5 raisons pour lesquelles Randy est le meilleur personnage (et 5 pourquoi ce sera toujours Cartman)

À l’instar de ses cousins ​​animés The Simpsons et Family Guy (bien que les créateurs rejettent les comparaisons avec ce dernier), la sitcom satirique séminale de Trey Parker et Matt Stone, South Park, a une énorme distribution de personnages qui sont pour la plupart appréciés parmi les fans de la série. Avec des icônes telles que Butters, Jimmy et M. Garrison sur la liste, il n’y a pas un seul personnage qui soit un choix évident pour le meilleur de la série.

Mais les discussions sur le meilleur personnage de la série se résument généralement à deux noms: Randy Marsh, en particulier ces dernières années, et Eric Cartman, qui était le personnage principal de la série à ses débuts. Voici 5 raisons pour lesquelles Randy est le meilleur personnage de South Park (et 5 pourquoi ce sera toujours Cartman).

10 Randy: Il continue d’évoluer

Lorsque Randy a été introduit pour la première fois dans “Volcano” de la saison 1, il n’était que le géologue de la ville, dont la présence était requise par les prémisses spécifiques de cet épisode. Il a ensuite été reconduit en tant que père de Stan, mais sa caractérisation ne s’est pas étendue au-delà de cela. Cependant, au fil des ans, Randy est devenu sans doute le personnage le plus populaire de South Park.

De ses tentatives superficielles de créer des liens avec Stan dans des épisodes comme «Make Love, Not Warcraft» et «You Have 0 Friends», à son dévouement à exagérer les petites frustrations de la vie dans des épisodes comme «Over Logging» et «Safe Space», à son récent rachat de l’émission avec Tegridy Farms, Randy continue d’évoluer.

9 Cartman: Il a gagné le spectacle sa popularité précoce

Randy Marsh n’a pas été étoffé en un personnage bien équilibré avant quelques saisons à South Park. Eric Cartman est là depuis le début, et non seulement cela, c’est le personnage qui a valu au spectacle sa première popularité. South Park est devenu un point de repère culturel lors de la première de sa première saison, attirant rapidement les téléspectateurs et devenant un sujet de discussions sur les refroidisseurs d’eau.

Et au cœur de ces discussions se trouvait le jeune Eric, le personnage que Trey Parker et Matt Stone avaient conçu pour être un Archie Bunker de huit ans. Cartman a été ce qui a attiré des millions de fans à South Park en premier lieu.

8 Randy: Il n’a pas besoin d’un ensemble autour de lui

En tant que personnage, Cartman peut être utilisé seul. Des histoires en solo comme la parodie de Scarface dans “Medicinal Fried Chicken” prouvent qu’il peut travailler sans support. Cependant, il travaille mieux quand il a Stan, l’homme hétéro, et Kyle, l’homme hétéro en colère, avec qui riffer.

Pour qu’un personnage comme Cartman fonctionne vraiment, il doit y avoir une voix de la raison autour. D’un autre côté, Randy n’a pas besoin d’avoir un ensemble autour de lui pour être drôle, car il peut s’adapter à n’importe quelle situation avec n’importe quel groupe de personnes et les écrivains pourront trouver quelque chose d’hystérique à faire avec lui.

7 Cartman: Il a les slogans les plus mémorables

Les slogans sont considérés comme collants de nos jours, mais lorsqu’ils sont bien faits, ils peuvent être la marque d’un personnage inoubliable. Eric Cartman est à l’origine de la plupart des répliques les plus célèbres de South Park, telles que «Allez vous faire foutre les gars, je rentre à la maison!», «Respectez mon autorité!» Et «Mais Mo-o-o-om!»

Même les slogans qui n’apparaissent que dans un seul épisode, comme «Peu importe, je fais ce que je veux!» De «Freak Strike» de la saison 6, sont devenus emblématiques. Cartman est facilement le personnage avec les slogans les plus mémorables de South Park – par une large marge – et bien que cela seul ne fasse pas de lui un grand personnage, cela indique son statut légendaire.

6 Randy: Il a sauvé le spectacle d’une baisse de qualité à la Simpsons

South Park va bien depuis sa création à la fin des années 90. Après 23 saisons, il y a eu quelques hauts et des bas – quelques saisons faibles en cours de route et un certain nombre d’expériences qui n’ont pas bien vieilli – mais dans l’ensemble, le spectacle a toujours été l’une des comédies les plus drôles sur télévision.

