5 meilleurs moments d’Obi-Wan de la trilogie originale (et 5 des préquelles)

Obi-Wan Kenobi est l’un des personnages les plus populaires de la saga Star Wars. Alec Guinness est celui qui a introduit les enfants des années 70 au Jedi et à la Force. Il a combattu Dark Vador et est revenu comme un fantôme. Et la performance charismatique d’Ewan McGregor en tant que jeune Obi-Wan est l’une des rares choses que les amateurs de prequel et les bashers de prequel peuvent voir de face; tout le monde l’aime.

Obi-Wan est l’un des rares personnages (avec Yoda, Palpatine et techniquement Anakin) à avoir des moments emblématiques à la fois dans la préquelle et les trilogies originales. Voici donc les 5 meilleurs moments d’Obi-Wan de la trilogie originale (& 5 des préquels).

10 Trilogie originale: apparaissant à Luke aux côtés des fantômes d’Anakin et de Yoda Force

Après que Dark Vador ait jeté l’empereur dans le puits du cœur du réacteur sur la deuxième étoile de la mort et se soit racheté, redevenant le Jedi Anakin Skywalker, son fantôme de Force apparaît sur Endor aux côtés des fantômes d’Obi-Wan et de Yoda.

Alors que les rebelles et les ewoks célèbrent leur victoire contre l’Empire, Luke regarde ses trois figures de père – le gardien qui le surveillait sur Tatooine et a commencé son voyage vers l’héroïsme, le sage maître Jedi qui lui a enseigné les voies de la Force , et son vrai père – et sourit, sachant qu’ils garderont un œil sur lui.

9 Préquelles: “Bonjour là-bas.”

C’est peut-être la ligne la plus citée d’Obi-Wan (et l’une de ses plus mémorables). Quand il se rend à Utapau pour affronter le général Grievous et tombe au milieu de sa base d’opérations, il dit simplement: «Bonjour là-bas». L’attitude nonchalante avec laquelle Ewan McGregor livre la ligne a Obi-Wan partout. Il est confiant, calme et charmant.

Grievous se retourne et dit: «Général Kenobi». Ce qui suit est l’un des duels de sabres laser les plus époustouflants de la saga Star Wars, alors que Grievous révèle ses deux membres supplémentaires et tous les quatre enflamment des sabres laser volés aux cadavres de Jedi morts. .

8 Trilogie originale: bagarre à Mos Eisley Cantina

Alors que leur quête pour renverser l’empire galactique commence, Obi-Wan Kenobi emmène le fermier naïf Luke Skywalker dans la misérable ruche d’écume et de méchanceté qu’est Mos Eisley Cantina. Luke s’approche du bar pour commander quelques verres et est accosté par quelques extraterrestres. L’un d’eux traduit son ami, disant à Luke qu’ils ne l’aiment pas.

Bien que Luke essaie d’éviter les ennuis, ces gars ne le laisseront pas tranquille. Ainsi, Obi-Wan intervient, allume son sabre laser et coupe l’un de leurs bras. C’est assez graphique pour un film classé PG, mais c’est aussi un moment incroyablement dur à cuire.

7 préquelles: vaincre Dark Maul

Bien que de nombreux fans de Star Wars aient été déçus par The Phantom Menace, pour des raisons allant de Dark Vador étant décrit comme un adorable gamin de huit ans aux yeux de biche à la présence insupportable de Jar Jar Binks, peu seraient en désaccord avec le fait que le climat Le duel au sabre laser entre Obi-Wan, Qui-Gon et Dark Maul est spectaculaire.

Quand Obi-Wan a agi avec colère après que Maul a tué son maître, le Seigneur Sith l’a emporté et l’a jeté dans une fosse sans fond. Ce n’est que lorsque Obi-Wan a concentré son esprit et trouvé sa paix intérieure, comme c’est le cas pour les Jedi, qu’il a réussi à battre Maul.

6 Trilogie originale: sauver Luke des Tusken Raiders

L’introduction d’Obi-Wan Kenobi dans le film original Star Wars de 1977 fait de lui un formidable Jedi qui, si possible, utilisera des méthodes pacifiques pour désamorcer les situations hostiles. Luke parcourt le désert de Tatooine à la recherche de R2-D2, qui a décollé au milieu de la nuit pour trouver Obi-Wan.

