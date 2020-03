5 personnages qui ont beaucoup grandi (et 5 qui ne l’ont pas fait)

Un manque de croissance des personnages conduit à l’obsolescence, qui à son tour conduit à une annulation rapide ou à une mort lente qui ruine les aspects réutilisables d’une série ou d’un film. Malheureusement, trop de spectacles entrent dans cette catégorie car ils se retrouvent coincés dans une boucle sans fin de prévisibilité.

Les Vikings de History Channel ont essayé de garder la série fraîche en apportant de nouveaux visages et de nouveaux points d’intrigue tout en permettant à leur distribution principale de grandir en tant que personnages au cours de la série. Malheureusement, rien n’est jamais fait à 100% correctement car certains personnages ont pris du retard sur d’autres. Il en résulte une forme de déjà-vu télé.

10 Grew: Lagertha

Lagertha est l’un des acteurs originaux pour arriver à la saison 6. Commençant comme une simple fermière dont la vie tournait autour de l’attente de voir si son mari allait revenir des raids. Elle a augmenté de prestige avec Ragnar alors qu’il montait pour devenir comte de Kattegat.

Même après leur séparation, elle a continué à grandir en tant que personnage, atteignant le rang de comte puis de reine de Kattegat. Cependant, les détracteurs peuvent souligner avec précision qu’elle a pris un chemin similaire à son ex-mari Ragnar dans presque tous les aspects.

9 Stagné: Björn

Si l’on peut dire que Lagertha a copié l’histoire de Ragnar, il en va de même pour Björn, qui souffre des mêmes défauts de caractère que son père, en ce qui concerne ses aventures avec les femmes. Ce ne serait pas un problème si ce n’était pas l’élément principal qui définissait son personnage.

Même s’il est plus âgé qu’Ivar et soi-disant un meilleur chef, Ivar le surpasse en tant que commandant à chaque tour. Björn semble tout simplement incapable d’apprendre des erreurs passées. Ce qui fait de lui l’un des personnages les plus stupides des Vikings ou le plus mal écrit.

8 Grew: Harald

Dès l’instant où Harald et son frère se sont assis au Kattegat, il a aspiré aux plus hauts sommets qu’un Viking puisse atteindre. Cependant, dans les saisons précédentes, sa présence n’était rien d’autre qu’un soulagement comique. Cependant, au cours des dernières saisons, Harald a pris en charge son propre destin, attaquant Kattegat à plusieurs reprises et faisant partie d’escarmouches externes dans le Wessex.

Quand la vie ne lui a pas donné d’épouse, il en a volé une. Lorsque son frère Halfdan a refusé de le suivre, il l’a tué. Ses rêves désormais à portée de main, Harald est devenu un véritable rival pour les fils de Ragnar.

7 Stagné: Ragnar

Lorsque Ragnar est arrivé pour la première fois sur la scène, il était le plus unique de toute la horde viking. Il se souciait peu des querelles internes, préférant naviguer vers des terres dont on ne rêvait que dans la tradition viking. Tandis que Ragnar montait à des hauteurs divines, la progression de son personnage retomba sur terre.

À la saison 3, il était devenu une coquille de son ancien moi et cela par ses mauvaises décisions. Le guerrier autrefois apparemment invincible a commencé à montrer des fissures lorsque sa toxicomanie et sa dépression ultérieure ont détruit l’un des meilleurs arcs de personnages de l’histoire de la télévision.

6 Grew: Ubbe

Au début, aucun des plus jeunes fils de Ragnar ne semblait capable de tenir une bougie à leur père. Leur manque de capacités ou de direction a conduit Björn à penser que c’était sa place de diriger. Au début, les querelles entre les garçons étaient tout ce pour quoi ils étaient bons.

Cependant, avec l’ascension d’Ivar en tant qu’antagoniste principal, Ubbe a montré qu’il pouvait désormais jouer avec les grands garçons. Il est plus qu’un simple guerrier qualifié, c’est un leader qui utilise la guerre, non pas pour la soif de sang mais pour assurer l’avenir de son peuple dans ce nouveau monde.

5 Stagné: Floki

Floki a été le premier et le plus grand allié de Ragnar lors de son ascension au rang de roi de Kattegat. Il était un guerrier capable et un constructeur de bateaux qualifié, ce qui le rend inestimable pour la cause de Ragnar. Son zélotisme envers les dieux nordiques fait de lui un contrepoids aux valeurs chrétiennes d’Aethelstan.

Permettre à Ragnar d’avancer mais en même temps ne jamais perdre de vue d’où il venait. Malheureusement, après la mort de Ragnar, l’histoire de Floki a connu des jours meilleurs. Floki est devenu le Viking Moses, conduisant son peuple vers sa terre promise, loin de l’action ou de tout complot intéressant.

4 Grew: Judith

Judith était la fille de l’un des antagonistes les plus détestés des Vikings, le roi Aelle de Northumbrie. Il n’est donc pas étonnant qu’elle n’ait jamais été une favorite des fans. Cela dit, son personnage est passé d’une autre princesse prête à épouser le prince Aethelwulf de Wessex, pour devenir plus tard l’amant d’Athelstan, ce qui a entraîné la naissance d’Alfred, le sauveur du fléau viking.

À mesure que Judith grandissait, son ambition pour son fils Alfred augmentait. Si elle n’était pas assez détestée, elle a solidement consolidé sa place dans la catégorie des méchants en empoisonnant son propre fils Aethelred.

3 Stagné: Aslaug

Aslaug sera toujours comparée à Lagertha en raison de sa place en tant que seconde épouse de Ragnar. Pourtant, tandis que l’étoile de Lagertha se levait, celle d’Aslaug s’estompa de mémoire. Son principal problème était que son personnage n’avait aucune direction.

Elle n’a jamais fait de jeu de puissance contre son mari, même si elle était ambitieuse, et elle n’a jamais fait de guerre contre Lagertha, même si cela aurait fait un grand arc d’histoire. Au lieu de cela, toute sa raison d’exister était simplement d’avoir les fils de Ragnar, puis de les ignorer tous sauf Ivar.

2 Grew: Ivar

Quand Ivar est né, il ne semblait pas y avoir beaucoup d’espoir pour son personnage, mais lorsque Ragnar est revenu de son exil, Ivar s’est avéré avoir le plus de potentiel de tous ses enfants.

Ragnar a vu cela et lui a permis de faire le voyage avec lui au Wessex, où les ambitions d’Ivar se sont multipliées après que son père l’a désigné comme son héritier. En tant que personnage, il a non seulement grandi en tant que guerrier, mais a montré qu’il avait l’esprit d’un tacticien. Même en se montrant digne d’être égal, sinon meilleur que Björn.

1 Stagné: Hvitserk

Bien que Hvitserk ne soit pas le plus inutile des fils de Ragnar, ce titre malheureux revenant au Sigurd aujourd’hui décédé, il est de loin celui qui a la nature la plus désinvolte. Il aime son frère Ubbe mais est attiré par le pouvoir d’Ivar. Il rejoint donc l’équipe Ivar uniquement pour changer une fois de plus d’avis et rejoindre la cause d’Ubbe.

Maintenant de retour dans les bonnes grâces d’Ubbe, Hvitserk a alors l’impression que son frère l’ombre et devient irrité. Son seul usage était de terminer l’arc narratif de Lagertha en l’assassinant dans une rage délirante.

The Vampire Diaries: 10 personnes qu'Elena Gilbert aurait dû côtoyer à part Damon Salvatore



