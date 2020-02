5 raisons pour lesquelles Scott Tenorman doit mourir est le meilleur épisode (et ses 5 concurrents les plus proches)

Le consensus général parmi les fans de South Park est que “Scott Tenorman Must Die” de la saison 5, dans lequel Cartman jure de se venger contre un élève de neuvième qui l’a incité à acheter ses pubes, est la meilleure heure de l’émission. Les créateurs de la série Trey Parker et Matt Stone ont classé cet épisode parmi leurs favoris, et il figure fréquemment en tête de liste des critiques des plus grands épisodes de la série.

Il ne fait aucun doute que c’est un épisode fantastique – c’est South Park par excellence – mais en même temps, ce spectacle a des épisodes fantastiques à la pelle. Donc, voici 5 raisons pour lesquelles Scott Tenorman Must Die est le meilleur épisode de South Park et ses 5 concurrents les plus proches.

10 Pourquoi c’est le meilleur: c’est aussi horrible qu’hilarant

L’un des principaux M.O de South Park est l’humour de choc. C’est quand quelque chose est si horrible et inattendu qu’il devient drôle. “Scott Tenorman Must Die” est sans doute la plus grande utilisation de l’humour choc par la série.

Il y a beaucoup de valeur de choc dans des gags comme les voyeurs cachés espionnant Mme Tenorman, les divers plans de Cartman pour mutiler Scott, et bien sûr, le dernier stinger, mais ce n’est jamais si choquant que cela devienne drôle.

9 Compétiteur: De bons moments avec des armes (saison 8, épisode 1)

La première de la saison 8, «Good Times with Weapons», débute avec les garçons achetant des armes d’arts martiaux à la Park County Fair et passe rapidement à une parodie du style anime avec un rapport d’aspect plus large car ils se font passer pour des ninjas. Le style revient rapidement au look de découpe standard lorsque l’une des stars du lancer de Kenny se retrouve dans l’œil de Butters.

La violence n’a pas été dépeinte sans ambages avec un effet aussi grand en dehors d’un film Scorsese. L’épisode est plein à craquer de matériel hystérique, du malheureux «dysfonctionnement de la garde-robe» de Cartman à la chanson thème «Let’s Fighting Love» qui mélange des paroles japonaises et anglaises.

8 Pourquoi c’est le meilleur: il fait ressortir le meilleur et le pire de Cartman

Trey Parker et Matt Stone ont déclaré que «Scott Tenorman Must Die» était un moment historique pour South Park car il a fait ressortir le pire de Cartman. Alors qu’il nourrissait un enfant, sa mère et son père, le mal de Cartman était élevé. Cet épisode a repoussé les limites de ce que les créateurs pouvaient faire avec lui.

Explorer les limites de l’esprit sociopathique de Cartman a toujours été la meilleure chose à propos de ce personnage. Il est purement diabolique, et “Scott Tenorman Must Die” en est la meilleure démonstration. Au final, le message est clair: ne plaisante pas avec Cartman.

7 Concurrent: Smug Alert! (Saison 10, épisode 2)

Trey Parker et Matt Stone sont les plus incisifs quand ils se sentent vraiment passionnés par ce qu’ils satirisent. Cela est particulièrement évident dans «Smug Alert!» De la saison 10, dans laquelle le duo a dénoncé l’autosatisfaction des personnes qui conduisent des voitures hybrides. Avec l’équilibre parfait entre commentaires sociaux et moments de caractère, «Smug Alert!» Représente South Park à son meilleur.

Tout sur cet épisode, des “Merci!” De Gerald à la “petite chanson gay” de Stan aux San Franciscains appréciant l’odeur de leurs propres pets, au nuage de “béat” dérivant de Los Angeles après le discours d’acceptation des Oscars de George Clooney, a fonctionné de façon hystérique .

6 Pourquoi c’est le meilleur: le tracé A est suffisamment convaincant pour ne pas avoir besoin d’un tracé B

La plupart des épisodes de sitcom ont un A-plot (un scénario principal) et un B-plot (un sous-plot à découper tout au long du A-plot), et en effet, South Park s’en tient généralement à ce format. Par exemple, alors que Cartman et Kyle se disputent sur La Passion du Christ, Stan et Kenny tentent de récupérer leur argent auprès de Mel Gibson.

