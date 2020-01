5 personnages de Star Wars qui pourraient battre Geralt dans un combat (5 qui ne pouvaient pas)

The Witcher s’est révélé incroyablement populaire sur Netflix, non seulement auprès des fans du jeu vidéo, mais aussi pour ceux qui aiment simplement le genre fantastique et le monde dans lequel Geralt habite. Avec un scénario captivant et des scènes d’action incroyables, c’est le spectacle dont tout le monde parle.

Mais que se passerait-il si Geralt entrait dans une galaxie, loin, très loin? Si The Witcher devait croiser son épée avec un sabre laser et la bataille contre les personnages de Star Wars? Qui gagnerait dans un combat entre Geralt et certains des personnages les plus grands et les plus puissants de l’univers Star Wars?

Eh bien, dans cette liste, nous créerons certains de ces scénarios de rêve entre les deux mondes, en jetant un œil à cinq personnages de Star Wars que Geralt ne pourrait pas battre, et cinq qu’il pourrait prendre.

CONNEXES: The Witcher: 5 utilisateurs de magie Disney qui pourraient battre Geralt dans un combat (et 5 qui ne pourraient pas)

10 Impossible: Qui-Gon Jinn

Qui-Gon Jinn est un personnage incroyablement populaire des préquelles de Star Wars, l’un des seuls personnages que les fans ont vraiment aimé voir. C’est un Jedi incroyablement sage qui sait ce qu’il fait et un professeur fantastique, cependant, il vieillit dans Star Wars: The Phantom Menace, et n’est pas tout à fait au top de son jeu.

Il est finalement vaincu par Dark Maul vers la fin du film, et il se débat lors d’une bataille au sabre laser plus tôt dans le film. Bien qu’il soit techniquement très habile, Geralt dominerait probablement les anciens Jedi avec son savoir-faire et gagnerait le combat.

9 Pourrait: Count Dooku

Même si l’âge est une grande raison pour laquelle Qui-Gon Jinn ne pourrait pas faire face à Geralt, il n’en va pas de même pour le comte Dooku. Il est certainement beaucoup plus âgé que le Jedi mentionné précédemment, mais il n’a pas ralenti comme il le montre plusieurs fois.

CONNEXES: The Witcher: 10 faits dans les coulisses La plupart des fans ne connaissent pas le spectacle Netflix

Il est incroyablement puissant et toujours incroyablement habile, affrontant plusieurs adversaires à la fois et n’ayant aucun problème à le faire. Il est incroyablement sage et ne tomberait dans aucun des tours ou de la magie de Geralt, lui permettant de dominer un combat entre eux.

8 Impossible: Kylo Ren

Dans la trilogie la plus récente des films Star Wars, Kylo Ren joue l’un des grands rôles et il est conçu pour être un combattant incroyablement qualifié. Cependant, chaque fois que nous le voyons réellement se battre, il n’est pas toujours très bien. Il lutte contre des Jedi non formés et même Finn à un moment donné, qui n’est même pas un Jedi lui-même.

Bien qu’il grandisse et devienne plus puissant à mesure que l’histoire progresse, son conflit intérieur ne ferait pas bien contre un Geralt concentré. The Witcher sait ce qu’il doit faire, et il fait simplement le travail sans poser de questions, c’est pourquoi il vaincrait Kylo.

7 Impossible: Stormtroopers

Avouons-le, il n’y a probablement aucun personnage dans l’existence de films que les Stormtroopers pourraient battre dans un combat. Aucun personnage n’a de pire objectif avec une arme qu’eux, même s’ils dépassent totalement un ennemi, ils semblent toujours se classer en deuxième position.

CONNEXES: The Witcher: 10 raisons pour lesquelles il n’a pas besoin d’être le prochain Game of Thrones

Ils pourraient avoir Geralt complètement entouré et il trouverait toujours un moyen de vaincre un groupe d’entre eux, ils sont vraiment faibles. Les Stormtroopers pourraient faire de leur mieux, mais l’exécution de leur travail laisse toujours beaucoup à désirer.