Alors qu’ils sont attaqués par des Tusken Raiders, Obi-Wan les trouve. Il effraie les Sandpeople, mais prévient Luke qu’ils seront bientôt de retour, et en plus grand nombre. Luke demande à son vieux compagnon s’il connaît Obi-Wan Kenobi et il répond comiquement: «Eh bien, bien sûr, je le connais. C’est moi. “

5 préquelles: Accepter de former Anakin

Quand Qui-Gon amène Anakin devant le Conseil Jedi dans La Menace fantôme, ils le rejettent initialement pour l’entraînement. Cependant, après la mort de Qui-Gon et son dernier souhait est que Obi-Wan forme Anakin en tant que Jedi, Yoda annule à contrecœur sa décision et permet qu’elle se produise.

Obi-Wan n’avait pas terminé sa formation lorsqu’il a accepté le poste de maître Jedi, il n’était donc pas nécessairement prêt à entraîner son propre padawan. Mais il considérait Qui-Gon comme une figure paternelle et voulait faire ce qu’il voulait. Et voici Obi-Wan Kenobi, après tout. Même non préparé, il est l’un des plus grands Jedi qui ait jamais vécu.

4 Trilogie originale: “N’oubliez pas, la Force sera avec vous … toujours.”

Pendant la bataille de Yavin, le plan des rebelles de tirer une torpille dans le puits d’air qui mène directement au cœur de l’étoile de la mort échoue presque. Luke Skywalker fait une dernière tentative pour mener l’attaque dans son X-wing. Alors qu’il fonce dans la tranchée vers l’ouverture, le fantôme de la Force d’Obi-Wan apparaît dans la tête de Luke et lui dit: “Souviens-toi, la Force sera avec toi … toujours.”

Cela donne à Luke la confiance nécessaire pour désactiver son système de navigation et utiliser sa sensibilité à la Force nouvellement découverte pour guider la torpille dans le puits d’air et faire exploser la station spatiale destructrice de l’Empire.

3 Préquels: Combattre Jango Fett sur Kamino

Avant la trilogie de la suite de Disney et les opinions des fans de Star Wars sur la saga étaient irrémédiablement divisées, il était communément admis qu’Attack of the Clones était le pire épisode. Mais il a cette scène impressionnante.

Ayant été visiblement confus par les archives Jedi incomplètes, Obi-Wan se rend à Kamino, où sa confusion ne fait qu’empirer lorsqu’il trouve une armée de clones entière créée pour l’Ordre Jedi. Alors qu’il quitte la planète, Obi-Wan est pris en embuscade par Jango Fett, le chasseur de primes qu’il a pourchassé, et les deux guerriers badass entrent dans une escarmouche passionnante.

2 Trilogie originale: “Si vous me frappez …”

Après avoir infiltré l’étoile de la mort avec Luke, Han, Chewie et les droïdes pour sauver la princesse Leia, Obi-Wan est confronté à Dark Vador. Les deux sortent leur sabre laser pour un match revanche – le premier duel de sabre laser à avoir frappé le grand écran – et Vader finit par tuer Obi-Wan.

Quand il devient clair que Vader a le dessus sur le duel, Obi-Wan accepte son sort et avertit le Seigneur Sith: «Si vous me frappez, je deviendrai plus puissant que vous ne pouvez l’imaginer.» Obi-Wan envoie Luke un sourire complice alors qu’il était obligé de regarder Vader réduire son ancien mentor.

1 Préquelle: “Tu étais mon frère, Anakin!”

Se déroulant à couper le souffle de “Battle of the Heroes” de John Williams – peut-être la deuxième plus grande composition musicale des préquelles, après “Duel of the Fates” – le duel de sabre laser culminant dans Revenge of the Sith est aussi émotionnellement chargé que cinématographique. Après qu’Anakin se soit soumis à Palpatine et ait massacré les jeunes Jedi, il se retire à Mustafar pour commencer la montée de l’Empire Galactique.

Obi-Wan essaie de le ramener du côté léger de la Force, mais on ne peut pas le raisonner. Et le pire, c’est que les craintes d’Anakin d’Obi-Wan qui le regarde de haut se sont avérées fausses quand Obi-Wan dit: «Tu étais mon frère, Anakin! Je t’ai aimé.”

