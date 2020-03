5 meilleures rivalités (et 5 qui n’ont aucun sens)

Pendant près d’une décennie, Game of Thrones de HBO a diverti le public du monde entier avec des combats d’épée épiques, des intrigues politiques et, bien sûr, des rivalités familiales. Alors que les diverses maisons nobles de Westeros complotaient pour s’usurper les unes les autres et que leurs membres cherchaient à revendiquer le trône de fer, les Sept Royaumes se sont engouffrés dans la guerre. Chaque semaine, de nouvelles alliances se forgent et de nouvelles querelles se renforcent sur la base de vieilles rancunes, offrant des heures de divertissement.

Que les téléspectateurs préfèrent l’intrigue de cape et de poignard de Littlefinger contre Varys, ou la rivalité plus violente de The Hound contre Ser Gregor, il y avait une compétition explosive pour le goût de tous. À l’occasion, à mesure que les rivalités se compliquaient, la politique créait des querelles qui n’avaient guère de sens, mais toutes étaient les bienvenues au nom du drame de haute fantaisie.

10 meilleures rivalités: le chien et la montagne

Gregor Clegane était un monstre sociopathe avec le titre de chevalier. Son frère Sandor a été sa victime, avec les qualités d’un chevalier mais aucune des distinctions. Leur enfance mouvementée a jeté les bases d’une rivalité puissante et amère jusqu’à la toute fin de la série.

Ser Gregor Clegane a promis son épée à la maison Lannister et devenir le capitaine imposant de la garde du roi sous Cersei Lannister. Sandor Clegane, alias The Hound, qui avait subi des années d’abus traumatisants à sa main, l’a finalement fait tomber lorsque King’s Landing a été attaqué.

9 Ça n’a pas de sens: Maison Tarly & Maison Tyrell

Comme la maison Stark et la maison Bolton, la maison Tarly et la maison Tyrell bénéficiaient d’une alliance pendant un certain temps, avant une rivalité inexplicable. Lorsque les Tyrells sont devenus ennemis des Lannister, les Tarlys ont soudainement senti que leur alliance ne pouvait plus durer.

Les Tarlys ont trahi les Tyrells, les laissant vulnérables aux sinistres machinations de Lannister. Leur maison a finalement été vaincue en raison de l’action lâche des Tarlys, mais les Tarlys ont obtenu leur comeuppance sous la forme d’un feu de dragon alors qu’ils tentaient de retourner à King’s Landing.

8 Meilleure rivalité: Littlefinger & Varys

Bien que souvent éclipsés par les personnages les plus ostentatoires de la série, Littlefinger et Varys sont néanmoins des experts du jeu des trônes, leurs plans bien conçus ayant été à l’origine de certains des événements les plus importants entre les maisons nobles.

C’était agréable de voir les succès de celui qui croyait en un filet large avec une plus grande récompense à court terme, et celui qui se concentrait sur le long con, avec un risque élevé mais un rendement plus élevé. Petyr Baelish a réussi à passer de l’un des seigneurs les plus humbles de la série à avoir le contrôle sur deux des sept royaumes, tandis que l’objectif plus abstrait de The Spider de la restauration de la maison Targaryen a finalement amené la stabilité de Westeros.

7 n’a aucun sens: Sansa et Arya

Pour la meilleure partie de la série, les choses ont été en noir et blanc pour Arya et Sansa, d’autant plus qu’à Winterfell leur monde était tronqué et isolé. Cependant, après ce qu’ils avaient tous les deux traversé de la saison 1 à leurs retrouvailles à Winterfell dans la saison 7, leurs expériences de vie auraient dû les forcer à penser en termes plus gris et abstraits.

C’est pourquoi une rivalité fraternelle fabriquée, aidée par les chuchotements de Littlefinger, est contre-productive pour deux sœurs qui devraient mieux savoir. D’autant plus que cela dépend du fait qu’Arya éprouve du ressentiment pour Sansa qui veut arracher le pouvoir à Jon, ainsi que Sansa qui retient des informations à Arya, comme ne pas faire confiance à Jon avec des détails sur les Chevaliers de la Vallée.

6 Meilleure rivalité: House Lannister & House Stark

Il ne fait aucun doute que l’une des rivalités les plus électrisantes de toute la série s’est produite entre les Lannister et Starks, les deux nobles Maisons qui ont conduit une grande partie du drame de toute la série. Les Lannister ont essayé d’écraser les Starks tout au long de la saison 1 en tuant Ned Stark, mais cela ne faisait que les renforcer.

