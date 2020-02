5 façons dont l’adaptation de Netflix pourrait être meilleure que l’original (et 5 façons qui ne le seront pas)

Avec l’adaptation en direct de Netflix du bien-aimé Avatar The Last Airbender sur le point de sortir, il y a beaucoup de spéculations des fans sur la qualité de nos performances. Il y a une partie relativement importante de fans qui sont d’avis obstiné que la seule chose que Netflix devrait faire avec Avatar est de mettre en ligne l’émission originale, plutôt que de créer une toute nouvelle prise de vue en direct sur l’histoire de 15 ans .

CONNEXES: Avatar: 10 théories de fans de Crazy Aang qui ont été confirmées

Cette mentalité pourrait être due en grande partie au film complètement désastreux de 2010, Avatar The Last Airbender, qui a pris la place d’une 4e saison de l’émission et est largement considéré comme l’un des pires films de tous les temps. Mais, alors que les fans restent sceptiques, il y a de fortes chances que la version de Netflix soit à la hauteur, voire dépasse même l’original.

10 Non: l’original ne doit pas être touché

Avatar The Last Airbender a une note de 9,2 IMDb, est certifié frais avec 100% sur Rotten Tomatoes et a remporté un Peabody Award, un Kid’s Choice Award et un Primetime Emmy pour l’animation. Le spectacle est aussi proche de la perfection que tout spectacle peut espérer l’être. C’était la longueur parfaite, les personnages étaient manipulés avec tendresse et fantaisie, chacun étant relatable, inspirant et incroyablement complexe.

Quand un spectacle a ce succès cimenté parmi les fans et les critiques, le concept d’un remake devient discutable, ce qui est prouvé par le film de 2010. Si le spectacle était vraiment pratiquement parfait, il devrait peut-être rester sur son piédestal intact.

9 Will: pourrait être plus adulte

Avatar a toujours été un spectacle pour enfants mettant en vedette des thèmes pour adultes. Il a montré la cruauté, la guerre, la torture, les abus, la mort, les orphelins et l’emprisonnement, tout en abordant les thèmes de l’amour et de la haine, de la moralité et du courage. Cela, combiné au fait que le public d’origine d’Avatar a largement grandi – il est fort probable que ce soit le public cible de Netflix.

CONNEXES: 15 choses folles que vous ne saviez pas sur Avatar: le dernier maître de l’air

Netflix est connu, en particulier avec sa grande suite de contenu original, pour montrer des quantités surprenantes de sang et de sang, tout en évoquant des thèmes extrêmement adultes et souvent très sombres. Il est douteux qu’Avatar soit sanglant en soi, mais il est tout aussi douteux qu’ils saisiront cette occasion pour refaire le spectacle comme une chance de créer une deuxième version d’un spectacle pour enfants.

8 Won’t: Les voix sembleront étranges

Entre les saisons 2 et 3 d’Avatar, le doublé incroyablement talentueux qui a donné vie à l’oncle Iroh, Mako Iwamatsu, est décédé; il a été remplacé par Greg Baldwin pour la majorité de la saison 3.

Pour ceux qui ont remarqué, la différence était flagrante; La voix d’Iroh, comme la voix de tous les personnages de la série, est ancrée dans nos esprits. Le format sera bien sûr différent dans l’adaptation de Netflix, mais il sera extrêmement difficile de s’habituer à des personnages bien-aimés qui sonnent différemment de ce que nous connaissons.

7 Will: c’est Netflix

Depuis que Netflix a commencé à produire son propre contenu original, ils ont présenté des émissions vraiment spectaculaires. Des émissions comme Bojack Horseman et Big Mouth prouvent qu’elles savent comment gérer les dessins animés, et des émissions comme The Crown, Dear White People, Stranger Things prouvent qu’elles savent comment produire des drames et des actions de haute qualité, avec une écriture impeccable.

L’année dernière, Netflix a été nominé pour 34 Golden Globes, dont il a remporté 2, et compte 24 nominations pour les prochains Academy Awards. Pour la plupart, Netflix ne prend pas de retard sur quelque chose s’il n’est pas convaincu que ce sera fait de la bonne façon; le géant du streaming ne fera pas les mêmes erreurs que M. Night Shyamalan.

6 Pas: les personnages seront différents

C’est l’une de ces données malheureuses en ce qui concerne les adaptations, que ces adaptations résultent ou non de livres, de bandes dessinées ou de films ou d’émissions plus anciens. Surtout dans ce cas, où l’original est un dessin animé, l’adaptation en direct sera très différente de l’original.

Les apparences seront probablement (et espérons-le) basées sur ce que nous savons et aimons, mais les tenues seront différentes, de même que les constructions et les visages – il est tout simplement impossible de trouver des acteurs qui sont les sosies exacts de leurs homologues animés.