6 Pourrait: Luke Skywalker

En ce qui concerne les Jedi, il y a peu plus de compétences que Luke Skywalker. Il est courageux, courageux et intelligent, ayant lutté contre certaines des créatures les plus féroces et les Seigneurs Sith pendant son temps. Si Geralt devait affronter une version plus jeune de lui, l’attitude de ne jamais dire de Luke Skywalker brillerait et gagnerait le combat.

S’il s’agissait d’un ancien Luke Skywalker, sa connaissance de la force pourrait être le moyen le plus intelligent pour lui de vaincre The Witcher. Ce serait probablement un excellent combat, entre deux personnages très populaires, mais celui que Luke devrait juste battre.

5 Impossible: Anakin Skywalker / Darth Vader

Il pourrait être surprenant de voir Anakin Skywalker / Darth Vader de ce côté de la liste. Après tout, il est l’élu et quelqu’un qui est en fin de compte incroyablement puissant et hautement qualifié avec un sabre laser et a la colère et l’agression pour attaquer celui qu’il souhaite sans ressentir de remords.

CONNEXES: The Witcher: 5 utilisateurs de TV Magic qui pourraient battre Geralt dans un combat (et 5 qui ne pourraient pas)

Cependant, Anakin puis Dark Vador laissent toujours son agressivité et sa colère prendre le dessus. Il est peut-être fort, mais il n’est pas aussi sage qu’il le croit, principalement parce qu’il choisit d’ignorer ceux qui l’entraînent. À cause de cela, Geralt pourrait être en tête dans un duel.

4 Pourrait: Obi-Wan Kenobi

Contrairement à Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi serait en mesure de donner à Geralt une vraie course pour son argent dans un combat. Il est beaucoup plus sage que son jeune apprenti, c’est pourquoi il domine leur combat épique en gagnant du terrain.

Nous voyons Obi-Wan avoir de nombreuses batailles au sabre laser au cours des préquelles lorsqu’il est à son apogée, et il parvient toujours à bien se comporter. Bien qu’il soit parfois battu, son approche équilibrée le verrait probablement gagner la bataille contre Geralt.

3 Impossible: Han Solo

Han Solo peut très bien être l’un des personnages les plus aimés de l’histoire de Star Wars, mais ce n’est pas quelqu’un qui se débrouillerait bien dans un combat avec Geralt. Bien qu’il puisse être à portée de main avec son pistolet blaster, le fait est que Han Solo n’est pas le plus grand combattant.

Il utilise principalement ses mots pour le sortir de situations délicates, en mettant le charme et en essayant de se sortir des ennuis. Malheureusement, contre The Witcher, ce n’est pas une situation où cela fonctionnerait car son manque total de compassion se refléterait alors qu’il mettrait fin à la situation.

2 Pourrait: Yoda

Yoda est l’ultime Jedi, le vrai maître et quelqu’un qui est incroyablement qualifié dans son métier. Personne n’est plus sage que lui, et cela permettrait à Yoda de devancer Geralt, même si The Witcher aurait techniquement l’avantage de la puissance et de la taille.

CONNEXES: The Witcher: 10 remakes les plus métalliques de “Toss A Coin To Your Witcher”

La connaissance de Yoda de la Force est superbe et sa force qui l’emporterait sur la différence de taille évidente. En plus de cela, Yoda est incroyablement agile pour quelqu’un d’aussi vieux que lui. Le Jedi n’a aucun problème à rebondir d’un endroit à l’autre afin de rendre la vie difficile à quiconque ose le défier.

1 Impossible: Dark Sidious

En ce qui concerne la puissance pure de la Force, peu de personnages de Star Wars peuvent même se rapprocher de ce que Dark Sidious peut produire. C’est pourquoi il offrirait un défi incroyable à Geralt, avec son mélange d’action au sabre laser et ses pouvoirs de foudre étant un match difficile.

Dark Sidious allait certainement tester Geralt, et il ne serait pas facile à vaincre. Cependant, son impulsivité et sa confiance excessive seraient finalement sa chute. Geralt est calme sous la pression, croit en lui-même et en ses mouvements, tandis que Dark Sidious est téméraire, c’est pourquoi il est vaincu dans Star Wars.

SUIVANT: Les personnages de The Witcher triés dans leurs maisons de Poudlard

Prochain

Downton Abbey: 10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais qui ne se sont jamais réunis)