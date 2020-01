5 raisons pour lesquelles ce n’est pas seulement pour les fans de Star Trek (& 5 It Is)

2020 est une grande année pour les fans de Star Trek, qui démarre avec la dernière série de la franchise, Star Trek: Picard et le retour de l’un de ses personnages les plus aimés, le capitaine Jean-Luc Picard. Comme les bandes-annonces de la série l’ont indiqué, l’ancien amiral Picard s’est retiré dans une vie tranquille, loin des calamités politiques de Starfleet. Un mystérieux inconnu le ramène dans le monde qu’il a laissé derrière lui et dans le giron de la Fédération, même si nous voyons que le capitaine une fois intrépide est un héros réticent.

CONNEXES: Star Trek: Picard: 10 questions auxquelles nous voulons répondre sur l’univers de Trek

La série promet d’être pleine de visages familiers de plusieurs séries de Star Trek, mais est-ce tout un festival de nostalgie géant? Les nouveaux fans, peu familiers avec la tradition intimidante du canon de Star Trek, pourront-ils plonger dans Picard? Les showrunners ont promis que tout en rendant hommage à ce qui s’était passé, Star Trek: Picard irait audacieusement là où aucune série de Star Trek n’était allée auparavant. Voici cinq raisons pour lesquelles ce n’est pas seulement pour les fans existants et cinq c’est le cas.

10 PAS SEULEMENT POUR LES FANS DE STAR TREK: IL A DE LARGES THÈMES SCI-FI

Les fans de science-fiction qui aiment The Expanse pour son intrigue politique ou Altered Carbon pour son mystère noir n’auront aucun problème à sauter dans Star Trek: Picard. D’après les bandes-annonces que nous avons vues jusqu’à présent, la série va présenter plusieurs grands thèmes de science-fiction qui ne nécessitent pas une connaissance encyclopédique de la tradition de Star Trek.

Le capitaine Jean-Luc Picard était l’une des figures les plus louées de Starfleet, et dans la bande-annonce, il a tourné le dos à cette organisation sterling ainsi qu’à la Fédération dans son ensemble. Il y a des navires de détention romuliens, des factions rivales, des révoltes d’esclaves et une fugue mystérieuse qui peut détenir la clé du passé de Picard ainsi que de son avenir. Le bon capitaine monologisera sans doute une exposition pour mettre tout le monde au courant.

9 POUR LES FANS: C’EST TOUT SUR LE CAPITAINE PICARD

Pour tirer le meilleur parti de Star Trek: Picard, les téléspectateurs devront avoir vu Star Trek: The Next Generation. Ils devront avoir suivi sa croissance au cours de la série lorsque les fans de Star Trek ne pensaient pas que quiconque puisse diriger l’Enterprise comme le bien-aimé capitaine Kirk.

Le capitaine Picard a émergé comme un chef très différent, plus diplomate que soldat, avec des convictions et des principes solides. Il a traversé sa part d’horreurs dans l’espace, depuis sa capture par les Borgs, jusqu’à la mort de milliers d’officiers Starfleet sous son contrôle. La profondeur de la performance de Patrick Stewart ne sera enrichie que par une compréhension de l’histoire de Picard.

8 PAS SEULEMENT POUR LES FANS DE STAR TREK: IL A PLUSIEURS NOUVEAUX PERSONNAGES

Loin d’être une série typique de Star Trek, avec des acteurs dans des uniformes Starfleet de différentes couleurs, Star Trek: Picard se déroulera dans une variété de contextes différents. Au lieu de faire connaissance avec une autre équipe de Starfleet, il y aura une multitude de nouveaux personnages de tous horizons.

Rejoignant Picard dans le prochain chapitre de sa vie en dehors de l’amirauté de Starfleet, il y aura de nouveaux équipages de vaisseaux, de nouveaux Vulcains, Romuliens et même des Borgs. Les téléspectateurs en dehors du fandom rencontreront de nouveaux visages aux côtés des Trekkies.

7 POUR LES FANS: CAMÉOS, OEUFS DE PÂQUES ET RAPPELS, OH MON!

À l’heure actuelle, les fans de Star Trek ont ​​sélectionné chaque bande-annonce de Star Trek: Picard, à la recherche de tous les œufs de Pâques. Des cachets de l’Empire romulien à Hugh the Borg en passant par l’apparition inattendue de Seven of Nine, les bandes-annonces promettent de nombreuses références au canon de Star Trek.

L’un des camées les plus surprenants est venu sous la forme du commandant Data, qui aurait été détruit longtemps après avoir donné sa vie pour sauver le capitaine Picard lors des événements de Star Trek: Nemesis. Les fans ont pris pour spéculation qu’il pourrait être un hologramme, une autre unité androïde (comme B-4) ou un jumeau maléfique (comme Lore).

6 PAS SEULEMENT POUR LES FANS DE STAR TREK: C’EST UNE HISTOIRE AUTONOME

Les showrunners n’ont pas donné beaucoup de détails sur l’intrigue globale de la série au-delà de ce qui est perceptible dans la bande-annonce, mais ils ont été très clairs pour expliquer qu’il ne s’agit pas d’une suite de Star Trek: The Next Generation. Il se tiendra tout seul comme une histoire à apprécier selon son propre mérite.

