5 meilleures rivalités dans la saga Skywalker (et 5 qui n’avaient aucun sens)

Star Wars est construit sur le dos des mythes et des histoires du monde. Comme avec les plus grands contes, Star Wars a laissé sa marque, créant des héros et des méchants fascinants et les opposant les uns aux autres. La série a créé certaines des rivalités les plus emblématiques de tous les temps.

Pourtant, en même temps, pour chaque rivalité classique, il y en a autant qui ne fonctionnent pas. Que les motivations n’aient pas de sens ou que l’exécution échoue, certaines de ces relations tombent à plat. En parcourant toute la saga Skywalker, voici cinq des meilleures et cinq des pires rivalités de Star Wars.

10 meilleurs – Darth Vader Vs. Dark Sidious

Les Prequels ont pris la base de cette relation, l’ont inculquée de siècles de mythologie et l’ont rendue encore plus convaincante. La règle de deux est une parfaite incarnation des enseignements Sith, avec la vengeance et la cupidité au cœur de la relation entre Maître et Apprenti.

La relation de Vader et Palpatine est l’une des plus toxiques mais fascinantes de la saga. Des premiers jours, lorsque Palpatine a chuchoté à l’oreille d’Anakin, à la dynamique complète des enseignants et des étudiants, cette rivalité est compliquée par le fait que, sur le papier, ils servent le même côté.

9 Pire – Jango Fett Vs. Obi Wan Kenobi

La famille Fett est un fléau de cette saga depuis longtemps. Bien qu’ils aient l’air très, très cool, leur objectif narratif et thématique a peu de poids. La rivalité entre Obi-Wan et Jango Fett, par exemple, n’est rien de plus qu’une raison pour une séquence de duels cool.

Fett, comme cela a été révélé, n’était même pas un Mandalorien. Il n’y a donc aucune raison (à notre connaissance) qu’il n’aime pas Obi-Wan ou les Jedi. Les séquences de combat auxquelles participent les deux sont très amusantes à regarder, mais il y a peu de poids émotionnel pour les soutenir.

8 meilleurs – Poe Dameron Vs. Amiral Holdo

Un groupe solide de fans a été très vocal à la fois de The Last Jedi et du personnage de l’amiral Holdo. En réalité, cependant, la relation et la rivalité entre elle et Poe Dameron est l’une des plus convaincantes, compliquées et précieuses de toute la saga.

La tête brûlée de Poe est immédiatement mise à l’épreuve par cette femme qui a passé sa vie à se battre pour la Rébellion devenue Résistance. Sa tactique va à l’encontre de tout ce qu’il sait, mais c’est à cause de son expérience. Alors que la majorité de la relation a été passée dans un conflit, le résultat final est une leçon puissante pour Poe en termes de leadership.

7 Pire – Dark Vador Vs. Conan Antonio Motti

Cette scène est l’un des moments les plus emblématiques de Dark Vador de toute la saga. L’amiral Motti critique directement Vader pour son espionnage de la force et de ses capacités, ce qui oblige le Seigneur des Ténèbres à étrangler l’officier. Bien que la scène soit géniale, elle contredit les événements de la saga.

Mais cela n’a guère de sens dans le contexte de la chronologie des événements. Comme Han Solo, l’amiral Motti aurait existé à l’époque de la République et aurait connu l’existence des Jedi et de la force. Bien qu’il n’ait peut-être pas vu leurs capacités par lui-même, on pourrait supposer que ce serait de notoriété publique.

6 meilleurs – Obi-Wan Kenobi Vs. Malmener

Star Wars fonctionne à un niveau si massif parce que ses thèmes sont tellement accessibles. Peu de relations ont des motivations aussi claires que celles entre Maul et Obi-Wan. Au-delà des sauts créatifs réalisés dans des séries comme Clone Wars et Rebels, la rivalité dans The Phantom Menace est parfaite à elle seule.

Ici, nous trouvons un jeune étudiant qui fait face au mal ultime. Non seulement c’est une menace pour sa philosophie, mais cette menace vient de tuer son maître et sa figure paternelle. Bien qu’Obi-Wan ne tombe pas dans une pure vengeance, le choc de ces émotions de base est toujours puissant. Ajoutez le travail narratif de la série et vous avez l’une des meilleures rivalités de la franchise.

5 pires – Anakin Skywalker Vs. Mace Windu

Anakin avait toujours été une valeur aberrante dans l’Ordre Jedi. Il a été entraîné beaucoup trop tard et ses méthodes étaient plus coquines et peu orthodoxes que la plupart des autres Jedi. Pour cette raison, de nombreux maîtres du Conseil Jedi se méfiaient de son avenir.

Mais les dures réactions que Mace Windu pointe constamment vers Anakin semblent un peu ignorées. Bien sûr, lui et d’autres sont prudents autour de celui qui est supposé choisi, mais la méfiance directe que Windu jette envers Anakin semble aléatoire et inutile. En fait, il aurait pu avoir un impact direct sur la chute de Mace.

4 meilleurs – Rey Vs. Kylo Ren

Ultime dyade de la force, cet appariement est l’une des meilleures choses à sortir de la trilogie Sequel. Rey et Kylo en tant qu’individus sont parmi les personnages les plus dynamiques et les mieux joués de la saga, les associer est encore plus un régal.

La chimie entre les deux est électrique, et vous pouvez sentir le changement de puissance entre chacun d’eux dans chaque scène. Tous leurs duels au sabre laser se sont sentis aussi émouvants que Luke et Vader dans la trilogie originale, sinon plus. Alors que certains ont été déçus par le résultat final de leur histoire, tout comme beaucoup ont estimé que leur arc achevé était le point culminant de l’ère actuelle.

3 Pire – Kylo Ren Vs. Général Hux

La trilogie Sequel ne manquait certainement pas de grands acteurs. Non seulement Adam Driver était la personne idéale pour Kylo Ren, mais son autre cohorte, le général Hux, a été merveilleusement réalisée par Domhnall Gleeson. Cela étant dit, alors que leur combat était amusant, cela semblait souvent démotivé et inutile.

Leur association a été un moment fort de The Force Awakens, créant une dynamique énergivore qui promettait beaucoup de développement à l’avenir. Mais, au moment de Rise of Skywalker, Hux se sentait laissé pour compte par la grande histoire, gâché par une mauvaise planification et aucune motivation.

2 meilleurs – Luke Skywalker Vs. Dark Vador

À la fin de la journée, c’est la relation au cœur de la saga Skywalker. Luke et Vader restent probablement les personnages les plus cruciaux de la franchise, et leurs personnalités en duel et leur amour l’un pour l’autre sont le fondement de l’histoire que George Lucas racontait.

Alors que ce n’était pas évident dans le premier film, Empire Strikes Back et Return of the Jedi réussissent à cause de la tension de cette dynamique. Leur allégeance constamment changeante au côté obscur et clair, ainsi qu’entre eux, se traduit par la meilleure rivalité, sans parler des relations, dans toute la saga.

1 pire – Boba Fett Vs. Han Solo

Cette rivalité n’a jamais, jamais eu de sens. La seule fois où les deux personnages ont montré de l’animosité l’un envers l’autre, c’est parce que Boba est celui qui a encaissé la prime de Solo. Ce n’était rien de personnel, et Solo le reconnaîtrait.

Rien dans les films n’indique que ces deux-là se voient comme des ennemis à part les attentes du marketing et des fans. Pas une seule fois les deux ne se sont même dit un mot. Si Boba devait avoir une rivalité avec quelqu’un, ce serait Mace Windu (comme on le voit dans Clone Wars.

