5 façons de mieux que de hanter Hill House (et 5 façons de ne pas le faire)

Lorsque The Haunting Of Hill House a commencé à diffuser sur Netflix en octobre 2018, il est rapidement devenu un favori pour les personnes qui aiment l’horreur. Même ceux qui n’apprécient généralement pas ce genre de film ou de télévision étaient intéressés à découvrir. 2020 a béni les amateurs de télévision avec Locke & Key, une autre série Netflix qui a des éléments familiers.

Les deux séries Netflix racontent l’histoire d’une famille vivant dans une maison hantée, il est donc logique de comparer les deux et de voir quel spectacle effrayant sortira le premier. Lisez la suite pour découvrir cinq façons dont Locke & Key est meilleur que Hill House et cinq façons qui ne le sont pas.

10 Mieux: les clés magiques lient la famille, qui est puissante

Lorsque la famille Locke emménage dans la maison où vivait son père, elle ne s’attend pas exactement à trouver des clés magiques … ou probablement rien de magique du tout. Le fait que les frères et sœurs Locke se lient pour trouver ces clés est vraiment puissant.

Il leur permet de pleurer la mort de leur père tout en les reliant les uns aux autres. Et même s’il y a des moments bizarres en cours de route, cela les aide à devenir plus confiants, à se faire de nouveaux amis dans leur nouvelle ville et à regarder vers l’avenir qu’ils souhaitent.

9 Pas: Hill House est beaucoup plus terrifiant

En comparant Keyhouse et la maison Crain, il est clair que la maison Crain est beaucoup plus terrifiante.

L’appeler une maison hantée ne semble même pas lui rendre justice. C’est le genre d’endroit où personne ne se sentirait à l’aise pour dormir, et les enfants voient toujours des créatures surnaturelles ou des fantômes quand ils essaient simplement de fermer les yeux. La maison a également une attraction sur chaque membre de la famille où ils pensent qu’ils doivent revenir en arrière et le revoir. Keyhouse est plus magique que super effrayant.

8 Mieux: le ton plus clair est un soulagement bienvenu

Une chose que Locke & Key fait mieux que Hill House est d’avoir un ton plus clair. Bien sûr, Dodge fait peur et les enfants de Locke savent que quelque chose ne va pas avec l’endroit où ils vivent, mais il y a beaucoup de scènes amusantes en cours de route.

La première clé trouvée par Bode est la clé n’importe où, et que fait-il? Il l’utilise pour se procurer de la glace, qui est sucrée (sans jeu de mots). Et même lorsque Kinsey enterre sa peur et qu’elle se transforme en un véritable monstre qui essaie d’attaquer la fille la plus populaire de l’école, c’est toujours un moment intelligent et hilarant. The Haunting Of Hill House est merveilleux mais il peut être sombre et dérangeant.

7 Non: Bode est mignon, mais pas de match pour Nell et son développement de personnage

Bode (Jackson Robert Scott) est devenu un personnage bien-aimé sur Locke & Key. Il est adorable, super courageux et veut aider sa famille. Mais peu importe à quel point il est grand, il n’est certainement pas à la hauteur de Nell (Victoria Pedretti).

La révélation que Nell est en fait The Bent-Neck Lady est absolument incroyable. C’est l’un de ces moments que les fans de télévision veulent faire une pause et regarder dix fois plus. L’épisode entier où cela est révélé, l’épisode cinq de la saison un intitulé, bien sûr, “The Bent-Neck Lady”, est sans doute le plus bien conçu de la série jusqu’à présent. Bode est mignonne mais le développement du personnage de Nell est beaucoup plus fort puisque les téléspectateurs apprennent la mort de son mari, Arthur, et combien elle a lutté mentalement depuis lors.

6 Mieux: Dodge est plus mystérieux que la dame au cou courbé

Si Dodge et The Bent-Neck Lady se sont affrontés, on dirait que Dodge gagnerait. Dodge est beaucoup plus mystérieux, et pour cette raison, Locke & Key se sent comme un meilleur spectacle.

