5 personnages qui ont obtenu des terminaisons (et 5 qui méritaient plus)

Il est toujours difficile de dire au revoir à ses émissions et personnages préférés. Alors que certains personnages durent jusqu’à la finale de la série, d’autres rôles sont abrégés. Lorsque la finale de la série se déroule, les fans se connectent pour voir si leurs favoris vivent jusqu’à la fin ou obtiennent la fin qu’ils méritent. Dans The Vampire Diaries, des personnages tels que Bonnie, Jeremy, Stefan et Damon ont eu une deuxième chance de vivre après la mort.

Cependant, d’autres, dont Enzo et Lexi, n’ont pas eu la même chance. Bien qu’ils soient apparus par la suite sous forme de fantômes, ils n’ont pas eu l’occasion de continuer leur vie comme ils l’avaient fait auparavant. À la fin de la finale de la série, les téléspectateurs ont obtenu des réponses sur le sort de Stefan, Damon et du reste du gang de Mystic Falls. Alors que quelques personnages ont terminé le spectacle avec des terminaisons appropriées, d’autres méritaient plus que ce qui leur avait été donné.

10 Montage: Damon Salvatore

Après avoir refusé de devenir un vampire en 1864, le curé lui est imposé pendant «I Was Feeling Epic». Dans la finale, Damon était prêt à se sacrifier pour sauver ses amis et Mystic Falls d’un terrible destin. Au final, juste au moment de mourir, Stefan intervient et prend sa place. Bien que Damon vivrait le reste de sa vie humaine sans son jeune frère, il parvient à mener une vie pleine avec Elena. Des années plus tard, Damon se réunissait avec Stefan, les faisant tous les deux trouver la paix ensemble.

9 mérité plus: Lexi Branson

La vie de Lexi a été tragiquement écourtée lors d’une visite à Mystic Falls. Ayant été un vampire plus longtemps que Stefan et Damon, Lexi avait de l’expérience dans le contrôle de la soif de sang et pouvait calmer Stefan de ses tendances de ripper. Après sa mort, Lexi est apparue comme un fantôme. Cependant, alors qu’elle méritait une durée de vie plus longue, la série a bien fait Lexi en confirmant son destin dans la finale de la série.

Dans “Home”, Lexi a disparu de l’autre côté avant de s’effondrer. Pendant “I Was Feeling Epic”, elle obtient un dernier caméo. L’ami fidèle, Lexi, est toujours en paix, attendant Stefan et le saluant en sortant.

8 Montage: Elena Gilbert

Ne voulant jamais être un vampire, Elena redevient enfin humaine avant le mariage d’Alaric et Jo. Malheureusement, elle n’a pas pu en profiter longtemps avant d’être liée à Bonnie. Après que Bonnie ait réussi à briser le sort, Elena continue sa vie avec Damon. La finale révèle qu’Elena était devenue médecin.

Pourtant, tout comme Damon a retrouvé Stefan, Elena obtient un moment comme ça avec sa famille. Des années après s’être réveillée et avoir vécu une vie pleine, Elena rejoint ses parents et d’autres parents dans l’au-delà. Cela convient particulièrement à Elena depuis le début de The Vampire Diaries, après qu’Elena ait compris comment vivre à nouveau après la mort de ses parents.

7 mérité plus: Caroline Forbes

Caroline a eu une conclusion juste à la fin de The Vampire Diaries. Elle avait rejoint Alaric pour développer l’école Salvatore pour les sorcières, les vampires et les loups-garous. Elle avait une famille, étant mère de Josie et Lizzie et bonne amie d’Alaric.

Malheureusement. Caroline avait également sa part de pertes. Auparavant, la mère de Caroline était décédée et, moins de vingt-quatre heures après son mariage avec Stefan, il est également décédé. Cependant, Caroline devait encore s’inquiéter pour ses filles en raison de leur lien avec le Gemini Coven, ce qui les oblige à participer à la cérémonie de fusion à l’âge de vingt-deux ans. Dans Legacies, Caroline a cherché un moyen d’empêcher que cela se produise.

