5 personnages qui ont le plus changé au cours de la série (et 5 qui sont restés les mêmes)

La franchise Harry Potter regorge d’éléments fantastiques qui ont contribué à lui faire atteindre des sommets extraordinaires en tant que phénomène de la culture pop et l’une des plus grandes propriétés médiatiques de la planète. Une de ces caractéristiques qui est au sommet de ce qui a contribué à son succès est les personnages.

Comme pour toute série de films ou d’émissions de télévision, les personnages d’Harry Potter se développent au sein de leurs arcs à travers les huit longs métrages. Il y a tellement de personnages bien-aimés introduits dans la série qui ont subi beaucoup de développement et de changement tout au long des films, mais pas tous. Donc, voici cinq personnages qui ont beaucoup changé au fil des films, et cinq qui sont restés les mêmes.

10 RESTE LE MÊME: FRED & GEORGE WEASLEY

Fred et George Weasley sont les deux jumeaux Weasley hilarants qui sont aimés par les fans et toujours les bienvenus à l’écran et sur la page. Donc, dire qu’ils sont restés les mêmes tout au long de la série n’est en aucun cas une mauvaise chose.

Les deux développent une carrière en dehors de Poudlard, partant tôt pour la poursuivre, et ils deviennent un peu plus sombres dans The Deathly Hallows. Dans l’ensemble cependant, les deux sont toujours des jumeaux Weasley troublants et amoureux du plaisir qui n’aimaient pas l’école et vivaient pour des blagues pratiques et de la magie amusante.

9 CHANGÉ: LUNA LOVEGOOD

Luna Lovegood n’est peut-être pas un choix évident sur cette liste, et comme elle, les raisons pour lesquelles elle est ici sont assez uniques. Néanmoins, Luna gagne sa place ici et est un personnage génial qui ne fait que s’améliorer avec l’âge.

Luna commence comme un personnage qui est comme un outsider excentrique, et apparemment pas très populaire. Au fur et à mesure que son temps dans la franchise progresse, elle reste fidèle à elle-même et à son excentricité mais fait également partie de groupes d’amis plus larges, et joue un rôle important dans la défaite de Voldemort.

8 RESTE LE MÊME: VOLDEMORT

De toute évidence, tout au long de la série, l’apparence de Voldemort change radicalement. À part cela, cependant, le Seigneur des Ténèbres ne se développe ni ne change du tout.

Les idéologies de Voldemort restent les mêmes, et il maintient les mêmes objectifs de trouver d’abord une forme physique et de remonter ensuite au pouvoir. Il prévoit de tuer Harry Potter et d’expulser tout le sang non magique du monde sorcier, et d’atteindre son objectif ultime d’immortalité, tromper la mort une fois pour toutes. Rien de tout cela ne vacille. La même chose peut être dite pour ses Mangemorts, tels que Lucius Malfoy et Bellatrix.

7 MODIFIÉ: DRACO MALFOY

Draco Malfoy agit comme presque un deuxième antagoniste tout au long de la série, toujours au combat avec Harry. Son personnage est cohérent dans sa croissance, restant sur la même voie tout au long de chaque film.

Commençant comme un simple tyran, Malfoy détient les idéologies de Salazar Serpentard et un complexe de supériorité de classe. Au fur et à mesure que la franchise progresse, Malfoy est de plus en plus mêlé aux activités perverses des disciples de Voldemort. Être chargé de tuer Dumbledore a fait des ravages sur Malfoy car il était visiblement stressant mais toujours soucieux de faire l’acte et de devenir le Mangemort avant d’être incapable de le faire. Néanmoins, il reste sur une mauvaise voie qui le voit atteindre un point proche du meurtre.

6 RESTE LE MÊME: MINERVA MCGONAGALL

L’étendue du pouvoir de McGonagall en tant que sorcière n’a jamais été vraiment vue, sauf pour des aperçus pendant la bataille de Poudlard, ce qui était dommage. Elle était un grand personnage tout au long de la série, mais n’a jamais changé.

