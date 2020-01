5 meilleures (et 5 pires) théories de fans sur la façon dont cela se terminera

Depuis que la comédie classique qui sera bientôt culte Schitt’s Creek a sorti sa bande-annonce de la saison 6, les fans ont travaillé dur pour disséquer ses points de l’intrigue. La saison 5 s’est terminée sur de nombreux moments hauts et bas, comme l’engagement émotionnel de Patrick et David, Ted laissant Alexis derrière pour aller étudier les tortues, et Moira s’est demandé si sa reprise du film avait échoué avant d’avoir vraiment une chance de décoller à nouveau.

La bande-annonce fournit de nombreux indices alléchants, comme les Roses portant à nouveau des vêtements de créateurs et des vêtements de cérémonie, et Stevie portant une tenue d’agent de bord. Ont-ils finalement vendu la ville? Est-ce que Stevie s’en sort enfin? Et si Alexis est censé rencontrer Ted, pourquoi est-elle toujours dedans? Voici 5 des meilleures (et 5 pires) théories de fans sur la façon dont cela se terminera.

10 MEILLEUR: LE MARIAGE DE DAVID ET PATRICK SERA UNIQUEMENT EUX

Si nous sommes honnêtes, nous ne nous attendons pas à ce que ce mariage se déroule parfaitement parce que David sera sans aucun doute un Groomzilla, mais si la proposition à la fin de la saison 5 était une indication, le mariage sera inattendu et uniquement pour eux .

Certains fans se sont demandé si la cérémonie serait un mariage rustique en plein air dans une ferme de lavande ou quelque chose de plus urbain. Ils sont presque sûrs que la réception aura lieu à Rose Apothecary, Patrick chantera une autre chanson et David portera quelque chose de convenablement fabuleux. Peut-être que Rachel va même le planter!

9 PIRE: ALEXIS SERA ENCEINTE

Les fans ont regardé pendant quatre saisons Alexis évoluer d’une mondaine gâtée à une femme de carrière avisée. Elle a terminé son diplôme d’études secondaires, a continué à faire bouger les choses en ligne et a obtenu son diplôme en mettant l’accent sur les communications. Elle ouvre même sa propre entreprise de communication à Schitt’s Creek, ne cherchant plus à valider ses relations avec les hommes.

Alexis doit trouver un épanouissement personnel et une croissance grâce à ses études supérieures et à une carrière avant de décider qu’un bébé avec Ted est la voie à suivre. De plus, la bande-annonce de la saison 6 semble montrer qu’Alexis n’a jamais suivi Ted aux îles Galapagos, de sorte que leur relation n’est peut-être pas prête pour un enfant.

8 MEILLEUR: JOHNNY & MOIRA OBTIENDRONT LEUR PROPRE PLACE

Après plusieurs années passées dans une chambre de motel contiguë à celle dans laquelle vivent leurs enfants, il est grand temps que la matriarche et le patriarche de la famille Rose obtiennent un logement plus adapté. Après tout leur travail acharné pour réparer le bouton de rose, ils méritent une maison à eux.

Les fans savent que David et Alexis ne prévoient certainement pas de vivre la vie de motel pour toujours. Patrick et David emménageront très probablement ensemble après le mariage, et Alexis pourrait faire des recherches sur les tortues avec Ted. Johnny et Moira peuvent donc trouver une belle maison de campagne pour s’installer, de préférence avec une chambre pour abriter les perruques de Moira.

7 PIRE: LES CROWS ONT DES YEUX III N’EST JAMAIS LIBÉRÉ

Malheureusement pour la pauvre Moira, après une période difficile de tournage à l’étranger “The Crows Have Eyes III: The Crowening”, elle découvre que toute la production va être abandonnée. Au cœur brisé, elle retourne à Schitt’s Creek sans avoir redémarré sa carrière cinématographique alors que tout le monde fait de grands progrès dans sa vie.

Certains fans ont théorisé que le film ne sortira jamais, et Moira fera encore plus d’efforts pour faire sortir sa famille de la petite ville, allant même jusqu’à saboter leur bonheur. Cela annulerait toute la croissance désintéressée de Moira au cours des dernières saisons, comme aider ses enfants à créer leur entreprise et aider Stevie à devenir une star dans “Cabaret”.

