5 façons qui atypiques défient le courant dominant (et 5 ce n’est pas le cas)

L’émission Atypical de Netflix est progressive à bien des égards. Il présente un personnage principal avec Autism Spectrum Disorder, il explore ce que c’est que de vivre avec des parents qui ont des problèmes conjugaux, il présente un scénario étrange et il touche parfois à des problèmes de classe. Mais il y a souvent des moments où il oscille et manque, ne frappant pas tout à fait la marque.

Le titre de la série est intelligent et s’applique à bon nombre de ses situations – mais dans sa tentative d’être à la pointe de la technologie, la série néglige-t-elle parfois des choses qu’elle simplifie ou sous-représente trop? Voici cinq raisons pour lesquelles l’émission défie le grand public, associée à cinq façons de la défier.

10 non: le cadre est idyllique

Le personnage principal, Sam, vit avec sa mère, son père et sa sœur dans une banlieue bien entretenue de la classe moyenne à supérieure. Ils ont une maison propre, spacieuse et charmante, sont vus manger ensemble des repas complets et robustes, sont tous bien habillés (en particulier la fille et la mère, qui sont toutes deux des commodes à la mode) et parlent de thérapeutes et de soins médicaux comme si les finances étaient pas de sortie.

La toile de fond de l’émission est donc restée fidèle à la tradition d’autres émissions et films pour adolescents qui utilisent la classe moyenne de banlieue comme scène pour résoudre les problèmes quotidiens des adolescents.

9 Fait: Le personnage principal a un TSA

Le principal argument pour que cette émission soit unique est, bien sûr, que c’est le personnage principal, Sam a un TSA – ou un trouble du spectre de l’autisme. Nous suivons une famille apparemment banale à travers sa vie quotidienne, devenant de plus en plus conscients de ce qui les différencie de la norme par contraste avec l’expérience de Sam avec celle de ceux qui l’entourent.

Le spectacle est intelligent dans son exécution de ce récit, utilisant des événements quotidiens courants que la plupart des gens traversent sans penser et révéler à Sam des conflits dans la même situation. Pour les gens familiers, cela explique sans doute trop les choses. Mais si le spectacle vise à devenir complètement inconnu pour ouvrir les yeux, le spectacle fait un bon travail en introduisant doucement le sujet.

8 Non: l’acteur qui joue Sam n’a pas de TSA

Le personnage principal qui joue Sam n’a pas de TSA. Beaucoup ont contesté cela, et c’est dans la même veine que d’autres plaintes de nos jours concernant des peuples sous-représentés joués par des acteurs surreprésentés – en quelque sorte, des gens “ atypiques ” joués par des “ typiques ”.

Isaac dans Netflix’s Sex Education en est un bon exemple. Beaucoup diraient que les acteurs sont appelés acteurs pour une raison – on devrait pouvoir jouer qui ils sont capables. Cependant, il y a l’argument opposé selon lequel si vous essayez de représenter une minorité en premier lieu, pourquoi ne rejetteriez-vous pas une minorité? Les «typiques», comme d’habitude, sont les personnes les plus visibles.

7 Fait: Implique les acteurs de soutien qui ont un TSA

Le spectacle choisit d’inclure un bon nombre d’acteurs qui ont un TSA dans ses dernières saisons.

Il est difficile de savoir si cela était en réponse à des plaintes concernant le fait que Sam ne soit pas joué par une personne atteinte de TSA, mais dans tous les cas, c’est génial de voir le TSA représenté par des personnes qui en souffrent. Sam finit par rejoindre un groupe de personnes atteintes de TSA, et ce cadre particulier permet au public de voir les gens sur le spectre sous de nombreux angles, ce qui est important car il s’agit d’une expérience variable et ce serait une erreur de supposer que Sam englobe ce TSA implique.

6 ne fait pas: prend le confort de la classe moyenne pour acquis

Comme cela a été établi, la famille de Sam ne manque pas de confort de créature dans sa vie. Bien qu’il soit valide pour les personnages de lutter contre leurs problèmes, il est certes un peu étrange de voir leurs luttes se dérouler dans leur vie confortable et matelassée – tout est subjectif, mais il semble que certains privilèges ne soient pas reconnus.