Sir Patrick Stewart lui-même a expliqué que la série regardait “un nouveau monde avec de nouveaux objectifs, problèmes et problèmes qui n’auraient pas pu être soulevés lorsque nous faisions The Next Generation”. Il a promis que les téléspectateurs, en particulier les fans de longue date, seront “choqués” par les changements dans de nombreux cas.

5 POUR LES FANS: IL A UNE TONNE DE MEMBRES TNG ET VOYAGER CAST

Dès l’annonce de Star Trek: Picard, les fans attendaient avec impatience le casting de Star Trek: The Next Generation aux côtés de Sir Patrick Stewart. Lorsque les remorques ont commencé à faire surface, ils ont découvert que Jonathan Frakes (William Riker) ferait une apparition, ainsi que Marina Sirtis (ancienne conseillère de navire Deanna Troi).

CONNEXES: Star Trek: 10 épisodes TNG les plus importants à regarder avant Picard

Brent Spiner revient également en tant que commandant des données, tout comme Hugh, le drone indépendant Borg Picard a choisi de libérer plutôt que de détruire ou de retourner au collectif. Aux côtés des acteurs de TNG, nous verrons également Jeri Ryan alias Seven of Nine, le Borg réformé de Star Trek: Voyager.

4 PAS SEULEMENT POUR LES FANS DE STAR TREK: ELLE PRENDRA LA FRANCHISE DANS UNE NOUVELLE DIRECTION

La dernière série de la franchise Star Trek, Star Trek: Discovery s’est avérée source de division pour la base de fans. Même avec un showrunner très respecté comme Bryan Fuller (Hannibal), les fans de longue date de Star Trek ont ​​estimé qu’il s’écartait trop fortement de l’esthétique et des thèmes de Classic Trek.

Star Trek: Picard serait une combinaison de Star Trek: Discovery et Star Trek: The Next Generation, entraînant la franchise dans une nouvelle direction, espérons-le, pour inviter de nouveaux fans dans le giron. Dans le véritable esprit de Star Trek, il promet d’aller audacieusement là où aucune série n’est allée auparavant.

3 POUR LES FANS: C’EST IMPLIQUÉ DANS LA POLITIQUE FÉDÉRALE

L’un des aspects qui a longtemps intrigué les fans de Star Trek: The Next Generation est l’accent mis sur la politique de la Fédération. Le fonctionnement interne de l’organisation conçue pour apporter la paix, la justice et l’ordre dans tous les quadrants de l’espace a toujours été fascinant, mais plus encore lorsqu’il a été contesté par Jean-Luc Picard.

À plus d’une occasion au cours de la TNG, le capitaine Picard a défié les ordres de l’amirauté s’ils usurpaient sa boussole morale, amenant les téléspectateurs à remettre en question l’autorité d’une cohorte (quelle que soit la manière dont elle était respectée) qui mettait en cause le droit d’un individu à son libre arbitre et à son autonomie. Star Trek: Picard semble susciter à peu près le même courage de conviction chez l’ancien amiral.

2 PAS SEULEMENT POUR LES FANS DE STAR TREK: IL N’Y A QUE 10 ÉPISODES

Pour avoir des épisodes d’une heure, la plupart des saisons d’une série Star Trek n’ont jamais été plus courtes que 26 épisodes. Même Star Trek: Discovery, la dernière série de la franchise, compte en moyenne 14 épisodes par saison. Star Trek: la première saison de Picard ne comportera que 10 épisodes.

CONNEXES: Les 10 meilleurs épisodes de Star Trek: découverte, selon IMDb

La plupart des fans de Star Trek conviendront que chaque série a ses épisodes de remplissage, donc afin de maintenir le budget que CBS donne à celui-ci, la saison sera en mesure de maintenir sa qualité sans faire de sacrifices créatifs. La brièveté permettra également aux fans nouvellement initiés de s’en prendre à eux dans quelques jours.

1 POUR LES FANS: NOSTALGIE

Avec toutes les références au passé et au présent de la série Star Trek, il est clair que Star Trek: Picard sera une histoire de nostalgie. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’il soit trop à l’aise avec cela – les scénaristes ont appris une chose ou deux des films de Kelvin Timeline ainsi que des suites de Disney Star Wars.

La nostalgie seule, sans ajout de nouveauté, apparaîtra toujours au mieux comme un gadget, ou au pire comme une saisie d’argent sans âme. Le célèbre écrivain Michael Chabon, mieux connu pour ses œuvres “Kavalier et Klay” et “The Yiddish Policemen’s Union” assure aux fans que la tradition des figures littéraires comme Robert Bloch et Harlan Ellison de Star Trek: The Original Series pilotant la franchise Star Trek restera être maintenu, il va juste écrire de nouveaux rebondissements passionnants.

SUIVANT: Les 10 émissions de télévision les plus attendues de 2020 (selon IMDb)

Prochain

Tous les plans de clôture de Quentin Tarantino, classés



A propos de l’auteur

Kayleena a été élevée sur Star Wars et Indiana Jones depuis le berceau. Passionnée de cinéma, elle possède une collection occidentale de plus de 250 titres et compte qu’elle en est particulièrement fière. Quand elle n’écrit pas pour ScreenRant, CBR ou The Gamer, elle travaille sur son roman de fiction, soulève des poids, va à des concerts de synthwave ou cosplay. Diplômée en anthropologie et en archéologie, elle prévoit de continuer à prétendre être Lara Croft aussi longtemps qu’elle le pourra.

En savoir plus sur Kayleena Pierce-Bohen