5 raisons pour lesquelles nous nous sentons mal pour Frank (et 5 raisons pour lesquelles nous ne le faisons pas)

L’Irlandais a vu la réunion tant attendue de Martin Scorsese et Robert De Niro dans ce conte de la figure de la mafia réelle Frank Sheeran (De Niro) et son ascension à travers la famille de la mafia italienne. Bien que les faits de l’histoire de Sheeran aient été largement débattus, le film offre néanmoins une histoire convaincante et unique sur le crime organisé.

Bien qu’entouré de personnes plus puissantes dans la scène de la foule, Frank crée un personnage fascinant à suivre. Par ses actions et le chemin que sa vie emprunte, Frank peut inspirer de la sympathie au public, ainsi que de la peur. Voici certaines des raisons pour lesquelles nous nous sentons mal pour Frank dans The Irishman et d’autres raisons que nous ne ressentons pas.

10 Sentez-vous mal: l’étranger

Le titre de The Irishman n’est pas seulement le surnom que Frank gagne parmi ses amis, c’est aussi une façon de désigner Frank comme un étranger. Dans une famille de la mafia complètement italienne, Frank est accueilli malgré le fait qu’il soit irlandais et on lui donne l’impression d’appartenir.

Cependant, lorsque Frank est mis au milieu de son amitié avec Russell (Joe Pesci) et Jimmy Hoffa (Al Pacino), il devient clair qu’il n’en fait pas vraiment partie. Ils peuvent le considérer comme un ami, mais ils s’attendent également à ce qu’il suive leurs ordres quoi qu’il arrive.

9 Ne vous sentez pas mal: fausse fidélité

Au début du film, Frank est pris dans des ennuis juridiques lorsqu’il est accusé d’avoir volé la société de boucherie pour laquelle il travaille. Interrogé à ce sujet, il dit à son avocat “Je travaille dur pour eux quand je ne les vole pas”.

Cette ligne vient représenter Frank à bien des égards. Il se soucie profondément de Jimmy et lui est plus fidèle que quiconque. Mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas capable de trahir. Il utilise même cette loyauté contre Hoffa, l’attirant dans un piège parce qu’il se sent en sécurité avec Frank là-bas.

8 Sentez-vous mal: coincé au milieu

Frank est mis dans une situation incroyablement difficile avec Hoffa et la foule où il n’y a pas de moyen facile de le régler. En tant qu’ami des deux côtés, Frank est placé directement au milieu du désaccord et essaie d’être l’esprit rationnel lorsque les deux côtés opposés sont décidément irrationnels.

Hoffa est beaucoup trop têtu pour son propre bien tandis que la foule est trop paranoïaque pour son propre bien. Frank ne veut que la paix entre les deux parties et nous pouvons voir combien cela le déchire que cela lui tombe de manière responsable et il ne peut pas le voir à travers.

7 Ne vous sentez pas mal: meurtrier

Frank n’est pas l’homme responsable et dans de nombreux cas, il ne semble pas avoir de rancune contre les personnes qu’il tue. Mais cela n’enlève rien au fait qu’il est absolument un tueur. Nous le voyons tuer de sang-froid des soldats prisonniers pendant la guerre et cette approche sans émotion du meurtre continue lorsqu’il travaille pour la mafia.

Qu’il suive ou non simplement les ordres, Frank s’est mis dans ce monde et il est totalement responsable de ses actes. Et vu ce que certaines de ces actions sont, il est impossible de le regarder comme un homme innocent.

6 Sentez-vous mal: forcé de tuer son ami

Bien que Frank n’ait jamais remis en question ses ordres auparavant, il le voulait sûrement quand il s’agissait de Hoffa. Après avoir cru qu’il avait trouvé un moyen pour que les deux parties se réunissent, Russell lui dit qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour Hoffa et ne pas interférer dans ce qui doit se passer ensuite.

Pour aggraver les choses, Russell oblige Frank à être le seul à tuer son ami pour qu’ils sachent qu’il le verra. Bien que Russell soit aussi bon ami de Frank que Kimmy, il y a une menace sous-jacente que c’est quelque chose qu’il doit absolument faire.

5 Ne vous sentez pas mal: appeler la femme de Hoffa

L’une des scènes les plus difficiles à regarder dans le film est l’appel de Frank à la femme de Hoffa après sa disparition. Frank tarde à l’appeler pendant des jours, ne voulant pas être confronté à ce qu’il a fait. Après avoir été interrogé par sa fille Peggy, Frank fait finalement l’appel.

La façon dont Frank ment et essaie en vain de la réconforter est si inconfortable. Il sait que ce qu’il a fait était horrible et veut éviter de le traiter du tout s’il le peut. En fin de compte, cet appel à la femme de Jimmy est l’une des rares choses dont Frank a honte.

4 Sentez-vous mal: Peggy

Ce qui rend ce film si fascinant, c’est qu’il montre des aspects de la vie de la foule que les autres films de Scorsese n’ont jamais explorés, en particulier les vieilles années de ces hommes de violence. Nous voyons Frank et les autres vieillir progressivement en vieillards impuissants et faibles, avec seulement des regrets.

Dans une scène déchirante, Frank essaie de rendre visite à sa fille éloignée Peggy au travail uniquement pour qu’elle le rejette sans un mot. Le voir mendier juste pour lui parler est un moment déchirant où Frank se rend compte que certaines choses de sa vie sont irréparables.

3 Ne te sens pas mal: mauvais père

Robert De Niro et Joe Pesci dans The Irishman

Alors que Peggy rejetant son père pourrait nous faire sympathiser avec lui à ce moment, nous comprenons rapidement pourquoi elle veut que cet homme sorte de sa vie. Lorsque Frank cherche la sympathie d’une autre de ses filles, elle lui dit que ce qu’il a fait pour les protéger est ce qui les a repoussées.

Les filles craignaient leur père et ce qu’il ferait pour les protéger. Ils ont évité de leur parler de leurs problèmes et de leurs difficultés parce qu’ils avaient peur de qui il pourrait blesser en réponse. C’est un moment révélateur pour Frank et une nouvelle façon de voir ce genre de personnages.

2 Sentez-vous mal: laissé seul

Quand Frank arrive à la fin de sa vie, cela ressemble au genre d’existence que nous espérons tous ne jamais vivre en tant que personnes âgées. Tous ses amis sont morts, sa famille ne lui rend pas visite et il passe Noël seul dans sa maison de retraite.

Alors que ce sont ses actions qui l’ont conduit à cela, c’est une vie si solitaire et il est clair que Frank veut juste que quelqu’un lui tienne compagnie. Le film tenait à montrer toutes les personnes tuées au début de leur vie, mais la vie de Frank ne semble pas beaucoup mieux que ça.

1 Ne vous sentez pas mal: impitoyable

Même dans cette dernière étape de sa vie, Frank ne peut tout simplement pas ressentir de regret pour toutes les vies qu’il a prises. Comme il a diverses conversations avec un prêtre, cherchant une sorte de réconfort avant la mort, il admet que la culpabilité n’est pas quelque chose qui pèse lourdement sur lui.

Bien qu’il veuille se sentir mal, Frank pourrait bien être un homme mauvais qui a simplement peur de mourir seul. Bien que triste, il est difficile de ressentir de la sympathie pour quelqu’un qui ne montre de sympathie pour personne d’autre.

