autre, y compris une Alessa plus âgée qui ressemble plus à une fille gothique stéréotypée qu’à son côté plus sombre fait chair. Il ne manque plus qu’à Heather de s’asseoir dans un wagon tandis que les infirmières sans visage et Pop-Tarts sautent sur elle et le public au bon moment. De plus, le vétéran du film B Malcolm McDowell est dedans et il y a une bagarre monstre contre monstre à la fin. Ceux-ci devraient compter pour quelque chose!

SUIVANT: Les 10 meilleurs films B réalisés au cours de la dernière décennie, selon IMDb

Prochain

Les Sopranos: les 10 meilleures maîtresses de Tony, classées



A propos de l’auteur

Artiste et écrivain à temps partiel, penseur à plein temps. Estime que Samuel L.Jackson est le plus grand acteur sur terre et manque les magasins de vidéo.

En savoir plus sur Angelo Delos Trinos