5 horreurs cosmiques de l’univers Marvel

Les héros de la Terre font face à de nombreux dangers sur notre planète, mais cela n’a rien à voir avec ce qu’ils trouvent lorsqu’ils partent dans l’espace. L’univers Marvel regorge d’empires galactiques très puissants comme les Skrulls, les Kree ou les Shi’ar, mais il y a encore pire.

Top 5 des plus grands dangers cosmiques:

La couvée (El Nido). Ils sont une race parasite terrifiante d’insectoïdes qui peuvent être trouvés dans les coins sombres de la Univers Marvel. Tout comme les Xénomorphes extraterrestres, ils consomment des tissus organiques, morts ou vivants, et leur faim n’a pas de limites. Parce qu’ils peuvent se reproduire en grand nombre, leurs hordes peuvent représenter des milliards si elles ne sont pas contrôlées. En fait, selon le dernier nombre de X Men, il y a actuellement environ 6 milliards d’êtres couvés contrôlés par un millier de reines.

Il fut un temps où les Broods se sont alliées aux autres races de l’univers Marvel pendant l’événement Infini. Des êtres mystérieux connus sous le nom de Builders prévoyaient de détruire toute vie dans l’univers Marvel, The Brood inclus, pour tout reconstruire à leur image et à leur ressemblance. Le conflit a laissé les Broods dévastés, bien qu’il semble qu’ils aient réussi à restituer leur nombre aux milliers de milliards en quelques années.

Le Cancerverse. Il n’y a rien de plus terrifiant qu’un univers entier rempli de mal qui ne peut tout simplement pas mourir, à moins que, une fois que le mal semble avoir été vaincu, il se mue simplement en une version plus horrible de lui-même. C’est la qualité la plus effrayante du Cancerverse. Dans cet univers parallèle, la mort elle-même est morte, ce qui signifie que rien d’autre ne peut mourir par la suite. Un véritable reflet de l’horreur surnaturelle de Lovecraft.

Une série de conflits cosmiques a par inadvertance percé un trou entre les univers, permettant à cette horreur de se propager à l’univers Marvel principal. Mais ce n’est pas tout. Dans la faille se cachent les êtres adorés par les habitants de Cancerverse. Incarnation vivante de la mort éternelle, ces êtres dégoûtants sont de vastes masses de dents et de tentacules, adorés à une époque par l’Église universelle de la vérité dirigée par le méchant homologue d’Adam Warlock, Magus.

Lors d’événements comme Realm of Kings et The Thanos Imperative, les habitants des deux univers sont entrés en collision. Des concepts galactiques ont même rejoint la mêlée et certains sont morts, endommageant l’univers d’une manière que les êtres normaux ne pouvaient pas comprendre. Le héros Nova s’est sacrifié pour sceller la faute. À son retour de la mort, comme le font souvent les héros, on a découvert qu’il avait une partie des Cancervers vivant en lui. Bien qu’elle se soit débarrassée de lui avec l’aide de Sam Alexander, la terrible expérience a provoqué une horreur horrible corporelle.

Annihilus et son armée d’insectoïdes. Venant de la zone négative, cet être possède une puissante armée qui semble pratiquement infinie. Il peut donc faire de grandes vagues d’attaque sans que ses forces soient affectées. Il a réussi à sauter dans l’univers Marvel et a commencé à tout conquérir. Il a même réussi à vaincre la Nova Corp, considérée comme la police cosmique. Seule l’intervention de Galactus a pu faire face.

Ultron-Phalanx. Le méchant des vengeurs Ultron a trouvé une espèce technologique connue sous le nom de Phalange dans les profondeurs de l’univers Marvel. En utilisant leurs capacités natives et leurs propres esprits tordus, le robot d’intelligence artificielle a infiltré les corps de la vie organique et a réussi à les tordre à volonté.

Ultron a réussi à mettre plusieurs héros sous son règne, dont Gamora et Nova des Gardiens de la Galaxie. Pour aggraver les choses, tout cela s’est produit presque directement après la guerre universelle avec la vague d’anéantissement. Le monde natal de Kree, Hala, était complètement surpassé et transformé en un visage macabre, robotique et sinistre.

L’hiver noir. C’est la dernière menace pour l’univers Marvel. Révélée pour la première fois sur les pages Silver Surfer: Black, cette menace ne ressemble à rien de ce qui précède. Cette force de puissance malveillante est une horreur en soi, car quiconque la regarde directement verra la forme de sa propre mort. En plus de cela, il semble désintégrer tout ce qu’il touche, récupérer des univers entiers. Il semble également être dépourvu d’un esprit physiquement apte ou accessible, ce qui en fait quelque chose qui n’est pas facile à combattre ou à retarder.

Une autre chose terrifiante à propos de Black Winter est le fait qu’elle crée de la peur dans le cœur de Galactus. Comme il fait partie du tissu et de l’équilibre de l’univers, quelque chose qui terrifie Galactus Cela devrait effrayer le reste des êtres de l’univers Marvel. Il cherche Thor désespéré après avoir vu sa propre mort, affirmant que Thor en fait partie. Imprégnant le Dieu du Tonnerre de puissance cosmique et à la recherche de puissantes planètes à consommer, la paire travaille à contrecœur pour trouver un moyen de vaincre Black Winter. Jusqu’à présent, ils doivent encore le faire.

Pour ajouter des ennuis à Thor, Black Winter a commencé à manger Yggdrasil, le puissant arbre du monde duquel Asgard gagne du pouvoir. Si cela tombait, cela signifierait un désastre pour Asgard et, en fait, pour tous les royaumes au-delà. L’horreur intestinale de Black Winter est inspirée par sa forme imparable et son incapacité à raisonner. Il existe en opposition directe à l’équilibre et à la logique, car il ne fait que détruire.

