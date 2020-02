5 héros Marvel qui le respectent (& 5 qui le méprisent)

Tony Stark est le gars du gars qui a tendance à faire ressortir les extrêmes chez les gens. Il est impétueux, arrogant et confiant envers une faute. Jeter cela sur le visage de ses ennemis comme une distraction lui permet d’utiliser son éclat et sa technologie pour les vaincre. Ce sont ces mêmes qualités négatives qui frottent également bon nombre de ses alliés. Il y a ces amis qui ont trouvé un moyen de dépasser ses défauts et de voir le héros qu’il est vraiment. Mais il y a ceux qui voudraient tout de suite fermer son armure et le laisser là pour toujours.

10 LUI MÉPRISE: Luke Cage

Le héros anciennement connu sous le nom de Power Man s’est taillé un nom dans les rues de New York, luttant pour le peuple. C’est pourquoi il n’a que peu ou pas de respect pour Iron Man. Ce n’est pas que Tony Stark méprise les gens en moyenne, mais il ne les comprend certainement pas. L’homme a grandi riche et se concentre sur les grandes idées. Luke Cage ne l’a pas fait et il ne le fait pas. Son objectif est de prendre soin des gens, en gardant à l’esprit qu’il est connu pour facturer ses services dans certaines situations. Après tout, l’homme a une famille à nourrir.

9 RESPECTEZ-LE: Spider-Man

La nature de la relation de Spider-Man avec Iron Man est une situation quotidienne. Il y a des moments où Peter Parker a considéré Tony Stark comme un mentor et d’autres fois comme un oppresseur. Mais cela n’a jamais changé le respect sous-jacent de Parker pour l’Avenger fondateur, même lorsque leur relation a été au pire.

Leur amour mutuel pour la science et la technologie a toujours été là, quelle que soit la situation. Iron Man a la chance de connaître quelqu’un comme Spider-Man qui peut mettre de côté ses différences et travailler ensemble.

8 MÉPRISEZ-LE: Namor

Deux problèmes affligent la relation entre Iron Man et Namor: spécifiquement Iron Man et Namor. Ces hommes ont deux des plus grands ego de la bande dessinée, et pas seulement l’univers Marvel. Quand ils se rencontrent, ils se font presque toujours la tête, parfois littéralement. Mais l’animosité de Namor pour Iron Man est plus profonde que cela. Une grande partie de ce que Namor fait pour Atlantis. Bien que personne ne suggère qu’il est un gars désintéressé, il ne peut pas respecter Iron Man car il ne réfléchit pas à la façon dont ses plans pourraient avoir un impact sur le monde en dehors des résultats les plus immédiats.

7 RESPECTEZ-LE: Black Widow

Black Widow a commencé sa carrière dans l’univers Marvel en tant que méchant Iron Man. Elle a finalement trouvé son chemin pour devenir un héros et s’est inscrite avec les Avengers, mais sa relation avec Iron Man est compliquée.

C’est en grande partie dû au fait qu’il est le type exact de personne que son éducation et sa formation en Russie lui ont appris à cibler et à haïr. Mais à cause de son temps du mauvais côté de ce qui est bien, elle a beaucoup plus de pardon pour les défauts des gens que la plupart. Dans une mesure. Vous ne voulez vraiment pas tester sa patience.

6 MÉPRISEZ-LE: Hawkeye

Un autre ancien méchant d’Iron Man devenu héros, Hawkeye a beaucoup moins toléré les défauts d’Iron Man que Black Widow. Hawkeye a son propre ensemble de principes régimentés, bien qu’il ait souvent une façon amusante de les mettre en œuvre. C’est une belle façon de dire que l’homme est incroyablement têtu. Clint Barton a probablement été en désaccord avec Iron Man plus de fois qu’il n’est d’accord avec lui sur un certain nombre de sujets. Parfois, les gens des côtés opposés d’un problème se respectent au moins les uns les autres. Ce n’est certainement pas un de ces cas.

5 RESPECTEZ-LE: War Machine

Peu de héros dans l’univers Marvel sont aussi étroitement liés à Iron Man que War Machine. James Rhodes connaît Tony Stark depuis la guerre du Vietnam lorsque Stark a échappé au Viet Cong avec le prototype d’armure Iron Man. Après la guerre, il a commencé à travailler pour Stark et est devenu l’un de ses amis les plus proches.

Alors que Rhodey a été là pour certains des plus grands hauts et des bas de Stark, cette relation a également entraîné des bas assez énormes pour Rhodey. Pourtant, il est l’un des plus grands supporters d’Iron Man et il est peu probable que cela change.

4 MÉPRISEZ-LE: Thor

Si vous avez besoin d’une idée de la tension de la relation entre Thor et Iron Man, il vous suffit de regarder le retour de Thor après la première guerre civile. Après que Ragnarok, Thor et tout Asgard soient partis, il n’était donc pas là quand Iron Man et Captain America se sont affrontés pour des droits de super-héros. Mais le clone de Thor qu’Iron Man a aidé à créer était, et il était un tueur de héros. Quand Thor revint, plein de puissance, Iron Man essaya de lui dire ce qui était quoi dans le nouvel ordre. Thor a répondu en le battant brutalement. Leur relation ne s’est jamais vraiment réparée après que Stark a volé les informations génétiques de Thor et les a utilisées pour créer un horrible clone.

3 RESPECTEZ-LE: Black Panther

Le lien entre Black Panther et Iron Man est subtil mais profond. Tous deux sont des hommes intelligents et puissants qui ont accès à une technologie incroyable et à de vastes ressources. Le respect mutuel entre eux a été important pour chaque homme de différentes manières.

Mais Black Panther est également un peu plus humble qu’Iron Man. Il n’a pas besoin de s’affirmer constamment dans toutes les situations comme Stark semble le faire. Black Panther est la boussole morale dont Iron Man a besoin pour lui rappeler d’utiliser ses dons de la bonne manière.

2 MÉPRISEZ-LE: Captain Marvel

Personne dans l’univers Marvel n’aime plus Iron Man que Captain Marvel. Cela inclut le mandarin, le coup du lapin et Justin Hammer. La Seconde Guerre civile était basée sur leur désaccord moins que subtil. Dire qu’ils ne se voient pas dans les yeux est un euphémisme énorme, et c’est un énorme problème car ils sont deux des héros les plus éminents de leur monde. S’ils trouvent un moyen de travailler ensemble à nouveau, cela ne durera pas. Ces deux-là ne seront jamais amis et elle ne le respectera jamais à aucun niveau.

1 RESPECTEZ-LE: Captain America

La guerre civile était une histoire tellement puissante dans les bandes dessinées en raison de la fracture qu’elle a créée entre deux des plus grands héros de Marvel. Le partenariat entre Iron Man et Captain America était une relation déterminante à travers les Avengers, à tel point qu’il a mis fin à la communauté des héros. Bien qu’ils ne soient pas toujours du même côté de chaque combat, le respect qu’ils ont l’un pour l’autre est toujours là. À un certain niveau, Iron Man et Captain America sont là l’un pour l’autre, même dans les moments les plus difficiles.

