5 raisons pour lesquelles Quentin Tarantino est un meilleur réalisateur que Martin Scorsese (& 5 pourquoi Scorsese est meilleur)

Lors de débats sur les plus grands réalisateurs de tous les temps, des noms tels que Alfred Hitchock, Stanley Kubrick et Steven Spielberg doivent apparaître. Mais tous se sentent comme des titans d’une époque révolue. Aucun autre réalisateur n’a eu plus d’influence et de succès critique dans les temps modernes que Quentin Tarantino et Martin Scorsese.

CONNEXES: 10 films sous-estimés par des réalisateurs célèbres

Les films des deux réalisateurs suscitent toujours beaucoup d’anticipation. C’est ce qui arrive quand tu es trop bon. Tout le monde attend avec impatience la prochaine chose que vous avez à offrir. Mais lequel des deux administrateurs est meilleur que l’autre? Sont-ils égaux ou une tour au-dessus de l’autre? Voici un cas pour chacun des deux cinéastes.

10 Tarantino: la capacité de mélanger plusieurs genres

Tarantino est le maître du mix and match. Ses films sont principalement des collages de deux genres ou plus plutôt qu’un genre spécifique. Il a la capacité de faire un seul long métrage en un biopic, un western spaghetti et un film de guerre en même temps.

Il était une fois … À Hollywood était le dernier film à illustrer comment Tarantino ne peut pas s’en tenir à une seule zone limitée. En ce qui concerne les films, un seul cours est ennuyeux. Il aime son buffet. Pourquoi s’en tenir à un quand vous pouvez en faire beaucoup? Bientôt, il pourrait aussi emprunter la route des super-héros.

9 Scorsese: ralenti, arrêt sur image et narration

Beaucoup de réalisateurs essaient d’utiliser la narration dans leurs films mais personne ne le fait mieux que Scorsese. Non seulement cela vous aide à comprendre un film complexe beaucoup plus rapidement, mais cela ajoute également au superbe dialogue et à l’humour. Scorsese aime également utiliser les techniques de ralenti et d’arrêt sur image avec un bon effet dans des films comme The Aviator, Goodfellas et The Departed.

Ces techniques aident à mettre l’accent sur une scène spécifique. Scorsese est également assez bon pour utiliser l’appareil photo pour mettre en évidence l’émotion. Le meilleur exemple de cela se trouve dans The Wolf Of Wall Street, en particulier les scènes où le personnage de Leonardo Di Caprio s’adresse à ses employés.

8 Tarantino: Le Gore élégant

Les deux réalisateurs adorent la violence. La plupart des films de Scorsese ont des scènes où «des maisons sont peintes». C’est parce qu’il fait surtout des films de gangsters. Mais si les scènes violentes de ses films sont souvent choquantes et mémorables, elles ne sont pas toujours stylées.

CONNEXES: Top 10 des camées Quentin Tarantino de tous les temps

La violence de Tarantino est tout à fait unique. La scène “tranche d’oreille” dans Reservoir Dogs a même été interdite sur VHS au Royaume-Uni. Sur la scène, M. Blonde a coupé l’oreille d’un policier avant de faire semblant de lui parler. Les rediffusions des accidents dans Death Proof vous rendront même plus mal à l’aise tout en voyant des soldats injecter des balles dans la tête d’Hitler avec des mitrailleuses à Inglourious Basterds vous laisse vous demander s’ils n’ont pas choisi la poitrine.

7 Scorsese: un preneur de risque total

Beaucoup de bons réalisateurs jouent prudemment avec leurs thèmes afin d’éviter les contrecoups inutiles qui pourraient entraîner leur carrière. Mais ce n’est pas Martin Scorsese. Qui peut oublier la nature totalement explicite de The Wolf Of Wall Street? Son audace remonte en fait très loin. La dernière tentation du Christ (1988) a imaginé Jésus-Christ comme un homme lubrique et déprimé. Comme prévu, cela a provoqué de nombreuses controverses.

Dans le livre de Roger Ebert Scorsese d’Ebert, le légendaire critique de cinéma a révélé comment Scorsese a reçu des menaces de mort de la part d’extrémistes chrétiens et a dû utiliser des gardes du corps pendant des années. Les protestations étaient nombreuses et un cinéma à Paris qui montrait le film a également été incendié. Fait intéressant, Scorsese a reçu une nomination au titre de meilleur réalisateur aux Oscars. Deux ans plus tard, il a poursuivi avec Goodfellas.

6 Tarantino: le package complet

Lorsque vous essayez de choisir deux personnes qui semblent tout aussi bonnes, la question “Qu’avez-vous de plus à offrir?” doit être demandé à chacun d’eux. Bien que Martin Scorsese et Quentin Tarantino soient de bons réalisateurs, Tarantino peut aussi jouer, écrire et produire. Scorsese ne peut que diriger et produire. Il préfère souvent utiliser des scénaristes.

