5 raisons pour lesquelles la guerre des clones est le spin-off parfait (& 5 pourquoi c’est le mandalorien)

L’avenir de la franchise Star Wars est sur le petit écran si The Clone Wars et The Mandalorian sont des indications. Alors que The Clone Wars (commencé en 2008) a longtemps été salué par les fans de Star Wars comme un spin-off épique et digne de la saga Skywalker, The Mandalorian a présenté quelque chose de différent, un western western à gravure lente avec de nouveaux personnages déconnectés du scénario commencé par George Lucas en 1977.

Alors que certains fans préféreront toujours leur Star Wars pour avoir les gigantesques batailles spatiales et les moines militarisés affrontant des épées laser que The Clone Wars fournit, certains sont prêts pour l’aventure-action à plus petite échelle que The Mandalorian offre, avec ses fusillades condensées et moments intimes. Voici 5 raisons pour lesquelles The Clone Wars est le spin-off parfait et 5 pourquoi c’est The Mandalorian. Regardez la saison 7 de The Clone Wars fin février et la saison 1 de The Mandalorian en streaming maintenant, toutes deux sur Disney +.

10 LA GUERRE DES CLONES: ÉCHELLE ÉPIQUE

Comme le reste de la franchise de films Star Wars, The Clone Wars a une sensation épique. Puisqu’il se déroule entre le milieu de la trilogie prequel, il doit correspondre à l’échelle de leurs machinations opératiques. Il y a d’énormes batailles spatiales, des assauts au sol et bien sûr des duels au sabre laser.

CONNEXES: Star Wars: les épisodes les plus sous-estimés de The Clone Wars

Les personnages visitent plusieurs planètes, certaines anciennes et nouvelles, et sont impliqués dans des intrigues qui s’appuient à la fois sur leurs homologues cinématographiques et sculptent leurs propres trajectoires. La série parvient à couvrir une quantité incroyable de terrain dans des épisodes de 30 minutes à ce rythme, sans doute en raison de la licence créative de son support animé plutôt que de l’action en direct.

9 LE MANDALORIEN: BRÛLAGE LENT

Si la série donne l’impression qu’il faut du temps pour raconter son histoire, c’est par conception. Son approche lente permet des moments intimes de caractère qui pourraient autrement être négligés au milieu des batailles spatiales et des combats au sabre laser. Il offre une approche de tranche de vie qui permet aux téléspectateurs de se sentir comme s’ils assistaient à de vrais personnages accomplir leurs tâches diurnes.

Tout comme Luke Skywalker parcourant la ferme d’humidité de son oncle sur Tatooine, de nombreux moments de la série peuvent sembler banals, mais ils ne font qu’ajouter à l’authenticité de l’édification du monde. Lorsque le drame frappe, il semble mérité, car les histoires prennent leur temps à se dérouler.

8 LA GUERRE DES CLONES: PLUS RAPIDE

The Clone Wars est une histoire d’aventure, remplie d’enjeux et de risques qui semblent plus grands que nature. L’élan doit continuer, stimulé par une intrigue progressive et remplie d’adrénaline, ainsi que par des personnages richement développés qui ont le destin de la galaxie sur leurs épaules. Il est rare que leur temps soit consacré à de petites querelles ou à des préoccupations banales dans un tel creuset narratif.

La série a la responsabilité de fournir aux téléspectateurs une image complète d’un moment très important dans l’histoire de la galaxie. Les «guerres de clones», autrefois simplement éludées par un aîné Obi-Wan Kenobi (et seulement mises en évidence dans la trilogie préquelle) doivent être documentées d’une manière audacieuse et passionnante qui incorpore à la fois les traditions nouvelles et anciennes d’une manière qui semble titanesque dans importance et ampleur.

7 LE MANDALORIEN: TRILOGIE ORIGINALE SENTIR

Le créateur de la série Jon Favreau et son équipe tiennent clairement la trilogie Star Wars originale de George Lucas en très haute estime. Leur attention aux détails pour faire en sorte que le Mandalorien se sente comme une partie de ce monde, car il se déroule moins d’une décennie après le retour du Jedi est incroyablement prolifique.

CONNEXES: Le Mandalorien: 10 choses qu’il a révélées sur l’univers de Star Wars

Du zèle percutant du dialogue de va-et-vient au look rouillé des vaisseaux spatiaux et de l’armure mandalorienne, tout cela évoque «il y a longtemps, dans une galaxie très, très loin». Les fans qui ont manqué cela dans la nouvelle trilogie de la suite Disney et grincent des dents à l’esthétique brillante de la trilogie prequel, célèbrent son retour aux racines de la franchise.

6 LA GUERRE DES CLONES: FIXE LES PROBLÈMES DES PREQUELS

En tant que spin-off, les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que The Clone Wars s’inquiète de son propre scénario et de son développement de personnage, mais il parvient également à résoudre généreusement les problèmes de la trilogie préquelle. Plutôt que de paraître apologétique, cela semble fondamentalement plus connecté à l’univers de Star Wars.

Les téléspectateurs ont un aperçu plus approfondi de la relation entre Obi-Wan et Anakin, et la politique si cavalièrement mentionnée dans la trilogie prequel est rendue facilement accessible et même intrigante. Et certains personnages prequel qui ont reçu un manque flagrant de temps d’écran sont ramenés avec respect et intrigues fascinantes.

