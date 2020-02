5 raisons pour lesquelles Fly est le meilleur épisode (et 5 choix moins controversés)

Demandez à n’importe quel fan de Breaking Bad quel est le meilleur épisode de la série et ils sont tous tenus d’avoir une réponse différente, chacun avec sa propre raison de choisir cet épisode particulier. Mais demandez-leur lequel est le plus controversé et la réponse sera probablement «Fly» de la saison 3. » En raison de son manque d’action et de sa progression dans l’intrigue, cet épisode a irrité beaucoup de fans.

CONNEXES: Les 10 moments les plus choquants de Breaking Bad, classés

Mais certains critiques l’ont considéré comme le meilleur épisode de la série, et ils ont un bon point. Voici cinq raisons pour lesquelles “Fly” est la meilleure heure de Breaking Bad, et puisque c’est un choix controversé, et cinq choix moins polarisants pour le meilleur épisode de la série.

10 Pourquoi c’est le meilleur: il est axé sur les personnages

L’une des principales critiques émises à “Fly” est qu’il ne comporte aucune action. Mais c’est une raison assez superficielle pour ne pas l’aimer. Le manque d’action a simplement ouvert la voie à une concentration sur le caractère. Ce pourrait être un épisode de bouteille, mais les épisodes de bouteille peuvent être bien faits, et ceci est un excellent exemple.

En tant qu’histoire axée sur les personnages d’une mouche interrompant l’un des cuisiniers de taille industrielle de Walt et Jesse, “Fly” est un retour au style dépouillé, existentiel et tragicomique de Waiting for Godot.

9 choix moins controversé: espace d’exploration (saison 4, épisode 11)

“Crawl Space” de la saison 4 est l’un des épisodes les plus intenses de la série, et il construit le suspense de manière experte jusqu’à la fin merveilleusement effrayante. Gus informe Walt qu’il va tuer Hank, et s’il essaie d’interférer, il le tuera lui et sa famille aussi. Ainsi, un Walt paniqué découvre combien la réinstallation coûtera de Saul et se précipite chez lui pour obtenir de l’argent du vide sanitaire.

Mais quand Walt est là-bas, Skyler lui dit qu’elle a donné l’argent à Ted. Il commence à rire de façon maniaque, alors qu’une Marie aux yeux larmoyants appelle pour dire à Skyler que Hank est pris pour cible. C’est un gain spectaculaire incroyable.

8 Pourquoi c’est le meilleur: la mouche symbolise parfaitement la culpabilité de Walt

La grande chose à propos de “Fly” est qu’il ne s’agit jamais vraiment de la mouche. Il s’agit plutôt des tentatives de Walt et Jesse de projeter du sens sur l’intrusion de la mouche. Ainsi, la mouche ne sert qu’à symboliser ce que Walt et Jesse en font. Selon cette logique, elle peut être considérée comme une métaphore de la culpabilité de Walt, car elle l’oblige à affronter la culpabilité qu’il ressent après avoir laissé Jane mourir.

Juste au moment où Walt est sur le point de révéler la vérité à Jesse, la mouche revient pour les distraire. L’insistance de Jesse sur le fait que la mort de Jane n’était la faute de personne atténue la culpabilité de Walt (par conséquent, Jesse tue la mouche), mais seulement temporairement. L’angoisse revient dans les derniers moments de l’épisode lorsqu’une autre mouche apparaît alors que Walt souffre d’insomnie toute la nuit. Il a eu la chance de se nettoyer et il ne l’a pas fait, et maintenant, psychologiquement, il est de retour à la case départ.

7 choix moins controversé: Felina (saison 5, épisode 16)

La finale de la série de Breaking Bad a réussi à lier chaque fil de l’intrigue (sauf le lieu de Huell) de manière satisfaisante. Après avoir déménagé avec succès et pris une autre identité, Walt se rend compte qu’il a des affaires inachevées à Albuquerque, et revient pour s’assurer que sa famille obtiendra son argent et ce ne sera pas tout pour rien.

CONNEXES: Breaking Bad: 10 faits en coulisses sur la finale

Il avoue à Skyler qu’il s’est lancé dans le secteur de la méthamphétamine pour lui-même, car il aimait être le meilleur dans quelque chose, après des mois à prétendre qu’il le faisait pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants. Et dans les derniers moments puissants de l’épisode, il sauve Jesse du complexe de l’oncle Jack, mais il est loin d’être suffisant pour gagner le pardon après tout ce qu’il a fait subir à Jesse.

6 Pourquoi c’est le meilleur: la relation de Walt et Jesse occupe le devant de la scène

L’aspect le plus convaincant de Breaking Bad est la relation de Walt et Jesse. La série dans son ensemble est l’histoire de la chute de Walter White, mais cela fonctionne mieux quand il contraste avec Jesse. Tout au long de la série, nous voyons comment horriblement la prise de décision égoïste de Walt affecte Jesse, et dans «Fly», cet angle tragique prend la vedette.