La sœur de Sam, Casey, sort avec un garçon de la classe ouvrière – ce qui est évident à travers des références à sa voiture rouillée, son père pauvre et ses vêtements minables – mais cela n’est jamais vraiment discuté entre les deux. Le seul cas où Stacey reconnaît leur différence est traité de manière particulièrement étrange, compte tenu du fait qu’elle rend visite au père de la classe inférieure de son petit-ami alors qu’elle porte, ironiquement, un pull-over à col bleu — une tendance dérivée de la confection de manuels- vêtements de travail en mode rapide.

5 ne: Comprend des histoires queer

C’est un récit lent, lent, mais le spectacle taquine une éventuelle relation queer et révèle finalement que Casey est romantiquement intéressée par son amie Izzie. C’est une histoire passionnante, et elle réussit bien en incluant également une histoire intéressante pour Izzie. Casey est un personnage queer en général, bien que ce ne soit pas exactement discuté.

Dès le départ, nous voyons Casey comme un symbole de force dans la famille. Elle protège Sam et est également en bonne forme physique – engagée dans la course compétitive. Casey s’habille de manière androgyne et ne correspond à aucun type de coupe-biscuit d’une fille. Elle est une représentation bien faite de la queerness moderne.

4 non: le principal problème parental est un cliché

Les parents de Sam ont un problème principal, et c’est que sa mère Elsa a trompé son père, Doug. C’est un problème légitime et douloureux pour de nombreuses familles, mais il s’agit à peu près du plus gros problème pour les parents de Sam. Tout comme leur privilège de classe est considéré comme acquis, la qualité des parents de Sam semble également être considérée comme acquise.

Casey est régulièrement considérée comme extrêmement stressée et bouleversée par la relation de ses parents, ce qui est valable – mais pour l’angoisse représentée, il n’y a peut-être pas assez de reconnaissance de la chance que ces enfants ont. Ils ont une belle maison, un père attentif et aimant et une mère qui, à part une grosse erreur, est en phase avec tous leurs besoins et les soutient constamment.

3 Faits: Représentation de la maladie mentale

Il y a une période de l’émission où le père de Sam, Doug, est aux prises avec des attaques de panique. Les attaques de panique sont très courantes, mais ce qui n’est pas dit, c’est qu’elles ne sont généralement pas très graves.

Les personnes qui subissent des attaques de panique intenses sont sous-reconnues et la télévision a la possibilité d’y remédier. Doug subit non seulement des attaques de panique assez avancées, mais l’émission continue pour discuter de ce que signifie avoir une attaque de panique et utilise les terminologies qui leur sont associées, telles que le trouble panique et la déréalisation. C’est rare et admirable.

2 ne fait pas: Père est le gentil

Malheureusement, le spectacle tombe dans l’habitude courante de faire de la mère la renarde et du père l’ange. Doug ne fait pratiquement rien de mal dans la série. Au pire, il frappe un gars au visage, mais c’est en réponse au mauvais comportement de sa femme.

Les figures de mère sont régulièrement tenues à un niveau beaucoup plus élevé que les figures de père à la fois sur écran et hors écran. Elsa est une tricheuse, est un peu une mère autoritaire et est autrement faite pour avoir surtout de grandes qualités. Doug n’est pas un tricheur et est fait pour avoir presque exclusivement de bonnes qualités … pas grand chose d’autre. Les deux caractères doivent être bien arrondis.

1 fait: la petite amie de Sam

Le spectacle appelé Atypical est d’abord évidemment associé à Sam, mais il se propage à ceux de la vie de Sam. La petite amie de Sam, Paige, illustre l’anomalie de plus de façons que Sam.

Son personnage est un coup de génie pour le spectacle, prenant une fille née complètement “ atypique ” et rendant sa vie plus difficile et complexe que la personne atteinte de TSA. Cela inverse le script, permettant au public de voir que bien que la série ait pu prétendre traiter de la normale contre l’anormal, son vrai sujet est que la normalité n’existe pas.