5 LE MANDALORIEN: UNE PRISE FRAÎCHE

L’un des aspects les plus saillants de The Mandalorian est que, bien qu’il semble familier, il offre toujours une nouvelle approche audacieuse de la narration dans l’univers Star Wars. L’avenir de la franchise semble aller dans une direction très similaire à sa foulée laconique.

CONNEXES: Le Mandalorien: 10 raisons pour lesquelles il améliore la franchise pour les anciens et les nouveaux fans

Il s’agit d’une série sur le reste de la galaxie qui a vécu et est mort pendant que se déroulait le drame familial Skywalker. Il s’agit des “gens ordinaires” qui essaient juste de gagner leur vie dans une partie de la galaxie qui ne mentionne pas souvent la Force, ou les sabres laser, ou quoi que ce soit attaché à la plus célèbre saga Skywalker. Sauf peut-être la petite créature qui ressemble à Yoda.

4 LA GUERRE DES CLONES: HISTOIRE GRIPPING

Alors que certains peuvent rejeter les trois premières saisons de The Clone Wars comme un peu plus qu’une émission pour enfants destinée à un public préadolescent, à la quatrième saison, il est clair que c’est devenu autre chose. Le changement de tonalité vous rappelle que c’est une histoire captivante, en particulier en ce qui concerne la chute d’Anakin Skywalker de l’Ordre Jedi et le côté léger de la Force.

CONNEXES: Star Wars: 10 questions auxquelles la dernière saison de la guerre des clones doit répondre

Il se concentre également sur son maître Obi-Wan Kenobi, ce qui en fait beaucoup plus qu’un mentor renfrogné; il a ses propres difficultés à suivre le Code Jedi. Et les soldats clones reçoivent également des intrigues, ce qui les fait se sentir comme des humains, plutôt que des soldats stupides.

3 LE MANDALORIEN: AUCUNE RECHERCHE REQUISE

Les spectateurs curieux n’ayant qu’une connaissance tertiaire du canon et des traditions de Star Wars peuvent sauter les pieds en premier dans The Mandalorian sans se sentir submergés par des personnes, des lieux et une terminologie qu’ils ne connaissent pas. Il n’est pas nécessaire de connaître quoi que ce soit sur les Mandaloriens pour profiter de l’intrigue.

Pour de nombreux téléspectateurs qui n’ont pas suivi la trilogie de la suite Disney ou qui n’ont pas vu la trilogie préquelle, elle offre une belle continuation de la trilogie originale qui se sent confortable et accueillante. Les téléspectateurs apprennent souvent des informations comme le font les personnages, ce qui les fait se sentir plus impliqués.

2 LA GUERRE DES CLONES: DES PERSONNAGES ENTIÈREMENT DÉVELOPPÉS

L’un des aspects les plus durables de The Clone Wars qui ne peut pas être surestimé concerne le développement du personnage. Non seulement les téléspectateurs sont témoins du lien fort entre Anakin Skywalker et son maître Obi-Wan Kenobi, ils sont également au courant de la propre relation d’Anakin Skywalker avec son padawan, Ahsoka Tano, qui est devenu un favori des fans.

Les officiers clone trooper comme le capitaine Rex, le commandant Cody, Fives et les autres obtiennent des scénarios très élaborés, au point où les défis et l’agitation auxquels ils sont confrontés deviennent plus pertinents sur le plan émotionnel que n’importe quel Jedi noble. Mais n’ayez crainte, Maître Yoda, Windu et vos assistants spatiaux préférés font tous des apparitions.

1 LE MANDALORIEN: DES APPELS À UNE DÉMOGRAPHIE PLUS LARGE

Le Mandalorian est au cœur d’une série western / samouraïs dans l’espace, et en tant que fusion de genres, il atteindra un public plus large. Par la nature de son format plus long, combinant des éléments de télévision épisodique et sérialisée, ainsi que l’accent mis sur les aspects de la trilogie originale de Star Wars, il peut attirer une population plus large dans le fandom de Star Wars.

C’est le genre de spin-off de Star Wars qui ne semble pas exagéré ou fantastique, se faisant remarquer par les amateurs de science-fiction couvrant plusieurs fandoms. Les téléspectateurs qui aiment le ton de Firefly, l’intellectualisme de Star Trek et les visuels de The Expanse seront très satisfaits. Leur audience permettra d’assurer plus de contributions Star Wars de son calibre.

SUIVANT: The Mandalorian: 10 personnages que nous espérons voir revenir dans la saison 2

Prochain

10 photos hilarantes de fan-arts de Star Wars qui feraient même rire Dark Vador



A propos de l’auteur

Kayleena a été élevée sur Star Wars et Indiana Jones depuis le berceau. Passionnée de cinéma, elle possède une collection occidentale de plus de 250 titres et compte qu’elle en est particulièrement fière. Quand elle n’écrit pas pour ScreenRant, CBR ou The Gamer, elle travaille sur son roman de fiction, soulève des poids, va à des concerts synthwave ou cosplay. Diplômée en anthropologie et en archéologie, elle prévoit de continuer à prétendre être Lara Croft aussi longtemps qu’elle le pourra.

En savoir plus sur Kayleena Pierce-Bohen