5 Will: Le CGI

Lorsqu’une émission ou un film s’abstient de dépenser la bonne somme d’argent sur CGI, les effets sont évidents et nuisent à la qualité globale du film. Les différences entre Avengers et Justice League en sont un excellent exemple; Marvel a toujours veillé à ce que leur CGI soit aussi parfait que possible, et alors que DC a essayé de rivaliser, leur CGI a souvent l’air faux et cartooney, récalcitrant du CGI risible de Star Wars: Attack of the Clones.

CONNEXES: Star Wars: L’attaque des clones: 5 meilleures et 5 pires choses

Heureusement, Netflix sait comment mettre correctement en œuvre CGI, et ils n’ont pas peur de dépenser les fonds nécessaires pour y arriver. Altered Carbon et The Witcher en sont la preuve. Parce que le projet est sous Netflix, il est fort probable que le CGI (qui sera si important pour un avatar en direct) sera absolument vierge.

4 Won’t: The Storyline

Bien que la plupart des événements vitaux et des scénarios seront probablement représentés dans l’adaptation, il est tout aussi probable que le scénario global (ainsi que les nombreux sous-intrigues qui ont été tissés pendant et hors des saisons) seront modifiés ou coupés d’une manière ou d’une autre. Le plus grand aspect de cela sera probablement la suppression de certains épisodes de remplissage. Les originaux de Netflix ont normalement 10 à 12 saisons d’épisodes, chaque épisode faisant environ 40 minutes.

Les saisons seront trop courtes pour qu’ils perdent du temps sur des intrigues sans importance. D’un autre côté, l’adaptation pourrait durer beaucoup plus longtemps que l’original; peut-être qu’un livre de l’original pourrait être transformé en deux ou trois saisons dans l’adaptation. Ou peut-être que la quatrième saison, au cours de laquelle un rachat d’Azula a été évoqué, pourrait être explorée. Quoi qu’il en soit, l’histoire ne sera pas la même que celle que nous connaissons.

3 Volonté: plus d’avatar

Le pire à propos d’Avatar, c’est qu’il n’a eu que 3 saisons. Certains soutiennent que c’est pour le mieux, que l’histoire a été racontée jusqu’à son terme. Mais il y a une quantité presque illimitée d’histoires de ce monde et de cette période qui peuvent et doivent être racontées. Quoi qu’il en soit, cette adaptation de Netflix nous offre la possibilité de revoir ces personnages à l’écran et de les comprendre plus intimement qu’auparavant.

De nouveaux scénarios pourraient être racontés, de nouvelles complexités pourraient être ajoutées aux anciens personnages, et la rédemption, ou son absence, pourrait être explorée plus complètement. Plus Avatar (sauf le film de 2010) n’est pas une mauvaise chose.

2 ne sera pas: il a été conçu pour l’animation

La plus grande incertitude entourant ce nouveau projet est le simple fait qu’il est extrêmement difficile pour quelque chose qui a été conçu pour l’animation de se traduire en action réelle. L’imagerie animée spécifique est cimentée dans l’esprit et les yeux des fans; les scènes, les personnages et les actions en direct seront différents. Le nœud de tout cela est la flexion.

Les animateurs primés de l’émission ont décrit la flexion d’une manière qui ne peut presque certainement pas être représentée dans la version en direct. De plus, la façon dont Avatar était animé était comme une forme d’art; il n’a jamais été conçu pour être réaliste.

1 testament: les créateurs originaux sont les showrunners

Peut-être que la principale raison de la calamité douloureuse que fut The Last Airbender de M. Night Shyamalan est que les créateurs originaux, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, n’étaient pas impliqués dans la production du film. Mais, non seulement la paire est impliquée dans la production de l’adaptation Netflix, mais ils servent également de Showrunners; cela leur donne une quantité appropriée de pouvoir pour s’assurer que leur histoire est gérée correctement.

Ils n’auraient pas entrepris ce projet s’ils pensaient qu’un récit d’Avatar aurait été une mauvaise chose; c’est l’occasion pour eux d’explorer des scénarios, des personnages et des complexités qu’ils n’ont pas été autorisés à explorer pendant la courte durée du spectacle. Ils connaissent l’histoire et les personnages beaucoup plus intimement que quiconque. Nous sommes sûrs qu’ils veilleront à ce que cela soit fait correctement.

SUIVANT: 16 choses que vous ne saviez jamais sur Avatar: le dernier maître de l’air

Prochain

10 détails cachés dans John Wick 2 Tout le monde a complètement manqué



A propos de l’auteur

Ian Krietzberg est un lecteur assidu et un écrivain passionné. Il est étudiant en journalisme au College of New Jersey, où il est également rédacteur en chef du journal de l’école: The Signal.

Ian est un grand fan de Star Wars, Harry Potter et Game of Thrones, ayant lu une grande variété de romans Star Wars (il aime les légendes) et regardé tous les spectacles.

Profondément séduit par le fantastique et l’autre monde, il a lu la série Harry Potter plus d’une douzaine de fois et souscrit à la vue rare que la saison 8 de GoT n’était vraiment pas si mauvaise.

Découvrez-le sur Twitter @IKrietzberg

En savoir plus sur Ian Krietzberg