Tarantino est apparu en tant qu’acteur dans des films tels que Reservoir Dogs et Desperado. Il écrit souvent ses propres films et a reçu plusieurs fois le prix du meilleur scénario original. Avec toutes ces capacités, Tarantino peut faire un film tout seul s’il le voulait.

5 Scorsese: cohérence et longévité

Scorsese a réalisé son premier film Who’s That Knocking at My Door en 1967. Il est resté pertinent depuis. D’autres réalisateurs qui étaient populaires à l’époque, dont Francis Ford Coppola, se sont estompés. Pendant ce temps, Scorsese continue d’obtenir des nominations aux Oscars.

CONNEXES: 10 réalisateurs dont les films ont inspiré Martin Scorsese

Scorsese a fait un nouveau film tous les trois à quatre ans sans faute. Il n’y a pas de temps libre pour lui. Il n’y a aucune envie de quitter le cinéma aussi. Tarantino n’a fait que son premier film en 1992 et il a déjà déclaré qu’il prendrait sa retraite après son 10e film (il en a fait 9 jusqu’à présent). Déjà monsieur fatigué? Comparez cela à Scorsese qui a réalisé 26 films.

4 Tarantino: plus polyvalent avec le casting

Il a été noté que Martin Scorsese utilise normalement Robert De Niro ou Leonardo DiCaprio comme acteurs principaux dans presque tous ses films. Il ne fait tout simplement pas confiance aux acteurs qui ne sont pas ses copains. C’est bien puisque les deux acteurs donnent toujours des performances exceptionnelles mais c’est aussi risqué.

Même si Tarantino a quelques lieutenants de confiance comme Samuel L Jackson, il est normalement plus ouvert à travailler avec différentes personnes. Tout au long de sa carrière, il a interprété plusieurs acteurs principaux comme John Travolta, Kurt Russel, Pam Grier, Uma Thurman, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Jamie Foxx et Christoph Waltz.

3 Scorsese: un ventouse pour l’histoire et l’adaptation

La plupart des films de Martin Scorsese parlent de vraies personnes imparfaites. Il ne célèbre pas les héros. Il célèbre les anti-héros tout en s’assurant de transmettre indirectement le message que quoi qu’ils fassent n’est pas acceptable. Le réalisateur préfère adapter les livres, comme on le voit dans The Irishman, Silence, The Wolf Of Wall Street et Shutter Island. Et il le fait si bien.

Même lorsque la précision du matériel source est mise en doute, comme ce fut le cas avec I Heard You Paint House (le matériel source pour The Irishman), Scorsese défend toujours son travail. Contrairement à Tarantino qui s’appuie principalement sur l’imagination, Scorsese préfère aller avec des faits, ce qui est plus difficile à faire.

2 Tarantino: il a appris à faire des films

Pour apprendre son métier, Martin Scorsese a fréquenté l’Université de New York et la Tisch School of the Arts. Quentin Tarantino, d’autre part, a appris lui-même l’art du cinéma. Le réalisateur a déclaré avoir appris à faire des films tout en travaillant dans un magasin de vidéos de Los Angeles.

CONNEXES: 10 meilleurs duos de films de Quentin Tarantino

Il a découvert son amour pour les films policiers de Hong Kong et la nouvelle vague française en regardant des tonnes de films pendant les heures de travail. Il incorporera plus tard les éléments utilisés dans ces films dans les siens. Il a également été assez honnête en disant: “Je sarcelle de chaque grand film jamais réalisé.”

1 Scorsese: de meilleurs chiffres

Là où les pensées générales ne peuvent pas régler un débat, les chiffres font l’affaire. Martin Scorsese a de meilleurs chiffres que Quentin Tarantino dans tous les départements. Ses films ont rapporté 2,5 milliards de dollars collectivement tandis que les films de Tarantino ont rapporté 2,2 $. milliard. Il est important de noter que les chiffres du box-office de Scorsese n’ont pas encore été ajustés pour l’inflation, ils sont donc bien plus élevés.

Martin Scorsese a également quatre films avec un score de 95% et plus sur Rotten Tomatoes alors que le meilleur film de Tarantino n’a qu’un score de 92%. Pour ajouter à cela, les films que Scorsese a réalisé ont remporté 19 Oscars tandis que les films que Tarantino a réalisé ont remporté 7 Oscars.

SUIVANT: 5 raisons pour lesquelles le casino de Martin Scorsese est sous-estimé (et 5 pourquoi c’est juste une arnaque Goodfellas)

Prochain

John Wick: 10 choses cachées sur le personnage principal que tout le monde a raté



A propos de l’auteur

Philip Etemesi est un auteur, journaliste, scénariste et critique de cinéma basé à Nairobi. Kenya. Enfant, il préférait regarder des films comme The Goodfellas plutôt que Home Alone. Sa petite amie doit constamment le tirer du devant de la télévision, mais il ne fait que revenir. Mec têtu! Amateur d’animaux, Philip a également une girafe pour animaux de compagnie appelée Refu.

En savoir plus sur Philip Etemesi