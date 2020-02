5 meilleures relations de la série (et 5 pires)

Les magiciens se concentre en grande partie chaque saison sur un événement majeur qui pourrait changer le monde, y mettre fin ou changer l’état de la magie pour toujours – parfois les trois. En conséquence, les personnages principaux se retrouvent fréquemment dans des quêtes importantes, leur laissant très peu de temps pour mener une vie «normale» et établir des relations avec quiconque en dehors de leur groupe de quêtes.

Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, la plupart des meilleures (et pires) relations amoureuses existent entre ces mêmes personnages. Certaines des relations de la série ont une grande base d’amitié ou existent pour faire des personnages de meilleures personnes. D’autres relations sont si pleines de dysfonctionnements et de toxicité que les personnages n’auraient probablement jamais dû être ensemble en premier lieu.

10 Pire: Penny et Alice

Penny et Alice n’ont pas vraiment de relation amoureuse. En fait, ils n’ont même pas vraiment une tonne d’interactions dans la série dans son ensemble. Alice est cependant allée à Penny quand Quentin l’a trompée au début de la série. Elle a demandé à Penny un raccordement sans condition pour simplement revenir à Quentin.

Penny était accommodante, mais toute la situation était étrange puisqu’ils parlaient à peine. Les deux n’ont même pas passé beaucoup de temps à travailler ensemble sur les différentes missions auxquelles ils ont participé, et il en va de même pour les interactions d’Alice avec le Penny d’une autre chronologie.

9 Meilleur: Margo et Josh

Lorsque Margo et Josh se sont rencontrés pour la première fois, ils étaient pour la plupart antagonistes l’un envers l’autre. Même lorsque Josh a développé des sentiments pour Margo, elle a continué à le repousser.

Au fil du temps, les deux ont développé une amitié facile. Ils pouvaient échanger des insultes et des plaisanteries spirituelles sans se blesser mutuellement et continuer à faire leur travail de quête. Cette amitié a finalement évolué vers une relation. Malgré la tendance de Margo à repousser les gens, Josh voit toujours à travers sa bravade et le duo reste fort, même s’il semble qu’ils sont à l’écart.

8 Pire: Julia et James

Certains fans pourraient dessiner un vide en ce qui concerne James. Il n’est apparu dans la série que jusqu’à ce que Julia découvre que la magie était réelle. Son petit ami au début de The Magicians, James était un gars assez gentil, mais pas le gars de Julia.

Leur relation atterrit parmi les pires couples parce qu’être avec James a retenu Julia. Elle ne pourrait jamais être pleinement elle-même avec lui, bien qu’elle ait traité à plusieurs reprises d’abandonner des choses qu’elle aimait comme si elle grandissait.

7 meilleurs: Penny et Kady

Kady et Penny sont tombées dans une relation alors qu’elles assistaient à Brakebills. En fait, elle était là en tant qu’étudiante pour voler pour les sorcières de haie de Marina, et même si Penny était blessée de lui avoir menti, il n’a pas abandonné leur relation.

De même, chaque fois que Kady voulait repousser Penny, elle revenait toujours vers lui, révélant à quel point elle se souciait de lui. Ils étaient parfois un peu dysfonctionnels, mais ils ont vraiment essayé de faire fonctionner les choses – jusqu’à ce que Kady ne trouve pas de moyen de sauver Penny. La mort de Penny a durement frappé Kady, et sans lui sur quoi s’appuyer, elle s’est envolée.

6 Pire: Margo et les frères gris

Le frère gris aîné, Micah, était initialement prévu comme mari pour Margo. En tant que reine de Fillory, Margo avait besoin d’une alliance avec la montagne flottante, donc un mariage a été arrangé entre elle et Micah. Cela n’a pas fonctionné de cette façon.

Le jeune frère de Micah, Fomar, l’a fait assassiner pour qu’il puisse devenir le mari de Margo à la place. Margo était uniquement intéressée à trouver un mari en raison de l’alliance nécessaire, bien qu’au moins Micah soit adaptée à l’âge. Fomar n’était pas seulement trompeur et meurtrier, mais aussi un enfant. La première relation n’était pas fondée sur quoi que ce soit de substantiel et la seconde avait un facteur assez important. Heureusement pour Margo, elle n’a pas eu à subir son mariage.

