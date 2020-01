5 meilleurs épisodes de Hey Arnold! Selon IMDb (& The 5 Worst)

Salut Arnold! est un classique sous-estimé et sans doute l’un des meilleurs Nicktoons sur Nickelodeon au cours des 20 dernières années. Créé par Craig Bartlett, le spectacle sur un enfant du centre-ville avec une tête en forme de football a été salué comme étant un joyau terre-à-terre et une incontournable des adultes et des enfants.

Avec 100 épisodes et deux films à son actif, la série a prouvé son attrait et sa résistance, et au fil des ans, les fans ont eu beaucoup de temps pour déterminer quels épisodes étaient les meilleurs et lesquels étaient les mieux oubliés par le temps. Voici les 5 meilleurs épisodes (et les 5 pires) de Hey Arnold !, tels que déterminés par le site Web IMDB.

10 Pire: Girl Trouble / School Dance (1998)

Cet épisode de la saison 3 n’est enregistré que par sa première entrée, «Girl Trouble». Papy Phil raconte l’histoire de sa jeunesse et comment il était constamment harcelé par Gertie, un camarade de classe qui l’a mis sur écoute de la même manière qu’Helga bogue Arnold. C’est peut-être la conclusion insatisfaisante de l’épisode qui aggrave les fans: Arnold est à nouveau agressé verbalement par Helga, et après il est révélé que Gertie est la grand-mère d’Arnold … mais Arnold quitte la pièce avant que la vérité ne soit révélée! “School Dance”, cependant, est le rat irrémédiable du duo.

Probablement l’un des intrigues les plus simples et les plus simples de la série (à côté peut-être de «Stuck in a Tree»), l’épisode commence avec Arnold embauche du chanteur de salon délavé Dino Spumoni. Ses camarades de classe ne sont pas trop satisfaits du choix, et bien sûr, il empeste la danse de l’école avec sa présence. Après une brève conversation, Dino Spumoni s’excuse, chante des chansons sur lesquelles les enfants danseraient réellement et l’épisode se termine. Rien de spécial ici.

9 Meilleur: Fête des parents

Pour les trois premières saisons de Hey Arnold !, il a été établi qu’Arnold vit dans une pension avec ses grands-parents, Gertie et Phil. “Parent’s Day” est le premier épisode à présenter aux téléspectateurs les parents absents d’Arnold, Stella et Miles.

Le couple a disparu depuis qu’Arnold était bébé; dans cette saison 3 spéciale, Arnold se bat pour avoir ses grands-parents comme remplaçants pour les jeux annuels de la fête des parents. Épisode très émouvant et sincère, son ton sombre ouvre la voie à une accumulation future à la réponse éventuelle à la question: qu’est-il arrivé à la mère et au père d’Arnold? Le premier film théâtral ne répond pas du tout à cette question; au lieu de cela, il n’est pas révélé avant la suite télévisée, Hey Arnold !: The Jungle Movie, en 2017.

8 Pire: Sid’s Revenge / Roller Coaster

Une autre entrée dans la saison 3, alors que ces deux épisodes ne sont pas particulièrement mauvais, leur plus grand péché supposé est leur manque de concentration sur les principaux protagonistes, Arnold et Helga. Dans “Sid’s Revenge”, la paranoïa de Sid est montée à des niveaux extrêmes, et il se déchaîne contre le principal Wartz sous la forme d’une poupée vaudou en savon.

À travers une série d’événements bizarres, il pense à tort qu’il a tué son principal jusqu’à ce que le contraire soit révélé au bout de 11 minutes. «Roller Coaster» est une histoire similaire; Onze minutes sont passées avec le personnage à une note Eugene et ses pouvoirs légendaires de malchance de malchance quand lui et Arnold se retrouvent piégés dans des montagnes russes au parc d’attractions Dinoland.

7 Best: The Journal (2002)

La finale de la série en deux parties de Hey Arnold !, cet épisode de la saison 5 continue là où la “Journée des parents” de la saison 3 s’est arrêtée, comblant les lacunes de qui étaient vraiment Stella et Miles avant leur disparition prématurée.

Avec la direction artistique de Raymie Musquiz, cet épisode particulier se sent différent de ses homologues de la saison 5, mais dans le bon sens. Cela peut également être dû au fait que “The Journal” n’est que l’un des deux épisodes dans lesquels Alex D. Linz, la star de Big Move de Max Keeble, est la voix d’Arnold.

6 Worst: Best Man / Cool Party (1998)

Le seul crime de cet épisode de la saison 3 n’est une fois de plus pas centré sur Arnold et Helga; il laisse plutôt briller certains des personnages secondaires. “Best Man” concerne le personnage récurrent de l’entraîneur Wittenberg (exprimé par Jim Belushi) se remariant avec son ex-femme, (exprimé par Fran Drescher).