La qualité des Simpsons a commencé à décliner lorsque les écrivains sont devenus paresseux et ont perdu contact avec le zeitgeist. En secouant la formule et en faisant de Randy le protagoniste de l’émission, South Park a évité une baisse de qualité similaire et est resté socialement pertinent.

5 Cartman: Ses intrigues sont motivées par le personnage, pas par l’actualité

Les histoires de Randy sont généralement dictées par ce qui se passe dans les actualités. Qu’il crée une controverse sur les célébrations du Columbus Day ou qu’il coupe des accords avec le gouvernement chinois, Randy suit l’actualité. Cependant, les histoires de Cartman sont motivées par le caractère. Des épisodes comme «Scott Tenorman Must Die» et «Cartman’s Incredible Gift» côtoient la seule caractérisation unique du personnage.

Même les histoires de Cartman arrachées aux gros titres, comme la première de la saison 23 “Mexican Joker”, dans laquelle Cartman emmène Kyle et sa famille dans un centre de détention ICE et regarde de la fenêtre de sa chambre avec des collations, sont motivées par le personnage de Cartman plus que tout point satirique.

4 Randy: Il va tout trop loin

Le plus grand atout de South Park est sa capacité à exagérer ses points de manière satirique à l’extrême, et Randy Marsh est un excellent catalyseur pour cela car il va trop loin. Il y a eu des moments où Cartman est allé trop loin, conformément au ton unique de South Park, comme nourrir Scott Tenorman avec ses propres parents et utiliser La Passion de la popularité du Christ pour lancer un mouvement néonazi.

CONNEXES: South Park: Les 10 escapades les plus folles de Randy

Mais la plupart du temps, Cartman n’obtient pas la plate-forme pour voir à travers ses idées ridicules. Randy, d’autre part, en tant qu’adulte, scientifique qualifié (d’une manière ou d’une autre) et figure de proue du gouvernement local, a son mot à dire dans de nombreuses décisions de South Park, de sorte que sa folie est plus gâtée que celle de Cartman.

3 Cartman: Il a des partenariats hilarants avec plus de personnages

Les associations de Randy avec quiconque de la famille Marsh – Stan, Shelly et Sharon – sont toujours hilarantes, et il a une relation amusante avec les autres papas, mais il n’a pas établi de liens significatifs avec de nombreux autres personnages. Pendant ce temps, Cartman a développé une poignée de relations avec d’autres personnages qui sont des mines illimitées d’or comique.

De sa sensibilité mesquine aux affrontements avec l’innocence aux yeux de biche de Butters à ses allers-retours intemporels avec Kyle, de son incapacité à comprendre la conscience de Stan à ses liens avec des intérêts immatures avec Kenny à tous ses camarades de classe (Jimmy, Craig, Token, Wendy etc.) qui sont plus que disposés à l’appeler pour son fanatisme, Cartman a des partenariats hilarants avec une tonne de personnages.

2 Randy: il incarne la vision du monde unique de South Park

Le point de vue de South Park a été difficile à cerner. Les critiques ont noté que la position politique de Trey Parker et Matt Stone semble être libertaire, se concentrant sur la liberté de l’individu et le libre marché. Le couple a déclaré que ces dernières saisons, en vieillissant, ils s’identifiaient davantage aux personnages adultes qu’aux enfants.

En conséquence, Randy est devenu le porte-parole incontournable de la vision du monde unique de South Park. Parker et Stone ont utilisé Randy comme tout, d’un acheteur lors d’une croisade contre la honte à un organisme de bienfaisance à un libéral qui a soudainement des vues sur PC et veut cacher des choses insensibles qu’il a dites et faites dans le passé.

1 Cartman: il incarne le ton de la série

Tonally, South Park est un spectacle avec une sensibilité effrontée qui n’a pas peur d’explorer les coins les plus sombres de l’humanité pour une certaine hilarité satirique. Dans cet esprit, Cartman est le personnage parfait pour transmettre le ton du spectacle. Il incarne le style comique de South Park, et cela fait sans doute de lui le meilleur personnage de la série.

South Park est ancré par quatre personnages principaux. Stan et Kyle sont les voix de la raison, gardant la paix, tandis que Kenny n’a pas vraiment de voix du tout. Cartman est le membre hors pair du quatuor central et le personnage qui fait de South Park ce qu’il est.

