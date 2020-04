5 curiosités sur El Hoyo, le phénomène de Netflix

El Hoyo est devenu l’un des films les plus regardés sur Netflix. Si vous l’avez déjà vu et que vous étiez complètement fasciné, dans cet article nous vous racontons quelques curiosités à propos de ce film à succès.

Le trou, le film de Galder Gaztelu-Urrutia, est sorti en salles le 7 novembre 2019. Avec peu de promotion, il a atteint très peu de salles, il n’a donc pas récolté plus de 220 000 euros, n’atteignant que 39 000 téléspectateurs. Mais tout a changé maintenant; la bande a eu une nouvelle occasion de sortir en Netflix. Après avoir atterri sur la plateforme de streaming, le film est devenu un phénomène international, se plaçant dans le le top 3 des films les plus regardés en Espagne et le film le plus regardé aux États-Unis.

Pour cette raison, cet article passe en revue 5 curiosités sur le film à succès.

Curiosités sur le film

La nourriture est l’un des éléments les plus importants du film. Lorsque le protagoniste est à de faibles niveaux, la nourriture doit avoir l’air très écrasée, comme si elle avait déjà traversé de nombreuses mains. Pour cela, l’équipe artistique du film ramassait les restes des traiteurs et restaurants à proximité et les mettait sur la plate-forme.

Pendant El Hoyo, Iván Massagué, le protagoniste, connaît un déclin physique dû au manque de nutrition depuis son entrée dans le trou. En raison des exigences du script, l’acteur a dû perdre 12 kilos. Cependant, étant une production avec un très petit budget, le tournage ne pouvait pas s’arrêter à mi-chemin pour que Massagué perde ces kilos, il a donc dû le faire pendant qu’ils roulaient.

Trimagasi (Zorion Eguileor) est pratiquement le seul personnage qui mange tout au long du film. Parmi les déchets, l’équipe a placé de la vraie nourriture à deux ou trois points stratégiques pour lui. Cependant, Zorion est entré si profondément dans la peau de Trimagasi qu’il a fini par tout manger.

Au début, El Hoyo a été créé pour être joué uniquement dans le théâtre. Malheureusement, ce projet n’a pas abouti, mais lorsque le scénario est parvenu au réalisateur Galder Gaztelu-Urrutia, le projet a pris une forme différente.

Malgré plus de 300 niveaux, pour enregistrer El Hoyo, seuls deux d’entre eux ont été créés et les autres ont été ajoutés numériquement.

Cynthia Nuñez