Les Starks ont pu revenir encore plus forts après la tragédie du mariage rouge et unir leurs forces à des alliés improbables tels que la Maison Targaryen. Dans la dernière saison, c’est un Stark qui siège sur le trône de fer, tandis que la plupart des Lannister sont morts.

5 n’a aucun sens: Euron et Jamie

Alors qu’Euron et Jamie semblaient se battre pour attirer l’attention de Cersei, la soif de sang entre eux dans la série était principalement fabriquée. Au cours de la dernière saison, quand Euron a été jeté de son navire en feu dans la baie de Blackwater, il s’est avéré qu’il s’est échoué sur le rivage exactement en face de l’entrée secrète, exactement lorsque Jamie l’a utilisé pour échapper à King’s Landing afin qu’ils puissent avoir un duel.

Pour Euron, quitter son navire et allumer Jamie au milieu d’une guerre, lui semblait complètement hors de caractère. Il a été la première personne depuis des lustres à réussir à abattre un dragon, et pourtant un Jamie Lannister estropié a réussi à le vaincre au combat, malgré le fait que le “Dieu noyé” aurait également pu utiliser la magie du sang.

4 Meilleure rivalité: Ned Stark & ​​Jamie Lannister

Bien que cela n’ait pas duré plus d’une saison, l’une des rivalités les plus convaincantes était entre Eddard Stark et Jaime Lannister. Après que Ned ait jugé Jaime pour être un tueur de rois, le nom a collé au prodige duel, et peu importe où il est allé, il a été méprisé, déclenchant une haine brûlante pour le roi dans le Nord.

Bien que le duel qu’ils ont partagé dans la saison 1 ne se soit jamais produit dans les livres, il s’est avéré une représentation palpable du dédain l’un pour l’autre. Ned avait sans doute été dans la saison 8, ils auraient partagé un plus grand match revanche, peut-être à égalité avec le Clegane Bowl.

3 n’a aucun sens: Ellaria et Prince Doran

Ellaria Martell voulait désespérément se venger du frère d’Oberyn pour ne pas avoir pris sa revanche contre les Lannister pour sa mort. Le prince Doran n’a pas tenu compte de son sentiment, alors elle a ordonné aux serpents de sable de se venger de lui et de Myrcella Lannister à la place, bien que ce soit le plus éloigné de ce qu’Oberyn aurait voulu.

Dans les livres, le prince Doran a sa propre méthode pour se venger des Lannister, mais cela a à voir avec l’un de ses enfants épousant Dany et Myrcella Lannister épousant son fils aîné. Il n’y avait pas de sous-intrigue sur le meurtre de Myrcella Lannister parce que c’était contre la volonté d’Oberyn. La rivalité qui s’est développée entre Ellaria et le prince Doran n’avait aucune raison d’exister.

2 Meilleure rivalité: Cersei et Margaery

À partir du moment où Margaery Tyrell, aux yeux de biche, valsait à King’s Landing, elle avait un programme; pour épouser le roi, le manipuler et utiliser ses ruses pour gouverner depuis le trône de fer. Ses machinations ramèneraient la maison Tyrell dans une place de choix.

Cersei, craignant pour ses enfants et sa position au sein de King’s Landing, considérait Margaery comme une menace dangereuse. Tout le soin soigné qu’elle avait fait avec son fils Joffrey a été ruiné dès qu’il a cessé de suivre les conseils de sa mère dans la saison 3, le laissant vulnérable aux plans de Margaery.

1 n’a aucun sens: le chien et Arya

Lorsque The Hound a reçu l’ordre de Joffrey de tuer l’amie d’Arya, Mycah, dans la saison 1, il est devenu l’un de ses ennemis les plus enracinés. Elle a juré qu’en raison du massacre de Mycah, elle prendrait sa revanche à la meilleure occasion. Cependant, ses expériences avec lui plus tard dans la série, surtout après avoir été forcées de survivre seules à Westeros, ont adouci son opinion.

C’est à ce moment que leur rivalité a cessé d’être une rivalité, et Arya a beaucoup appris de The Hound sur la survie et le meurtre, ce qui l’a préparée de façon démontrable pour son entraînement à Braavos. Elle a également appris comment il protégeait Sansa contre les violences dans les rues de King’s Landing, ce qui l’a finalement forcée à le laisser mourir (plutôt que de le tuer elle-même) après sa bataille avec Brienne.

