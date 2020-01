5 fois qu’Amy aurait dû larguer Sheldon (et 5 fois qu’il aurait dû la larguer)

Quiconque a déjà regardé The Big Bang Theory sait que Sheldon peut être un peu un cauchemar pour vivre avec, parler ou être autour. Quand il a rencontré Amy, leur relation étrange est devenue la pièce maîtresse de la série et leurs interactions nous ont fourni certains des moments les plus citables qu’elle ait jamais eu.

CONNEXES: La théorie du Big Bang: 5 fois que Bernadette aurait dû larguer Howard (5 fois qu’il aurait dû la larguer)

Cependant, il y a certainement eu plus d’une fois qu’elle n’a pas bien traité Sheldon non plus. Nous avons collecté cinq moments où chaque partenaire aurait dû vider l’autre.

10 Elle aurait dû le larguer: quand il a conclu l’accord de relation

Amy aurait dû être consciente des risques de s’impliquer avec Sheldon Cooper dès le départ. Après tout, c’est un gars qui a un «accord de colocation» actif avec Leonard, ce qui l’oblige à le conduire au travail, à la librairie de bandes dessinées et au magasin de trains miniatures (entre autres). Amy se serait sûrement méfiée de lui faire quelque chose de similaire pour eux?

CONNEXES: TBBT: les plus grands moments romantiques d’Amy et Sheldon, classés

Eh bien, il l’a fait, et cela a établi des règles sur tout, de la tenue de la main au sexe. Plutôt que d’être confuse et alarmée de devoir signer ce contrat effrayant, Amy a fini par trouver que c’était un beau geste romantique …

9 Il aurait dû la jeter: quand elle a cessé de travailler avec lui parce qu’il s’est évanoui

Il y a eu une très courte période au cours de laquelle Sheldon a pris une pause de son travail intensif de physique. Dans le cadre de son temps libre, il a décidé de rejoindre Amy dans son bio-laboratoire pour l’aider. Bien sûr, il sape son travail et suppose immédiatement qu’il sait ce qu’il fait, même s’il ne le fait pas.

Quand elle lui a dit de se laver, il aurait dû simplement se laver plutôt que d’essayer de s’impliquer dans son travail. Cependant, quand il a fini par s’évanouir en raison du dégoût de sa tâche, plutôt que de soutenir son petit ami et de lui venir en aide, elle lui a simplement dit qu’il ne pouvait plus travailler avec elle. Dur.

8 Elle aurait dû le larguer: quand il a écrasé son rendez-vous avec Stuart

À première vue, l’interruption du rendez-vous d’Amy avec Stuart par Sheldon était une chose assez agréable et romantique à faire. Il ne pouvait pas s’asseoir et regarder la fille qu’il aimait sortir avec un autre homme, alors il est allé professer ses sentiments. Charmant. Cependant, Amy aurait vraiment dû réfléchir un peu plus aux implications de cela.

CONNEXES: The Big Bang Theory: 10 personnages de soutien qui méritaient plus de temps d’écran

Demander seulement à Amy d’être sa petite amie quand il l’a vue avec quelqu’un d’autre le décrit comme une figure particulièrement jalouse, qui était heureuse de continuer à garder Amy comme sa partenaire exclusive à ses conditions uniquement, sans penser à elle du tout. De plus, vous devriez certainement reconsidérer votre implication avec quelqu’un qui ferait ça à Stuart.

7 Il aurait dû la jeter: elle change sa personnalité

Quand Amy et Sheldon se sont rencontrés pour la première fois, elle était essentiellement un miroir de Sheldon. Elle avait le même comportement en bois, le même malentendu social et le même plan pour effectivement aucune intimité humaine du tout. Sheldon l’aimait vraiment beaucoup et le couple s’accordait parfaitement.

CONNEXES: La théorie du Big Bang: 10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais ne se sont jamais réunis)

Après avoir rencontré et lié d’amitié avec Penny, Amy est rapidement passée d’un clone de Sheldon à une personne relativement normale, avec un désir d’intimité humaine et une relation comme celles de ses amis. À la fin de l’émission, Amy était une personne complètement différente de celle que Sheldon avait rencontrée pour la première fois et avait développé Sheldon avec elle. Elle a fait de lui une meilleure personne, mais son changement soudain et dramatique semblait un peu injuste envers Sheldon à ses débuts.