6 MEILLEUR: STEVIE OBTIENT SA GRANDE PAUSE EN DEHORS DU RUISSEAU SCHITT

Stevie Budd a vécu à Schitt’s Creek toute sa vie et n’a jamais vu le grand monde au-delà. Elle rêvait de sortir mais n’avait pas l’impression d’avoir ce qu’il fallait pour le faire. Puis sa tante est décédée, lui a laissé le Schitt’s Creek Motel, et quand les Rose ont emménagé dans sa vie, elle est devenue inextricablement liée à la leur.

Dans la saison 5, Moira aide Stevie à sortir de sa zone de confort en l’amenant à prendre la tête dans “Cabaret”, qu’elle cloue juste quand elle était déprimée que tout le monde faisait quelque chose d’incroyable sauf elle. Dans la bande-annonce de la saison 6, des fans aux yeux d’aigle ont repéré Stevie dans un uniforme d’agent de bord, ce qui signifie qu’elle est partie vers de plus grands horizons!

5 PIRE: DAVID APPELLE LE MARIAGE

Certaines personnes très malheureuses ont décidé de pleuvoir sur les défilés d’autres fans en insinuant que David pourrait soudainement avoir froid aux pieds et annuler le mariage de Patrick. Ils ont cité son instabilité émotionnelle et son immaturité comme des raisons pour lesquelles il ne pourra pas passer à l’étape suivante de leur relation.

Cela effacerait la croissance personnelle de David en devenant plus ouvert avec Patrick émotionnellement, et annulerait les mots de l’acteur / co-créateur Dan Levy lui-même qui a assuré aux fans que David et Patrick obtiendraient le bonheur pour toujours après que les fans voulaient qu’ils aient .

4 MEILLEUR: TWYLA OBTIENT UN INTÉRÊT D’AMOUR

Bien qu’il semble que tout le monde se soit associé à Schitt’s Creek, le propriétaire perpétuellement positif du Cafe Tropical n’a pas encore rencontré son monsieur droit. Même lors des événements de la Semaine des célibataires organisés par Alexis, Twyla ne semblait pas trouver d’intérêt amoureux potentiel.

À en juger par la bande-annonce, Alexis semble toujours être en ville dans la saison 6, alors les fans se sont demandé si elle ne pousserait pas Twyla à sortir avec elle pendant un certain temps. Qui sait, peut-être qu’elle fera mieux connaissance avec Ivan le boulanger et la paire peut être adorablement maladroite ensemble.

3 PIRE: L’ACHETEUR SORT DE SON COMA ET ACHETE LA VILLE

Depuis que les Roses sont arrivées à Schitt’s Creek, la ville qu’ils ont achetée pour l’anniversaire de David pour plaisanter, ils ont essayé de la vendre. Johnny Rose a décidé de moderniser le Schitt’s Creek Motel aiderait à rajeunir l’économie de la ville, et le Rosebud Motel renommé a fait exactement cela.

Les fans ont pensé que si l’acheteur potentiel qu’il avait voulu offrir 1 million de dollars sortait de son coma, Johnny vendrait immédiatement. Mais avec non seulement le Rosebud Motel, mais Rose Apothecary, Alexis Communications et les activités de théâtre communautaire de Moira, il ne semble pas que les Roses se lèveraient et partiraient.

2 MEILLEUR: LES ROSES RENOMMENT LA VILLE ET DÉCIDENT DE RESTER

Depuis que les Roses ont posé les yeux sur le panneau de Schitt’s Creek, avec la fresque colorée du frère et de la sœur se penchant de manière inappropriée pour que chaque automobiliste puisse la voir, nous nous sommes demandé s’ils changeraient jamais le nom et les images de bienvenue.

Peut-être qu’ils pourraient trouver quelque chose avec Roland et Jocelyn afin que leur nom et leur héritage ne soient pas abandonnés, mais en quelque sorte ne sont pas indicatifs de l’inceste de la bumpkin. Peut-être pourrait-il refléter les deux et s’appeler Schitt-Rose? Rose-Schitt?

1 PIRE: VOLETS ROTH APOTHECARY

Avec des clients qui ne connaissent pas la différence entre les bombes de bain et les sels de bain, il est étonnant que l’atelier d’auto-entretien de David puisse rester ouvert à Schitt’s Creek. Les fans se sont demandés si la communauté excentrique qu’elle servait pourrait la maintenir à flot beaucoup plus longtemps.

Faire fermer Rose Apothecary si peu de temps après que David ait investi autant de lui-même serait une direction malheureuse pour la série, d’autant plus qu’elle met en valeur ses compétences en marketing de marque, sa maturité émotionnelle et son sens des affaires en collaboration avec son fiancé.

