5 des monstres de films d’horreur les plus effrayants (et 5 qui étaient tout simplement stupides)

Les films de monstres sont l’un des nombreux incontournables du genre horreur. Ils permettent aux cinéastes d’explorer le psychisme surnaturel et humain de manière tangible et visuelle. Ces monstres vont des démons qui hantent et possèdent des personnes et des objets à des monstres réels, parfois enracinés dans un folklore différent.

Cependant, les monstres de cinéma, en particulier dans le genre d’horreur, peuvent être un sac mixte. Lorsque l’écriture et la production globale sont bien faites, les monstres peuvent être vraiment terrifiants. Mais, lorsque l’un ou l’autre aspect fait défaut, généralement en raison du budget ou de l’intention des écrivains et des cinéastes, certains monstres semblent plus hilarants que terrifiants. Voici un aperçu de cinq monstres terrifiants et cinq monstres stupides de films d’horreur.

10 Plus effrayant: Le Babadook (Le Babadook)

Le Babadook est le monstre qui a donné son nom au film qui le présente. Dans le film, le monstre commence en tant que personnage dans un livre pop-up intitulé Mister Babadook qui explique que le monstre apparaît après que les gens ont appris son existence pour les terroriser.

Le Babadook terrorise la mère célibataire Amelia Vanek et son fils Sam, qui pleurent toujours la perte du mari d’Amelia et du père de Sam, décédés quelques heures avant la naissance de Sam. En raison de cette dynamique, le monstre a agi comme une métaphore du chagrin et des effets qu’il peut avoir sur les gens lorsqu’ils ne le gèrent pas correctement.

9 Silly: The Pale Lady (Histoires effrayantes à raconter dans le noir)

Alors que le livre Scary Stories to Tell in the Dark terrifiait vraiment ses lecteurs, le film était moins effrayant et plus grossier, avec l’aspect d’horreur corporelle tourné à onze ans. Cela dit, la Pale Lady, qui aurait dû être terrifiante, a fini par être risible.

La Pale Lady apparaît lorsque Stella, Ramon et Chuck mènent leur enquête sur les événements surnaturels qui se produisent dans leur ville dans un hôpital local. Elle poursuit Chuck et finit par prendre des virages et l’avale dans son ventre. Le moment le plus risible est immédiatement après quand elle fredonne de satisfaction.

8 Les plus effrayants: les monstres (un endroit calme)

Ces monstres d’un endroit calme sont uniquement connus sous le nom de monstres. Ces monstres sont extraterrestres avec des corps blindés et une audition super sensible, mais ils ne peuvent pas voir. En entendant un bruit, les monstres sont capables de localiser et d’attaquer la source du bruit.

En raison de la nature des monstres, le film lui-même utilise très peu de bruit diégétique (bruit se produisant dans le cadre fictif). Cela fait que tous les sons en dehors du film sont surprenants pour les téléspectateurs qui sont tellement absorbés par le film qu’ils ont eux-mêmes peur de faire un son.

7 Idiot: Mogwai / Gremlins (Gremlins)

Les Mogwai, également connus sous le nom de Gremlins, sont des créatures démoniaques qui deviennent antagonistes lorsqu’elles sont nourries après minuit ou après les avoir exposées à l’eau, les obligeant à engendrer plus de créatures. Une fois que le protagoniste a fait ces deux choses, contre les instructions du commerçant qui a vendu le Mogwai, les créatures ont fait des ravages dans la ville de Kingston Falls.

Gremlins est un film d’horreur de la comédie noire, ce qui signifie que les créatures sont timides et que les ravages qu’elles créent ressemblent davantage à des farces qui ont mal tourné, ce qui peut toujours être terrifiant mais le fait d’une manière qui fait rire le public.

6 Plus effrayant: La sorcière Blair (La franchise Blair Witch)

La sorcière Blair est un monstre dont toute la tradition a été composée pour les films. Pour les deux premiers films, la Blair Witch est plus une force ou une présence. Il ne se voit pas, mais donne des signes de sa présence à proximité des personnages, comme laisser des tas de rochers ou les faisceaux de bâtons emblématiques. Dans le troisième film, la sorcière Blair fait une apparition, pourchassant la dernière fille Lisa dans la maison de Rustin Parr où la sorcière se réfugie.