6 Montage: Alaric Zaltsman

Après tout ce qu’Alaric avait souffert, il profite toujours de sa vie avec sa famille. La création du pensionnat Salvatore permet à Alaric d’avoir un endroit sûr pour que ses filles apprennent à contrôler leurs capacités. Cependant, il invente également un sanctuaire pour les jeunes surnaturels qui ne savent pas comment gérer leurs pouvoirs. En ayant un endroit où aller, Alaric change ce que signifie être une sorcière, un vampire ou un loup-garou. Cependant, il n’est jamais seul. Bien que Caroline et Alaric ne se soient jamais mariés, ils restent un front uni pour Josie et Lizzie.

5 Mérite plus: Bonnie Bennett

On attendait souvent de Bonnie qu’elle abandonne quelque chose de significatif pour elle afin d’aider quelqu’un d’autre. Bonnie avait tellement perdu à la fin du spectacle pour le plus grand bien, et c’était tragiquement injuste. Pourtant, connaissant les risques, Bonnie ferait toujours le nécessaire pour protéger ses amis.

Malheureusement, Bonnie avait perdu Enzo en plus de ses parents et de sa grand-mère. La finale a montré que Bonnie avait décidé de s’évader un moment et de voyager. Bonnie était peut-être le seul personnage à un avenir incertain. Après tout ce que Bonnie avait traversé, elle méritait mieux que la façon dont elle était traitée et gagnait plus à la fin.

4 Montage: Matt Donovan

Après le chaos qui avait si longtemps régné à Mystic Falls, Matt termine la série en tant que shérif de la ville. Il mentionne se présenter un jour au poste de maire. Il était logique que la fin de Matt le fasse exactement comme Elena voyait son avenir. Protéger les innocents des êtres surnaturels, surtout après ses expériences avec le paranormal, a laissé ses dernières scènes dans The Vampire Diaries bien fonctionner, notamment après avoir vu Tyler et Vicki le surveiller. Dans Legacies, l’avenir de Matt continue d’être référencé car il a quitté le shérif de la ville pour devenir maire.

3 mérité plus: Tyler Lockwood

Après tout ce que Tyler avait traversé, il méritait mieux que de mourir aux mains de Damon. Alors que Tyler avait des problèmes, il ne faisait pas ce qu’il croyait être bien, même si ces mœurs ne correspondaient pas à la façon dont les autres voyaient le bien et le mal. Après être devenu deux fois un loup-garou, Tyler s’était habitué à la douleur de se retourner et avait appris à se transformer tout seul après que Klaus l’avait transformé en hybride. Dans ses derniers moments, Tyler a dit à Damon que si Damon le tuait, le visage de Tyler serait celui qui rappellerait à Damon tout ce qu’il a abandonné.

2 Montage: Katherine Pierce

Bien que Damon ait été le premier antagoniste, Katherine était le méchant le plus influent. Katherine a été le catalyseur d’années de conflits entre Stefan et Damon. Des années plus tard, elle réapparaît dans leur vie et fait des ravages partout dans Mystic Falls. Katherine était l’adversaire la plus cohérente et était souvent la personne la plus intelligente de la pièce.

Il était difficile de déjouer Katherine, d’autant plus qu’elle avait probablement quelques pas d’avance. Après être revenue de la mort, Katherine prévoyait de détruire tous Mystic Falls et Elena dans le processus. Pourtant, son plan a échoué; Katherine est morte de ses propres mains avec les deux personnes qui ont partagé une histoire intime avec elle.

1 mérité plus: Stefan Salvatore

La relation de Stefan avec Damon allait de se souhaiter le pire à se protéger, quoi qu’il arrive. Même après toutes les choses horribles que Damon avait faites, Stefan trouvait toujours en lui de pardonner à son frère et de se frayer un chemin. Quand cela importait le plus, Stefan considérait Damon comme un homme changé, un souvenir du frère avec lequel Stefan avait grandi.

Voyant qui était devenu Damon, Stefan s’est sacrifié et l’avenir qu’il aurait construit avec Caroline pour Damon. Alors que les actions de Stefan étaient nobles, il méritait plus que ce qu’il avait.

