5 raisons de regarder la troisième saison de Vida

Vida est arrivée sur la plateforme de streaming Starz Play en 2018 et c’est ce 2020 qui prépare sa fin avec une troisième saison. La série raconte l’histoire d’Emma (Mishel Prada) et de Lyn (Melissa Barrera), deux sœurs d’origine mexicaine, qui doivent retourner dans un quartier de l’Est de Los Angeles après la mort de leur mère, Vidalia, qui les a laissées en héritage. un bar familial et un étage au dessus des locaux. Cependant, ces “retrouvailles” révèlent un grand secret que sa mère et sa colocataire ont gardé pendant de nombreuses années. De là, les deux sœurs doivent repenser leur identité.

Voici 5 raisons de ne pas rater le résultat de cette production latine.

Cast

L’un des éléments qui donne l’identité à l’émission est que toute sa distribution est latino ou latinx (terme neutre sans distinction de genre pour les habitants d’origine latine aux États-Unis). Mais non seulement cela, ils préconisent également de donner un espace à la représentation de la communauté queer ou homosexuelle avec des histrions de la communauté susmentionnée. Parmi ceux-ci figurent les noms de Maria Elena Lass, Chelsea Rendon, Carlos Miranda, Roberta Colindrez, Ser Anzoategui, Mishel Prada (Fear the Walking Dead: Passage) et la mexicaine Melissa Barrera. Le showrunner de la série Tanya Saracho (né au Mexique, mais installé aux États-Unis dès son plus jeune âge) a partagé avec Cinéma PREMIERE que Vida a toujours été une grande réussite sur le territoire hollywoodien, en raison des rares opportunités offertes pour produire des productions dirigées par la communauté latino-américaine. «Ici aux États-Unis, le Latinx [latinex] ils ne comptent pas comme ils le devraient. Nous menons une très grande bataille socio-politique dans ce pays, donc Hollywood en est un excellent reflet car il n’y a pas tellement de séries avec latinx. Je pense donc qu’il est très radical et puissant d’avoir un spectacle comme Vida que la seule chose qu’il fait est de dépeindre une véritable expérience de deux sœurs dans un quartier de Los Angeles, ce qui je pense est quelque chose de super radical parce qu’elles ne nous ont pas laissé faire ça dans ce pays “, at-il dit.

La production

L’œuvre latine se respire non seulement devant les caméras, mais aussi derrière elles. Nous parlons à son protagoniste Mishel Prada, qui réaffirme que l’authenticité et l’humanisme du spectacle sont dus à la vision de Tanya Saracho et de l’équipe de production, majoritairement composée de talents féminins. «Ce que vous voyez à l’écran, c’est tout le sang de Tanya Saracho. C’est quelqu’un qui se soucie de bien faire les choses. Il ne dit pas: Ah Ah! Ok, ça va être une émission latino, mais seulement des gens devant les caméras. » Et non, ils sont aussi dans les coulisses. La vérité est qu’il y a une grande équipe derrière la série “, a-t-il déclaré.

Thématique

Le pari de Vida est de créer une histoire à partir de personnages réels confrontés à des situations réelles. Dès sa conception, Tanya Saracho et toute la production ont concentré leur attention sur différents sujets qui étaient tout à fait pertinents dans n’importe quel contexte social tels que: la gentrification, les liens familiaux, l’empathie, ce qui signifie rentrer chez soi ou à ses racines, l’identité et l’homosexualité. Ainsi, Vida essaie d’être un portrait de la réalité de la façon dont la communauté latino (et même la communauté queer) fait face au jour le jour dans un pays étranger à ses racines. «L’expérience de Latinx aux États-Unis est importante pour que les Mexicains sachent comment ils sont traités et quelle est leur perception de la vie. Tenant également compte du fait qu’au Mexique et aux États-Unis, la communauté queer n’est pas acceptée “, a déclaré Saracho au sujet des similitudes qui pourraient être trouvées entre la communauté mexicaine et la communauté latino-américaine aux États-Unis.

La langue

Depuis la première saison, Vida se caractérise par le mélange de deux langues: anglais et espagnol ou comme Tanya Saracho se réfère: espagnol. Pour le créateur de la série, il était extrêmement important de donner de la crédibilité aux situations des personnages (qui viennent de différentes générations) à travers le langage, d’autant plus que c’est ainsi qu’ils s’expriment réellement dans différents quartiers de Los Angeles.

Musique

Sans aucun doute, une autre des caractéristiques de Vida est les chansons qui décorent le début et la fin de ses épisodes, qui renforcent toujours les sentiments, les émotions et les regrets des personnages. Dans la troisième saison, la musique ne fait pas exception, en utilisant des sons indépendants avec des airs indépendants que vous apprécierez sûrement. “Vous ne pouvez pas non plus le manquer [la serie] parce que toute la musique appartient au genre indie et est principalement faite par des femmes latines “, a déclaré Tanya Saracho. En cliquant ici, vous pouvez profiter d’une playlist avec toutes les mélodies qui accompagnent les première et deuxième saisons.

La troisième saison de Life présente ce 26 avril 2020 via Starz Play. Ils peuvent également profiter de leurs deux saisons précédentes sur la même plateforme en cliquant ici.