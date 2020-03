5 raisons pour lesquelles Robert California est meilleur que Michael Scott (& 5 raisons Vice Versa)

Le Bureau a eu du mal à s’accrocher à un type de gestionnaire lorsque Steve Carrell a quitté la série. Sans Michael Scott, les téléspectateurs ont vu Will Ferrell échouer, Kathy Bates va bien, puis … la solution. James Spader. Qui est devenu le genre de manager qui avait les côtelettes pour rivaliser avec Michael Scott, à la fois en termes de profondeur de personnage et en termes d’efficacité managériale.

Bien que personne ne puisse jamais remplacer Michael Scott et ce qu’il a apporté au spectacle intemporel, Robert California, dans sa seule saison de brillance, se compare à son prédécesseur, même s’il sert de PDG permanent.

Cette liste est dédiée à mettre en contraste les façons dont Robert California a prévalu sur Michael Scott et les façons dont Scott a prévalu sur la Californie.

10 Robert California: ne fait pas d’erreurs stupides

Au début du bureau, tout ce que l’on voit de Michael Scott, ce sont des erreurs stupides. À maintes reprises, il s’est avéré être un bouffon. Ils devaient faire un point, quand Michael Scott et Jan vont au Chili pour faire une vente, que Michael n’était pas seulement un idiot. Mais il continuait de commettre des erreurs stupides.

Robert California ne fait tout simplement pas cela, sauf la seule fois où il a fermé Binghamton alors qu’il était sur les «Blancs colombiens». Robert ne fait pas consciemment des erreurs stupides. Il est trop efficace d’un gestionnaire pour le faire.

9 Michael Scott: C’est juste un bon gars

Peu importe ce que Michael Scott a fait ou n’a pas fait, personne ne pourrait jamais remettre en question ses intentions. C’est un si bon gars, il a un cœur d’or (même s’il a un cerveau de roches, parfois), et il n’a jamais été délibérément effrayant ou inapproprié.

Robert California n’est généralement pas un bon gars. Il a des exemples d’être un gars formidable, mais dans l’ensemble, il fait des choses étranges, effrayantes et douteuses pour lesquelles il ne peut pas faire d’excuses pour les “Blancs colombiens”. Ces cas sont tous sur lui. Michael Scott ne ferait jamais de telles choses.

8 Robert California: il est en fait incroyablement intelligent

Non seulement Robert ne fait pas consciemment des erreurs stupides, mais il est en fait une personne incroyablement intelligente. À tel point que même dans son interview avec le comité de recherche, Jim admet qu’il pense que Robert est un génie (bien qu’il soit effrayant).

Tout au long de son mandat, la Californie aide Dunder Mifflin à s’épanouir au sein de l’entreprise Sabre, il fait constamment des appels intelligents et même lorsqu’il glisse (gagnants contre perdants, par exemple), il le transforme en positif avec une pensée rapide.

7 Michael Scott: il est très créatif

Il n’y avait peut-être pas un grand besoin de créativité sur le marché du papier du nord-est, mais Michael Scott avait plus de créativité qu’il ne savait quoi en faire. Il écrivait et filmait constamment des films, pensait à ses livres, à son spécial de la comédie HBO – son entrée dans le feu des projecteurs.

Parfois, cela se traduisait par son travail. Par exemple, l’idée du Golden Ticket, qui, bien qu’initialement un échec, a fini par être une formidable victoire pour Dunder Mifflin. Robert aurait abattu cette idée si vite, sans parler de lui-même.

6 Robert California: n’a pas besoin de projecteurs

Le besoin incessant de Michael d’être sous les projecteurs devenait parfois ennuyeux. Pensez au mariage de Phyllis et Bob, quand Michael devait juste être le centre d’attention, bien que ce ne soit pas son mariage. Ou le mariage de Jim et Pam. Michael devait toujours être le centre d’attention, et ce n’était pas un bon look pour lui.

Robert ne veut pas ou n’a pas envie d’attention. Il se soucie de la productivité et du progrès. Pensez à la Garden Party, quand tout le monde fait griller Robert et qu’il détourne le tout, disant que lui et Andy sont juste des baby-sitters surpayés. Il donne tout le crédit à ses employés.

5 Michael Scott: Il se soucie vraiment de ses employés

Peu importe ce que Robert fait pour le Bureau, il n’est jamais explicitement clair s’il aime réellement l’un d’eux. En fait, à plusieurs reprises, il apparaît comme avilissant, et il est clair que son niveau de conversation est supérieur à celui de ses collègues.

Michael, d’autre part, se réfère souvent à ses employés comme ses meilleurs amis, souvent aux sourcils arqués. Mais dites ce que vous voulez de lui, il aimait vraiment ces gens, et vous ne pouvez pas dire la même chose de Robert California. Il n’était peut-être pas du tout capable d’aimer.

4 Robert California: il enseigne réellement

La marque d’un bon leader est en fait d’enseigner à ceux qui suivent. Michael Scott n’a jamais vraiment rien appris à personne. Il était parfois un bon vendeur, et Jim pouvait apprendre par l’exemple ou autre chose, mais ses tentatives pour enseigner à ses employés n’ont jamais vraiment abouti.

Robert California enseigne à ses employés parce qu’il est assez intelligent pour le faire. Il enseigne à ses employés comment être un vendeur plus efficace et il leur enseigne également comment être meilleur dans la vie. Pensez au discours sur la peur qu’il donne à Halloween. Il utilise les peurs de chacun comme un moment d’enseignement.

3 Michael Scott: il aime son travail

Robert California entre dans une spirale descendante après avoir pris ses fonctions de PDG. Sa vie personnelle fait obstacle, sa toxicomanie fait obstacle et son travail n’est pas sa priorité absolue.

Michael Scott a toujours ce travail comme priorité absolue. Il aime tellement le travail que ce sera toujours sa priorité. La seule fois où il se livre à la consommation d’alcool, c’est avec ses employés, où il est toujours le patron et si fier de lui que c’est comme un papa, se réjouissant de ses enfants. Robert a d’autres priorités, Michael ne l’a jamais fait et ne le ferait jamais. Jusqu’à ce que Holly vienne.

2 Robert California: il inspire l’inexceptionnel

Semblable à sa capacité d’enseigner, Robert inspire également des gens qui sont juste … moyens. Andy Bernard, par exemple, est un être humain très moyen. Sous Michael, il n’a pas beaucoup cherché. Il n’est pas allé au-delà. Mais quand Robert a choisi Andy, Andy est devenu quelqu’un d’autre. Il était motivé, il aspirait à de plus grandes choses. C’était une meilleure personne.

Il en va de même lorsque Robert a rencontré l’incident des gagnants et des perdants. Il a pris un tas de “perdants” en les surnommant et les a motivés à être meilleurs, uniquement parce qu’il les voyait comme des perdants. Cela prend un homme spécial avec une sorte de charisme.

1 Michael Scott: Il mourrait dans ce bureau

Bien que cela puisse être une blague pour certains, le fait que Michael Scott mourrait littéralement au Bureau le rend difficile à remplacer comme le parfait plutôt que comme responsable. Peu importe ce qui s’est passé, Michael était toujours à l’avant de la photo de Dunder Mifflin, menant la charge de leurs produits et défendant ses employés. Mais même lorsque les choses ont mal tourné, comme quand il sortait avec la mère de Pam, il déclare qu’il est, en fait, prêt à mourir dans ce bureau. Ainsi, il devient clair une fois pour toutes que rien n’était plus prioritaire pour Michael que ce bureau.

Encore une fois, jusqu’à ce que Holly vienne.