La Blair Witch est à son plus effrayant quand elle reste invisible et est utilisée pour torturer psychologiquement les personnages parce que le public ne sait pas qui ou ce qu’est réellement la Blair Witch, même avec la connaissance du folklore derrière elle.

5 Silly: Deadites (franchise Evil Dead)

Les Deadites sont des créatures du Necronomicon et les formes qu’elles prennent après avoir possédé des humains comme décrit dans la franchise Evil Dead. Les films Evil Dead, en particulier la trilogie originale, sont principalement campy, à l’exception de la scène de viol problématique et exploitante du tout premier film. Les Deadites sont également très campants et offrent beaucoup de moments comiques involontaires, surtout lorsque Ash se bat contre eux.

Les Deadites n’ont pas reçu de nom propre avant le troisième opus de la franchise, Army of Darkness, dans lequel Ash est emmené dans une dimension alternative où résident les Deadites.

4 Le plus effrayant: Pale Man (Lab’s Labyrinth)

L’Homme Pâle est le monstre de la deuxième tâche d’Ofelia que lui confie le faun titulaire du Labyrinthe de Pan. Pour cette tâche, Ofelia devait récupérer un poignard dans son antre. L’homme pâle est connu pour manger des enfants mais Ofelia le trouve endormi. Le faune lui a conseillé de ne manger aucun de ses aliments, mais elle le fait quand même, le réveillant. Il mange deux des fées accompagnant Ofelia avant de la poursuivre. Heureusement, elle parvient à s’échapper.

L’aspect le plus terrifiant de l’homme pâle est qu’il n’a pas les yeux sur le visage. Au lieu de cela, il peut insérer des globes oculaires dans la paume de ses mains quand il veut voir.

3 idiot: Bruce (mâchoires)

Alors que le requin dans le film Jaws n’avait pas de nom officiel dans le film, le casting et l’équipe ont nommé le requin animatronique “Bruce”. Bruce était un grand blanc surdimensionné avec un appétit pour les humains, les ciblant souvent en nageant dans l’océan, mais finissant par cibler également les motomarines et les bateaux.

Alors que c’était initialement un spectacle terrifiant pour le public qui le regardait pour la première fois lors de sa sortie en 1975, rétrospectivement, utiliser un requin surdimensionné comme monstre de film d’horreur est plutôt stupide car la plupart des requins sont maintenant connus pour éviter les humains plutôt que de les attaquer. De plus, les films d’horreur sur les attaques de requins sont désormais principalement associés aux films originaux de SyFy Channel, connus pour leurs petits budgets et leurs effets campy.

2 Plus effrayant: Pennywise (It)

Pennywise est l’antagoniste du roman It de Stephen King et de ses adaptations. Pennywise est une créature surnaturelle qui prend principalement la forme d’un clown de groupe dérangé. Il se nourrit des peurs des gens, en particulier des enfants, et exploite ces peurs pour attaquer, tuer et manger des gens.

Il a été adapté en mini-série télévisée au début des années 90 et est devenu plus tard deux longs métrages et a été interprété par les acteurs accomplis Tim Curry et Bill Skarsgård pour les adaptations respectives. En raison des représentations de ces acteurs, ainsi que de la prémisse de se nourrir des peurs des gens, Pennywise était un monstre vraiment terrifiant.

1 Silly: Fouke Monster (La légende de Boggy Creek)

Le monstre Fouke est enraciné dans le folklore du sud des États-Unis, en particulier l’Arkansas. Soi-disant, une créature semblable à un bigfoot a été vue autour et dans la ville de Fouke, Arkansas. La légende de Boggy Creek est un docudrame couvrant le lieu et les informations disponibles sur le monstre.

Le docudrame a été créé au début des années 70 avec un petit budget, ce qui signifie que les images étaient de mauvaise qualité. La mauvaise qualité associée à une légende qui est à peu près aussi vraie que la légende de Bigfoot fait que le monstre Fouke semble assez idiot, surtout en comparaison avec d’autres monstres.

