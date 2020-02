5 monstres de films d’horreur que Sam et Dean pourraient battre (et 5 qu’ils ne pourraient certainement pas)

Sam et Dean sont à mi-chemin de leur dernière saison de Supernatural, et au fil des ans, il semble parfois qu’ils se soient heurtés à tous les monstres possibles. Ils ont tout pris en charge, des fantômes communs et des vampires du jardin à Eve, Hellhounds et même Dieu et le diable. Ils sont allés en enfer et en arrière, et maintenant ils sont dans un dernier combat avec le Tout-Puissant … et les fans sont sûrs que c’est un combat qu’ils réussiront à gagner.

En attendant de voir exactement comment cela se passe, cependant, il est temps de jeter un coup d’œil à ce que les autres monstres que les Winchesters pourraient (et ne pourraient pas) battre s’ils décidaient de se promener dans nos univers de films d’horreur préférés. Certains peuvent sembler évidents – et certains sont le même genre de monstres qu’ils ont affrontés auparavant, mais d’autres peuvent être trop, même pour ces chasseurs qui sauvent le monde.

10 pourrait battre: Pennywise

Pennywise (alias le clown effrayant de l’informatique) semble difficile à éliminer pour tout chasseur, mais avouons-le, ce sont les Winchesters dont nous parlons ici. Si un groupe d’enfants avec une fronde pouvait réussir à prendre Pennywise dans l’informatique originale, nous sommes sûrs que Sam et Dean n’auraient pas autant de problèmes. De plus, ils ont déjà réussi à affronter des clowns démoniaques, à craindre la maladie, des métamorphes et des démons. À quel moment Pennywise pourrait-elle leur lancer quelque chose qu’ils n’ont pas déjà manipulé? (Certes, Sam détesterait ça, cependant.)

9 Impossible: Predator

Sam et Dean pourraient être bons pour affronter des monstres super rapides et effrayants, et à bien des égards, le Wendigo a beaucoup de points communs avec Predator (rapide, soudainement frappant et tuant, terrifiant à mesure que tous sortent), mais ils ne le feraient tout simplement pas ” t tout à fait à celui-ci. Pourquoi? Parce que Predator n’est pas seulement un monstre, c’est un être technologiquement avancé, et Sam et Dean sont généralement bons avec le ganking plus simple. Ajoutez de la vitesse et de la méchanceté, et les Winchesters seraient perdus.

8 pourrait battre: Annabelle

Une poupée tueuse possédée, dites-vous? Sam et Dean briseraient à peine la sueur sur celui-ci! Annabelle, Chucky et tout le sous-genre d’horreur des poupées tueuses pourraient être terrifiants pour nous, humains normaux, mais les Winchesters en sont plus que capables. Ils ont déjà traité de possessions, de démons, d’objets maudits et de fantômes de petite fille mortels (même celui qui était connecté à sa vieille poupée), et dans diverses combinaisons. Ce monstre conjurateur n’aurait aucune chance.

7 Impossible: des monstres tranquilles

Les Winchesters sont peut-être excellents pour éliminer les monstres, mais ils ne sont pas vraiment capables de se taire. En fait, l’une des choses qu’ils semblent aimer le plus, c’est de faire monologuer les monstres les plus intelligents ou de proposer des plaisanteries sarcastiques à leur lancer à la mi-combat. Ils adorent assassiner leurs monstres avant de les tuer, et cela ne fonctionnera tout simplement pas avec ces bêtes.

Peut-être que le Bunker serait suffisamment à l’épreuve des monstres pour leur donner le temps de comprendre comment les retirer, puis ils pourraient les réveiller intentionnellement avec du bruit, mais s’ils devaient en fait rester silencieux pendant longtemps, notre pari n’est pas sur le garçons. (Cela dit, un épisode entièrement silencieux, le ‘Hush’ de la Buffy, serait une chose épique à voir!)

6 pourrait battre: Zombies

Cela ressemble presque à une donnée, car les Winchesters ont essentiellement déjà affronté des zombies et gagné – plus d’une fois! Ils ont traité le virus Croatoan et les créatures zombies qui en étaient le résultat, et l’ont fait vivre. Ils ont fait face à une ville où les morts sont revenus à la vie (et semblaient aller bien au début, avant de se retourner contre les gens). Ils ont même combattu les morts ressuscités dans un cimetière lors de la première de la saison. Et, bien sûr, ils ont le bunker – l’endroit idéal pour se pencher pendant une apocalypse. Ils iraient bien si des zombies attaquaient.

5 Impossible: Freddy Krueger

Celui-ci est peut-être parce que, comme Pennywise, si un groupe d’enfants était capable de vaincre ce monstre, nous pouvons supposer que Sam et Dean pourraient le comprendre. Cependant, il s’agit d’un monstre qui ne provient pas de traditions, d’histoires ou de combats de dieu / démon spécifiques.

C’est celui dont ils ne pouvaient pas se cacher dans le Bunker pendant qu’ils trouvaient des trucs. Ils ont réussi à entrer (et à sortir) de divers rêves et états de rêve dans le passé, mais Krueger pourrait être un peu au-delà de leur ken.

4 pourrait battre: Cenobites

Pinhead et les Cenobites de Hellraiser peuvent sembler terrifiants, mais avouons-le, ils ne sont pas vraiment différents des différents démons que Sam et Dean ont traités mille fois, sauf qu’ils ont encore quelques piercings. En fait, Dean a été un tortionnaire littéral en enfer lui-même – non seulement il pouvait affronter les cénobites, il pouvait probablement les asseoir pour des cours de torture avancée et leur enseigner une chose ou deux.

3 Impossible: Godzilla

Godzilla, Mothra, vraiment l’un des monstres kaiju serait trop difficile pour les Winchesters, car même s’ils sont capables d’affronter des êtres extrêmement puissants, ils échoueraient en ce qui concerne les êtres extrêmement énormes. Tous les monstres de Winchester ont tendance à être de taille humaine (et souvent de forme humaine), mais quand Sam et Dean ont presque rencontré une créature de la taille de Godzilla dans un autre univers, ils ont fui. Ils n’ont tout simplement pas la puissance de feu pour assumer quelque chose d’aussi énorme.

2 pourrait battre: la chose

Ce classique de l’horreur est définitivement effrayant … sauf si vous êtes un Winchester. À ce stade, les garçons ont fait face à des métamorphoses tellement de fois que le concept entier est juste un peu ennuyeux, et la Chose est vraiment juste un autre métamorphe. Une trame de fond différente, peut-être, mais c’est le même concept de base. Entre métamorphes et possessions démoniaques, il ne faudrait même pas que les deux Winchesters attaquent la Chose, un seul pourrait le faire sans transpirer.

1 Impossible: le trèfle

Tout comme Godzilla, Clover (de la renommée de Cloverfield) est tout simplement trop grand physiquement pour que les Winchesters puissent se battre. À moins d’avoir une flotte d’hélicoptères montés avec des mitrailleuses cachées dans le Bunker, ils ne peuvent vraiment pas faire grand-chose. Même appeler tous leurs amis chasseurs les amènerait probablement à un point où ils pourraient à peu près faire face aux parasites, pas au monstre lui-même. Désolé les garçons, mais celui-ci doit être laissé à quelqu’un d’autre!

