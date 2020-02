5 personnages de la phase 4 que nous sommes ravis de rencontrer (et 5 qui nous inquiètent)

2020 est une grande année pour le MCU car il marque le début de leur très ambitieuse Phase 4. Après le succès massif de Avengers: Fin de partie et la clôture de ce chapitre, le MCU avancera avec de nombreux projets passionnants et de nouveaux héros en cours introduit.

La nouvelle liste de personnages rejoignant le MCU est remplie de débuts tant attendus de personnages bien-aimés ainsi que de héros peu connus qui entrent en scène. Bien que ce soit très excitant, il y a aussi quelques inclusions discutables. Voici quelques personnages de la phase 4 du MCU que nous attendons avec impatience et d’autres qui nous inquiètent.

10 Excité: Gardien rouge

Black Widow donne à Avenger original de Scarlett Johansson son film solo tant attendu. Aussi excitant que cela soit, il y a aussi beaucoup de nouveaux personnages qui retiennent l’attention. L’un des nouveaux personnages les plus excitants qui sera introduit dans le film est Red Guardian de David Harbour.

Basé sur un personnage obscur des bandes dessinées, il s’agit de la version soviétique de Captain America. Harbour a l’air d’avoir une balle avec le rôle de l’ancien héros déformé revivant ses jours de gloire. Attendez-vous à ce qu’il soit un voleur de scène.

9 Inquiet: Taskmaster

Bien que nous soyons encore très loin de l’intrigue de Black Widow, il semble que le méchant du film soit Taskmaster. À l’origine méchant de Captain America, Taskmaster a la capacité unique de copier et dupliquer les styles de combat de ses ennemis.

C’est un grand personnage de la bande dessinée, mais il semble que l’apparence du personnage ne se traduit pas bien sur grand écran. Toutes les images que nous avons vues de Taskmaster donnent au personnage un aspect trop caricatural. De plus, le film semble cacher l’identité du personnage, ce qui pourrait faire une révélation très évidente.

8 Excité: Makkari

Eternals présente l’un des moulages les plus diversifiés de tous les films Marvel à ce jour dans l’histoire d’êtres cosmiques anciens qui vivent parmi les humains de la Terre. Alors que de grands noms comme Angelina Jolie, Richard Madden et Salma Hayek sont à bord, c’est la nouvelle venue Lauren Ridloff qui nous excite le plus.

Ridloff jouera le membre d’Eternals Makkari dans le film qui sera le premier super-héros sourd dans un grand film de studio. Cela reflète Ridloff elle-même qui est sourde dans la vraie vie. En plus de ce que le rôle de Ridloff signifiera pour la représentation des acteurs handicapés à Hollywood, le personnage fera un héros fascinant.

7 Inquiet: Ikaris

Les personnages éternels ne sont pas des noms familiers pour de nombreuses personnes en dehors de la communauté de la bande dessinée, mais peut-être le plus célèbre d’entre eux est Ikaris. Joué par Richard Madden dans le film, Icare est un personnage tout-puissant qui a été le chef des Eternals dans le passé.

Ce sera excitant de voir le talentueux Madden devenir un héros sur grand écran, mais on se demande exactement de quoi ce héros est capable. Dans les bandes dessinées, Ikaris est un héros de niveau Superman capable de presque tout. Le MCU court le risque d’avoir trop de héros surpuissants qui pourraient rendre les enjeux moins élevés.

6 Excité: Shang-Chi

À mesure que le MCU se développe, il avance en introduisant de nouveaux héros qui pourraient être inconnus du grand public. Parmi ces nouveaux personnages, Shang-Chi sera le premier héros asiatique à faire la une d’un film solo dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Dans les bandes dessinées, Shang-Chi est considéré comme l’un des meilleurs combattants de l’univers Marvel.

Le personnage sera joué par l’acteur coréen-canadien Simu Liu. Bien que inconnu de la plupart des publics, Liu a montré son incroyable sens de l’humour et sa passion pour le rôle à travers les médias sociaux et semble être en pleine forme pour jouer le rôle de guerrier dans le film culturellement important.

5 Inquiet: le mandarin

Comme le titre l’indique, le film solo de Shang-Chi réintroduira les Dix Anneaux dans le MCU ainsi que le retour du leader de l’organisation néfaste, The Mandarin. Après avoir obtenu le faux mandarin dans Iron Man 3, cela promet d’être une véritable version du méchant classique, joué par Tony Leung.

Il est audacieux de la part du MCU de poursuivre l’histoire du “vrai mandarin”. Il a le potentiel d’être très amusant ou d’être un désastre total. Le mandarin des bandes dessinées est un personnage problématique, pour commencer. Ajoutez tous les rebondissements et identités secrètes et il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner.

4 Excité: Mme Marvel

En plus de tous les films passionnants qui sortiront dans le cadre de la phase 4, il y a aussi une tonne d’émissions Disney + à espérer. Celui qui a beaucoup de fans excités est Mme Marvel qui se concentrera sur Kamala Kahn, une jeune fille musulmane qui prend son héros, le capitaine Marvel, pour devenir elle-même un super-héros.

Une fois de plus, le MCU a la chance d’inclure une réelle diversité et représentation dans ses projets, tout en présentant des personnages incroyables. Kamala a la même énergie jeune et enthousiaste qui fait de Peter Parker un héros adorable. Ce sera formidable de suivre ses aventures alors qu’elle découvre le chemin de son héros.

3 Inquiet: Moon Knight

Moon Knight est un personnage que les fans attendent depuis très longtemps sous forme d’action en direct. Le personnage est également l’un des plus complexes de l’histoire de Marvel car il est un milliardaire anti-crime qui souffre de troubles de la personnalité multiples. Cependant, l’arrière-plan du personnage présente des défis pour son spectacle Disney +.

Bien qu’il soit excitant de voir un super-héros lutter contre des problèmes de santé mentale, la série devra le gérer d’une manière respectueuse qui ne se sent pas exploiteuse. En outre, il existe un risque que Moon Knight se sente un peu trop comme Batman sans le distinguer suffisamment.

2 Excité: She-Hulk

Un autre spectacle Disney + qui présentera un nouveau héros est She-Hulk. Comme son titre pourrait vous laisser supposer, She-Hulk est un héros qui obtient ses pouvoirs en raison d’une transfusion sanguine de Bruce Banner. Bien qu’elle n’atteigne pas la taille de Hulk, elle devient verte et possède une force immense.

Le personnage peut ressembler à une version bon marché et féminine d’un héros populaire, mais She-Hulk est devenue un personnage complexe et intéressant à part entière au fil des ans. Son alter-ego, Jennifer Walters, est une avocate accomplie qui sera sans aucun doute au centre de la série, ce qui en fera le premier drame juridique du MCU.

1 Inquiet: Chevalier noir

En plus de présenter tous les personnages d’Eternals, ce film apportera également un autre héros obscur au MCU. Dane Whitman apparaîtra dans le film joué par Kit Harrington qui deviendra Black Knight dans les prochains films.

Le personnage est membre d’une longue lignée de héros pour brandir une épée puissante qu’il utilise pour combattre le mal. Il sera intéressant de voir à quel point les éléments médiévaux se mélangent dans le MCU. De plus, avec Harrington jouant le rôle, cela pourrait finir par ressembler à une parodie de Game of Thrones.

