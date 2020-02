5 films d’animation que nous aimerions voir refait en action réelle (et 5 dont nous n’avions pas besoin)

Il y a toujours des films d’animation à refaire. Cela semble être la devise actuelle de Disney. S’ils ne produisent pas de nouveaux personnages de Star Wars ou ne pensent pas à un moyen de donner à leurs personnages des séries télévisées », ils refont des classiques animés. Il y en a un certain nombre que nous avons vu et que nous n’aimions pas exactement, mais il y en a encore quelques-uns qui n’ont pas encore reçu le même traitement.

Nous avons dressé une liste des cinq films d’animation (pas nécessairement Disney) que nous n’avions pas besoin de transformer en action réelle et cinq que nous serions peut-être intéressés à voir un jour.

10 N’avait pas besoin: Le Roi Lion

Lorsque le Roi Lion est sorti pour la première fois il y a toutes ces années, personne ne pensait «nous avons besoin d’une version de ceci où les animaux semblent plus réels». Lorsque le film a été annoncé, tout le monde a continué à penser: “nous n’en avons vraiment pas besoin”. Quand tout le monde a vu le film, le consensus écrasant était «nous n’en avions pas besoin».

Bien qu’il soit complètement inutile et indésirable, il a instantanément fait son chemin pour devenir l’un des films les plus rentables de tous les temps. Ce qui signifie probablement que Disney a instantanément cessé de se soucier des critiques mitigées.

9 Nous aimerions voir: l’ère glaciaire

Alors que le premier film de l’ère glaciaire pourrait être une grande comédie pleine de grands personnages, il manque dans son animation. Le look est un peu douteux, pour le moins, avec quelques erreurs ici et là et un paysage principalement blanc qui ne rend pas vraiment justice au décor. L’idée de voir Manny, Sid et Diego sous leurs formes “ en direct ” n’est peut-être pas trop excitante, mais la perspective de voir le grand monde glaciaire dans lequel ils vivent (aux côtés de certains dinosaures) a le potentiel d’être un festin visuel parfait pour un immense écran de cinéma.

8 N’avait pas besoin: livre de la jungle

Le remake de The Jungle Book a rencontré une réponse beaucoup plus positive que Le Roi Lion, et pour une bonne raison. C’était un film brillant qui pourrait même dépasser son prédécesseur animé. Mais nous n’en avions pas besoin.

Il supprime certaines des nuances racistes de l’original, bien sûr, mais personne n’a jamais grimpé pour que le film reçoive un autre souffle. L’une des choses les plus malheureuses du remake est qu’il a pratiquement supprimé la musique qui rendait l’original si contagieux.

7 Nous aimerions voir: Bolt

Bolt ne fonctionnait pas vraiment. Mettre Miley Cyrus en face de John Travolta était un mouvement particulièrement intéressant, assez difficile à comprendre, mais tout le truc du chien espion animé n’était tout simplement pas réussi comme il aurait pu l’être. Dans un film en direct, nous verrions de vraies personnes (ce qui a beaucoup plus de sens pour un film d’espionnage), et peut-être même un vrai chien? La partie chien rend les choses un peu douteuses, mais s’il y a une chose qui attirera certainement un public, cela implique un chien vraiment mignon, vraiment réel.

6 N’avait pas besoin de: Dumbo

L’adaptation de Dumbo par Tim Burton était fondamentalement méprisée universellement. Il a perdu l’esprit du film original en quelques secondes et l’appeler action réelle est assez trompeur lorsque votre rôle principal est joué par un éléphant volant animé.

Même si le casting était génial et que le film était assez agréable visuellement, il n’était pas vraiment nécessaire de remplacer l’originalité trippante de l’ancienne animation. Disney essaie peut-être de réintroduire ces films à un public plus jeune, mais à travers cette réintroduction, ils semblent perdre des fans, nouveaux et anciens.

5 Nous aimerions voir: le géant de fer

Le géant de fer est unique. Son style d’animation (avec la direction de Brad Bird, l’un des cerveaux derrière l’animation des Simpsons) a été salué, ainsi que son scénario sincère et sa voix off étrangement chaleureuse de Vin Diesel.

D’une certaine manière, ce serait bien de voir le film laissé seul pour s’émerveiller de son héritage, sans séquelles ni adaptations susceptibles d’interférer avec sa perfection. Cependant, il est difficile de ne pas vouloir voir à quoi pourrait ressembler le personnage titulaire (au-delà de son bref caméo dans Ready Player One).

4 N’avait pas besoin de: Sonic The Hedgehog

L’étrange adaptation cinématographique de Sonic The Hedgehog a déjà été repoussée une fois en raison du contrecoup sur son terrible design, et les choses ne se sont pas vraiment améliorées. James Marsden et Jim Carrey dirigent le film d’action mi-animé, mi-live, et même s’il n’est pas encore sorti, nous pouvons dire avec une certitude absolue qu’un film n’est tout simplement pas nécessaire. L’attrait de la série Sonic est la capacité du joueur à contrôler le hérisson ultra-rapide alors qu’il se propulse dans un paysage de jeu vidéo. Nous n’avons pas besoin de le voir bouger sans aucune contribution de notre part, ce n’est tout simplement pas aussi satisfaisant.

3 Nous aimerions voir: emmêlés

L’un des problèmes majeurs de l’animation d’un film Disney est que presque chacun a un compagnon anthropomorphe qui aurait vraiment du mal à la fois en termes de gentillesse et de réalisme pour réussir dans le monde réel. Dans Tangled, Raiponce a un petit truc de lézard, mais il ne parle pas vraiment.

Il est également très petit et pas trop pertinent, donc sa présence serait facile à comprendre. En plus de cela, le magnifique paysage du film serait génial à voir repensé dans la vraie vie, et ce serait cool de voir ces longues serrures pulpeuses couler de sa tour sans l’aide d’animation.

2 N’avait pas besoin d’Alice au pays des merveilles

Alice au pays des merveilles était déjà parfaite. Le surréalisme du livre de Lewis Carrol était vraiment unique, capturant les nuances de chaque personnage et donnant un sentiment d’émerveillement et de beauté effrayante à chaque endroit où Alice se retrouve. Ils ont également pris la liberté de combiner le livre original avec sa suite. Le remake de Johnny Depp manquait de toute l’originalité du premier film et a adopté une approche beaucoup plus économique en se séparant en deux films très inutilement.

1 Nous aimerions voir: Mulan

Peut-être que cette entrée dans la liste triche légèrement parce que très bientôt, nous allons voir un remake en direct de Mulan. C’est génial car cela peut aider à corriger les représentations douteuses de la race et du sexe trouvées dans l’original animé. J’espère. Il semble que le remake laisse derrière lui le fantastique Mushu d’Eddie Murphy, mais cela peut être pour le mieux s’ils cherchent à créer un film d’action réaliste et granuleux. Cela pourrait être le remake de Disney le plus nécessaire auquel nous ayons été traités à ce jour.

