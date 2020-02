5 personnages de parcs et de loisirs qui auraient pu entrer dans le bon endroit (et 5 qui ne l’ont jamais fait)

Il y a eu beaucoup de séries fictives explorant les concepts du paradis et de l’enfer, mais aucune n’a résonné tout à fait de la même manière que The Good Place de NBC. Un camée dans la finale de la saison nous a cependant fait penser à la même question.

Qui d’autre de Parks and Recreation a réussi à entrer dans le Good Place? Nous examinons 10 des personnages clés de la série et essayons de savoir s’ils ont réussi le test et se retrouvent au bon endroit.

10 N’y suis jamais allé: JEAN RALPHIO

Jean Ralphio est souvent considéré comme l’un des personnages les plus ennuyeux de tout le spectacle. En dehors de son manque total de respect pour les gens, la façon terrible dont il traite son propre père, son attitude gâtée et ses idées terribles, il chante également la plupart des choses qu’il dit.

Il détient tous les traits qui l’auraient envoyé directement au mauvais endroit, mais nous ne sommes pas sûrs que, grâce à tous les tests, il aurait pu le faire puisque sa nature gâtée est tellement ancrée dans le cœur du personnage. .

9 MADE IT: LESLIE KNOPE

Leslie Knope a été fortement impliqué pour être le futur président. Elle a beaucoup aidé sa communauté locale de Pawnee et a toujours été une amie fidèle. C’est une excellente personne politique et décente. Ce n’est pas choquant qu’elle arrive au bon endroit.

Même sans le système révisé, elle serait probablement l’une des rares personnes à se rendre au Good Place, quoi qu’il arrive; elle était vraiment si bonne. On s’attend donc à ce qu’elle essaie de décrocher des postes de direction dans le ciel.

8 N’y suis jamais allé: MONA-LISA

Tout comme son frère, Mona-Lisa aurait vraiment du mal à passer l’un de ces tests. À certains égards, elle est en fait pire que Jean Ralphio. Alors que son frère parvient à établir des liens humains, elle semble ne pas le faire.

Elle reste une gamine tout au long, mais n’a même pas l’ambition de faire quelque chose d’elle-même. Elle fait mal à tant de gens alors qu’elle continue ses manières égoïstes, et nous ne savons pas ce qu’il faudrait pour lui faire réaliser quel monstre elle est devenue.

7 FAIT: RON SWANSON

Le gros choc de la finale a été que Ron Swanson est apparu au Good Place. Bien que nous ne soyons pas vraiment sûrs si c’était Swanson ou l’acteur réel derrière le rôle, mais de toute façon, c’était un clin d’œil amusant à la série précédente et continue de lier les deux spectacles ensemble.

Swanson avait une série d’opinions très définies, mais il pouvait en fait apprendre au fur et à mesure, devenant de très bons amis avec Leslie. Il était de bon cœur à la fin de la journée, a donné d’excellents conseils à ses pairs et était un leader très juste et digne.

6 N’y suis jamais allé: TOM HAVERFORD

Il peut sembler étrange que nous suggérions que Tom Haverford ne puisse jamais arriver au Good Place, mais il y a plusieurs raisons à cela. Il contient en fait bon nombre des caractéristiques qui pourraient l’envoyer au mauvais endroit. Il est pleurnichard et gourmand.

Il a maltraité ses amis dans le passé et ses idées commerciales peuvent parfois faire obstacle à la réalité. Le problème est que Tom ne reconnaîtra peut-être jamais ces problèmes comme cela a surtout fonctionné pour lui sur Terre. Qui sait combien de temps il faudra avant de réussir le test.

5 MADE IT: AVRIL LUDGATE

April Ludgate était un peu égoïste mais toujours honnête. En fait, elle pourrait s’intégrer directement dans le mauvais endroit et possède pourtant tous les traits de personnalité pour en faire facilement le bon endroit. Elle est plus attentionnée qu’elle ne le laisse croire et elle apprend très vite.

April arriverait probablement de toutes les personnes qu’elle pourrait aider dans leur carrière en tant que conseillère en carrière. Elle a un grand groupe d’amis de soutien qu’elle soutient également, et elle a une personnalité si fidèle qu’elle n’aurait probablement même pas à passer le test.

4 N’y suis jamais allé: CHRIS TRAEGER

Chris est beaucoup trop positif. C’est presque comme s’il appartenait au bon endroit, mais toute sa personnalité pointe en fait vers le mauvais endroit. Son énergie positive est trop et passe de contagieuse à carrément agaçante pour toutes les personnes impliquées.

Encore une fois, tout comme Tom, il pourrait ne pas comprendre comment passer le test. Bien sûr, il apprend en suivant Anne par exemple, mais serait-ce suffisant pour entrer immédiatement au Bon endroit? Nous ne sommes vraiment pas trop sûrs.

3 FAIT: BEN WYATT

L’un des plus gros chocs de la finale a été que le Badple doppleganger de Ben Wyatt ne s’est pas présenté à la fin du spectacle. Cependant, Ben lui-même trouverait assez facile de se rendre au bon endroit. Il s’y est entraîné toute sa vie.

Après avoir vraiment foiré en tant que maire à un si jeune âge, Ben a essayé de se racheter depuis. Son amour pour Leslie a été pur et il a fait un très bon travail politique pour la communauté et son pays.

2 N’y suis jamais allé: TAMMY SWANSON

Tammy Swanson est probablement l’une des personnes les plus méprisables de cette liste. Elle est égoïste et essaie constamment de saboter la vie de son ex, Ron Swanson. Elle n’a absolument aucun problème avec les dégâts qu’elle cause en essayant de l’atteindre.

Pour être honnête, elle est aussi assez folle, et nous ne voyons aucune version de Tammy s’intégrer réellement au bon endroit. Si le mauvais endroit existait toujours d’une manière ou d’une autre, elle serait là.

1 FAIT: ANDY DWYER

Andy Dwyer est vraiment trop innocent pour être jamais envoyé au mauvais endroit. Il ressemble beaucoup à Jason, sauf sans le casier judiciaire. Il est vraiment gentil et a même eu une carrière divertissant les enfants.

Depuis avril arriverait au bon endroit, Andy est probablement aussi bon et monterait donc à côté d’elle. Il réussirait le test assez facilement, peut-être même sans essayer!