5 meilleurs: Quentin et Arielle

Lors de l’épisode «A Life In The Day» de la saison trois, Quentin a vécu toute sa vie dans une petite chaumière à Fillory tout en essayant de résoudre un puzzle sur une quête. Lui et Eliot étaient partenaires pour la quête, mais ils n’étaient pas les seuls à vivre dans le chalet.

Arielle était la fille d’un fermier. Elle venait fréquemment en vendant des pêches et des prunes. Quand elle et Quentin sont devenus proches, elle n’a pas trouvé étrange qu’ils partagent également leur vie avec Eliot. Arielle s’intègre parfaitement dans la vie de Quentin avec Eliot et leur puzzle en mosaïque. Les fans n’ont pas pu la voir beaucoup, mais il était évident qu’elle était bonne pour Quentin à l’époque.

4 pire: Quentin et Alice

Quentin et Alice ont très bien été le couple encore et encore de la série. Dommage qu’ils soient si mauvais les uns pour les autres.

CONNEXES: Les personnages des magiciens triés dans les maisons de Poudlard

Quentin et Alice ont généralement fait ressortir le pire l’un de l’autre. Lorsqu’ils étaient ensemble, ils étaient plus compétitifs et vindicatifs que lorsqu’ils étaient séparés. Bien sûr, lorsqu’ils ont essayé d’être amis après avoir rompu, ils ont également eu du mal à se faire confiance, d’autant plus qu’ils avaient chacun des objectifs distincts dans leurs quêtes qui interféraient souvent avec les autres.

3 meilleurs: Penny et Julia

Penny de la chronologie d’origine n’avait pas de relation avec Julia dans la série. Il ne la connaissait pas particulièrement bien au-delà de la perception que Quentin avait d’elle. Penny de la chronologie 23, cependant, connaissait très bien Julia.

Lui et Julia avaient une relation dans cette chronologie particulière, et lorsque cette version de Penny est arrivée dans la chronologie principale de la série, il a commencé à rechercher cette Julia en raison de ses bons souvenirs d’elle. Les deux sont devenus très proches et leur amitié est finalement devenue une romance. De temps en temps, il frustre Julia parce qu’il essaie de la protéger sans la laisser prendre ses propres décisions, mais cet instinct vient de sa peur de la perdre, tout comme il a perdu Julia de sa chronologie, qu’elle comprend.

2 pire: Eliot et Fen

Eliot et Fen étaient tous deux plongés dans une situation à laquelle ils n’étaient pas entièrement préparés, ce qui aurait fait d’eux un couple tendu pour commencer. Ajoutez à cela Eliot ne s’intéressant pas aux femmes, et cela rend leur mariage très difficile.

Alors que Fen admire Eliot, il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qu’il n’y a pas de romance entre eux. Elle veut toujours être sa femme et sa reine, mais elle ne s’attend pas à ce qu’il la sauve quand elle a des ennuis, et elle est toujours blessée quand il explore la coutume Fillory de la royauté qui prend un conjoint supplémentaire. Eliot essaie de bien faire par Fen, mais les deux ne sont tout simplement pas ensemble.

1 meilleur: Quentin et Eliot

L’une des évolutions relationnelles les plus surprenantes de la série est celle de Quentin et Eliot. Alors que Quentin, Eliot et Margo se sont connectés au début de la série, Quentin et Eliot ont passé beaucoup de temps à se chamailler jusqu’à l’épisode de la saison trois “A Life In The Day”.

C’est cet épisode qui a montré aux fans à quel point leur relation était géniale. Coincés dans Fillory essayant de monter une mosaïque afin de récupérer une clé magique, ils auraient pu abandonner la quête et se séparer. Au lieu de cela, ils ont construit une vie ensemble, vieillissant ensemble et élevant ensemble le fils de Quentin et Arielle. Leur relation a fourni les bases de la campagne de Quentin pour sauver la vie d’Eliot dans la saison quatre, et de nombreux fans déplorent que la possibilité de voir leur relation se développer dans la chronologie principale soit écourtée.