L’hilarité et les malapropismes s’ensuivent lorsque la nature compétitive du couple les force presque à se séparer à nouveau. “Cool Party” est essentiellement un épisode de casting d’ensemble; Rhonda Lloyd stimule la majorité de ses camarades de classe, les décriant pas assez cool pour assister à sa soirée exclusive cool kid. En représailles, Arnold organise une fête de geek et invite tout le monde dans le quartier à y assister. Un épisode amusant avec beaucoup de camées soignés, y compris le retour de The Stoop Kid.

5 Best: Helga on the Couch (1999)

Helga Pataki a toujours été une favorite des fans, certains la considérant même comme le véritable protagoniste de Hey Arnold! L’épisode définitif de Helga, “Helga on the Couch” couvre l’histoire de Helga: à quoi ressemble sa vie de famille et pourquoi elle est une telle terreur pour le personnage principal Arnold.

À parts égales, drôle, déprimant et réconfortant, il présente un nouveau personnage sous la forme du Dr Bliss compatissant, joué magistralement par Kathy Baker. Non seulement cela est considéré comme l’un des meilleurs épisodes de la saison 5, mais aussi le meilleur épisode sur Helga et sans doute le meilleur de la série. Il est dommage que Nickelodeon n’ait jamais mis en lumière les retombées de The Patakis alors que l’émission était encore à son apogée.

4 pire: sœur de grand-père / nage synchronisée (1999)

Dans «Grandpa’s Sister», il est révélé que Grandpa Phil a une sœur jumelle, la (arrière-) tante Mitzi d’Arnold, jouée par feu la comédienne Phyllis Diller. «Natation synchronisée» ramène une fois de plus l’entraîneur Wittenberg; cette fois, il tente d’enseigner à Arnold comme ses amis les rudiments du sport acrobatique aquatique.

Un épisode de la saison 4 dont l’accent est principalement mis sur les personnages secondaires, “Grandpa’s Sister” et “Synchronized Swimming” sont très bien à eux seuls, mais ont tendance à être complètement ignorés par les expéditeurs d’Arnold et Helga car ils ne font pas grand-chose pour faire progresser la majeure de la série. tracer des arcs.

3 Best: Spelling Bee / Pigeon Man (1996)

“Spelling Bee” est un épisode décent de la saison 1; lorsque les deux personnages sont opposés dans un concours d’orthographe, Helga doit lutter avec sa fidélité au nom Pataki et son amour et son dévouement à Arnold. La véritable star, cependant, est le “Pigeon Man” acclamé par la critique.

L’un des nombreux épisodes de légende urbaine de la série, “Pigeon Man” est un épisode sombre avec le cœur d’un excentrique sans-abri qui traîne avec les oiseaux (magnifiquement joué par le défunt grand Vincent Schiavelli). L’épisode enseigne la tolérance, et bien qu’il puisse y avoir un tas de méchants dans le monde qui blessent d’autres personnes différentes, il y a aussi des gens comme Arnold qui pourraient voir un être humain au-delà de leur position dans la vie. Comme The Stoop Kid, Pigeon Man fait une brève apparition au début de Hey Arnold !: The Jungle Movie.

2 pire: Arnold Betrays Iggy / Helga et la nounou (1998)

Assis avec un score moyen de 6,8 sur IMDB, cet épisode de la saison 3 n’est pas une somme de ses parties. Alors que “Helga et la nounou” est en fait une étude de caractère convaincante de Helga Pataki et de son comportement dysfonctionnel envers sa vie de famille, c’est en fait le “Arnold Betray Iggy” qui divise qui fait glisser le score.

Annoncé comme le pire de la série par la plupart des fans, le tristement célèbre épisode soumet injustement Arnold à la colère d’Iggy, un véritable passé dont le seul crédit antérieur dit qu’il était dépourvu de motivation à jouer lorsqu’il jouait des ustensiles dans “Downtown as Fruits”. Salut Arnold! n’est pas toujours une émission heureuse, mais lorsqu’un épisode se termine mal, c’est généralement pour une bonne raison. Ce n’est pas le cas dans “Arnold Betrays Iggy”, où aucune justice n’est rendue, et il est sous-entendu que les choses ne vont pas bien entre les deux garçons à sa conclusion. Vraiment une montre mesquin.

1 Meilleur: Arnold’s Christmas (1996)

“Arnold’s Christmas”, le premier des nombreux spéciaux de 22 minutes sur les fêtes, examine le véritable sens de célébrer la saison au-delà du vide du consumérisme.

Arnold choisit M. Huynh pour Secret Santa, mais lorsque le pensionnaire vietnamien lui dit que tout ce qu’il veut vraiment pour Noël est de retrouver sa fille éloignée, il est déterminé à évoquer un miracle de Noël. Ce qui rend “Noël d’Arnold” vraiment spécial, c’est qu’il s’agit de ces spéciaux intemporels des Fêtes qui peuvent être appréciés de façon pérenne, un peu comme A Charlie Brown Christmas ou A Wish for Wings That Work. C’est un classique autonome que Hey Arnold! les fans et les amateurs de vacances souhaitent revisiter chaque année.