Elle a toujours agi comme une sorte de mentor pour les enfants de Gryfindor et est restée ferme mais juste. Elle avait également beaucoup d’inquiétude pour ses élèves, qui se tenaient à travers chaque film, et son badass sass revenait régulièrement de façon très réussie.

5 CHANGÉ: HARRY POTTER

Ron Weasley manque tout simplement cette liste, mais mérite d’être mentionné pour la façon dont il a évolué à travers la série avec courage et audace. Harry, cependant, apparaît clairement sur cette liste car il change beaucoup au fil de chaque film.

Harry dans The Sorcerer’s Stone à lui seul change énormément, passant du garçon sous les escaliers au garçon qui a vécu et à accepter une nouvelle vie. Alors que la série progresse, Harry trouve des amis incroyables qu’il n’a jamais eu et une figure paternelle. Harry apprend également sur lui-même et son passé, se réconciliant avec tant de choses sur sa vie, y compris sa renommée. Il devient plus patient et confiant, et a finalement une famille à l’avenir.

4 RESTE LE MÊME: HAGRID

Hagrid est le demi-géant préféré de tous et l’un des personnages les plus emblématiques et les plus aimés de toute la franchise Potter. Par conséquent, le fait qu’il subisse très peu de changements à travers la série n’est pas une mauvaise chose; nous l’aimons comme il est.

Les fans en apprennent davantage sur Hagrid au fil du temps, comme son expulsion et sa relation avec Aragog, mais cela n’indique pas un changement. Hagrid reste l’homme fidèle, aimant et attentionné que les fans ont rencontré dans Sorcerer’s Stone tout au long de sa carrière dans la franchise. Il a une place dans l’histoire, mais lui-même ne change pas.

3 CHANGÉ: HERMIONE GRANGER

On peut dire que l’un des trois héros principaux a le plus changé, Harry et Ron ont tous les deux changé. Cependant, les preuves indiquent qu’Hermione a été celle qui a subi le plus de changements.

Elle commence son temps dans la série ne se souciant que de l’école, des livres et du travail. Elle est incroyablement intelligente avec un grand cœur, mais elle démarre son temps dans la série en ayant du mal à voir autre chose que l’école. Au fur et à mesure qu’elle progresse, elle apprend la valeur des amitiés, de la bravoure et des connaissances qui ne viennent pas des livres. Elle abandonne même l’école, quelque chose qu’elle a affirmé dans la première entrée était pire que la mort.

2 RESTE LE MÊME: DUMBLEDORE

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore est l’un des personnages les plus emblématiques de la franchise, et pour cause. Il est tellement central dans l’histoire en général et Harry en particulier, et a un grand rôle à jouer contre Voldemort. Mais il ne change pas grand-chose.

Les fans découvrent plus d’informations sur le fantastique sorcier et voient ses vrais plans après sa mort, mais il ne change pas. Sauf pour un changement d’acteur évident, Dumbledore reste le mentor sage d’Harry, donnant des conseils et des informations de suivi sur la façon de vaincre Voldemort tout en restant mystérieux sur sa vie.

1 CHANGÉ: NEVILLE LONGBOTTOM

Le personnage qui subit le plus de changements tout au long de la série est le personnage qui était si proche d’être choisi, Neville Londubat. Au niveau de ses traits, de son apparence, de sa personnalité, Neville subit des changements importants à travers les films.

Commençant comme un jeune garçon rond et nerveux dont la seule vraie bravoure est venue quand il a menacé de raconter aux trois héros, Neville a terminé la série en brandissant l’épée de Gryffondor contre Lord Voldemort lui-même. Il a développé du courage, du leadership, de l’audace, des sentiments pour Luna, et dans l’ensemble, c’est un excellent personnage avec un arc brillant.