Mais dans “Scott Tenorman Must Die”, il n’y a pas d’intrigue B. Et vous ne remarquez pas qu’il n’y a qu’un seul scénario, car ce scénario est tellement convaincant et bien structuré qu’un B-plot n’est pas nécessaire.

5 Compétiteur: Super Fun Time (Saison 12, épisode 7)

Certains des meilleurs épisodes de South Park n’ont pas un point sociopolitique plus vaste à faire et s’amusent simplement – ou, dans ce cas, un moment super amusant – avec le monde fou dans lequel les personnages vivent. Dans la saison 12, “Super Fun Time” », Lorsque M. Garrison et la classe partent en excursion dans un village de pionniers d’autrefois, ils sont pris en otage par une équipe de voleurs sur le coup, et le refus du personnel de briser le caractère crée des complications.

Pendant ce temps, Cartman devient Ferris Bueller à Cameron Frye de Butters pour le convaincre de vivre dans l’instant et d’enfreindre les règles de temps en temps. Du manque d’héroïsme absolu de Garrison à la révélation que l’équipe a volé un Burger King, “Super Fun Time” est délicieusement absurde et délicieusement sombre du début à la fin.

4 Pourquoi c’est le meilleur: l’accent est mis sur le caractère, pas sur les commentaires sociaux

Il y a beaucoup de mérite dans les épisodes de South Park dont le focus est le commentaire social. “Margaritaville”, “Best Friends Forever” et la trilogie “Black Friday” figurent parmi les épisodes les plus drôles et les plus intelligents de la série.

Mais South Park est à son meilleur et le plus intemporel quand il se concentre simplement sur ses personnages lorsqu’ils prennent des décisions et que ces décisions ont des conséquences et qu’ils sont obligés d’agir. «Pre-School» et «AWESOM-O» en sont de parfaits exemples, mais la narration centrée sur le personnage dans «Scott Tenorman Must Die» est la plus nette.

3 Compétiteur: faites l’amour, pas Warcraft (saison 10, épisode 8)

Dans “Make Love, Not Warcraft”, les garçons deviennent dépendants de World of Warcraft et se lancent dans une quête pour éradiquer un imbécile qui a tué d’autres joueurs. Le montage d’entraînement dans lequel les garçons deviennent de plus en plus déformés et malsains alors qu’ils évitent le plein air et jouent au jeu 24/7, mis en musique avec la même intensité qu’un montage d’entraînement dans lequel Rocky Balboa s’entraîne pour un titre combattre, est hilarant.

De plus, l’utilisation de clichés dramatiques dans les scènes de Warcraft, comme Randy mourant dans les bras de Stan assis dans une boutique PC avec un casque, en fait une satire parfaite des histoires de jeu et de fantasy.

2 Pourquoi c’est le meilleur: les derniers moments sont magnifiquement sombres

L’intrigue à la fin de “Scott Tenorman Must Die” fonctionne de manière spectaculaire, car nous suivons Scott qui déjoue Cartman, s’attendant à ce que Cartman ait quelque chose dans sa manche, sans trop savoir quoi.

Et puis, dans une série de moments magnifiquement sombres – du monologue froid et calme de Cartman à la découverte par Scott du doigt coupé de sa mère, de la bague de mariage et tout le reste – cela devient incroyablement clair. En tant que comédie noire, ce spectacle a beaucoup de rebondissements, et c’est de loin le plus efficace.

1 compétiteur: Casa Bonita (saison 7, épisode 11)

Si les éloges généralisés pour “Scott Tenorman Must Die” nous disent quelque chose, c’est que les fans de South Park adorent les épisodes qui nous montrent à quel point Cartman ira chercher ce qu’il veut. Bien que nourrir Scott ses propres parents sera toujours l’acte le plus odieux de Cartman, enfermer Butters dans un bunker souterrain pendant une semaine est une seconde proche.

La grande chose au sujet de «Casa Bonita» est que, bien que nous puissions comprendre pourquoi Cartman veut imposer une vengeance aussi vicieuse à Scott, la raison de son enlèvement de Butters est si banale: il aime vraiment vraiment le restaurant mexicain «eatertainment» sur le thème Kyle organise sa fête d’anniversaire.