La Bent-Neck Lady est une figure tragique qui s’est assurée que Nell ne sera jamais heureuse ou n’aura pas une vie régulière. C’est une histoire complexe et en couches, et cela donne l’impression que Nell et ses frères et sœurs sont destinés à ne jamais quitter cette horrible maison. Mais Dodge est un personnage époustouflant sur Locke & Key. Lorsque les téléspectateurs pensent qu’ils la comprennent, ils sont une fois de plus confus, car il est révélé que Dodge est Lucas, et avec la clé d’identité, Dodge peut assumer l’identité de n’importe qui qu’ils souhaitent. Il y a même une tournure incroyable à propos de Dodge dans la finale de la saison un.

5 Pas: les parents de Hill House sont plus bien dessinés

Bien que Rendell (Bill Heck) ne soit pas le personnage le plus ennuyeux, il n’est pas non plus le plus intéressant, ce qui semble être un faux pas puisque sa mémoire est ce qui oblige la famille Locke à emménager à Keyhouse.

Hill House se sent comme un meilleur spectacle parce que les parents sont plus bien dessinés. Les frères et sœurs Crain ne s’entendent pas avec leur père, Hugh (Timothy Hutton et Henry Thomas), et leur mère, Olivia (Carla Gugino) leur manque. Olivia est un personnage intrigant qui semble savoir que quelque chose d’horrible se passe dans la maison, et sa mort est inquiétante. Sur Locke & Key, Nina (Darby Stanchfield) est un personnage assez délirant. Elle aime ses enfants, mais elle ne fait pas grand-chose dans la série et son histoire d’alcoolisme semble avoir été répétée plusieurs fois.

4 Mieux: il y a des personnages autres que la famille principale qui sont cool, comme Ellie et Rufus

Ellie (Sherri Saum) et son fils Rufus (Coby Bird) sont deux grands personnages de la première saison de Locke & Key. Ce spectacle est meilleur que Hill House car il y a des personnages autres que la famille principale qui sont cool et qui valent la peine d’être regardés.

Ellie a beaucoup de mystère qui l’entoure, puis une fin sauvage à son histoire dans la finale de la saison un, et ça bouge de voir Bode se lier avec Rufus.

3 Pas: Hill House est plus mature

En comparant les deux émissions, il semble que Hill House soit plus mature que Locke & Key. Ce n’est pas du tout une émission familiale, et elle plonge dans la toxicomanie et la santé mentale et les autres choses auxquelles les enfants de Crain ont dû faire face en vieillissant.

Cela ressemble aussi à un drame beaucoup plus triste et plus poignant car à la fin de la première saison, il est clair que la famille a beaucoup de choses à faire. Les frères et sœurs peuvent être plus amicaux maintenant, mais ils doivent faire beaucoup de travail intérieur pour surmonter ce qui leur est arrivé.

2 Mieux: il pourrait certainement y avoir une deuxième saison pour continuer l’histoire

Le cliffhanger de la première saison de Locke & Key est assez fou. Les fans ont appris que les enfants pensaient avoir jeté Dodge par la porte de la grotte, mais c’était en fait Ellie. Et dans une tournure sauvage, il a été révélé que l’écrasement de Kinsey Gabe est en fait Dodge.

Bien qu’il y ait une deuxième saison de Hill House, elle se concentrera sur le roman de Henry James, The Turning Of The Screw, au lieu de reprendre là où le spectacle s’est arrêté. Bien que ce soit génial, c’est génial que Locke & Key puisse avoir une deuxième saison qui continue la même histoire. Les fans sont probablement intéressés à voir ce qui arrive aux personnages maintenant qu’ils les aiment.

1 Non: Hill House est mieux photographiée avec des choix créatifs

En fin de compte, The Haunting Of Hill House est un meilleur spectacle car le style de prise de vue est de bien meilleure qualité. De plus, des choix plus créatifs ont été faits.

Un exemple est le premier épisode de la saison “Two Storms” qui donne l’impression d’avoir été filmé en une seule prise / prise de vue. La plupart se déroule dans le salon funéraire que possède Shirley, et bien qu’il y ait eu quelques coupures, c’est un épisode vraiment impressionnant.

