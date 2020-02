Aujourd’hui c’est la Saint Valentin! Et, pour célébrer, nous vous laissons ici une liste de recommandations avec les 5 films de super-héros assez romantiques pour voir dans une célébration comme aujourd’hui.

Le Jour de la Saint Valentin, le jour des amoureux! Et si hier nous vous avons laissé une liste de films d’amour que vous pouviez voir pour le célébrer, maintenant nous vous laissons une liste avec 5 films de super-héros que vous pouvez regarder le jour de la Saint-Valentin. Grâce à Comic Book Movie, nous compilons cette liste avec 5 films de super-héros que pouvez-vous voir dans Saint Valentin. La meilleure façon de célébrer ces vacances en appréciant le genre de film le plus en vogue aujourd’hui!

5- «Superman» (1978).

Le premier (et légendaire) film de Superman avec Christopher Reeve non seulement déplacé le mythe de L’homme de demain de DC Comics au grand écran, mais aussi adapté avec une grande fidélité la relation de Clark Kent avec le journaliste de Daily Planet dit Lois Lane. Une histoire d’amour entre un extraterrestre et un humain qui continue de donner beaucoup à dire après tant d’années depuis sa création.

4- ‘Wonder Woman’ (2017).

«Wonder woman«Cela ne signifiait pas seulement la réaffirmation Diana Prince (Gal Gadot) comme la super-héroïne ultime dans le Univers étendu DC (DCEU) et le premier film de super-héros mettant en vedette exclusivement une femme, ainsi que la mise en place de toute la mythologie de la Femme Merveille. Il nous a également montré comment le pouvoir de l’amour, grâce à l’histoire entre Diana et Steve Trevor (Chris Pine), est la meilleure arme pour mettre fin au grand mal des hommes: la guerre. Dans la suite, ils pourront peut-être célébrer la Saint-Valentin si Steve revient.

3- «Deadpool» (2016).

Croyez-le ou non, c’est un film plus romantique qu’il n’y paraît … A revoir sérieusement! Vous découvrez sûrement des choses que vous pensez être impossibles dansDeadpool«

2- «Les Indestructibles» (2004).

L’amour non pas depuis ses débuts, comme nous l’avons évoqué dans les trois exemples précédents, mais du point de vue d’un mariage avec des enfants qui porte déjà beaucoup de retard et qui, en plus, dit que le mariage a fait que le passé a été laissé en quelque sorte triste et douloureux «Les incroyables«Reste l’un des meilleurs films de super-héros Histoire. Et il doit être revu dans Saint Valentin, depuis lors.

1- «The Amazing Spider-Man 2: The Power of Electro» (2014).

Avant le retour de Spiderman à Studios Marvel, Sony Pictures Entertainment nous a fait perdre le peu d’innocence qui nous restait avec «The Amazing Spider-Man 2: La puissance de l’électro« Malgré toutes ses lacunes, ces deux films – en particulier la suite – ont développé très soigneusement l’histoire d’amour entre l’amour et les soins Peter Parker (Andrew Garfield) et Gwen Stacy (Emma Stone)… jusqu’au Lutin vert Il s’est mis au milieu et a volé notre innocence! Parfait pour la Saint-Valentin.

Partager



David Lorao

Je fais des choses. Vous pouvez me trouver sur Twitter en tant que @goonielor.