La chimie de Bryan Cranston et Aaron Paul (sans jeu de mots) est bien exposée, car l’absence des autres acteurs permet aux différences de leurs personnages ⁠ – ainsi qu’aux similitudes fondamentales qui les ont réunis en premier lieu ⁠ – de venir au surface.

5 choix moins controversés: planer sur tout (saison 5, épisode 8)

Dans la finale de mi-saison de la saison 5 “Gliding Over All”, Walt achève sa transformation légendaire de M. Chips en Scarface alors qu’il ordonne aux gangs suprémacistes blancs de Jack d’assassiner les sbires de Mike et leur avocat en prison. Dans trois prisons différentes, en l’espace de deux minutes, les dix cibles sont brutalement tuées.

Walt est devenu vraiment mauvais et les affaires vont bien. Puis, dans les derniers moments choquants de l’épisode, Hank lit l’exemplaire de Walt de Leaves of Grass sur les toilettes, voit l’inscription de Gale et se rend compte que Walt est le seigneur de la drogue insaisissable qu’il cherchait.

4 Pourquoi c’est le meilleur: c’est la réponse de Breaking Bad à «Pine Barrens»

“Fly” est souvent comparé à un épisode d’une autre série policière très acclamée à propos d’un anti-héros défectueux – “Pine Barrens” des Sopranos – et cette comparaison frappe le clou sur la tête. Dans «Pine Barrens», Christopher et Paulie emmènent le corps d’un gangster russe dans les bois pour s’en débarrasser, pour constater qu’il n’est pas encore mort. Le Russe s’enfuit dans les bois et Christopher et Paulie partent à sa recherche.

Tout comme “Fly” ne concerne pas vraiment la mouche, “Pine Barrens” ne concerne pas vraiment le hitjob bâclé. Les deux fonctionnent parfaitement comme études de personnages ou comme pièces télévisées.

3 choix moins controversé: face à face (saison 4, épisode 13)

Le conflit entre Walt et Gus atteint son paroxysme dans la finale de la saison 4 “Face Off”. Au cours des troisième et quatrième saisons, Walt a été confronté à un méchant qui était encore plus impitoyable et diabolique que lui, et il y avait une étrange catharsis à voir Walt couler encore plus bas que Gus pour le vaincre.

CONNEXES: Classé: Chaque méchant sur Breaking Bad

Cet épisode est surtout connu pour la photo emblématique de Gus ajustant sa cravate, avec la moitié de son visage manquant, avant de s’effondrer au sol, mort. Mais l’épisode dans son ensemble témoigne du génie de Walt.

2 Pourquoi c’est le meilleur: il est autonome

La plupart des 62 épisodes de Breaking Bad existent sous forme de petite pièce dans un puzzle plus grand. Ensemble, ces épisodes se présentent comme l’une des plus grandes histoires jamais racontées. Mais très peu d’entre eux fonctionnent comme une pièce autonome.

C’est juste la nature de la télévision sérialisée; les épisodes ne sont pas censés se suffire à eux-mêmes, car ils sont tous des segments d’un tout plus grand. Cependant, “Fly” fonctionne complètement par lui-même. Vous pouvez regarder “Fly” en dehors d’une rewatch Breaking Bad et elle tiendra toujours.

1 choix moins controversé: Ozymandias (saison 5, épisode 14)

Selon IMDb, “Ozymandias” de Breaking Bad est le meilleur épisode de télévision jamais produit (il a un score parfait de 10,0 / 10), et il est facile de voir pourquoi. “Ozymandias” détient certainement le titre de l’épisode Breaking Bad le plus explosif, et selon certaines mesures, cela en ferait automatiquement le meilleur.

C’était l’épisode où tout est venu à la tête, tous les secrets sont tombés, et nous avons obtenu des gains que nous attendions depuis que l’épisode pilote a été diffusé cinq ans plus tôt. Le vrai génie de cet épisode est que les gains ne sont pas satisfaisants; ils sont déchirants. Nous regardons avec désespoir des vies déjà brisées s’effondrer complètement.

SUIVANT: Seinfeld: 5 raisons pour lesquelles le concours est le meilleur épisode (et ses 5 concurrents les plus proches)

Prochain

Star Wars: 10 méchants qui auraient été meilleurs que Palpatine dans TROS



A propos de l’auteur

Ben Sherlock écrit pour . et CBR, couvrant un large éventail de sujets allant de Scorsese à Seinfeld. Il réalise également des films indépendants, interprète une comédie standup jonchée de références à la culture pop et ennuie les gens avec des anecdotes sur Star Wars.

Il travaille actuellement sur son premier long métrage et il est en train d’écrire plusieurs livres de critique de cinéma qu’il finira certainement un jour. Auparavant, il a écrit pour Taste of Cinema et BabbleTop.

En savoir plus sur Ben Sherlock