6 Elle aurait dû le larguer: lorsqu’elle est restée à la maison pour jouer à Star Wars

Lorsque Sheldon et Amy ont fait la cour pour la première fois, ils avaient une relation semi-éloignée que Sheldon ne comprenait pas vraiment, et Amy voulait avancer beaucoup trop rapidement. Elle a invité Sheldon au mariage d’un membre de la famille, auquel il a dit oui, puis a essayé de rester à la maison pour jouer au jeu en ligne Star Wars. Elle le convainc de venir quand même et il essaie d’apporter son ordinateur portable.

Puis quand elle lui dit sarcastiquement de rester à la maison et de jouer quand même, il le fait! Un geste très pauvre et égoïste du Dr Cooper là-bas.

5 Il aurait dû la jeter: elle fait des choses assez terribles

Il y a eu beaucoup de fois où Amy a fait des choses à Sheldon (et à d’autres) qui sont à peu près aussi mauvaises que les choses que Sheldon fait. Elle passe la moitié de son temps à essayer de le changer, et l’autre à insulter ses passions. En plus de cela, elle insulte ses amis, manipule les gens quand elle en a besoin (surtout pour une sorte d’approbation de Sheldon) et a quelques instants de méchanceté.

CONNEXES: La théorie du Big Bang: 10 fois les personnages auraient probablement dû aller en prison

Elle a même ruiné Star Trek pour Sheldon en révélant quelques trous de complot qui l’ont fait remettre en question la qualité de la franchise. Si vous pouvez ruiner sans culpabilité quelque chose que votre petit ami aime, devrait-il être votre petit ami?

4 Elle aurait dû le jeter: quand il a essayé de lui ruiner quelque chose

Cependant, quand Amy a ruiné Star Trek pour Sheldon, il est allé un peu loin. Cela a du sens d’être ennuyé par cela, mais le plan étrangement menaçant que Sheldon a proposé serait certainement un motif de rupture dans certains cas. Plutôt que de s’en remettre, Sheldon a fait tout son possible pour ruiner l’émission préférée d’Amy, Little House On The Prairie. Cela n’a pas fonctionné aussi bien qu’il l’avait espéré et finalement, il a réalisé que ses actions n’étaient pas particulièrement agréables, mais Amy aurait dû reconsidérer son avenir avec un partenaire aussi vengeur.

3 Il aurait dû la larguer: elle essaie de le pousser un peu trop loin

Comme Amy a développé sa personnalité, Sheldon a pris les choses beaucoup, beaucoup plus lentement. Plutôt que de comprendre la position de Sheldon sur la question (ce qu’elle aurait dû faire étant donné qu’elle y était elle-même récemment), elle a fini par en avoir assez du manque d’intimité de Sheldon et a commencé à exiger de plus en plus de lui.

CONNEXES: The Big Bang Theory: 10 raisons pour lesquelles Penny et Amy ne sont pas de vrais amis

Elle essayait fréquemment de l’embrasser ou de leur demander de dormir ensemble ou de gagner une intimité avec laquelle il n’était pas encore à l’aise. Techniquement, une fois que Sheldon avait fait part de son inconfort, elle aurait dû reculer un peu.

2 Elle aurait dû le larguer: quand il agit sur l’accord de relation

Revenant à l’accord de relation, chaque fois que Sheldon agit sur ce devrait être un moment où Amy devrait mettre fin aux choses. Fonder une relation amoureuse autour du sexe programmé et forcer votre petite amie à vous conduire là où vous devez aller parce qu’elle devait signer un document est tout simplement bizarre.

Finalement, ils semblent avoir progressivement éliminé l’accord et déplacé leur relation vers une existence moins pré-planifiée, ce qui est bien, mais elle aurait certainement dû sortir quand elle le pouvait dès le début.

1 Il aurait dû la larguer: elle sape ses intérêts

Le but de The Big Bang Theory est de rire de la culture nerd. Ce n’est pas exactement le moyen idéal pour diriger un spectacle, mais cela a semblé fonctionner pour eux alors qu’ils se dirigeaient vers 12 saisons assez rapidement. Cependant, Sheldon aime tout, de Star Wars à Star Trek, de Halo à Batman, qui est essentiellement une liste de tout ce que Amy déteste.

Plutôt que de le laisser tranquillement continuer et profiter de ses intérêts, elle le fait constamment savoir à lui et à tous ses amis à quel point elle pense stupide tout ce qu’ils aiment. Comme ci-dessus, elle a même ruiné Star Trek pour lui une fois.

SUIVANT: 10 plus grands (et meilleurs) gestes romantiques sur la théorie du Big Bang

Prochain

Glee: 10 couples qui ont un sens parfait (mais qui ne se sont jamais réunis)